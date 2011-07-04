Сын Брэдли Уиггинса мечтает о победе на Туре Фландрии и Париж-Рубэ

Бен Уиггинс: «У меня есть способности и амбиции, так что, следите за мной»

17-летний Бен Уиггинс (Ben Wiggins), сын Брэдли Уиггинса, первого британского победителя Тур де Франс, олимпийского чемпиона, начинает свой путь в велоспорте. В этом году он одержал первую международную победу – взял золото в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке, где выиграл 7 из 10 спринтов 25-км гонки.

Бен Уиггинс, как и его отец, совмещает трек и шоссе. Он выступает в развивающей молодых спортсменов команде Fensham Howes-MAS Design под руководством Джайлза Пидкока (Giles Pidcock), отца Тома Пидкока.

На велодроме Куйпке во время «Шести дней Гента» Бен Уиггинс в интервью Sporza рассказал, о чём мечтает и какой видит свою карьеру в велоспорте.

Бен Уиггинс: «Моя следующая цель – стать чемпионом мира среди юниоров на шоссе и на треке. Это большая цель, но надо ставить планку высоко, иначе нет смысла. Я очень уверен в себе и своих способностях. Физически я немного похож на папу, но, наверное, очень похож и на дедушку Гари. Мой отец довольно худой, а я немного крупнее. Я ещё молод, поэтому не хочу вешать ярлык на то, каким типом гонщика являюсь. Говорят, в молодости мой папа не мог проходить подъёмы. Я хочу выиграть всё, так что попробуем.

Мечтаю выиграть Тур Фландрии и Париж-Рубэ, стать чемпионом мира, носить жёлтую майку Тур де Франс. Надеюсь, получится добиться даже большего. Мне кажется, у меня есть и способность работать и амбиции, чтобы добиться желаемого. Так что, да, следите за мной».