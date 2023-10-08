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Матей Мохорич — чемпион мира-2023 по гравийным гонкам

Матей Мохорич выиграл чемпионат мира-2023 по гравийным велогонкам из сольного отрыва

 

 

28-летний словенский велогонщик команды Bahrain Victorious Матей Мохорич стал чемпионом мира-2023 по гравийным гонкам, выиграв из сольного отрыва на 169-километровой трассе в Италии.  Технически сложная дистанция была проложена между Лаго-Ле-Банди до Пьеве ди Солиго.

 

Один из фаворитов Чемпионата мира-2023 по гравийным гонкам Ваут ван Арт упал через 60 км после старта, именно в тот момент, когда начался серьёзный просев.

 

Через 70 км после старта атаковала группа из шести гонщиков, в числе которых был будущий победитель Матей Мохорич, а также Алехандро Вальверде (Испания), Коннор Свифт (Великобритания), Флориан Вермеерс(Бельгия), Пауль Фос (Германия), Кэмерон Мейсон (Великобритания).

 

Из шестерых лидеров впереди вскоре осталось трое - Вальверде, Мейсон и Фос выпали и влились в группу преследователей. За 63 км до финиша у Мохорича, Свифта и Вермеерса было полторы минуты преимущества благодаря слаженной работе.

 

На подъёме Сан-Виджильо за 24 км до финиша Свифт потерял контракт с попутчиками, а за 18 км до финиша Матей Мохорич уехал в одиночку, оставив позади и  24-летнего бельгийского гонщика команды Lotto Dstny Флориана Вермеерса.

 

Первоначальные 18 секунд преимущества над Вермеерсом Матей Мохорич увеличил до 42 секунд на финише. Гонка проходила без радиосвязи, Матей Мохорич не знал, что Флориан Вермеерс потерял время из-за механических проблем за 14 км до финиша, и разрыв увеличился до полуминуты.

 

Поэтому словенский гонщик не сбавлял скорость, на 1,7 км подъёме со средним градиентом 11,8% он увеличил разрыв до 43 секунд, а затем прошёл спуск в своём классическом стиле.

 

Матей Мохорич продолжал продавливать и рисковать, упал за 3,5 км до финиша, но успел вернуться на велосипед и в одиночку пересёк линию финиша.

 

Флориан Вермеерс стал серебряным призёром, а 27-летний британский велогонщик  команды INEOS Grenadiers Коннор Свифт взял бронзовую медаль.

 

 

Матей Мохорич — чемпион мира-2023 по гравийным гонкам

 

Матей Мохорич — чемпион мира-2023 по гравийным гонкам

Матей Мохорич — чемпион мира-2023 по гравийным гонкам

 

Photo © Alessandro Perrone/SprintCyclingAgency©2023@TeamBahrainVictorious

 

Матей Мохорич: «Очень горжусь этим достижением. Чувствовал себя великолепно. Сегодня был один из лучших дней на велосипеде, я наслаждался гонкой! И маршрут был прекрасным. Если бы даже я сам его проектировал, не смог бы сделать лучше. Супертехничный, с острыми и крутыми подъёмами, маршрут идеально мне подходил.

 

Да, ногам было больно, но я очень счастлив. Поздравляю Флориана и Коннора. Они тоже ехали супермощно, но у меня было преимущество - мой вес, который сыграл мне на пользу на подъёмах. Я с самого старта верил в свои шансы. Чем дальше, тем лучше шла нога. Я идеально выучил финал, потому что проводил разведку последних 40 километров.

 

Единственный раз решил срезать угол в финале, который во время разведки трассы объезжал по дорожке, но оказалось, что это неудачная идея. Я поскользнулся. Но не паниковал, потому что знал, что просвет есть. Сегодня я безмерно наслаждался гонкой!»

 

Коннор Свифт: «Думал, что у меня хороший день, но когда мы втроём создали просвет, поехали на бешеной скорости. Потом они меня сбросили задолго до финиша, поэтому мне пришлось приложить все силы ради медали. Гонка рано всех просеяла, потому что поехали на по трассе, где на отдельных отрезках можно было проехать только по одному, а скорость была высокой.

