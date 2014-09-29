Железный велогонщик Алексей Щебелин. Человек, которым должна гордиться Россия

Red Bull Trans-Siberian Extreme — самая экстремальная велогонка в мире, которую в 2016 и 2017 году организовывала компания Red Bull, собрав несколько десятков самых «отмороженных» велогонщиков-профессионалов со всей планеты. Ее продолжительность составляет 9 250 км, от Москвы до Владивостока.

О том насколько запредельные нагрузки испытывают спортсмены, говорит тот факт, что в первый год проведения соревнования (2016) ни один участник не добрался до финиша. В 2017 году финишеров оказалось всего три — и среди них лучшим был велогонщик из России Алексей Щебелин. Его рекорд по времени прохождения дистанции пока никто не превзошел.

3 апреля на главной сцене выставки «Велокульт 2021» Алексей Щебелин выступит с двумя интереснейшими темами. Он расскажет гостям выставки и зрителям трансляции о своем участии в самой продолжительной велосипедной гонке Red Bull Trans-Siberian Extreme и расскажет о том, как спать, есть, пить и просто выживать во время гоночного этапа длиной 1368 километров.

Другое его выступление будет посвящено уникальной методике тренировок, которая называется «Антифитнес». Его метод отличается от классических подходов: в процессе тренировок желание и удовольствие от спорта «не убивается», положительные эмоции сохраняются у спортсменов несмотря на интенсивность занятий, которые приносят желаемый спортивный результат самого высокого уровня.

Информация о спикере

Алексей Щебелин (Санкт-Петербург) — мастер спорта международного класса, неоднократно становился Чемпионом России и призером кубков России среди профессионалов.

С 1992 по 2010 год занимался велосипедным спортом как гонщик-профессионал. В 2007, 2008, 2009 годах провел в профессиональных командах Италии и Греции (команды Cinelli-OPD-Endeka Италия и SP Tablewear Греция). С 2010 по 2014 год работал спортивным директором континентальной команды «Итера-Катюша».

Одержал победы в многодневных гонках:

Tour Morocco 2008, Circuito Montanes 2008, Tour of Romania 2009;

1-е место Giro Valle d’Aosta 2006 (3 этап), 2-е место на 5-м этапе Volta du Portugal 2006.

С 2015 года занимается развитием любительского велоспорта в Санкт-Петербурге, является основателем любительской велокоманды ETALON TEAM и оказывает услуги по персональному тренингу: персональные тренировки и составление программ тренировок для любителей и профессиональных гонщиков, проведение сборов. С 2018 года активно стал участвовать в гонках на маунтинбайках.

Сайт выставки «Велокульт 2021»: https://velocultexpo.ru

Время работы выставки:

2 апреля: 12-00 – 19-00

3 апреля: 10-00 – 19-00

4 апреля: 10-00 – 17-00

Стоимость билетов:

Входной билет - 800 рублей

Детский и студенческий билет - 400 рублей

Детям до 7 лет вход бесплатный

Детские и студенческие билеты можно приобрести только в кассах ЦВК “Экспоцентр” в дни работы выставки.