Ригоберто Уран вернулся на велосипед после травмы

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- Дата:
- Вчера, 23:03
Ригоберто Уран вернулся на велосипед через три месяца после падения
Через три месяца после падения на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 колумбийский велогонщик команды EF Education First Ригоберто Уран вернулся на велосипед. После переломов лопатки, ключицы, рёбер и повреждённого лёгкого 32-летний колумбийский велогонщик всё ещё не восстановился до конца – у него плохо функционирует левая рука, а самым большим препятствием к быстрому выздоровлению является травма лёгкого, которое было проколото в результате падения.
Photo (c) Instagram @UranRigoberto
Ригоберто Уран: «Через три месяца я впервые снова надеваю велоформу. Посмотрим, какое у меня состояние. Восстановление шло хорошо, сейчас попытаюсь проехаться на велосипеде по дороге. Очень этому рад после такого долгого перерыва.
С момента падения мне пришлось столкнуться со многими трудностями. Я даже думал о завершении карьеры. Пока лежал в больнице, думал об этом много раз. Сейчас, когда вернулся на велосипед, надеюсь, что верну и свой прежний уровень.
Я всё ещё прохожу лечение, выздоровление лёгкого идёт очень медленно. На данный момент я уже хорошо дышу, но надо начать тренировки, чтобы понять, как обстоят дела».
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