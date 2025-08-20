Renewi Tour-2025. Этап 2. Результаты

- Категория:
Blankenberge - Ardooie, 172,7 км
1. Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease a Bike
2. Pavel Bittner (Cze) Team Picnic PostNL
3. Milan Fretin (Bel) Cofidis
4. Arvid De Klejn (Ned) Tudor
5. Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty
6. Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla
7. Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step
