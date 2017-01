Велотвиттер. 3-й (301) выпуск

О принципах, которыми должен руководствоваться настоящий велосипедист, если он упал, о злоключениях Романа Кройцигера, о том, как Крис Фрум учится сёрфингу, и каким был первый велосипед Фабио Ару, о капризах погоды, королевском горном этапе предстоящего Тура Сан-Хуана и многом другом рассказали на прошедшей неделе твиты гонщиков профессионального пелотона.

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Приземлились в Буэнос-Айресе. Теперь меняем аэропорт и летим в Сан-Хуан

@ArnaudDemare Арно Демар

Закончили лагерь в Кальпе, 31 час на велосипеде, за 6 дней – 1000 км

@Andrey_Amador Андрей Амадор

Едем в наш третий дом!!! Памплона…

‏@p_latour Пьер Латур

Love is in the air 😂

@PuritoRodriguez Хоаким Родригес

Поведение настоящего велосипедиста при падении!

Первое: я в порядке

Второе: как мой велосипед??

Третье: удобнее разместиться с травмированными конечностями на велосипеде и продолжать

Comportamiento de un ciclista cuando te caes!!

Primero: Estoy bien

Segundo: Como está mi bici??

Tercero: Poner bien la maneta y continuar!👌🏼

‏@PhilippeGilbert Филипп Жильбер

Почти доехал до вершины Мон Ванту, - 4 градуса, но очень красиво

@LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Иду на подпись перед стартом 1 этапа Тура Даун Андер

@PMartens83 Пауль Мартенс

Здесь видно, как жара действует на тело. Скорость и ватты низкие, тело «варёное»

@AndreGreipel Андре Грайпель

Ужасно холодно, осознаёшь, насколько тяжело выдерживать характер в таких условиях во время подготовки к старту сезона 2017. #-5*C

‏@davidarroyito Давид Арройо

Приветствие новых гонщиков команды @CajaRural_RGA

‏@IlnurZakarin Ильнур Закарин

Подготовка к сезону 2017 продолжается

@peterstetina Питер Стетина

Мой талисман на Тур Даун Андер

‏@il_koshevoy Илья Кошевой

Вернувшись с тренировки, узнал хорошие новости – команда Wilier Selle Italia приглашена на Джиро д’Италия

‏@albertocontador Альберто Контадор

С моим другом Хеке

@Benna80 Даниэле Беннати

К счастью, нашёл спасение от голодного кризиса

@zdenekstybar Зденек Штыбар

Я вырос в Чехии, и немного снега в Испании меня не помешают мне поехать на тренировку

@s_kruijswijk Стевен Крёйсвейк

Жду, когда появится солнце. Тренировочный лагерь

Всё-таки сел на @tacx

‏@FabioAru1 Фабио Ару

Мой первый велосипед и мой большой друг Нинни (он в корзине!)

@MikelLandaMeana Микель Ланда

Потрясающе @transparentbike

@sepvanmarcke Сеп Ванмарке

Завершили последний тренировочный лагерь в холодной, но солнечной Каталонии.

@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки

Я очень люблю мой велосипед

@rogla Примож Роглич

Вот как мы крутим педели, когда идёт дождь

@albertocontador Альберто Контадор

Ещё один отличный рабочий день

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Сегодня проехали королевский горный этап Тура Сан-Хуан. Он финиширует на высоте 2600 м

‏@PetrVakoc Пётр Вакоч

Концентрируюсь перед 4-м этапом Тура Даун Андер

@Bahrain_Merida

Устали. Почти 5 часов на велосипеде, проехали 140 км, +40, прибыли на высоту 2500 м на Альто Колорадо, королевского этапа Тура Сан-Хуан

@albertocontador Альберто Контадор

Немного пасмурно

@laurenstendam Лауренс Тен Дам

В Голландии прекрасная погода, но холодно. На этой неделе ещё не прикасался к моему шоссейному велосипеду, но не жалуюсь, что сменил его на этот

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Как вы можете догадаться, в Италии уже лето!

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Раз на Майорке погода испортилась, решил продолжить тренировки в холодном, но солнечном Франкфурте

‏@yaropopovych Ярослав Попович

Добро пожаловать в Аргентину. Буэнос-Айрес.

‏@Daniel87Oss Даниэль Осс

Opopop. Тренировочный лагерь BMC

@Roman86_K Роман Кройцигер

Совсем не везёт мне в этом тренировочном лагере. По дороге в лагерь потеряли мой багаж и велосипед. Сейчас, когда еду из Валенсии к моей семье, меня не взяли на самолёт из-за того, что у меня много багажа. Ладно, я взял машину и поехал в Мадрид, но через 70 км они закрыли шоссе из-за снега и дождя и не знаю ещё из-за чего. Я изменил направление и приехал в Барселону, где, надеюсь, меня возьмут на самолёт со всеми моими вещами, и я, наконец, смогу улететь на Гран-Канарию. Долгий день не окончен

Не надо было мне проходить регистрацию. Рейс задерживается

Настроение улучшилось. Рейс задержат совсем ненадолго.

О, даааааааа. Аэропорт Гран-Канарии

‏@jakob_fuglsang Якоб Фульсанг

Последняя долгая тренировка в этом лагере… 6 часов, мы более менее избежали дождя

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

Теперь официально – 15 марта получу диплом магистра в области права

@francopelli Франко Пеллицотти

День отдыха! Играем в «Монополию»

‏@RuiCostaCyclist Руй Кошта

Фантастические товарищи по команде

‏@FabioFelline Фабио Феллине

Типичная комната велосипедиста!

@lacambramanel Манель Лакамбра

За коалой. Тур Даун Андер

‏@Roman86_K Роман Кройцигер

Гран-Канария

@PierroooRolland Пьер Роллан

Ещё один день, когда остаётся смотреть в окно и ждать улучшения погоды. Тренировочный лагерь – домашний тренажёр. Невесело.

‏@chrisfroome Крис Фрум

Самый лучший день отдыха! Учусь сёрфингу. Спасибо, Австралия.

‏@yaropopovych Ярослав Попович

В Аргентине так жарко, что Эуженио Алафачи пытается освежиться

@il_koshevoy Илья Кошевой

В Лигурии потрясающая погода

@SimoClarke Саймон Кларк

Иногда еду по дорогам без покрытия для подготовки к Страде Бьянке

‏@FabioFelline Фабио Феллине

Готовы к старту! Андре Кардозо, Альберто Беттиолть и позже Альберто Контадор и Хесус Эрнандес

‏@jesushernandez3 Хесус Эрнандес

Команда! Работать вместе всегда легче. Альберто Контадор, Фабио Феллине, Андре Кардозо. Стивен Де Йонг

@tonyarts1956 Тони Артс

Дороги не видно

@elpumaDarwin Дарвин Атапума

Первая гонка сезона – Тур Сан-Хуана

‏@Andrey_Amador Андрей Амадор

Немного упражнений перед сном, но кое-кто мне их усложняет

Un poco de ejercicio por la noche, pero alguien quiere que se un poco más duro !!!

@BaukeMollema Бауке Моллема

Мы уже два года товарищи по команде. но завтра впервые поедем вместе одну гонку! Бой Ван Поппель