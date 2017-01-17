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Велотвиттер. 296-й выпуск

 Велотвиттер. 296-й выпуск

 Команды уже завершили первые тренировочные лагеря, где веселье и розыгрыши чередовались с серьёзной работой. Самые интересные моменты этих дней отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона.

 

@DeGendtThomas Томас Де Гендт

Пришлось немного помучиться во время теста

@007_GVK Гийом Ван Кейрсбулк

Штраф за то, что ехал слишком быстро. Кальпе

@PierroooRolland Пьер Роллан

Вот как засыпают гики. Свет включён, телефон в руке – рука лежит так, чтобы увеличивать картинку. Джо Домбровски

@Ride_Argyle 

Тренировочный лагерь, работа в разгаре

@petosagan Петер Саган

Обед в тренировочном лагере с моими хорошими друзьями и товарищами по команде

А какой предел скорости в тренировочном лагере?

@BouhanniNacer Насэр Буанни

Вместе и в комнате, и на тренировке. #Братья #cofidis

@BOUETMAXIME Максим Буэ

Тренажёрный зал

@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Новая форма на 2017 год!

@vincenzonibali Винченцо Нибали

Представляю вам мою новую «девушку»

@taogeoghegan Тео Геоган Харт

После 5 часов на велосипеде в отеле ждал сюрприз. У кого-нибудь есть идеи, кто из гонщиков Sky это сделал?

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Вечер с командой @EquipeFDJ 

@zdenekstybar Зденек Штыбар

Нелегко говорить им «до свидания»

@petosagan Петер Саган

Классный новый @iamspecialized Venge

@CoachLuicito   

Начнём готовиться к 2017 году

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Как раз вовремя, к тренировке #garminfenix3hr

@andrewtalansky Эндрю Талански

Обязательная в день отдыха остановка для кофе позволяет мне не заснуть. Тренировочный лагерь

@EquipeFDJ   

Сеанс изготовления подошвы с нашим специалистом по болезням ног Марком Ретали

@BaukeMollema Бауке Моллема

Показываю ребятам мой новый дом. Почти готов

@alex_howes Алекс Хаус

Вот на что похож профессиональный велосипед, когда он не в тренировочном лагере

@ArnaudDemare Арно Демар

Последний день в тренировочном лагере, отличная неделя работы

@jacopoguarnieri  Якопо Гварньери

Пора возвращаться домой

@Lotto_Soudal 

«Машина-метла» едет за нашими гонщиками и во время тренировок

@danimoreno81 Даниэль Морено

Думаю, что в Очоа я больше тренировал руки, чем ноги

@danilowyss85 Данило Висс

Весёлый день с моими товарищами по команде

 

 

@marcelkittel Марсель Киттель

Мы с Бобом Юнгельсом говорим вам «спокойной ночи». Последняя большая фотосессия в тренировочном лагере закончилась, теперь мы можем сфокусироваться на тренировках

@quickstepteam   

Мы абсолютно уверены, что в прошлой жизни Жулиан Алафилипп был известным акробатом

@joshiaran Хосе Аран Гарсия

Доброе утро, велосипеды @TrekSegafredo

@Ride_Argyle   

Рано утром выезда на 5-часовую тренировку по программе для наших классиков и тех, кто поедет на Тур Даун Андер. Старт сезона всё ближе!

@golasmichal Михал Голась

Первый тест в боевых условиях всегда болезненный, Лукаш Висньёвски не рассчитал силы

@BMCProTeam   

Наши механики перед тренировкой всегда рядом, чтобы убедиться, что все велосипеды в порядке

@Jan_Bakelants Ян Бакелантс

Последний день тренировочного лагеря AG2R La Mondiale, поэтому они добавили фонтан с шоколадом для Кентана Жареги и Руди Барбье

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Сегодня тест для полёта на Марс…Vo2max тест в тренировочном лагере

@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Отличный день на маунтинбайке с моим братом

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Неожиданная компания за завтраком

@GroenewegenD Дилан Груневеген

Тренировка спринта

 

 

@NairoQuinCo Наиро Кинтана

День в горах с Дайером, Виннером Анаконой и Мануэлем Матео, готовимся к 2017 году

@AndreGreipel Андре Грайпель

Первый тренировочный лагерь подготовки к сезону 2017 года закончен, мы завершили по мокрым дорогам

@chrisfroome Крис Фрум

Последний день тренировочного лагеря! Пора ехать домой.

@petosagan Петер Саган

Мой S-WORKS Venge от @iamspecialized Photos by @BrakeThrough

Тренируюсь в тренажёром зале в дождливый день Photos by @veloimages

@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Спортсмен года!

 

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Теги к статье: Велотвиттер велоспорт

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Комментарии

  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  • VeloVelo
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

  • VeloVelo
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  • serghi
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    serghi-Фото

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  • marketbk
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    marketbk-Фото

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

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3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
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