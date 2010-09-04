Александр Винокуров об итогах сезона, лидерах «Астаны», казахстанских гонщиках и Олимпийских Играх в Токио





По завершению сезона 2019 года и накануне начала подготовки к 2020 году генеральный менеджер команды Мирового Тура «Астана» Александр Винокуров рассказывает об итогах минувшего сезона, оценивает выступление лидеров команды, делится впечатлениями от прогресса казахстанских гонщиков и говорит о важности Олимпийских Игр в Токио.

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Это был очень интересный и насыщенный сезон для команды «Астана». Какие главные выводы вы сделали по итогам этого года?

Думаю, что главный вывод этого сезона состоит в том, что мы способны добиваться побед не одним-двумя лидерами, а всей командой. В этом году больше половины гонщиков команды одерживали победы, а это очень весомый результат, который говорит о том, что команда становится универсальной и разноплановой. Если говорить о других итогах, то стоит отметить наши 12 побед в общем зачете многодневок – впечатляющий результат, отличное достижение для «Астаны». Ну, и конечно, 40 побед, учитывая выступления наших спортсменов за национальные сборные, это серьезно. Также, приятно, что команда вошла в Топ-5 Мирового командного рейтинга, а Якоб Фульсанг стал 3-м по итогам года в индивидуальном зачете. Обязательно стоит отметить Алексея Луценко, который набирает ход и уже вплотную подтягивается к лидерам мирового велоспорта.

В этом году «Астана» преобразилась, в чем секрет? Удача, техническое обеспечение, межсезонная трасферная кампания?

Скорее всего, вопрос не в том, что команда преобразилась, а том, что вся та работа, которая была проделана в предыдущие годы, начала давать плоды. Свою роль сыграл и сплоченный коллектив, отличная атмосфера в команде. Весь персонал и менеджмент «Астаны» сумели наладить хорошую и качественную работу, гонщики моментально это прочувствовали, так что победы пошли с самого старта сезона. Да, для нас это успешный год, за которым стоит огромный труд. Поэтому, я от души поздравляю менеджмент команды и наш дружный коллектив персонала «Астаны». Конечно, хочу сказать слова благодарности всем нашим спонсорам и партнерам за этот великолепный сезон! Отдельное спасибо нашему генеральному партнеру «Самрук-Казына» за то, что продолжает поддерживать и команду «Астана», и отечественный велоспорт. В предолимпийский год эта поддержка особенно важна.

Как бы вы оценили трансферную кампанию, которую провела команда осенью 2018 года? Кто из новичков проявил себя наиболее ярко?

Мы очень неплохо поработали на трансферном рынке в прошлом году, в команду пришло много сильных и талантливых новичков. Кто проявил себя ярче всего? Наверное, это Йон и Горка Исагирре, два брата, которые, на мой взгляд провели очень достойный сезон. У них не все получалось в предыдущей команде, но в этом сезоне они проявили себя очень неплохо. В целом, вся команда была на победной волне с самого старта, и Йон и Горка поддержали этот успех.

Какой успех для вас стал самым ярким в минувшем сезоне?

Трудно выделить какую-то одну победу, все они были яркими и запоминающимися. Например, большой успех Алексея Луценко на «Туре Омана», где он выиграл три этапа и общий зачет – это было здорово! Опять же, победа Якоба Фульсанга на «Льеж – Бастонь – Льеж» и запоминающаяся концовка этой гонки, когда на спуске у всех, я думаю, екнуло сердце. Были и другие яркие достижения: успех Мигеля Анхеля Лопеса в Каталонии и Йона Исагирре на домашней для себя гонке «Тур Страны Басков». В обеих гонках интрига сохранялась до самого конца, и победы добывались в красивой и бескомпромиссной борьбе.

Сможете оценить сезон каждого из лидеров команды? Якоб Фульсанг? Мигель Лопес? Алексей Луценко?

