Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

 

 

 

Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

 

Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

 

Renewi Tour-2025. Этап 3. Результаты

 

 

 

 

 

Aalter - Geraardsbergen, 181.8 км

 

1

 van der Poel Mathieu 

Alpecin - Deceuninck

    

3:50:53

2

 De Lie Arnaud

Lotto

      

,,

3

 Wellens Tim

UAE Team Emirates - XRG

  

0:12

4

 Del Grosso Tibor

Alpecin - Deceuninck

    

0:34

5

 Bettiol Alberto

XDS Astana Team

    

,,

6

 Wright Fred

Bahrain - Victorious

    

,,

7

 Laurance Axel

INEOS Grenadiers

    

0:42

8

 Vermeersch Gianni

Alpecin - Deceuninck

    

,,

9

 Bittner Pavel

Team Picnic PostNL

    

,,

10

 Kooij Olav

Team Visma | Lease a Bike

  

,,
             

 

Генеральная классификация после 3 этапа:

 

1

 De Lie Arnaud

Lotto

    

11:05:47

2

 van der Poel Mathieu

Alpecin - Deceuninck

  

0:01

3

 Wellens Tim

UAE Team Emirates - XRG

0:21

4

 Kooij Olav

Team Visma | Lease a Bike

0:50

5

 Wright Fred

Bahrain - Victorious

  

,,

6

 Del Grosso Tibor

Alpecin - Deceuninck

  

0:52

7

 Bettiol Alberto

XDS Astana Team

  

,,

8

 Bittner Pavel

Team Picnic PostNL

  

0:54

9

 Madouas Valentin

Groupama - FDJ

  

0:58

10

 Naesen Oliver

Decathlon AG2R La Mondiale Team

0:59

 

 

  1. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 20.10.2020

    с ВДП всегда интересно! это вам не спринт с Мерлиром..



    да, конечно, не хватает Герардсбергена на Фландрии, знаменитый крутой подъем с виражом и кирхой...

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап как раз был под Пула и он этого не упустил. Красивая борьба на финише.

