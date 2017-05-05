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Рафал Майка – победитель 2-го этапа Тура Калифорнии-2017

Рафал Майка побеждает на горном этапе Тура Калифорнии-2017 и надевает жёлтую майку лидера

 

 

  27-летний польский гонщик команды Bora – Hansgrohe Рафал Майка (Rafał Majka) одержал победу на 2-м этапе Тура Калифорнии-2017. Отреагировав на атаку Джорджа Беннетта (LottoNL-Jumbo) за 50 км до финиша, он уехал в отрыв, куда также отобрались Лахлан Мортон (Dimension Data) и Иэн Босуэлл (Sky). Отрыв разыграл финиш, где Майка опередил своего попутчика Джорджа Беннетта. Двукратный горный король Тур де Франс, Рафал Майка надел и майку лидера общего зачёта.

 

Рафал Майка – победитель 2-го этапа Тура Калифорнии-2017

 Photo credits: Getty Images for Amgen Tour of California

 

  Рафал Майка: «Я помню, как приехал сюда в 2011, это была моя первая гонка в профессионалах. А сейчас я одержал победу. Посвящаю её моей дочке, которая родилась три месяца назад. Спасибо моим товарищам по команде, у нас отличный командный боевой дух, мы всегда отлично работаем вместе.

   Сегодняшний этап был очень тяжёлым. У нас сформировался сильный отрыв, мы ехали очень быстро и выиграли время у таких гонщиков как Санчес, Талански…

  Сегодня я чувствовал себя отлично, знал, что уехал в правильный отрыв, мы отлично сработались. В конце не хотел проиграть спринт, поэтому спуртовал рано, и мне удалось удержать преимущество. Это моя первая победа в команде Bora – Hansgrohe.

  Впереди ещё один трудный горный этап, мы постараемся на нём. Также у нас есть Петер Саган, который хочет выиграть этап на Туре Калифорнии».

 

Рафал Майка – победитель 2-го этапа Тура Калифорнии-2017

 

  Пачи Вила, спортивный директор команды Bora – Hansgrohe: «Вообще-то, мы хотели, чтобы сегодня выиграл Петер. Мы с самого старта контролировали скорость, но, как и ожидалось, некоторые команды попытались предпринять что-то на подъёме высшей категории. Когда Петер выпал и начались атаки, Рафа ответил на рывки и поехал с ними. Я сказал ему, чтобы он не рисковал на спусках. Ключевым моментом этапа был тот, когда отрыв поехал по равнине и у него осталось всего 20 секунд преимущества. Все работали отлично, отрыв шёл мощно. День сложился для нас отлично».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Калифорнии-2017

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Теги к статье: Рафал Майка Тур Калифорнии Amgen Tour of California гонка Мирового тура

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Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (106)
    Sezar-Фото

    Вы довольно безапелляционно высказываете свое мнение, вам кепка голову не жмет? Ланда был не один, а с грегари, а с Томасом остались те, кто с ним и упал, что логично. Потом Ланде стало больно, он сбавил темп и остался один, все разумно. Насчет остального - надоело повторять одни и те же аргументы против одних и тех же аргументов. Предлагаю на этом закончить.

  • cmap_nep
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21)
    cmap_nep-Фото
    Пы, пы сы: позвольте полюбопытствовать, а каким боком здесь Уран?
  • GTX
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21)
    GTX-Фото
    Цитата: Bernard Lama
    А как же Молема? Никто не вспоминает
    Ну Кинтане чето привезет, но Дюмулану проиграет минуту точно Вот, разделка на Тур де Франс 2015, 38 км, относительно горная: 1. Дюмулан 6. Моллема +1.54 20.Кинтана +3.08
  • Barjomet
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (106)
    Barjomet-Фото
    Если вы посмотрите как едут повороты со зрителями, туда перед проездом постоянно подкатывают мото pоlizia stradale и стараются препятствовать выбеганию на дорогу, им тоже прыгать и валить мотоцикл?

    Такие ававрии это всегда сочетание многих факторов, на основании допущений не нужно делать из полицейского козла отпущения.
  • pa3 3a pa3om
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (26)
    pa3 3a pa3om-Фото

    Цитата: tim147
    "pa3 3a pa3om ошибаешься".
    не подкрепляется реальными фактами.

     

    tim147,

    да ничего подобного! не хотел обидеть. мне тоже немало лет, думал в велотусовке мы все на "ты". не обижайтесь.