У Якоба получился крайне успешный сезон с большим количеством высоких достижений – победы на «Льеж – Бастонь – Льеж» и на «Критериум дю Дофине», этап на «Вуэльте Испании». Якоб отработал этот сезон на «отлично». Были успехи и у Мигеля Анхеля Лопеса – на гонках в Колумбии и Испании. «Джиро», конечно, стоит особняком, был момент большого невезения на этой гонке. На «Вуэльте» вроде все получалось, Мигель Анхель уверенно шел по гонке, мы добились очень красивой командной победы… Но, немного не сложилось, концовка получилась смазанной с рядом неприятных падений. Конечно, хотелось бы видеть Лопеса на подиуме «Вуэльты» в этом году, но, в любом случае, сезон у него был неплохим. У Алексея, напротив, получилось практически все – 10 побед, Топ-25 в Мировом индивидуальном рейтинге, победа на «Туре Омана» и незабываемый успех на драматическом этапе «Тиррено-Адриатико». Да и концовка года у него удалась – две отличные победы на итальянских классиках прекрасно завершили его великолепный сезон. Возможно, чемпионат мира немного выбивается из общего рисунка, но там была совсем другая история – из-за погодных условий гонка не получилась. Но, впереди Олимпиада в Токио – будем надеяться, что там все сложится удачнее.

Прогресс Алексея – это то, к чему шла команда «Астана»? Каковы основные факторы этого успеха и чего ждать в будущем?

Одна из наших главных целей – это развитие отечественных гонщиков, и то, к чему мы стремимся – это вырастить еще одного Олимпийского чемпиона из Казахстана. И у Алексея пока все получается самым лучшим образом. У Луценко есть все для того, чтобы однажды добраться до вершины нашего спорта. Однако, спорт есть спорт, мы не делаем никаких больших заявлений, а просто продолжаем работать в выбранном направлении. Думаю, что Алексей созрел для больших побед, он сам чувствует, что способен на равных бороться со всеми лидерами мирового велоспорта. Этот год у Луценко получился очень успешным, но, надеюсь, следующий сезон будет еще ярче.

Как вы оцените выступление остальных казахстанских гонщиков?

Помимо Алексея Луценко, целый ряд других казахстанских гонщиков демонстрирует внушительный рост, ребята серьезно добавляют, и в этом году это было заметно. Например, Юрий Натаров приятно удивил всех нас на «Туре Алматы», он добился крутой победы. Жандос Бижигитов мужает, становится отличным профессиональным гонщиком, классным помощником, что многократно демонстрировал на разных гонках, в том числе на чемпионате Азии. Добавляет и Никита Стальнов. В этом году у него не получилось отобраться на Гранд-тур, хотя к «Джиро», например, он был прекрасно готов, но там у команды была немного другая программа. Ну, а в целом, он сильный гонщик, хороший помощник в горах. Как и Даниил Фоминых, например. Ребята готовы пробовать, атаковать, сражаться за собственные результаты, но, при этом, всегда на 100% выкладываются ради такого лидера, как Алексей Луценко. Порадовал в этом году и Евгений Гидич – выиграл чемпионат Азии, заработал для страны олимпийскую лицензию. Ну, и концовку очень достойно провел, выиграл этап в Хорватии, был близок к еще одной победе. Ну, а самое главное – все наши казахстанские ребята плодотворно провели сезон и, как следствие, вывели Казахстан на 19-е место в Мировом национальном рейтинге и обеспечили стране три олимпийские квоты.

Вадим Пронский провел ряд гонок с командой, что можете сказать о нем?

Вадим проявил себя еще в прошлом году, думаю, что он был готов к переходу в большую команду, но мы приняли решение не форсировать события, дать ему еще полгода на континентальном уровне, в команде «Vino-Astana Motors», где он мог бы заработать важные для Казахстана рейтинговые очки. Он прекрасно справился с поставленной задачей, так что с августа мы пригласили его в команду в качестве стажера. Осенью Вадим провел целую серию гонок в составе «Астаны», отлично зарекомендовал себя, поэтому, к большому шагу в Мировой тур он вполне готов. Будем продолжать с ним работать, будем помогать развиваться ему в качестве профессионального гонщика.

