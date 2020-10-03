Велокросс. Exact Cross Kortrijk - Leiecross-2025. Мужчины. Результаты

- Категория:
- Дата:
- Вчера, 18:05
|
1
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
58:40
|
2
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
0:03
|
3
|
Kamp Ryan
|
0:07
|
4
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
0:15
|
5
|
Lauryssen Yorben
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:19
|
6
|
Vandenberghe Viktor
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:43
|
7
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:57
|
8
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
1:17
|
9
|
De Moyer Kenay
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:22
|
10
|
Baers Arne
|
Lotto Development Team
|
1:32
|
11
|
Kuypers Gerben
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
1:33
|
12
|
Bossaerts Senn
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
1:43
|
13
|
Maes Fabian
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
1:49
|
14
|
Van Grieken Stan
|
Stageco Cycling Team
|
2:03
|
15
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:06
|
16
|
Viezzi Stefano
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
2:11
|
17
|
Soontjens Arthur
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
2:13
|
18
|
Vanlaere Loïc
|
Onder Ons Parike
|
2:14
|
19
|
Soete Daan
|
Ridley Racing Team
|
,,
|
20
|
Rijvers Max
|
RB Zelfbouw UCT
|
2:23
|
21
|
de Vet Sander
|
Trust-Up - CC Chevigny
|
2:25
|
22
|
Marasco Lorenzo
|
Sebmotobikes CX Team
|
2:28
|
23
|
Jochems Jelte
|
Volharding Cycling Team
|
2:34
|
24
|
Sprangers Bram
|
Van Gorp Projects Cycling Team Zandhoven
|
2:38
|
25
|
Marchand Robbe
|
Deschacht - Hens CX Team
|
2:58
|
26
|
De Nys Lars
|
A.S. Construct - Castaar Cycling Team
|
3:10
|
27
|
Vrolix Yarne
|
Van Gorp Projects Cycling Team Zandhoven
|
3:18
|
28
|
D'Hollander Senne
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
3:35
|
29
|
Clarysse Elio
|
C.T. Keukens Buysse Knesselare VZW
|
3:44
|
30
|
Gevaert Miles
|
Campe Lanckriet Cycling Team
|
3:52
|
31
|
Meeusen Lennert
|
WAC Team Hoboken
|
3:56
|
32
|
De Nys Milan
|
A.S. Construct - Castaar Cycling Team
|
3:58
|
33
|
Smits Rune
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
,,
|
34
|
Deckers Toon
|
VP Consulting Cycling Team
|
4:00
|
35
|
Danckaarts Xander
|
WAC Team Hoboken
|
4:47
|
36
|
Alvarado Salvador
|
4:51
|
37
|
Wisse Nick
|
Goudenbod - Parkhotel U19
|
4:52
|
38
|
Lembrechts Ruben
|
,,
|
39
|
Turner Jacob
|
5:27
|
40
|
Bates Rhett
|
5:36
|
41
|
Geens Keano
|
Starbikes - Vistabuild
|
5:50
|
42
|
Cardijn Jorre
|
GMS Cycling Team Glabbeek
|
6:21
|
43
|
Guérin Morgan
|
PSP International - Superior
|
+2 laps
|
44
|
Chalmers Scott
|
+3 laps
|
45
|
Crapper Thomas
|
+3 laps
|
46
|
Blanpain Kévin
|
+4 laps
|
47
|
Lezard William
|
+6 laps
|
DNF
|
Sargent Liam
|
DNF
|
Aastrup Vilmar
