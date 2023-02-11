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Новая спортивная карьера Самуэля Санчеса

После 17-летней карьеры велогонщика  Самуэль Санчес вернулся в лыжный спорт

 

 

  Самуэль Санчес (Samuel Sánchez) отдал профессиональному шоссейному велоспорту 18 лет – стал олимпийским чемпионом в групповой гонке 2008 года, выиграл 5 этапов Вуэльты Ломбардии, горную майку Тур де Франс, дважды становился призёром классики Ломбардия, в общей сложности одержал 34 победы.

 

  В конце 2017 года испанский велогонщик был вынужден завершить карьеру после того, как допинг-проба, взятая у него 9 августа 2017 года вне соревнований показала наличие стимулятора гормона роста GHRP-2. На тот момент Санчесу было 39 лет. Хотя Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года, Международный союз велосипедистов признал вероятность попадания запрещённого вещества  в организм гонщика из-за загрязнённой добавки.

 

  Сейчас Самуэлю Санчесу 45. Он успешно руководит юниорской велокомандой и работает в Академии велоспорта (MMR Cycling Academy), но собственную спортивную карьеру продолжил уже в лыжном спорте, который в 18 лет оставил ради велоспорта.

 

Новая спортивная карьера Самуэля Санчеса

 

 

  Став квалифицированным инструктором второго уровня в 2020-21, Самуэль Санчес начал выступать в гигантском слаломе, дебютировав в категории «Мастерс» 40-45 лет. Он сразу показал результаты – выиграл один из этапов Кубка Испании, на другом финишировал вторым, ещё на одном соревновании занял 3-е место.

 

  В апреле Самуэль Санчес надеется принять участие в чемпионате Испании  в Сьерра-Неваде, где в прошлом году занял 7-е место. Испанский спортсмен всю зиму путешествует от дома в Астурии к пиренейскому региону Валь д’Аран и обратно. Он  считает, что долгая карьера велогонщика помогает ему точнее выбирать траекторию на лыжах. О новой спортивной карьере Самуэль Санчес рассказал в интервью Cycling Weekly.

 

 

  Самуэль Санчес: «Спортсмен, выступавший на высоком уровне, всегда любит соревноваться. Но я не видел себя велогонщиком после 40, меня это не мотивировало.

 

На лыжах я научился кататься, когда был совсем маленьким, и не бросал их до 18 лет. Снег  - моя стихия, моя семья любит горы. По утрам зимой я катался на горных лыжах, а когда лыжную станцию закрывали, вместе с владельцем пункта проката переходил на беговые. Он же готовил меня и к велоспорту. Так я много лет балансировал между двумя видами.

 

  Мне ещё есть к чему стремиться в горных лыжах. Однажды хотел бы побороться на этапе Кубка мира Ski Masters, хотя понимаю, что его участники выступают в горных лыжах много лет, с детства. Поэтому моя цель -  совершенствоваться. Больше тренируюсь, каждый раз получается всё лучше, потому что очень хочется на самом деле стать сильнее в этом виде спорта.

 

  В этом году из-за профессиональных обязательств ни разу не прикреплял номер участника в скоростном спуске. В прошлом году на чемпионате Испании ошибок не делал, просто недостаточно хорошо проехал.

 

  Скорость, в конце концов, внутри тебя. Как на велосипеде, или у тебя есть скорость, или нет. Лыжи дают мне свободу, потому что ты летишь среди гор, но, что важнее, они помогают мне стать более сильным спортсменом.

 

  А велосипед научил меня выбирать правильную траекторию. Спускаясь на велосипеде на скорости 70 км/ч, ты не знаешь, что ждёт впереди. То же самое в лыжном спорте – ты участвуешь в соревновании, но единственное представление о спуске получено, когда спускаешься медленно, поэтому надо держать в голове всю трассу. Когда стартуешь, остаёшься сам с собой и своей способностью читать трассу, тогда спускаешься по правильной линии.

 

  Обожаю ощущение, когда проезжаешь сквозь ворота, нужна очень и очень хорошая техника. Впечатляет, какая чёткость требуется в деталях и предельная концентрация внимания. Именно это мне и нравится в скоростном спуске – ты никогда не удовлетворён тем, как проехал. Когда финиширую, никогда не радуюсь своему спуску.

 

  Лыжи, все виды спорта постоянно развиваются, и постоянно приходится учиться. Всегда хочется идеально пройти поворот, проехать ещё лучше, а в скоростном спуске особенно хочется быть лучше своих ровесников. Можно потрясающе проехать, но в следующий раз важно проехать лучше. Поэтому нужно практиковаться много часов.

 

  Я стал инструктором, чтобы понять, что такое хорошая техника, чтобы узнать, почему у людей не получаются повороты, какие движения нужно делать, чтобы хорошо кататься. Я считаю себя в какой-то степени лыжным «ботаником». Профессором лыжного спорта я не стану, не хочу набирать классы, не собираюсь учить малышей. Я стал инструктором ради пополнения собственных знаний».

 

  У Самуэля Санчеса есть личный спонсор – компания одежды и обуви для туризма «Salomon», от которого он надеется получить нечто необычное для борьбы в категории «Мастерс» на пути к мечте – стать чемпионом мира:

 

  «У меня есть золотой велосипед, поэтому думаю попросить исполнительного директора “Salomon”, не сделают ли они мне золотые лыжные ботинки!»

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Теги к статье: Самуэль Санчес Samuel Sanchez

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото
    Вы знаете,что такое:-Bay window-,а что такое:"Ваy window".
  • Camel
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А какая конкуренция была, просто зашибись! Топ на топе...

    drinks

  • patar
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    patar-Фото
    Ну, как не крути, а атака за 40 км в первой гонке, хоть против кого, а силу показывает. Те же молодые из Инеоса точно не из робкого десятка, хоть и не топы ПОКА.
    А вообще да, все топы в ОАЭ катались.
  • Astanaforever
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Прошлый , Луценко в гордом одиночестве его забрал. Если не ошибаюсь ,вторым был тот же Тим Веленс.
  • Earl57
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Earl57-Фото
    А какая конкуренция была, просто зашибись! Топ на топе...
  • patar
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    patar-Фото
    Силен, конечно. Чего уж тут ещё сказать...
  • Earl57
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Ожидания начинают оправдываться,имея ввиду Харольда.Глядя, на представленные снимки он работал на Лутченко,а тот не потянул.И Тахеде вновь пришлось минимизировть отставание.А если бы он не активничал так рано на этом участке,то его результат был бы иным. Все не плохо.Молодец! 

    "Лутченко". "Тахеда". Человек вроде как болельщик Астаны...

    На сайте Астаны есть же русская версия. Хоть один раз посмотрите там, как гонщиков по-русски зовут. На бумажке запишите, если на память не надеетесь... 

  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    patar-Фото

    Йоргенсен ещё в конце прошлого сезона выглядел вполне ничего. Единственный из мувиков (кроме вальверде и солера), кто конкуренцию навязывал в горах/холмах.

  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото

    Наблюдается успешный старт в этом сезоне команды Муви,повидимому что-то изменилось в руководстве команды и соответственно график тренировочного процесса и т. д..Кроме Вальверде,что ещё может быть.

  • VeloliveTeam
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: nightbuster33
    И ещё один вопрос. Почему из таблицы:"Ближайшие старты" убрали данную гонку,она ,что, закончилась или ее отменили?

     

    Спасибо за внимательность! Случайно удалили, уже вернули в старты.

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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