Renewi Tour-2025. Этап 4. Результаты

 

Renewi Tour-2025. Этап 4. Результаты

 

 

 

Riemst - Bilzen-Hoeselt, 198.5 км

 

 

 

1

 

Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step

 

4:19:28

 

 

2

 

Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl

 

0:00:00

 

 

3

 

Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

4

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

5

 

Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

6

 

Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

7

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

8

 

Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

9

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

10

 

Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

11

 

Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

12

 

Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

13

 

Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

14

 

Milan Fretin (Bel) Cofidis

 

 

 

 

15

 

Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

16

 

Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

17

 

Axel Huens (Fra) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

18

 

Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

19

 

Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

20

 

Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

21

 

Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

22

 

Kenneth Van Rooy (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

23

 

Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

24

 

Arnaud De Lie (Bel) Lotto

 

 

 

 

25

 

Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

26

 

Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

27

 

Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team

 

 

 

 

28

 

Sam Welsford (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

29

 

Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula

 

 

 

 

30

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

31

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj

 

 

 

 

32

 

Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

33

 

Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

34

 

Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

35

 

Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

36

 

Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

37

 

Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

 

 

 

38

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

39

 

Cees Bol (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

40

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

41

 

Kopecký Tomas Kopecký Tomas (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

42

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

43

 

Roger Adria Oliveras (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

44

 

Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek

 

 

 

 

45

 

Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

46

 

Michiel Lambrecht (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

47

 

Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

48

 

Cedric Beullens (Bel) Lotto

 

 

 

 

49

 

Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

50

 

António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

51

 

Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

52

 

Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

53

 

Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

54

 

Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

55

 

Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

56

 

Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

57

 

Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

58

 

Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek

 

 

 

 

59

 

Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

60

 

Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious

 

 

 

 

61

 

Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

62

 

Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

63

 

Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

64

 

Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

65

 

Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

66

 

Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

67

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

68

 

Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

69

 

Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

70

 

Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

71

 

Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

72

 

Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

73

 

Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

74

 

Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team

 

 

 

 

75

 

Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

76

 

Ludovic Robeet (Bel) Cofidis

 

 

 

 

77

 

Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

78

 

Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

79

 

Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

80

 

Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

81

 

Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula

 

 

 

 

82

 

Toon Aerts (Bel) Lotto

 

 

 

 

83

 

Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

84

 

Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

85

 

Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

86

 

Kasper Asgreen (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

87

 

Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

88

 

Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj

 

 

 

 

89

 

Aime De Gendt (Bel) Cofidis

 

 

 

 

90

 

Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb

 

 

 

 

91

 

Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek

 

0:00:23

 

 

92

 

Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team

 

 

 

 

93

 

Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team

 

 

 

 

94

 

Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula

 

 

 

 

95

 

Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula

 

 

 

 

96

 

Jenno Berckmoes (Bel) Lotto

 

 

 

 

97

 

Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:33

 

 

98

 

Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

99

 

Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

100

 

Jonas Geens (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:00:41

 

 

101

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

102

 

Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

103

 

Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

104

 

Damien Touze (Fra) Cofidis

 

0:00:50

 

 

105

 

Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

0:01:00

 

 

106

 

Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

107

 

Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto

 

0:01:19

 

 

108

 

Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team

 

0:01:45

 

 

109

 

Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

110

 

Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula

 

 

 

 

111

 

Davide Cimolai (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

112

 

Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost

 

0:01:52

 

 

113

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

0:02:09

 

 

114

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:02:27

 

 

115

 

Manlio Moro (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

116

 

Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:03:10

 

 

117

 

Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

118

 

Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious

 

 

 

 

119

 

Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:05:23

 

 

120

 

Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious

 

0:08:44

 

 

121

 

Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

122

 

Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty

 

 

 

 

123

 

Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis

 

 

 

 

124

 

Lionel Taminiaux (Bel) Lotto

 

 

 

 

125

 

Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels

 

0:13:07

 

 

DNS

 

Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team

 

  

 

 

 

 

Генеральная классификация после 4 этапа

 

 

1

 

Arnaud De Lie (Bel) Lotto

 

15:25:15

 

 

2

 

Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

0:00:01

 

 

3

 

Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

0:00:21

 

 

4

 

Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:46

 

 

5

 

Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl

 

0:00:48

 

 

6

 

Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious

 

0:00:50

 

 

7

 

Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

0:00:52

 

 

8

 

Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

9

 

Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

10

 

Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj

 

0:00:58

 

 

11

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

0:00:59

 

 

12

 

Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

13

 

Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step

 

0:01:00

 

 

14

 

Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

15

 

Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek

 

 

 

 

16

 

Roger Adria Oliveras (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

17

 

Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

18

 

Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

19

 

Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

20

 

Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek

 

 

 

 

21

 

Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious

 

0:01:08

 

 

22

 

Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl

 

0:01:11

 

 

23

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

24

 

Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula

 

 

 

 

25

 

Axel Huens (Fra) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

26

 

Cees Bol (Ned) Xds Astana Team

 

0:01:15

 

 

27

 

Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek

 

 

 

 

28

 

Toon Aerts (Bel) Lotto

 

0:01:17

 

 

29

 

Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost

 

0:01:23

 

 

30

 

Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

31

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj

 

0:01:24

 

 

32

 

Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

0:01:26

 

