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Александр Кристофф – победитель велогонки Prudential RideLondon-Surrey Classic-2017

Александр Кристофф побеждает на классике Мирового тура Prudential RideLondon-Surrey-2017

 

 

  30-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff ) одержал победу на классике Мирового тура Prudential RideLondon-Surrey Classic. Маршрут британской классики был проложен по дистанции групповой гонки Олимпийских Игр 2012 года, где Александр Кристофф стал бронзовым призёром.

 

 

    В спринте, которым завершилась велогонка Prudential RideLondon-Surrey Classic, норвежский гонщик обошёл 24-летнего датского гонщика команды Orica-Scott Магнуса Корта Нильсена (Magnus Cort Nielsen) и выигравшего в этом году на Тур де Франс-2017 зелёную майку лучшего спринтера, а также два этапа, 26-летнего австралийского гонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса (Michael Matthews).

 

  Александр Кристофф: «Мы не смогли выиграть этап на Тур де Франс, но хотели показать результат сегодня. И команда доказала, что находится на высоком уровне, каждый вложил силы в победу. Я знал дистанцию, она очень хорошо мне подходила. Команда сегодня отработала потрясающе, особенно Нильс, который возвращал отрыв. Не так много команд работали вместе с нами. Наша команда провела основную часть работы, чтобы в конце гонки нейтрализовать отрыв.

  После моего падения на Тур де Франс-2017 я чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому не тренировался. Но сегодня со мной всё было в порядке, хотя на подъёмах выпадал, но чувствовал себя намного лучше, чем на Тур де Франс. Я знал, что смогу мощно выстрелить, в конце Михаэль Мёркёв развёз меня, мне просто оставалось завершить работу».

 

 

Результаты Prudential RideLondon-Surrey Classic-2017

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff Prudential RideLondon-Surrey Classic гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Марк Падун – стажёр команды Ba ... (6)
    VeloVelo-Фото

    А что? А вдруг?
    Удачи парню!

  • VeloVelo
    Роман Барде, Пьер Латур, Оливе ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Может таки Avant?

  • VeloVelo
    Prudential RideLondon Classiqu ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из бриттов 13-й (Свифт). Неожиданно для этой гонки.  

  • VeloVelo
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Картинка на классике СС действительно как всегда желает быть лучшей, вроде немного изменили графику, но именно инфографкии не хватает

    Я имел виду постоянные "подрывы" ("зависания") эфира.

  • EL-Fenomeno
    Prudential RideLondon Classiqu ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка Мирового ПроТура...и впервые; а для Алекса все же весомый успех, смотря на его катание в этом сезоне + Катюше бонус)

  • EL-Fenomeno
    Классика Сан-Себастьяна-2017. ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    tim147Учитывая плохую (как всегда) картинку испанских гонок, Кирилл Отлично провел репортаж. Видимо, у вас с ним какие-то личные счёты )

    Админы исправьте, пожалуйста, траблы с кнопками.

    Александр, вы тут всё-таки не правы, и я поддерживаю tim147.

    Картинка на классике СС действительно как всегда желает быть лучшей, вроде немного изменили графику, но именно инфографкии не хватает. А вот коментирование, конечно же с "минусом". Один только пример: как можно путать Ланду с Квято и тем более утверждать, что 20% градиенты Микэлю каг бэ не подходят, а вот Михалу "в самый раз".

    Вспоминаю недавний Тур и признаюсь (уже не впервые), что лучше я буду слушать Сергея К. с его примочками-заморочками нежели такое безвкусие которы было на Е1 29.07 от Кирилла (да простит меня сам товарищ Брейда)

  • RVL
    Чемпион мира Петер Саган побеж ... (7)
    RVL-Фото

    Имидж ничто, жажда-все !

    Петя кросавчег!

  • дрокер
    Prudential RideLondon Classiqu ... (3)
    дрокер-Фото

    Алекс размочил невезение нынешнего сезона!

  • 0x5F375A86
    Тур Польши-2017. Этап 2 (7)
    0x5F375A86-Фото
    Там под конец быстро поехали, а он рано вышел в голову группы, на последних километрах ему стало тошнехонько, вот он и просел.
  • Stack
    Тур Польши-2017. Этап 2 (7)
    Stack-Фото
    Почему странно? по лучшей сумме мест ван Поппель первый.

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