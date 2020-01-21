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Ригоберто Уран вернулся на велосипед после травмы

Ригоберто Уран вернулся на велосипед через три месяца после падения

 

 

  Через три месяца после падения на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 колумбийский велогонщик команды EF Education First Ригоберто Уран вернулся на велосипед. После переломов лопатки, ключицы, рёбер и повреждённого лёгкого 32-летний колумбийский велогонщик всё ещё не восстановился до конца – у него плохо функционирует левая рука, а самым большим препятствием к быстрому выздоровлению является травма лёгкого, которое было проколото  в результате падения.

 

 

Photo (c) Instagram @UranRigoberto

 

 

  Ригоберто Уран: «Через три месяца я впервые снова надеваю велоформу. Посмотрим, какое у меня состояние. Восстановление шло хорошо, сейчас попытаюсь проехаться на велосипеде по дороге. Очень этому рад после такого долгого перерыва.

 

  С момента падения мне пришлось столкнуться со многими трудностями. Я даже думал о завершении карьеры. Пока лежал в больнице, думал об этом много раз. Сейчас, когда вернулся на велосипед, надеюсь, что верну и свой прежний уровень.

 

  Я всё ещё прохожу лечение,  выздоровление лёгкого идёт очень медленно. На данный момент я уже хорошо дышу, но надо начать тренировки, чтобы понять, как обстоят дела».

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran

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Комментарии

  • Earl57
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    Ван Арта называют

    А он разве не на кросс заявляется? Да и потом, ему бы от травмы к этому времени очухаться. Зато Кампенартс вполне готов.

    Велокросс не олимпийская дисциплина. Именно поэтому Ван дер Пул на МТБ отбираться собирается. Ван Арт вроде уже оправился от травмы, теперь только тренировки. Рик Вербрюгге, главный тренер бельгийской сборной, говорит что Кампенартс будет бесполезно занимать место на групповой гонке. А Ван Арт и на групповой помочь сможет, и на разделке за подиум побороться. Там отбор как в российском биатлоне намечается)) Критерии отбора вроде как есть, но поедут те, кого начальник отберет...

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде поедет Тур ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    покатается, в имитации ОИ возьмёт этап, "заболеет" и сойдёт на 3-й неделе. и сразу - "лечиться" - в японию

  • Camel
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Ван Арта называют

    А он разве не на кросс заявляется? Да и потом, ему бы от травмы к этому времени очухаться. Зато Кампенартс вполне готов.

  • Earl57
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Earl57-Фото
    Ван Арта называют
  • SportSpirit
    Алехандро Вальверде поедет Тур ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Для Вальверде выход на ОИ через Тур может оказаться весьма эффективным. После Вуэльты, например, он слегка оброс мясом и очень бодро доехал сезон. 

     

    Начинать Тур недоведенным, не заморачиваться по поводу акклиматизации... Попасть в нужный день-пик в Токио после Европы вообще сложно, если не ездить по континентам регулярно и не знать реальные адаптационные возможности своего организма.   

     

    Будет интересно посмотреть на тех, кто поедет ОИ после разных ГТ. 

  • Camel
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...бельгийцы уже предупредили Кампенартса чтобы не раскатывал губу на ОИ, его шансы попасть туда почти нулевые. Сказали, что только Эвенпул гарантировал себе участие в Токио.

    А кто ж тогда второй?

  • uran
    Спортивный директор команды Ju ... (8)
    uran-Фото
    Роглич, Мартин, Груневеген, ван Арт только на их контракты сколько денег уйдет...
  • uran
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    uran-Фото
    Что-то я не помню сильных раздельщиков от Алжира, Южной Африки, Еритрея??? А Вася в пролете. Или ФВСБ заявку не дала, или денег.
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))

  • Ice
    Квоты на участие в соревновани ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Ничего не имею против Эстонии, но топовых раздельщиков у голландцев как бы побольше будет.
    Там вон бельгийцы уже предупредили Кампенартса чтобы не раскатывал губу на ОИ, его шансы попасть туда почти нулевые. Сказали, что только Эвенпул гарантировал себе участие в Токио.

    Согласен, квоты всегда определяют по каким-то мутным схемам. Этонии хоть 5 мест дай, бороться за победу не будут)))

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