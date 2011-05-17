Риккардо Рикко получил пожизненную дисквалификацию

Третья дисквалификация Риккардо Рикко

Бывший профессиональный велогонщик, 37-летний Риккардо Рикко (Riccardo Riccò) пожизненно дисквалифицирован итальянским Антидопинговым судом по итогам допингового расследования 2015-2017 года. Также Рикко должен заплатить штрафы в 4000 евро и 378 евро. Решение суда было опубликовано на сайте Nado Italia.

В 2014 году Риккардо Рикко, который на тот момент уже был дисквалифицирован на 12 лет (до 2024 года), арестовали вместе с другим велогонщиком, жителем Ливорно, 37-летним Маттео Каппе, профессионально занимающимся велоспортом с 2003 года. Их поймали с поличным при совершении сделки на автопарковке на севере Ливорно – с сумкой и коробкой из-под обуви, содержащими 30 упаковок запрещённых препаратов, а также 1170 евро, которыми Рикко и Каппе собирались расплатиться.

Риккардо Рикко, призёр Джиро д’Италия- 2008 года, выиграв два этапа Тур де Франс-2008, 17 июля был снят с Гранд-тура и отстранён от соревнований после положительного допинг-теста на CERA.

Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию и вернулся пелотон в 2010 году, начав выступать в команде Vacansoleil. Но в 2011 году попал в больницу в критическом состоянии с сильным жаром и подозрением на почечную недостаточность, после чего признался, что переливал себе кровь, которая хранилась в холодильнике. В итоге Рикко получил ещё одну дисквалификацию – на 12 лет.

В 2015 году Риккардо Рикко переехал на Тенерифе и открыл кафе-мороженое. В интервью Corriere della Sera он говорил: «Когда я был в шаге от краха, друг, изготавливающий мороженое, меня спас. Он сказал мне: «Если всё пойдёт плохо, приходи ко мне, я научу тебя своему делу». Я провёл с ним несколько месяцев, чистил фрукты, замешивал и взбивал. Потом встретил Мелиссу, дочь моего продавца фруктов. Мы поженились и переехали на Тенерифе, где начали делать мороженое.

Я вложил в новое дело всё самое лучшее из своего прошлого – страсть, аккуратность, полную преданность делу. Но без Мелиссы, без её силы и любви я никогда бы не справился. Для неё я был Риккардо, а не «Кобра». 12 лет смотрел на мир с вершины подиума Тур де Франс, зная, что я обманщик. Сегодня, когда ребёнок мне говорит, что у меня вкусное мороженое, я доволен и могу спокойно пойти вечером домой, не озираясь вокруг».