    смотрим здесь: https://youtu.be/QRK5BFRkUsM
    отрыв как я и говорил перед завалом составляет 11 минут. (10-12).
    как это проверить? на 41:08 отрыв проезжает кафедральный собор. на 51:46 катюша и скай проезжает эту же точку. отрыв в 11 минут за 29,6 км до финиша и это значит, что это не 3 Ваших минут, а 11! и Мате везет 7 минут чистого времени Вальверде и он виртуальный лидер генеральной классификации с учетом отставания и самый опасный игрок, несмотря на все Ваши утверждения.

    еще раз подкрепленные факты:
    29,6км до финиша.
    Мате - красная майка в виртуале и везет всем 7-8 минут в генерале.
    да и весь отрыв виртуально (кроме Розендо) тоже.

    может и нужно было отпускать...
    - Вам видней.

    скай и катюшу не оправдываю, признаю, что есть другие трактовки.
    считаю мысль и цифры законченными и далее полемизировать не буду.

  • Bernard Lama
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21)
    Bernard Lama-Фото

    А как же Молема? Никто не вспоминает

  • Тукаев
    Тур Калифорнии-2017. Этап 2 (1)
    Тукаев-Фото

    Ни чего себе Сагана вынесли. Или он падал?

  • GTX
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21)
    GTX-Фото
    It
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    не забываем что свою карьеру Нибали начинал как топовый раздельщик.
    пусть на уровне Андеров,ну и что.
    так что в пятерку он тут заезжать должен железно.
     
    Вася да,Вася Чемпион Мира,а это не на диване булки мять,Вася несомненный фаворит этой разделочки.
    не такой как Том,но где то близко)
    поэтому вполне реально заехать в тройке.
     
    у Пино хорошая разделка,как тут уже отметили.
    и по прошлому этапу было видно,полная пороха ягодица)
    так что может и выдать блестящий прокат.
     
    Наиро хороший раздельщик.
    и профиль для него хороший.
    и сил вагон и колумбийская тележка.
    вполне может на десяточку замахнуться.
     
    по Заку.
    лишь бы не было дождя.
    вот ей богу,молюсь за это.
    в пятерочку если заедет-будет просто отлично.
     
    Юнгельс.
    видели его протяжки в горку?))
    так что тоже один из претендентов на высокие места и раздельщик он от бога.
     
    ну а главный фаворит,есессно Том.
    я считаю что он поедет разделку жизни.
    на разрыв аорты и не жалея пукана.
    потому что это его шанс,ШАНС,ШАНСИЩЕ.
    и пусть ему повезет,пусть будет сильный ветер,и пруха) 
    он заслужил.
    в соседнем топике меня закидали старыми велобачками и велотуфлями но я ВЕРЮ,что если всё будет хорошо-возможно и 5 минут Том привезет Наиро.
    и вот тогда пойдет настоящая Джиро.
     
     
    пы сы.
    ну,а еще я всегда болею за Урана.
    чин чин Риго-даешь в десяточку)
     
    Так Том фаворит или Вася, сами себе противоречите. Со времен победы на чемпионате мира, Василий много разделок выиграл? Одну только, но соперники там были для меня абсолютно неизвестными
  • tim147
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (26)
    tim147-Фото
    "pa3 3a pa3om ошибаешься".

    Хотя не в моих правилах полемизировать с оппонентом, раз за разом тыкающим пожилому человеку, тем не менее считаю необходимым еще раз вернуться к событиям скандального этапа:
    Во-первых, зафиксируем, что генеральный зачет возглавляли 2 гонщика Мувистар (Вальверде и Инчаусти), затем в 19 и 20 сек располагались Пурито и Фрум.Практически со старта сформировался отрыв из 5 гонщиков (Мартин, Кларк, Базаев, Мате, Росендо), преимущество которого к 45-му км достигло почти 13,5 мин и действительно в этот момент виртуальным лидером был Мате.Однако после этого пелотон стал неуклонно сокращать данный разрыв
    Пресловутый завал произошел гораздо позже, где-то за 30 км до финиша, когда отрыв находился уже на расстоянии чуть более 3-х мин и угрозы в плане генерала не представлял, тем более что биги настраивались на финишную гору Вальдескарай. Так что Ваш тезис "скай взвинтил темп догоняя Мате который вез уже 13 минут с соотрывниками" не подкрепляется реальными фактами.
  • Виктор Сироткин
    Директор Джиро д'Италия сожал ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    нужно было остановиться на пол метра левее - обочина позволяла это сделать

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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