Команду покидает Андрей Зейц, хорошо это или плохо для казахстанского велоспорта?

Для профессионального спорта это нормальное явление, когда гонщики переходят из одной команды в другую, ищут разные варианты для продолжения карьеры и самореализации. Думаю, и в случае с Андреем – совсем неплохо, что он решил попробовать себя в другом коллективе. Тем более, что он переходит в очень солидную команду. Нет причин переживать по этому поводу – Андрей не меняет гражданства, он остается казахстанским гонщиком, у него есть все шансы выступить на Олимпиаде в Токио и даже побороться за высокий результат. Я рад за Андрея, благодарю его за все годы, проведенные с нами и от всей души желаю ему успехов в новом сезоне.

Предварительно, на Олимпийских Играх в Токио у Казахстана будет три места в групповой гонке, и в большей степени – это заслуга гонщиков команды «Астана». Вы чувствовали важность успешного выступления отечественных гонщиков «Астаны» в этом предолимпийском сезоне?

Для нас этот сезон был важен с точки зрения борьбы за олимпийские лицензии. Мы стремились к тому, чтобы все наши казахстанские гонщики старались набрать как можно больше очков для страны. Например, мы сделали особенный акцент на чемпионате Азии, так как там разыгрывалась одна лицензия. Мы ставили задачей только победу, и этот результат был достигнут усилиями всей команды. Для того же Вадима Пронского на континентальном уровне был выстроен календарь таким образом, чтобы он выступал в гонках, где была возможность добиться высокого результата и, соответственно, заработать дополнительные очки. Да, очень много очков принес Алексей Луценко, который вновь закончил сезон на первом месте в Азиатском рейтинге, но и другие ребята из нашей команды сделали все возможное для того, чтобы Казахстан завоевал как можно больше очков. Действительно, по предварительному подсчету у нашей страны должно быть три квоты в групповой шоссейной гонке, надеюсь, вскоре это будет подтверждено. И я рад, что вклад команды «Астана» и наших гонщиков в этом вопросе стал решающим.

Когда начнется подготовка к 2020 году, каков план ближайших мероприятий?

В целом, мы уже начали предварительную подготовку к новому сезону – в работе уже и менеджмент команды, и часть персонала. В новом году у нас сменится ряд технических спонсоров, так что сейчас нужно решить и подготовить определенную базу для того, чтобы уже на первом тренировочном сборе, который стартует 5 декабря в Кальпе (Испания), для гонщиков все было готово. Также, нужно подготовить новый дизайн формы, предварительно обсудить и сформировать гоночный календарь. Работы много, но все идет по плану.

Состав команды – полностью сформирован или еще могут быть приобретения? Вы довольны трансферной кампанией этого года? Кого из новичков можете выделить?

Думаю, что состав команды сформирован. На данный момент в составе «Астаны» на 2020 год значатся 27 гонщиков, и вполне вероятно, что это окончательная цифра. Да, можно сказать, что у нас получилась неплохая трасферная кампания и в этом сезоне. Во-первых, я рад, что мы нашли общий язык с Якобом Фульсангом, и что он остается в «Астане» еще на два сезона. Кроме того, думаю, что два баскских гонщика, Алекс Аранбуру и Оскар Родригес смогут серьезно усилить нас. Отметил бы и Вадима Пронского, о котором я уже рассказывал. Его прогресс за последние годы очень заметен, и я надеюсь, что он продолжит расти уже в составе нашей команды. Многообещающе выглядят Александр Власов и Фабио Феллине… Думаю, мы хорошо усилили команду в это межсезонье.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM



