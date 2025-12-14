Велокросс. Exact Cross Kortrijk - Leiecross-2025. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 17:12
|
1
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
50:44:00
|
2
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
0:18
|
3
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
1:11
|
4
|
Clauzel Hélène
|
1:42
|
5
|
Peeters Jinse
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:04
|
6
|
Crees Xan
|
2:26
|
7
|
Baele Lotte
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
2:31
|
8
|
Cabaca Mae
|
Heizomat - Cube
|
2:32
|
9
|
Sonnemans Sara
|
WV Schijndel
|
2:38
|
10
|
Cueto Sara
|
Unicaja - Gijón
|
3:21
|
11
|
Lisbygd Ann-Dorthe
|
3:31
|
12
|
Mitchinson Ellie
|
3:39
|
13
|
Schampaert Lien
|
Golazo Young Lions
|
4:08
|
14
|
Coppens Nette
|
De Ceuster Bouwpunt Cycling Team
|
4:21
|
15
|
Rombouts Tine
|
4:24
|
16
|
Polfliet Alana
|
Never Give Up by Jolien Verschueren
|
4:28
|
17
|
Perryman Amy
|
5:26
|
18
|
De Vos Nele
|
The Lead Out Cycling Academy
|
5:36
|
19
|
van Elsacker Floor
|
ACROG-Tormans
|
5:42
|
20
|
de Bruyne Meg
|
Super Help - Evil Eye
|
5:49
|
21
|
De Cuyper Emily
|
A.S.D. Women Cycling Project
|
6:01
|
22
|
De Raedemaeker Alexe
|
KDM - Pack Cycling Team vzw
|
6:22
|
23
|
Huybrechts Laure
|
Golazo Young Lions
|
6:26
|
24
|
Secchi Giorgia
|
A.S.D. Women Cycling Project
|
7:04
|
25
|
Zwaenepoel Tessa
|
+2 laps
|
26
|
Carrio Luna
|
Unicaja - Gijón
|
+2 laps
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (124)