 

Супертяжёлый день.  Когда меня сбросили, мог всё время продавливать высокую мощность, но не больше 500 ватт, чтобы удержаться на подъёмах. Смешивать дисциплины интересно. Это выгодно и спонсорам, полезно для спорта. Гравий развивается быстро, эти гонки очень интересные. Хочу быть разносторонним гонщиком, хорошо выступать и на шоссе, и на гравии, и  на чём-то средним между шоссе и гравием».

 

Ваут ван Арт: «Немного расстроен. Седло сломалось, потом  упал, ещё прокололся. Но это падение и прокол были моей собственной ошибкой, я ехал немного беспечно. Когда получил прокол, не смог быстро отремонтировать.

 

Что-то сломалось в клапане, потерял из-за этого много времени. Потом, правда, поехал хорошо. Понимал, что уже не смогу вырваться вперёд, но не хотелось сходить с гонки, и поехал своей скоростью, перебирался от группы к группе. Всё равно получил великолепный опыт. Мне точно хочется поучаствовать в такой гонке ещё. Наслаждался ею. Для меня это что-то совсем новое. В следующем году Чемпионат мира пройдёт в Бельгии, это будет особенное событие».

 

Матей Мохорич — чемпион мира-2023 по гравийным гонкам

 

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious UCI Gravel World Championships

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Комментарии

  • Ернат
    Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антони ... (4)
    Ернат-Фото

    поздравляю 

  • sashaney
    Примож Роглич подписал контрак ... (39)
    sashaney-Фото
    Уважаемые, Хиндли может выиграть ГТ только при удачном стечении обстоятельств. Хорошая разделка и он уже твердый борец за 3 место. Это ружьё уже выстрелило. Ждать второго выстрела можно долго.
  • Velolife
    UCI Gravel World Championships ... (3)
    Velolife-Фото

    Итак, можно поздравить ещё одного словенца с мировым достижением. Когда  Matej мчался на своём уже гравийном байке к радужной майке, он был таким же как в 2022 году, спускаясь с Poggio di San Remo. И я подумал, почему такая небольшая балканская страна дала в последнее десятилетие так много замечательных велосипедистов. Наверное, потому, подумал я, что она граничит с такой велосипедной страной как Италия. И ещё я подумал, как красива сельская Италия, провинция Treviso-Veneto, где столько виноградников, соединенных между собой гравийными дорогами, которые не перегорожены шлагбаумами. И как на таких дорогах становятся чемпионами. Что и доказали за последние 2 дня два словенца - Tadej Poga?ar, выигравший в третий раз подряд "монумент опавших листьев", и Matej Mohoric, ставший чемпионом мира на гравии. С чем их ещё раз сердечно поздравляем!

  • salomon
    Примож Роглич попрощался с ком ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: kabachok
    Примож Роглич попрощался с карьерой. 
    Не дождешься!
  • Андрей А
    Париж - Тур-2023. Результаты (4)
    Андрей А-Фото

    Грунтовки как на чемпионате мира по грэвэлу

  • uran
    Ремко Эвенепул упал в начале к ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    Он такими обстоятельствами снимает с себя ответственность...то завал, то трудный день, то роглич в отрыве не работает)))
    Так это получается Эвенепул специально упал, для отмазки. Вот оно чё, Михалыч)))
  • MVDP
    UCI Gravel World Championships ... (3)
    MVDP-Фото

    Шикарная у словенцев школа (с).

  • velodoctor
    Тур Турции-2023. Этап 1 (14)
    velodoctor-Фото

    Быть первым после Филипсена отличный результат. 

  • AzaKonta
    UCI Gravel World Championships ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Вальверде зверь
  • AzaKonta
    Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антони ... (4)
    AzaKonta-Фото
    8 место на ОИ стоит очень дорого. Не забывайте эти моменты. Он даже был лидером гонки

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