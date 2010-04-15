Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

- Категория:
Aalter - Geraardsbergen, 181.8 км
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
3:50:53
|
2
|
De Lie Arnaud
|
Lotto
|
,,
|
3
|
Wellens Tim
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:12
|
4
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:34
|
5
|
Bettiol Alberto
|
XDS Astana Team
|
,,
|
6
|
Wright Fred
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
7
|
Laurance Axel
|
INEOS Grenadiers
|
0:42
|
8
|
Vermeersch Gianni
|
Alpecin - Deceuninck
|
,,
|
9
|
Bittner Pavel
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
10
|
Kooij Olav
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
Генеральная классификация после 3 этапа:
|
1
|
De Lie Arnaud
|
Lotto
|
11:05:47
|
2
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:01
|
3
|
Wellens Tim
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:21
|
4
|
Kooij Olav
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:50
|
5
|
Wright Fred
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
6
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:52
|
7
|
Bettiol Alberto
|
XDS Astana Team
|
,,
|
8
|
Bittner Pavel
|
Team Picnic PostNL
|
0:54
|
9
|
Madouas Valentin
|
Groupama - FDJ
|
0:58
|
10
|
Naesen Oliver
|
Decathlon AG2R La Mondiale Team
|
0:59
Результаты 1 этапа Renewi Tour-2025
