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Риккардо Рикко получил пожизненную дисквалификацию

Третья дисквалификация Риккардо Рикко

 

Риккардо Рикко получил пожизненную дисквалификацию

 

  Бывший профессиональный велогонщик, 37-летний Риккардо Рикко (Riccardo Riccò) пожизненно дисквалифицирован итальянским Антидопинговым судом по итогам допингового расследования 2015-2017 года. Также Рикко должен заплатить штрафы в 4000 евро и 378 евро. Решение суда было опубликовано на сайте Nado Italia.

 

  В 2014 году Риккардо Рикко, который на тот момент уже был дисквалифицирован на 12 лет (до 2024 года), арестовали вместе с другим велогонщиком, жителем Ливорно, 37-летним Маттео Каппе, профессионально занимающимся велоспортом с 2003 года. Их поймали с поличным при совершении сделки на автопарковке на севере Ливорно – с сумкой и коробкой из-под обуви, содержащими 30 упаковок запрещённых препаратов, а также 1170 евро, которыми Рикко и Каппе собирались расплатиться.

 

     Риккардо Рикко, призёр Джиро д’Италия- 2008 года, выиграв два этапа Тур де Франс-2008, 17 июля был снят с Гранд-тура и отстранён от соревнований после положительного допинг-теста на CERA.

 

  Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию и вернулся пелотон в 2010 году, начав выступать в команде Vacansoleil. Но в 2011 году попал в больницу в критическом состоянии с сильным жаром и подозрением на почечную недостаточность, после чего признался, что переливал себе кровь, которая хранилась в холодильнике. В итоге Рикко получил ещё одну дисквалификацию – на 12 лет.

 

  В 2015 году Риккардо Рикко переехал на Тенерифе и открыл кафе-мороженое. В интервью Corriere della Sera он говорил: «Когда я был в шаге от краха, друг, изготавливающий мороженое, меня спас. Он сказал мне: «Если всё пойдёт плохо, приходи ко мне, я научу тебя своему делу». Я провёл  с ним несколько месяцев, чистил фрукты, замешивал и взбивал. Потом встретил Мелиссу, дочь моего продавца фруктов. Мы поженились и переехали на Тенерифе, где начали делать мороженое.

 

  Я вложил в новое дело всё самое лучшее из своего прошлого – страсть, аккуратность, полную преданность делу. Но без Мелиссы, без её силы и любви я никогда бы не справился. Для неё я был Риккардо, а не «Кобра». 12 лет смотрел на мир с вершины подиума Тур де Франс, зная, что я обманщик. Сегодня, когда ребёнок мне говорит, что у меня вкусное мороженое, я доволен и могу спокойно пойти вечером домой, не озираясь вокруг».

 

 

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Теги к статье: Риккардо Рикко Riccardo Ricco

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 17:47 | Регистрация: 22.09.2020

    мдаа, крутой поворот в жизни

  2. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 17:51 | Регистрация: 20.06.2019

    12 лет смотрел на мир с вершины подиума Тур де Франс, зная, что я обманщик. Сегодня, когда ребёнок мне говорит, что у меня вкусное мороженое, я доволен и могу спокойно пойти вечером домой, не озираясь вокруг».

    Не знаю, что он делал во время карьеры, но человек явно хороший, сумевший разобраться со своими демонами. 

  3. Имя: Ирина

    AmLoket

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 17.05.2011

    Зачем ему в 2014 году покупать допинг? Ведь он уже не гонялся?

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    uran-Фото
    Ван дер Пул явно был не в форме, на асфальте его объезжал Том, при их то разницы в комплекции. Ну и техника владения у Пикока в его 21 отменная. Именно на ошибках Матье Том и оторвался, а потом просто был мощнее и техничнее.
  • uran
    Диего Улисси вынужден взять пе ... (1)
    uran-Фото
    Миокардит это серьезное заболевание, и последствия тоже могут быть. Не хотелось бы чтоб вот так выбыл из профиков.
  • Александра
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    Александра-Фото
    Это да. Я выхожу из стресса, рассматривая фото двенадцатой Догмы.)
  • AmLoket
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    AmLoket-Фото
    Зачем ему в 2014 году покупать допинг? Ведь он уже не гонялся?
  • Freejazz
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    Freejazz-Фото
    Комментаторы говорили, что Том на 3 недели раньше начал тренировки-гонки, что дало лучшую восстанавливаемость.
    А по Ван Арту - у него не было драйва Тома, ВДП или Изербита, так ехал на классе.
  • Ice
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Oltre

    Задняя часть на любителя. Я бы даже сказал, на гурмана)

  • Ice
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    Ice-Фото

    12 лет смотрел на мир с вершины подиума Тур де Франс, зная, что я обманщик. Сегодня, когда ребёнок мне говорит, что у меня вкусное мороженое, я доволен и могу спокойно пойти вечером домой, не озираясь вокруг».

    Не знаю, что он делал во время карьеры, но человек явно хороший, сумевший разобраться со своими демонами. 

  • Ернат
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (3)
    Ернат-Фото

    мдаа, крутой поворот в жизни

  • EL-Fenomeno
    Новый дизайн велосипеда Bianch ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    А это я так понимаю новая Акуила команды: Bianchi Aquila CV 2021

  • Earl57
    Том Дюмулин: «Тур де Франс-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Пидкок же накануне проехал ту же самую гонку, что и Ван дер Пул. И которую Матье уверенно выиграл.

     

    П.С. Ван Арта можно понять и простить. Он готовится к отцовству, его жена должна родить в декабре или январе. Поэтому голова немного не тем занята. Да и помощь по хозяйству жене требуется и до, и после родов.

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