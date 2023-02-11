Новая спортивная карьера Самуэля Санчеса

После 17-летней карьеры велогонщика Самуэль Санчес вернулся в лыжный спорт

Самуэль Санчес (Samuel Sánchez) отдал профессиональному шоссейному велоспорту 18 лет – стал олимпийским чемпионом в групповой гонке 2008 года, выиграл 5 этапов Вуэльты Ломбардии, горную майку Тур де Франс, дважды становился призёром классики Ломбардия, в общей сложности одержал 34 победы.

В конце 2017 года испанский велогонщик был вынужден завершить карьеру после того, как допинг-проба, взятая у него 9 августа 2017 года вне соревнований показала наличие стимулятора гормона роста GHRP-2. На тот момент Санчесу было 39 лет. Хотя Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года, Международный союз велосипедистов признал вероятность попадания запрещённого вещества в организм гонщика из-за загрязнённой добавки.

Сейчас Самуэлю Санчесу 45. Он успешно руководит юниорской велокомандой и работает в Академии велоспорта (MMR Cycling Academy), но собственную спортивную карьеру продолжил уже в лыжном спорте, который в 18 лет оставил ради велоспорта.

Став квалифицированным инструктором второго уровня в 2020-21, Самуэль Санчес начал выступать в гигантском слаломе, дебютировав в категории «Мастерс» 40-45 лет. Он сразу показал результаты – выиграл один из этапов Кубка Испании, на другом финишировал вторым, ещё на одном соревновании занял 3-е место.

В апреле Самуэль Санчес надеется принять участие в чемпионате Испании в Сьерра-Неваде, где в прошлом году занял 7-е место. Испанский спортсмен всю зиму путешествует от дома в Астурии к пиренейскому региону Валь д’Аран и обратно. Он считает, что долгая карьера велогонщика помогает ему точнее выбирать траекторию на лыжах. О новой спортивной карьере Самуэль Санчес рассказал в интервью Cycling Weekly.

Самуэль Санчес: «Спортсмен, выступавший на высоком уровне, всегда любит соревноваться. Но я не видел себя велогонщиком после 40, меня это не мотивировало.

На лыжах я научился кататься, когда был совсем маленьким, и не бросал их до 18 лет. Снег - моя стихия, моя семья любит горы. По утрам зимой я катался на горных лыжах, а когда лыжную станцию закрывали, вместе с владельцем пункта проката переходил на беговые. Он же готовил меня и к велоспорту. Так я много лет балансировал между двумя видами.

Мне ещё есть к чему стремиться в горных лыжах. Однажды хотел бы побороться на этапе Кубка мира Ski Masters, хотя понимаю, что его участники выступают в горных лыжах много лет, с детства. Поэтому моя цель - совершенствоваться. Больше тренируюсь, каждый раз получается всё лучше, потому что очень хочется на самом деле стать сильнее в этом виде спорта.

В этом году из-за профессиональных обязательств ни разу не прикреплял номер участника в скоростном спуске. В прошлом году на чемпионате Испании ошибок не делал, просто недостаточно хорошо проехал.

Скорость, в конце концов, внутри тебя. Как на велосипеде, или у тебя есть скорость, или нет. Лыжи дают мне свободу, потому что ты летишь среди гор, но, что важнее, они помогают мне стать более сильным спортсменом.

А велосипед научил меня выбирать правильную траекторию. Спускаясь на велосипеде на скорости 70 км/ч, ты не знаешь, что ждёт впереди. То же самое в лыжном спорте – ты участвуешь в соревновании, но единственное представление о спуске получено, когда спускаешься медленно, поэтому надо держать в голове всю трассу. Когда стартуешь, остаёшься сам с собой и своей способностью читать трассу, тогда спускаешься по правильной линии.

Обожаю ощущение, когда проезжаешь сквозь ворота, нужна очень и очень хорошая техника. Впечатляет, какая чёткость требуется в деталях и предельная концентрация внимания. Именно это мне и нравится в скоростном спуске – ты никогда не удовлетворён тем, как проехал. Когда финиширую, никогда не радуюсь своему спуску.

Лыжи, все виды спорта постоянно развиваются, и постоянно приходится учиться. Всегда хочется идеально пройти поворот, проехать ещё лучше, а в скоростном спуске особенно хочется быть лучше своих ровесников. Можно потрясающе проехать, но в следующий раз важно проехать лучше. Поэтому нужно практиковаться много часов.

Я стал инструктором, чтобы понять, что такое хорошая техника, чтобы узнать, почему у людей не получаются повороты, какие движения нужно делать, чтобы хорошо кататься. Я считаю себя в какой-то степени лыжным «ботаником». Профессором лыжного спорта я не стану, не хочу набирать классы, не собираюсь учить малышей. Я стал инструктором ради пополнения собственных знаний».

У Самуэля Санчеса есть личный спонсор – компания одежды и обуви для туризма «Salomon», от которого он надеется получить нечто необычное для борьбы в категории «Мастерс» на пути к мечте – стать чемпионом мира:

«У меня есть золотой велосипед, поэтому думаю попросить исполнительного директора “Salomon”, не сделают ли они мне золотые лыжные ботинки!»