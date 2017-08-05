Александр Кристофф – победитель велогонки Prudential RideLondon-Surrey Classic-2017

Александр Кристофф побеждает на классике Мирового тура Prudential RideLondon-Surrey-2017

30-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff ) одержал победу на классике Мирового тура Prudential RideLondon-Surrey Classic. Маршрут британской классики был проложен по дистанции групповой гонки Олимпийских Игр 2012 года, где Александр Кристофф стал бронзовым призёром.

В спринте, которым завершилась велогонка Prudential RideLondon-Surrey Classic, норвежский гонщик обошёл 24-летнего датского гонщика команды Orica-Scott Магнуса Корта Нильсена (Magnus Cort Nielsen) и выигравшего в этом году на Тур де Франс-2017 зелёную майку лучшего спринтера, а также два этапа, 26-летнего австралийского гонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса (Michael Matthews).

Александр Кристофф: «Мы не смогли выиграть этап на Тур де Франс, но хотели показать результат сегодня. И команда доказала, что находится на высоком уровне, каждый вложил силы в победу. Я знал дистанцию, она очень хорошо мне подходила. Команда сегодня отработала потрясающе, особенно Нильс, который возвращал отрыв. Не так много команд работали вместе с нами. Наша команда провела основную часть работы, чтобы в конце гонки нейтрализовать отрыв.

После моего падения на Тур де Франс-2017 я чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому не тренировался. Но сегодня со мной всё было в порядке, хотя на подъёмах выпадал, но чувствовал себя намного лучше, чем на Тур де Франс. Я знал, что смогу мощно выстрелить, в конце Михаэль Мёркёв развёз меня, мне просто оставалось завершить работу».