Велотвиттер. 296-й выпуск

Команды уже завершили первые тренировочные лагеря, где веселье и розыгрыши чередовались с серьёзной работой. Самые интересные моменты этих дней отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона.

@DeGendtThomas Томас Де Гендт

Пришлось немного помучиться во время теста

@007_GVK Гийом Ван Кейрсбулк

Штраф за то, что ехал слишком быстро. Кальпе

@PierroooRolland Пьер Роллан

Вот как засыпают гики. Свет включён, телефон в руке – рука лежит так, чтобы увеличивать картинку. Джо Домбровски

@Ride_Argyle

Тренировочный лагерь, работа в разгаре

@petosagan Петер Саган

Обед в тренировочном лагере с моими хорошими друзьями и товарищами по команде

А какой предел скорости в тренировочном лагере?

@BouhanniNacer Насэр Буанни

Вместе и в комнате, и на тренировке. #Братья #cofidis

@BOUETMAXIME Максим Буэ

Тренажёрный зал

‏@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Новая форма на 2017 год!

‏@vincenzonibali Винченцо Нибали

Представляю вам мою новую «девушку»

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@taogeoghegan Тео Геоган Харт

После 5 часов на велосипеде в отеле ждал сюрприз. У кого-нибудь есть идеи, кто из гонщиков Sky это сделал?

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Вечер с командой @EquipeFDJ

@zdenekstybar Зденек Штыбар

Нелегко говорить им «до свидания»

‏@petosagan Петер Саган

Классный новый @iamspecialized Venge

@CoachLuicito

Начнём готовиться к 2017 году

@sebystrom Свен Эрик Бистрем

Как раз вовремя, к тренировке #garminfenix3hr

@andrewtalansky Эндрю Талански

Обязательная в день отдыха остановка для кофе позволяет мне не заснуть. Тренировочный лагерь

@EquipeFDJ

Сеанс изготовления подошвы с нашим специалистом по болезням ног Марком Ретали

@BaukeMollema Бауке Моллема

Показываю ребятам мой новый дом. Почти готов

@alex_howes Алекс Хаус

Вот на что похож профессиональный велосипед, когда он не в тренировочном лагере

@ArnaudDemare Арно Демар

Последний день в тренировочном лагере, отличная неделя работы

‏@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Пора возвращаться домой

@Lotto_Soudal

«Машина-метла» едет за нашими гонщиками и во время тренировок

@danimoreno81 Даниэль Морено

Думаю, что в Очоа я больше тренировал руки, чем ноги

@danilowyss85 Данило Висс

Весёлый день с моими товарищами по команде

‏@marcelkittel Марсель Киттель

Мы с Бобом Юнгельсом говорим вам «спокойной ночи». Последняя большая фотосессия в тренировочном лагере закончилась, теперь мы можем сфокусироваться на тренировках

@quickstepteam

Мы абсолютно уверены, что в прошлой жизни Жулиан Алафилипп был известным акробатом

@joshiaran Хосе Аран Гарсия

Доброе утро, велосипеды @TrekSegafredo

‏@Ride_Argyle

Рано утром выезда на 5-часовую тренировку по программе для наших классиков и тех, кто поедет на Тур Даун Андер. Старт сезона всё ближе!

@golasmichal Михал Голась

Первый тест в боевых условиях всегда болезненный, Лукаш Висньёвски не рассчитал силы

@BMCProTeam

Наши механики перед тренировкой всегда рядом, чтобы убедиться, что все велосипеды в порядке

@Jan_Bakelants Ян Бакелантс

Последний день тренировочного лагеря AG2R La Mondiale, поэтому они добавили фонтан с шоколадом для Кентана Жареги и Руди Барбье

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Сегодня тест для полёта на Марс…Vo2max тест в тренировочном лагере

@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Отличный день на маунтинбайке с моим братом

@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг

Неожиданная компания за завтраком

@GroenewegenD Дилан Груневеген

Тренировка спринта

@NairoQuinCo Наиро Кинтана

День в горах с Дайером, Виннером Анаконой и Мануэлем Матео, готовимся к 2017 году

@AndreGreipel Андре Грайпель

Первый тренировочный лагерь подготовки к сезону 2017 года закончен, мы завершили по мокрым дорогам

‏@chrisfroome Крис Фрум

Последний день тренировочного лагеря! Пора ехать домой.

@petosagan Петер Саган

Мой S-WORKS Venge от @iamspecialized Photos by @BrakeThrough

Тренируюсь в тренажёром зале в дождливый день Photos by @veloimages

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@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат

Спортсмен года!