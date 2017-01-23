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Велотвиттер. 3-й (301) выпуск

 Велотвиттер. 3-й (301) выпуск

 

О принципах, которыми должен руководствоваться настоящий велосипедист, если он упал, о злоключениях Романа Кройцигера, о том, как Крис Фрум учится сёрфингу, и каким был первый велосипед Фабио Ару, о капризах погоды, королевском горном этапе предстоящего Тура Сан-Хуана и многом другом рассказали на прошедшей неделе твиты гонщиков профессионального пелотона.

 

 

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Приземлились в Буэнос-Айресе. Теперь меняем аэропорт и летим в Сан-Хуан

 

 

@ArnaudDemare Арно Демар

Закончили лагерь в Кальпе, 31 час на велосипеде, за 6 дней – 1000 км

@Andrey_Amador Андрей Амадор

Едем в наш третий дом!!! Памплона…

@p_latour Пьер Латур

Love is in the air 😂

@PuritoRodriguez Хоаким Родригес

Поведение настоящего велосипедиста при падении!

Первое: я в порядке

Второе: как мой велосипед??

Третье: удобнее разместиться с травмированными конечностями на велосипеде и продолжать

 

 

@PhilippeGilbert  Филипп Жильбер

Почти доехал до вершины Мон Ванту, - 4 градуса, но очень красиво

 @LouisMeintjes Луис Мейнтьес

Иду на подпись перед стартом 1 этапа Тура Даун Андер

 

 

@PMartens83 Пауль Мартенс

Здесь видно, как жара действует на тело. Скорость и ватты низкие,  тело «варёное»

@AndreGreipel Андре Грайпель

Ужасно холодно, осознаёшь, насколько тяжело выдерживать характер в таких условиях во время подготовки к старту сезона 2017. #-5*C

@davidarroyito Давид Арройо

Приветствие новых гонщиков команды @CajaRural_RGA

@IlnurZakarin Ильнур Закарин

Подготовка к сезону 2017 продолжается

@peterstetina Питер Стетина

Мой талисман на Тур Даун Андер

@il_koshevoy Илья Кошевой

Вернувшись с тренировки, узнал хорошие новости – команда Wilier Selle Italia приглашена на Джиро д’Италия

@albertocontador Альберто Контадор

С моим другом Хеке

 

 

 

@Benna80 Даниэле Беннати

К счастью, нашёл спасение от голодного кризиса

@zdenekstybar Зденек Штыбар

Я вырос в Чехии, и немного снега в Испании меня не помешают мне поехать на тренировку

@s_kruijswijk Стевен Крёйсвейк

Жду, когда появится солнце. Тренировочный лагерь

Всё-таки сел на @tacx

@FabioAru1 Фабио Ару

Мой первый велосипед и мой большой друг Нинни (он в корзине!)

@MikelLandaMeana Микель Ланда

Потрясающе @transparentbike

@sepvanmarcke Сеп Ванмарке

Завершили последний тренировочный лагерь в холодной, но солнечной Каталонии.

@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки

Я очень люблю мой велосипед

@rogla Примож Роглич

Вот как мы крутим педели, когда идёт дождь

@albertocontador Альберто Контадор

Ещё один отличный рабочий день

@AgnoliValerio Валерио Аньоли

Сегодня проехали королевский горный этап Тура Сан-Хуан. Он финиширует на высоте 2600 м

@PetrVakoc Пётр Вакоч

Концентрируюсь перед 4-м этапом Тура Даун Андер

@Bahrain_Merida 

Устали. Почти 5 часов на велосипеде, проехали 140 км, +40, прибыли на высоту 2500 м на Альто Колорадо, королевского этапа Тура Сан-Хуан

@albertocontador Альберто Контадор

Немного пасмурно

 

 

@laurenstendam Лауренс Тен Дам

В Голландии прекрасная погода, но холодно. На этой неделе ещё не прикасался к моему шоссейному велосипеду, но не жалуюсь, что сменил его на этот

@jacopoguarnieri Якопо Гварньери

Как вы можете догадаться, в Италии уже лето!

@johndegenkolb Джон Дегенкольб

Раз на Майорке погода испортилась, решил продолжить тренировки в холодном, но солнечном Франкфурте

@yaropopovych Ярослав Попович

Добро пожаловать в Аргентину. Буэнос-Айрес.

 

 

@Daniel87Oss Даниэль Осс

Opopop. Тренировочный лагерь BMC

@Roman86_K Роман Кройцигер

Совсем не везёт мне в этом тренировочном лагере. По дороге в лагерь потеряли мой багаж и велосипед. Сейчас, когда еду из Валенсии к моей семье, меня не взяли на самолёт из-за того, что у меня много багажа. Ладно, я взял машину и поехал в Мадрид, но через 70 км они закрыли шоссе из-за снега и дождя и не знаю ещё из-за чего. Я изменил направление и приехал в Барселону, где, надеюсь, меня возьмут на самолёт со всеми моими вещами, и я, наконец, смогу улететь на Гран-Канарию. Долгий день не окончен

Не надо было мне проходить регистрацию.  Рейс задерживается

 Настроение улучшилось. Рейс задержат совсем ненадолго.