 

33

 

Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:01:29

 

 

34

 

Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:01:47

 

 

35

 

Kopecký Tomas Kopecký Tomas (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

0:01:49

 

 

36

 

Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty

 

0:02:01

 

 

37

 

Cedric Beullens (Bel) Lotto

 

0:02:28

 

 

38

 

Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates Xrg

 

0:02:54

 

 

39

 

Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team

 

0:04:23

 

 

40

 

Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

0:04:37

 

 

41

 

Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike

 

0:04:44

 

 

42

 

Aime De Gendt (Bel) Cofidis

 

0:04:50

 

 

43

 

Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost

 

0:05:07

 

 

44

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck

 

0:05:25

 

 

45

 

Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

46

 

Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team

 

0:05:34

 

 

47

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj

 

0:05:35

 

 

48

 

Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team

 

0:05:37

 

 

49

 

Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

50

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

0:06:10

 

 

51

 

Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj

 

0:06:31

 

 

52

 

Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek

 

0:06:48

 

 

53

 

Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula

 

0:06:53

 

 

54

 

Damien Touze (Fra) Cofidis

 

0:06:57

 

 

55

 

Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb

 

0:07:23

 

 

56

 

Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty

 

0:07:47

 

 

57

 

Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:08:25

 

 

58

 

Michiel Lambrecht (Bel) Wagner Bazin Wb

 

0:08:32

 

 

59

 

Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:09:48

 

 

60

 

Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:09:52

 

 

61

 

Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula

 

0:10:10

 

 

62

 

Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:10:20

 

 

63

 

Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious

 

0:10:29

 

 

64

 

Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty

 

0:10:47

 

 

65

 

Kenneth Van Rooy (Bel) Wagner Bazin Wb

 

0:12:45

 

 

66

 

Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula

 

0:12:50

 

 

67

 

Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

68

 

Kasper Asgreen (Den) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

69

 

Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets

 

0:13:29

 

 

70

 

Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels

 

0:13:30

 

 

71

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

0:13:31

 

 

72

 

Jonas Geens (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:13:38

 

 

73

 

Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:13:43

 

 

74

 

Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

0:13:46

 

 

75

 

Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step

 

0:14:40

 

 

76

 

António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

0:14:45

 

 

77

 

Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

0:14:52

 

 

78

 

Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels

 

0:14:56

 

 

79

 

Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj

 

 

 

 

80

 

Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

81

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

0:14:59

 

 

82

 

Milan Fretin (Bel) Cofidis

 

0:15:00

 

 

83

 

Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

84

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Team

 

 

 

 

85

 

Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team

 

 

 

 

86

 

Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula

 

0:15:19

 

 

87

 

Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

0:15:44

 

 

88

 

Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:15:57

 

 

89

 

Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

0:16:00

 

 

90

 

Ludovic Robeet (Bel) Cofidis

 

0:16:05

 

 

91

 

Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost

 

0:16:20

 

 

92

 

Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarché - Wanty

 

0:16:30

 

 

93

 

Jenno Berckmoes (Bel) Lotto

 

0:18:18

 

 

94

 

Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:18:59

 

 

95

 

Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto

 

0:19:19

 

 

96

 

Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck

 

0:19:51

 

 

97

 

Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

0:19:55

 

 

98

 

Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl

 

0:20:32

 

 

99

 

Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team

 

0:20:42

 

 

100

 

Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious

 

0:21:03

 

 

101

 

Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty

 

0:21:06

 

 

102

 

Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb

 

0:21:10

 

 

103

 

Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis

 

0:21:34

 

 

104

 

Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team

 

0:22:46

 

 

105

 

Manlio Moro (Ita) Movistar Team

 

0:23:32

 

 

106

 

Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty

 

0:23:37

 

 

107

 

Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:24:02

 

 

108

 

Lionel Taminiaux (Bel) Lotto

 

0:24:11

 

 

109

 

Sam Welsford (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

0:24:54

 

 

110

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:25:42

 

 

111

 

Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels

 

0:26:38

 

 

112

 

Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers

 

0:26:49

 

 

113

 

Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious

 

0:28:35

 

 

114

 

Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost

 

0:29:45

 

 

115

 

Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek

 

0:32:00

 

 

116

 

Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula

 

0:33:39

 

 

117

 

Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team

 

0:34:15

 

 

118

 

Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

0:34:39

 

 

119

 

Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

0:34:53

 

 

120

 

Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers

 

0:35:28

 

 

121

 

Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:37:44

 

 

122

 

Davide Cimolai (Ita) Movistar Team

 

0:38:48

 

 

123

 

Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost

 

0:38:55

 

 

124

 

Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step

 

0:42:27

 

 

125

 

Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels

 

0:48:00

 

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 16:59 | Регистрация: 8.07.2017

    Вот он, доминатор в действии - Тим Мерлир!

    Километр преимущества на финише.

     

    Молодёжь ещё ему не соперники

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:33 | Регистрация: 15.04.2010

    Так Ван дер Пул и не отыграет эту секунду. Завтнра уже последний этап.

  3. RVL

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 30.08.2012

    Здесь тоже.. теннисный комментатор был уверен, что Альфа здесь кой...и даже загрустил как то)

