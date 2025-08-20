VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Renewi Tour-2025. Этап 2. Результаты

 

Renewi Tour-2025. Этап 2. Результаты

Renewi Tour-2025. Этап 2. Результаты

 

 

Blankenberge - Ardooie, 172,7 км

 

1. Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease a Bike

2. Pavel Bittner (Cze) Team Picnic PostNL
3. Milan Fretin (Bel) Cofidis

4. Arvid De Klejn (Ned) Tudor
5. Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty
6. Dylan Groenewegen (Ned) Jayco AlUla
7. Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Renewi Tour-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2025?

Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (24)
    Николай Н.-Фото

    Видно Вуэльта будет интересной, почти все финиши в горку, особенно в 13, 14, 17 и 20 этапах.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (24)
    Гонщик-Фото
    Цитата: motte
    ОФИЦИАЛЬНО! НИКАКИХ чемпионатов МИРА ДЛЯ ЙОНАСА!
    Йонас Вингегаард объявил на своей пресс-конференции на "Вуэльте", что он не будет участвовать в чемпионате мира в Руанде!
    Он также не выступит в Ломбардии, и его последней гонкой в сезоне будет чемпионат Европы во Франции.
    Вот что он сказал: “Мы решили, что хотим поехать на чемпионат Европы. В этом году для участия в чемпионате мира нужно быть по-настоящему подготовленным. Мы не знаем, как я выступлю на "Вуэльте". Мы решили, что лучше этого не делать".
    Пусть он жидко обделается на этой Вуэльте , Эмираты помогут .
  • MVDP
    Тур Германии-2025. Этап 1. Рез ... (1)
    MVDP-Фото

    Ну что, новый Саган подрастает?

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул отказывается ... (8)
    Pugachev-Фото
    Горячо обожаемый и уважаемый мною Силван Шаванель на каверзный вопрос журналиста об "страданиях совести и сожалениях" (Ну, почти такой вопрос) сказал: "Ну что вы...! Это ВСЕГО ЛИШЬ спорт.." Многие из нас хотели бы повторить его "Всего лишь"... ))))) но суть - в точку, мне кажется.
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (24)
    motte-Фото

    ОФИЦИАЛЬНО! НИКАКИХ чемпионатов МИРА ДЛЯ ЙОНАСА!

    Йонас Вингегаард объявил на своей пресс-конференции на "Вуэльте", что он не будет участвовать в чемпионате мира в Руанде!

    Он также не выступит в Ломбардии, и его последней гонкой в сезоне будет чемпионат Европы во Франции.

    Вот что он сказал: “Мы решили, что хотим поехать на чемпионат Европы. В этом году для участия в чемпионате мира нужно быть по-настоящему подготовленным. Мы не знаем, как я выступлю на "Вуэльте". Мы решили, что лучше этого не делать".

  • bammse02
    Трансферные новости пелотона 2 ... (32)
    bammse02-Фото
    с таким количеством бабла много ума не надо.
  • MVDP
    Состав велокоманды T-Rex Quick ... (2)
    MVDP-Фото

    Постер оборжаться) Шахман как будто поднимает за волосы Гарофоли и Рейндеринка.

  • Геродот
    Состав велокоманды T-Rex Quick ... (2)
    Геродот-Фото
    Фига се у них название... T-Rex. Вымирать чтоль уже собрались?)
  • Astanaforever
    Предварительные составы команд ... (33)
    Astanaforever-Фото
    В Астане едут одни горняки, не считая одного, двух. И это правильно. С отрыва есть шанс взять этап. Больше никак.
  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Альтимет ... (24)
    Геродот-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Колхоз всех спасет.
    Согласен

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

21 августа

Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi)

22 августа

Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (109)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)