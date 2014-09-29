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Железный велогонщик Алексей Щебелин. Человек, которым должна гордиться Россия

 Железный велогонщик Алексей Щебелин. Человек, которым должна гордиться Россия

 

 

  Red Bull Trans-Siberian Extreme — самая экстремальная велогонка в мире, которую в 2016 и 2017 году организовывала компания Red Bull, собрав несколько десятков самых «отмороженных» велогонщиков-профессионалов со всей планеты. Ее продолжительность составляет 9 250 км, от Москвы до Владивостока.

 

  О том насколько запредельные нагрузки испытывают спортсмены, говорит тот факт, что в первый год проведения соревнования (2016) ни один участник не добрался до финиша. В 2017 году финишеров оказалось всего три — и среди них лучшим был велогонщик из России Алексей Щебелин. Его рекорд по времени прохождения дистанции пока никто не превзошел.

 

Железный велогонщик Алексей Щебелин. Человек, которым должна гордиться Россия

 

 

  3 апреля на главной сцене выставки «Велокульт 2021» Алексей Щебелин выступит с двумя интереснейшими темами. Он расскажет гостям выставки и зрителям трансляции о своем участии в самой продолжительной велосипедной гонке Red Bull Trans-Siberian Extreme и расскажет о том, как спать, есть, пить и просто выживать во время гоночного этапа длиной 1368 километров.

 

  Другое его выступление будет посвящено уникальной методике тренировок, которая называется «Антифитнес». Его метод отличается от классических подходов: в процессе тренировок желание и удовольствие от спорта «не убивается», положительные эмоции сохраняются у спортсменов несмотря на интенсивность занятий, которые приносят желаемый спортивный результат самого высокого уровня.

 

Информация о спикере

 

 

  Алексей Щебелин (Санкт-Петербург) — мастер спорта международного класса, неоднократно становился Чемпионом России и призером кубков России среди профессионалов.

 

С 1992 по 2010 год занимался велосипедным спортом как гонщик-профессионал. В 2007, 2008, 2009 годах провел в профессиональных командах Италии и Греции (команды Cinelli-OPD-Endeka Италия и SP Tablewear Греция). С 2010 по 2014 год работал спортивным директором континентальной команды «Итера-Катюша».

 

Одержал победы в многодневных гонках:

 

Tour Morocco 2008, Circuito Montanes 2008, Tour of Romania 2009;

 

1-е место Giro Valle d’Aosta 2006 (3 этап), 2-е место на 5-м этапе Volta du Portugal 2006.

 

  С 2015 года занимается развитием любительского велоспорта в Санкт-Петербурге, является основателем любительской велокоманды ETALON TEAM и оказывает услуги по персональному тренингу: персональные тренировки и составление программ тренировок для любителей и профессиональных гонщиков, проведение сборов. С 2018 года активно стал участвовать в гонках на маунтинбайках.

 

Сайт выставки «Велокульт 2021»: https://velocultexpo.ru

 

Время работы выставки:

 

2 апреля: 12-00 – 19-00

3 апреля: 10-00 – 19-00

4 апреля: 10-00 – 17-00

 

Стоимость билетов:

 

Входной билет - 800 рублей

Детский и студенческий билет - 400 рублей

Детям до 7 лет вход бесплатный

 

Детские и студенческие билеты можно приобрести только в кассах ЦВК “Экспоцентр” в дни работы выставки.

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Теги к статье: Велокульт 2021 Алексей Щебелин

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  1. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Вчера, 19:10 | Регистрация: 29.09.2014

    Сам как велосипедист с профессиональным прошлым однозначно рекомендую посетить выступление Алексея ! Довелось (хоть и не долго) тренироваться под его руководством. Профессионал своего дела, огромный знаток в сфере тренинга и велоспорта в целом!

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Ближайшие старты

17 марта 2021

Danilith Nokere Koerse

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кюнг просто очумел когда увидел и что ВВА его обошёл, может даже выругался не на камеру, когда понял что его победу вырвали (на второй половине дистанции). Первые 4 места протокола - все в разных спец.майках...красиво смотрелось.

    Ланде который в итоге с бронзовой медалью ТА ещё очень повезло, что ITT всего на 10 км. + идущим за ним в генерале был Берналь, а не к примеру Алмейда, а то бы потерял Миакэль призовое место на подиуме 100% (надо хоть как то улучшать_ся в этом деле испанцу).

    Кстати, я бы на месте оргов ТА последний этап, который всегда инд.разделка немного удлинил по дистанции, где то на км. 7-9. Думаю было бы больше интриги в генерале под финиш.

    Цитата: GTX
    Машина

    Кто именно? Там первые три места все три многоцилиндровые автовеломашины) Ну и у Погачара тоже "под капотом" движок не хилый если брать разделку)
     

  • serhio
    Филиппо Ганна: «Я человек, а н ... (1)
    serhio-Фото
    Ганна мощь,он ещё покажет,он очень хорошо едет разделки более длинные+на фоне усталости
  • Gerasim
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    Gerasim-Фото
    Ваут просто космос, правильно заметили может выиграть любую гонку
  • Gerasim
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (8)
    Gerasim-Фото
    Цитата: BlAr
    Даже не знаю, кто удивил больше - выигравший Ван Арт или проигравший Ганна!
    Так или иначе, гонка для Ваута сверхудачная. Всё-таки без команды бороться с Погачаром в горах - задача практически невыполнимая. Первая битва за генеральный зачёт для него вышла на славу!
    Да Ваут удивил, молодец. В будущем может стать суперским генеральщиком
  • Woterman 1980
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Да, Ганна проиграл неожиданно. И до одного места его ватты за 500
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Однако!!
    Но каков же тадей???? Невероятен! 
    Ваут его зовёт как победитель тдф, не иначе 
     

     

    Второй после победителя ТДФ - это почти как Примож Роглич) только с сильной разделкой на заключительном этапе) 

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Именно о нем в заключительном предложении)
  • diveman
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (10)
    diveman-Фото
    На следующем этапе все вернулось Рогличу сполна.
  • velodoctor
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Да любопытное заявление. А-ля томас будет ещё один. 

  • motte
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    motte-Фото

    Однако!!

    Но каков же тадей???? Невероятен! 

    Ваут его зовёт как победитель тдф, не иначе 

     

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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