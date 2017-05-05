Рафал Майка – победитель 2-го этапа Тура Калифорнии-2017

Sezar

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (106) Вы довольно безапелляционно высказываете свое мнение, вам кепка голову не жмет? Ланда был не один, а с грегари, а с Томасом остались те, кто с ним и упал, что логично. Потом Ланде стало больно, он сбавил темп и остался один, все разумно. Насчет остального - надоело повторять одни и те же аргументы против одних и тех же аргументов. Предлагаю на этом закончить.

cmap_nep

Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21) Пы, пы сы: позвольте полюбопытствовать, а каким боком здесь Уран?

GTX

Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21) Цитата: Bernard Lama А как же Молема? Никто не вспоминает

Ну Кинтане чето привезет, но Дюмулану проиграет минуту точно Вот, разделка на Тур де Франс 2015, 38 км, относительно горная: 1. Дюмулан 6. Моллема +1.54 20.Кинтана +3.08 Ну Кинтане чето привезет, но Дюмулану проиграет минуту точно Вот, разделка на Тур де Франс 2015, 38 км, относительно горная: 1. Дюмулан 6. Моллема +1.54 20.Кинтана +3.08

Barjomet

Джиро д'Италия-2017. Результа ... (106) Если вы посмотрите как едут повороты со зрителями, туда перед проездом постоянно подкатывают мото pоlizia stradale и стараются препятствовать выбеганию на дорогу, им тоже прыгать и валить мотоцикл?



Такие ававрии это всегда сочетание многих факторов, на основании допущений не нужно делать из полицейского козла отпущения.

pa3 3a pa3om

Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (26) Цитата: tim147 "pa3 3a pa3om ошибаешься".

не подкрепляется реальными фактами.

tim147 , да ничего подобного! не хотел обидеть. мне тоже немало лет, думал в велотусовке мы все на "ты". не обижайтесь. смотрим здесь: https://youtu.be/QRK5BFRkUsM

отрыв как я и говорил перед завалом составляет 11 минут. (10-12).

как это проверить? на 41:08 отрыв проезжает кафедральный собор. на 51:46 катюша и скай проезжает эту же точку. отрыв в 11 минут за 29,6 км до финиша и это значит, что это не 3 Ваших минут, а 11! и Мате везет 7 минут чистого времени Вальверде и он виртуальный лидер генеральной классификации с учетом отставания и самый опасный игрок, несмотря на все Ваши утверждения. еще раз подкрепленные факты:

29,6км до финиша.

Мате - красная майка в виртуале и везет всем 7-8 минут в генерале.

да и весь отрыв виртуально (кроме Розендо) тоже. может и нужно было отпускать...

- Вам видней. скай и катюшу не оправдываю, признаю, что есть другие трактовки.

считаю мысль и цифры законченными и далее полемизировать не буду.

Bernard Lama

Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21) А как же Молема? Никто не вспоминает

Тукаев

Тур Калифорнии-2017. Этап 2 (1) Ни чего себе Сагана вынесли. Или он падал?

GTX

Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (21) Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО не забываем что свою карьеру Нибали начинал как топовый раздельщик.

пусть на уровне Андеров,ну и что.

так что в пятерку он тут заезжать должен железно.



Вася да,Вася Чемпион Мира,а это не на диване булки мять,Вася несомненный фаворит этой разделочки.

не такой как Том,но где то близко)

поэтому вполне реально заехать в тройке.



у Пино хорошая разделка,как тут уже отметили.

и по прошлому этапу было видно,полная пороха ягодица)

так что может и выдать блестящий прокат.



Наиро хороший раздельщик.

и профиль для него хороший.

и сил вагон и колумбийская тележка.

вполне может на десяточку замахнуться.



по Заку.

лишь бы не было дождя.

вот ей богу,молюсь за это.

в пятерочку если заедет-будет просто отлично.



Юнгельс.

видели его протяжки в горку?))

так что тоже один из претендентов на высокие места и раздельщик он от бога.



ну а главный фаворит,есессно Том.

я считаю что он поедет разделку жизни.

на разрыв аорты и не жалея пукана.

потому что это его шанс,ШАНС,ШАНСИЩЕ.

и пусть ему повезет,пусть будет сильный ветер,и пруха)

он заслужил.

в соседнем топике меня закидали старыми велобачками и велотуфлями но я ВЕРЮ,что если всё будет хорошо-возможно и 5 минут Том привезет Наиро.

и вот тогда пойдет настоящая Джиро.





пы сы.

ну,а еще я всегда болею за Урана.

чин чин Риго-даешь в десяточку)



Так Том фаворит или Вася, сами себе противоречите. Со времен победы на чемпионате мира, Василий много разделок выиграл? Одну только, но соперники там были для меня абсолютно неизвестными ItТак Том фаворит или Вася, сами себе противоречите. Со времен победы на чемпионате мира, Василий много разделок выиграл? Одну только, но соперники там были для меня абсолютно неизвестными

tim147

Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (26) "pa3 3a pa3om ошибаешься".



Хотя не в моих правилах полемизировать с оппонентом, раз за разом тыкающим пожилому человеку, тем не менее считаю необходимым еще раз вернуться к событиям скандального этапа:

Во-первых, зафиксируем, что генеральный зачет возглавляли 2 гонщика Мувистар (Вальверде и Инчаусти), затем в 19 и 20 сек располагались Пурито и Фрум.Практически со старта сформировался отрыв из 5 гонщиков (Мартин, Кларк, Базаев, Мате, Росендо), преимущество которого к 45-му км достигло почти 13,5 мин и действительно в этот момент виртуальным лидером был Мате.Однако после этого пелотон стал неуклонно сокращать данный разрыв

Пресловутый завал произошел гораздо позже, где-то за 30 км до финиша, когда отрыв находился уже на расстоянии чуть более 3-х мин и угрозы в плане генерала не представлял, тем более что биги настраивались на финишную гору Вальдескарай. Так что Ваш тезис "скай взвинтил темп догоняя Мате который вез уже 13 минут с соотрывниками" не подкрепляется реальными фактами.

Виктор Сироткин

Директор Джиро д'Италия сожал ... (5) нужно было остановиться на пол метра левее - обочина позволяла это сделать