Велосипеды впервые станут частью «Мотовесны 2019»!



С 5 по 7 апреля в ЦВК «Экспоцентр» пройдет выставка «Мотовесна 2019», которая не только объединит всех любителей техники для активного отдыха, но и приоткроет завесу велосипедной истории.

«Мотовесна» - масштабная выставка, которая ежегодно становится центром притяжения всех, кто неравнодушен к двухколесной технике и активному виду отдыха. Впервые в истории выставки значительные площади будут выделены интереснейшей велосипедной тематике.

Велосипедная культура интересна не только современной техникой, но и многогранной историей развития двухколесного транспорта. Украшением выставки станет экспозиция исторических велосипедов Веломузея Андрея Мятиева, состоящая из 25 экзотических веломашин 1860-1980-х годов.

Посетители смогут увидеть редчайшие экземпляры, с которых начиналась эволюция велосипеда более 150 лет назад и парадоксальные конструкции, представляющие собой достижения конструкторской мысли прошлых эпох. Гоночные, военные, детские, дизайнерские, специальные, трехколесные, тандемы – все эти разнообразные велосипеды, сопровождаемые манекенами в исторических костюмах, будут представлены в экспозиции!

Станьте частью праздника открытия весеннего мото и вело сезона и приобщитесь к культуре двухколесной техники уже совсем скоро в Экспоцентре!