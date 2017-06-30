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Дарио Катальдо вернулся к тренировкам после серьёзных травм

Дарио Катальдо через месяц после травм начал работать на велостанке  

 

  38-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Дарио Катальдо получил многочисленные переломы (бедра, сустава бедра, поперечных отростков поясничного отдела позвоночника, рёбер, ключицы) при падении на 1-м этапе Вуэльты Каталонии-2023 20 марта. После этого падения Дарио Катальдо сказал: «Рад, что остался жив».

 

Несколько дней назад итальянский гонщик опубликовал видео восстановительных упражнений в воде, а 26 апреля - видео и фото тренировок на станке.

 

Дарио Катальдо вернулся к тренировкам после серьёзных травм

 

 

Photo (c) @dariocataldo

 

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Теги к статье: Дарио Катальдо Trek-Segafredo

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Здоровья ему. Классный гонщик.

    Вся жизнь это гонка.
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