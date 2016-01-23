Жульен Вермот: «Мной интересовались несколько команд, но я выбрал Dimension Data»

Жульен Вермот о планах на следующий сезон в новой для себя команде Dimension Data

С самого начала своей карьеры Жульен Вермот (Julien Vermote) работал в команде Quick Step. В следующем сезоне впервые в своей карьере 28-летний бельгийский гонщик наденет майку другой команды – Dimension Data. Он надеется получить больше свободы для себя, а также готов вновь поработать на своего друга Марка Кэвендиша, которого развозил, когда они оба были гонщиками Quick Step.

В 2013 году на Джиро д’Италия Жульен Вермот впервые столкнулся с Марком Кэвендишем в гонке, когда только начал свою карьеру в команде Quick Step в 2011 и стартовал на Туре Даун Андер, а Марк Кэвендиш был гонщиком команды HTC. Небольшой конфликт, случившийся во время этапа, был сразу забыт, а потом они стали товарищами по команде, и Жульен Вермот, работая на Марка Кэвендиша, был в числе тех, кто помог ему выиграть пять этапов.

Жульен Вермот: «Мной интересовались несколько команд, но я написал сообщение Кэву, когда мне сказали, что и Dimension Data во мне заинтересованы. Он уже об этом знал, но не хотел первым писать мне «приходи», и влиять на моё решение. Это был мой собственный выбор, не только из-за Кэва, а ради моей карьеры. Но когда я услышал Кэва, то мне внезапно сразу стало понятно, какую команду я выберу. У нас с ним всегда были хорошие взаимоотношения.

На Туре Даун Андер в 2011 году я хотел переложиться в отрыв, куда уже уехали несколько гонщиков, но команда HTC заблокировала дорогу, контролируя гонку. Я попытался проехать мимо них, но тогда Кэв подвинулся вправо, ну, вы понимаете… Он не давал мне проехать, заблокировал меня так, что я не мог его обойти. Но после этапа он подошёл ко мне и извинился. И во время гонки он также извинился. А потом во время обеда в отеле подошёл, чтобы объяснить, почему так поступил. Я был впечатлён, потому что я был нео-про, а он дважды подходил ко мне извиняться.

На 12-м этапе Джиро д’Италия-2013 сложилась опасная ситуация – этап был коротким, а в отрыв уехали пятеро гонщиков. Мы тянули весь день, под дождём, шли на полном скорости, но отрыв на последнем круге всё ещё держался впереди. Я так вымотался. Многие парни уже выдохлись полностью, и мы остались тянуть вдвоём. Но к тому моменту мне было тяжело держаться даже на второй позиции. Потом Кэву пришлось дать мне возможность снова обойти его, сделать протяжку, он кричал мне, чтобы я держался. У меня так устали ноги, но он в итоге выиграл. Это была его сотая победа. Я же на последнем километре упал, меня сбила машина, когда я ехал сзади в техничках. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы добраться до финиша, но он всё ещё ждал меня минуты две после финиша и сказал мне: «То, что ты выдал сегодня – это уровень мирового класса, без тебя я бы не выиграл этап.

В команде Quick Step я должен был участвовать во всех крупных гонках, работая помощником товарищей по команде. Но когда ты не имеешь возможности стартовать в других, более мелких гонках, то работаешь только на других ребят. Хочу подчеркнуть, что команда Quick Step Floors многое мне дала, но я многое вернул своей работой.

Я много работал на других, но у меня есть собственные амбиции, мне хочется открыть себя, что я смогу показать.

Я знаю классики. Знаю эти дороги, и совершенно уверен, что смогу бороться в финале. Но ещё нужен опыт и время. Мне хочется доехать до финала, а не контролировать гонку. В команде Quick Step Floors я только контролировал ситуацию, а это совсем другой тип гонки. Это нормально, я никого не виню. Если есть силы, то глупо не брать гонку в свои руки.

Я просто хочу снова ощутить радость участия в гонках. Теперь, когда нам не надо будет контролировать, я смогу снова бороться. Посмотрим, что получится в финале, хочу ехать свою гонку и проверить, что получится. Чтобы одержать победу, необходимо также иметь смелость потерять.

Я больше не хочу работать первым колесом в голове пелотона. Да, на Тур де Франс всякое может случиться, но я не хочу больше только тянуть на таких гонках как Тур Дубая или подобных. Это убивает.

Цель сейчас – использовать меня в финале гонки. Мне нравится работать на команду, но есть разница в том, когда работаешь с самого старта, и когда включаешься в работу позднее. Когда просто тащишь целый день и каждый день, то теряешь скорость, исчезает взрывная сила. Ты просто убиваешь себя, и потом не можешь уехать в отрыв или что-то предпринять.

Многие ребята в команде Dimension Data, смогли развить свои таланты. Например, Серж Паувелс, который тоже из Бельгии, он проявил себя на Тур де Франс. Стив Каммингс нашёл свой путь в этой команде. Для многих переход сюда стал правильным шагом в карьере. Поэтому мне было очень интересно стать гонщиком Dimension Data.

В конце карьеры я не хочу жалеть ни о чём или думать, что могло бы получиться. Единственный способ узнать, что будет, попробовать и не жалеть».

По материалам Cyclingnews.com