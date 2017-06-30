Дарио Катальдо вернулся к тренировкам после серьёзных травм

Дарио Катальдо через месяц после травм начал работать на велостанке

38-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Дарио Катальдо получил многочисленные переломы (бедра, сустава бедра, поперечных отростков поясничного отдела позвоночника, рёбер, ключицы) при падении на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2023 20 марта. После этого падения Дарио Катальдо сказал: «Рад, что остался жив».

Несколько дней назад итальянский гонщик опубликовал видео восстановительных упражнений в воде, а 26 апреля - видео и фото тренировок на станке.

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