О, даааааааа. Аэропорт Гран-Канарии

@jakob_fuglsang Якоб Фульсанг

Последняя долгая тренировка в этом лагере… 6 часов, мы более менее избежали дождя

@manuelquinziato Мануэль Квинцато

Теперь официально – 15 марта получу диплом магистра в области права

@francopelli Франко Пеллицотти

День отдыха! Играем в «Монополию»

@RuiCostaCyclist Руй Кошта

Фантастические товарищи по команде

@FabioFelline Фабио Феллине

Типичная комната велосипедиста!

 

 

@lacambramanel Манель Лакамбра

За коалой. Тур Даун Андер

@Roman86_K Роман Кройцигер

Гран-Канария

@PierroooRolland Пьер Роллан

Ещё один день, когда остаётся смотреть в окно и ждать улучшения погоды. Тренировочный лагерь – домашний тренажёр. Невесело.

 

@chrisfroome Крис Фрум

Самый лучший день отдыха! Учусь сёрфингу. Спасибо, Австралия.

 

 

@yaropopovych Ярослав Попович

В Аргентине так жарко, что Эуженио Алафачи пытается освежиться

 

 

@il_koshevoy Илья Кошевой

В Лигурии потрясающая погода

@SimoClarke Саймон Кларк

Иногда еду по дорогам без покрытия для подготовки к Страде Бьянке

@FabioFelline Фабио Феллине

Готовы к старту!  Андре Кардозо, Альберто Беттиолть и позже  Альберто Контадор и Хесус Эрнандес

 ‏@jesushernandez3 Хесус Эрнандес

Команда! Работать вместе всегда легче. Альберто Контадор, Фабио Феллине, Андре Кардозо. Стивен Де Йонг

@tonyarts1956 Тони Артс

Дороги не видно

@elpumaDarwin Дарвин Атапума

Первая гонка сезона – Тур Сан-Хуана

@Andrey_Amador Андрей Амадор

Немного упражнений перед сном, но кое-кто мне их усложняет

 

 

 

@BaukeMollema Бауке Моллема

Мы уже два года товарищи по команде. но завтра впервые поедем вместе одну гонку! Бой Ван Поппель

 

 

 

 

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Теги к статье: велотвиттер велоспорт

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Комментарии

  • Cmycmympuk
    Команды Мирового Тура 2017: Te ... (1)
    Cmycmympuk-Фото

    Кириенко точно будет в этом году выступать? Тут просто слушок прошол, что при личной встречи с ним получили инфу, что он остается дома и ни куда ни поедет уже - завязал. 

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (3)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Даун Андер-2017, у России 0 очков

  • rdktr
    Калеб Юэн, Петер Саган и Данни ... (2)
    rdktr-Фото

    а мне кажется, что ему борода мешает.

  • Walther
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    Walther-Фото

    Ура, Порт! Ура, Юэн! Саган, так НЕ держать...

  • Walther
    Эстебан Чавес, Натан Хаас, Дже ... (1)
    Walther-Фото

    А я то думал, куда на финише делся Серхио Энао. Оказывается контакт с МакКарти. Да, обидно для обоих, но, да, таков велоспорт...

  • MSG
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    MSG-Фото

    Петер Саган возвращается на привычные позиции? Три раза был вторым на этой гонке

  • Rokka
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    Rokka-Фото
    Вот это да. Калеб зверствует))
  • Sm1T
    Четвёртая в карьере победа Рич ... (1)
    Sm1T-Фото

    Весь тур забрали австралийци :)

  • Лариса Евтушенко
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Лариса Евтушенко-Фото

    В первые попав на велотрек и посмотрев ЧР -я была очарована увиденным!!!!!эмоции зашкаливали!!!!Во первых от того что увидела своего сына на пъедестале !!А во вторых -познакомилась с прекрасными людьми -Н Парилиным и В Богомоловым!!!!хочу выразить благодарность им за чудесные  статьи и фото !!!!!!!!Утром просыпалась и скорее на Велолайв --читать очередной репортаж !!!Такое впечатление что они вообще не спали---весь день на треке -а ночью печатали статью!!!!!!и это на протяжении всего ЧР!!!!!!!настоящие профи своего дела!!!!!!Я уже дома в Адыгеи!!!!хочу поздравить всех работников Велолайва с 7 ми летием Вашего сайта!!!!!не было возможности во время это сделать !!!Успехов !!!удачи Вам!!!!!Жду  нетерпением очередного репортажа с велогонок!!!!!!!очень хочется чтобы велоспорт ценили и уважали в России!!!!!Всем велогонщикам желаю побед в новом сезоне!!!!

  • Eufemiano Fuentes
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (4)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не рано-ли в форму вошел....Риччи уже давно должен брать ГТ или вкатываться на подиум...

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