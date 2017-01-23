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Велотвиттер. 3-й (301) выпуск
О принципах, которыми должен руководствоваться настоящий велосипедист, если он упал, о злоключениях Романа Кройцигера, о том, как Крис Фрум учится сёрфингу, и каким был первый велосипед Фабио Ару, о капризах погоды, королевском горном этапе предстоящего Тура Сан-Хуана и многом другом рассказали на прошедшей неделе твиты гонщиков профессионального пелотона.
@AgnoliValerio Валерио Аньоли
Приземлились в Буэнос-Айресе. Теперь меняем аэропорт и летим в Сан-Хуан
@ArnaudDemare Арно Демар
Закончили лагерь в Кальпе, 31 час на велосипеде, за 6 дней – 1000 км
@Andrey_Amador Андрей Амадор
Едем в наш третий дом!!! Памплона…
@p_latour Пьер Латур
Love is in the air 😂
@PuritoRodriguez Хоаким Родригес
Поведение настоящего велосипедиста при падении!
Первое: я в порядке
Второе: как мой велосипед??
Третье: удобнее разместиться с травмированными конечностями на велосипеде и продолжать
Comportamiento de un ciclista cuando te caes!!— Joaquim Rodríguez (@PuritoRodriguez) 16 января 2017 г.
Primero: Estoy bien
Segundo: Como está mi bici??
Tercero: Poner bien la maneta y continuar!👌🏼 pic.twitter.com/rtWJn28w4C
@PhilippeGilbert Филипп Жильбер
Почти доехал до вершины Мон Ванту, - 4 градуса, но очень красиво
@LouisMeintjes Луис Мейнтьес
Иду на подпись перед стартом 1 этапа Тура Даун Андер
Making my way to sign-on of stage 1 @tourdownunder pic.twitter.com/Sfm9afUN8B— Louis (@LouisMeintjes) 17 января 2017 г.
@PMartens83 Пауль Мартенс
Здесь видно, как жара действует на тело. Скорость и ватты низкие, тело «варёное»
@AndreGreipel Андре Грайпель
Ужасно холодно, осознаёшь, насколько тяжело выдерживать характер в таких условиях во время подготовки к старту сезона 2017. #-5*C
@davidarroyito Давид Арройо
Приветствие новых гонщиков команды @CajaRural_RGA
@IlnurZakarin Ильнур Закарин
Подготовка к сезону 2017 продолжается
@peterstetina Питер Стетина
Мой талисман на Тур Даун Андер
@il_koshevoy Илья Кошевой
Вернувшись с тренировки, узнал хорошие новости – команда Wilier Selle Italia приглашена на Джиро д’Италия
@albertocontador Альберто Контадор
С моим другом Хеке
Aqui con mi amigo Jeque😊👌— Alberto Contador (@albertocontador) 18 января 2017 г.
Here with my friend Jeque😊👌#coffestop #presacanario #QuererEsPoder @TrekSegafredo pic.twitter.com/RxfTbdIC6v
@Benna80 Даниэле Беннати
К счастью, нашёл спасение от голодного кризиса
@zdenekstybar Зденек Штыбар
Я вырос в Чехии, и немного снега в Испании меня не помешают мне поехать на тренировку
@s_kruijswijk Стевен Крёйсвейк
Жду, когда появится солнце. Тренировочный лагерь
Всё-таки сел на @tacx
@FabioAru1 Фабио Ару
Мой первый велосипед и мой большой друг Нинни (он в корзине!)
@MikelLandaMeana Микель Ланда
Потрясающе @transparentbike
@sepvanmarcke Сеп Ванмарке
Завершили последний тренировочный лагерь в холодной, но солнечной Каталонии.
@Pelucchi_Matteo Маттео Пелукки
Я очень люблю мой велосипед
@rogla Примож Роглич
Вот как мы крутим педели, когда идёт дождь
@albertocontador Альберто Контадор
Ещё один отличный рабочий день
@AgnoliValerio Валерио Аньоли
Сегодня проехали королевский горный этап Тура Сан-Хуан. Он финиширует на высоте 2600 м
@PetrVakoc Пётр Вакоч
Концентрируюсь перед 4-м этапом Тура Даун Андер
@Bahrain_Merida
Устали. Почти 5 часов на велосипеде, проехали 140 км, +40, прибыли на высоту 2500 м на Альто Колорадо, королевского этапа Тура Сан-Хуан
@albertocontador Альберто Контадор
Немного пасмурно
Un poco cerrado...🤔A little bit close...🤔 #Training #Cycling @TrekSegafredo @TrekBikesSpain #Vamos pic.twitter.com/zotTToPG8S— Alberto Contador (@albertocontador) 20 января 2017 г.
