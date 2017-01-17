- Категория:
- VeloTWITTER |
- Дата:
- 19-12-2016, 00:41
Велотвиттер. 296-й выпуск
Команды уже завершили первые тренировочные лагеря, где веселье и розыгрыши чередовались с серьёзной работой. Самые интересные моменты этих дней отразили твиты велогонщиков профессионального пелотона.
@DeGendtThomas Томас Де Гендт
Пришлось немного помучиться во время теста
@007_GVK Гийом Ван Кейрсбулк
Штраф за то, что ехал слишком быстро. Кальпе
@PierroooRolland Пьер Роллан
Вот как засыпают гики. Свет включён, телефон в руке – рука лежит так, чтобы увеличивать картинку. Джо Домбровски
@Ride_Argyle
Тренировочный лагерь, работа в разгаре
@petosagan Петер Саган
Обед в тренировочном лагере с моими хорошими друзьями и товарищами по команде
А какой предел скорости в тренировочном лагере?
@BouhanniNacer Насэр Буанни
Вместе и в комнате, и на тренировке. #Братья #cofidis
@BOUETMAXIME Максим Буэ
Тренажёрный зал
@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат
Новая форма на 2017 год!
@vincenzonibali Винченцо Нибали
Представляю вам мою новую «девушку»
@taogeoghegan Тео Геоган Харт
После 5 часов на велосипеде в отеле ждал сюрприз. У кого-нибудь есть идеи, кто из гонщиков Sky это сделал?
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Вечер с командой @EquipeFDJ
@zdenekstybar Зденек Штыбар
Нелегко говорить им «до свидания»
@petosagan Петер Саган
Классный новый @iamspecialized Venge
@CoachLuicito
Начнём готовиться к 2017 году
@sebystrom Свен Эрик Бистрем
Как раз вовремя, к тренировке #garminfenix3hr
@andrewtalansky Эндрю Талански
Обязательная в день отдыха остановка для кофе позволяет мне не заснуть. Тренировочный лагерь
@EquipeFDJ
Сеанс изготовления подошвы с нашим специалистом по болезням ног Марком Ретали
@BaukeMollema Бауке Моллема
Показываю ребятам мой новый дом. Почти готов
@alex_howes Алекс Хаус
Вот на что похож профессиональный велосипед, когда он не в тренировочном лагере
@ArnaudDemare Арно Демар
Последний день в тренировочном лагере, отличная неделя работы
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Пора возвращаться домой
@Lotto_Soudal
«Машина-метла» едет за нашими гонщиками и во время тренировок
@danimoreno81 Даниэль Морено
Думаю, что в Очоа я больше тренировал руки, чем ноги
@danilowyss85 Данило Висс
Весёлый день с моими товарищами по команде
Fun day with me teammates. #mannequinchallenge #dontcrackunderpressure pic.twitter.com/2KoZXjVRXs— Danilo Wyss (@danilowyss85) 14 декабря 2016 г.
@marcelkittel Марсель Киттель
Мы с Бобом Юнгельсом говорим вам «спокойной ночи». Последняя большая фотосессия в тренировочном лагере закончилась, теперь мы можем сфокусироваться на тренировках
@quickstepteam
Мы абсолютно уверены, что в прошлой жизни Жулиан Алафилипп был известным акробатом
@joshiaran Хосе Аран Гарсия
Доброе утро, велосипеды @TrekSegafredo
@Ride_Argyle
Рано утром выезда на 5-часовую тренировку по программе для наших классиков и тех, кто поедет на Тур Даун Андер. Старт сезона всё ближе!
@golasmichal Михал Голась
Первый тест в боевых условиях всегда болезненный, Лукаш Висньёвски не рассчитал силы
@BMCProTeam
Наши механики перед тренировкой всегда рядом, чтобы убедиться, что все велосипеды в порядке
@Jan_Bakelants Ян Бакелантс
Последний день тренировочного лагеря AG2R La Mondiale, поэтому они добавили фонтан с шоколадом для Кентана Жареги и Руди Барбье
@AgnoliValerio Валерио Аньоли
Сегодня тест для полёта на Марс…Vo2max тест в тренировочном лагере
@LouisMeintjes Луис Мейнтьес
Отличный день на маунтинбайке с моим братом
@jakob_fuglsang Якоб Фугльсанг
Неожиданная компания за завтраком
@GroenewegenD Дилан Груневеген
Тренировка спринта
Sprint training #genieten😖 pic.twitter.com/x0xetariUK— Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) 17 декабря 2016 г.
@NairoQuinCo Наиро Кинтана
День в горах с Дайером, Виннером Анаконой и Мануэлем Матео, готовимся к 2017 году
@AndreGreipel Андре Грайпель
Первый тренировочный лагерь подготовки к сезону 2017 года закончен, мы завершили по мокрым дорогам
@chrisfroome Крис Фрум
Последний день тренировочного лагеря! Пора ехать домой.
@petosagan Петер Саган
Мой S-WORKS Venge от @iamspecialized Photos by @BrakeThrough
Тренируюсь в тренажёром зале в дождливый день Photos by @veloimages
@GregVanAvermaet Грег Ван Авермат
Спортсмен года!
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