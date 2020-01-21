Ригоберто Уран вернулся на велосипед после травмы

Ригоберто Уран вернулся на велосипед через три месяца после падения

Через три месяца после падения на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 колумбийский велогонщик команды EF Education First Ригоберто Уран вернулся на велосипед. После переломов лопатки, ключицы, рёбер и повреждённого лёгкого 32-летний колумбийский велогонщик всё ещё не восстановился до конца – у него плохо функционирует левая рука, а самым большим препятствием к быстрому выздоровлению является травма лёгкого, которое было проколото в результате падения.

Photo (c) Instagram @UranRigoberto

Ригоберто Уран: «Через три месяца я впервые снова надеваю велоформу. Посмотрим, какое у меня состояние. Восстановление шло хорошо, сейчас попытаюсь проехаться на велосипеде по дороге. Очень этому рад после такого долгого перерыва.

С момента падения мне пришлось столкнуться со многими трудностями. Я даже думал о завершении карьеры. Пока лежал в больнице, думал об этом много раз. Сейчас, когда вернулся на велосипед, надеюсь, что верну и свой прежний уровень.

Я всё ещё прохожу лечение, выздоровление лёгкого идёт очень медленно. На данный момент я уже хорошо дышу, но надо начать тренировки, чтобы понять, как обстоят дела».