@laurenstendam Лауренс Тен Дам
В Голландии прекрасная погода, но холодно. На этой неделе ещё не прикасался к моему шоссейному велосипеду, но не жалуюсь, что сменил его на этот
@jacopoguarnieri Якопо Гварньери
Как вы можете догадаться, в Италии уже лето!
@johndegenkolb Джон Дегенкольб
Раз на Майорке погода испортилась, решил продолжить тренировки в холодном, но солнечном Франкфурте
@yaropopovych Ярослав Попович
Добро пожаловать в Аргентину. Буэнос-Айрес.
Welcome to #argentina #buenosaires #tourofsanjuan @treksegafredo pic.twitter.com/UjL6Db9j1j— yaroslav popovych (@yaropopovych) 20 января 2017 г.
@Daniel87Oss Даниэль Осс
Opopop. Тренировочный лагерь BMC
@Roman86_K Роман Кройцигер
Совсем не везёт мне в этом тренировочном лагере. По дороге в лагерь потеряли мой багаж и велосипед. Сейчас, когда еду из Валенсии к моей семье, меня не взяли на самолёт из-за того, что у меня много багажа. Ладно, я взял машину и поехал в Мадрид, но через 70 км они закрыли шоссе из-за снега и дождя и не знаю ещё из-за чего. Я изменил направление и приехал в Барселону, где, надеюсь, меня возьмут на самолёт со всеми моими вещами, и я, наконец, смогу улететь на Гран-Канарию. Долгий день не окончен
Не надо было мне проходить регистрацию. Рейс задерживается
Настроение улучшилось. Рейс задержат совсем ненадолго.
О, даааааааа. Аэропорт Гран-Канарии
@jakob_fuglsang Якоб Фульсанг
Последняя долгая тренировка в этом лагере… 6 часов, мы более менее избежали дождя
@manuelquinziato Мануэль Квинцато
Теперь официально – 15 марта получу диплом магистра в области права
@francopelli Франко Пеллицотти
День отдыха! Играем в «Монополию»
@RuiCostaCyclist Руй Кошта
Фантастические товарищи по команде
@FabioFelline Фабио Феллине
Типичная комната велосипедиста!
Tipica camera da ciclista!!! #vestitiovunque #appendiabitimprovvisati #teide @ACardoso84 pic.twitter.com/VkxjK1Cjwu— Fabio Felline (@FabioFelline) 20 января 2017 г.
@lacambramanel Манель Лакамбра
За коалой. Тур Даун Андер
@Roman86_K Роман Кройцигер
Гран-Канария
@PierroooRolland Пьер Роллан
Ещё один день, когда остаётся смотреть в окно и ждать улучшения погоды. Тренировочный лагерь – домашний тренажёр. Невесело.
@chrisfroome Крис Фрум
Самый лучший день отдыха! Учусь сёрфингу. Спасибо, Австралия.
Best #restday ever! Learning how to #wakesurf with @harleyclifford & @will_davison 🌊🏄🤘— Chris Froome (@chrisfroome) 21 января 2017 г.
Thanks guys!! #Australia pic.twitter.com/KCGSNM8PSf
@yaropopovych Ярослав Попович
В Аргентине так жарко, что Эуженио Алафачи пытается освежиться
So hot hear in #argentina @alafacieugenio try to refresh #tourofsanjuan #40degrees #fun pic.twitter.com/audQrzvOxR— yaroslav popovych (@yaropopovych) 21 января 2017 г.
@il_koshevoy Илья Кошевой
В Лигурии потрясающая погода
@SimoClarke Саймон Кларк
Иногда еду по дорогам без покрытия для подготовки к Страде Бьянке
@FabioFelline Фабио Феллине
Готовы к старту! Андре Кардозо, Альберто Беттиолть и позже Альберто Контадор и Хесус Эрнандес
@jesushernandez3 Хесус Эрнандес
Команда! Работать вместе всегда легче. Альберто Контадор, Фабио Феллине, Андре Кардозо. Стивен Де Йонг
@tonyarts1956 Тони Артс
Дороги не видно
@elpumaDarwin Дарвин Атапума
Первая гонка сезона – Тур Сан-Хуана
@Andrey_Amador Андрей Амадор
Немного упражнений перед сном, но кое-кто мне их усложняет
Un poco de ejercicio por la noche, pero alguien quiere que se un poco más duro !!! pic.twitter.com/fAWIsDdIu1— Andrey Amador (@Andrey_Amador) 22 января 2017 г.
@BaukeMollema Бауке Моллема
Мы уже два года товарищи по команде. но завтра впервые поедем вместе одну гонку! Бой Ван Поппель
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