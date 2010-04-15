Renewi Tour-2025. Этап 4. Результаты

- Категория:
Riemst - Bilzen-Hoeselt, 198.5 км
|
|
|
1
|
|
Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
4:19:28
|
|
|
2
|
|
Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
4
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
5
|
|
Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
6
|
|
Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
7
|
|
Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
8
|
|
Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
9
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
10
|
|
Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
11
|
|
Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
12
|
|
Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
13
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
14
|
|
Milan Fretin (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
15
|
|
Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
16
|
|
Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
17
|
|
Axel Huens (Fra) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
18
|
|
Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
19
|
|
Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
20
|
|
Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
21
|
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
22
|
|
Kenneth Van Rooy (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
|
|
|
23
|
|
Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
24
|
|
Arnaud De Lie (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
25
|
|
Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
26
|
|
Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
27
|
|
Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team
|
|
|
|
|
28
|
|
Sam Welsford (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
29
|
|
Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
30
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
31
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
32
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
33
|
|
Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
34
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
35
|
|
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
36
|
|
Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
37
|
|
Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
|
|
|
38
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
39
|
|
Cees Bol (Ned) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
40
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
41
|
|
Kopecký Tomas Kopecký Tomas (Cze) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
42
|
|
Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
43
|
|
Roger Adria Oliveras (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
44
|
|
Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
45
|
|
Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
46
|
|
Michiel Lambrecht (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
|
|
|
47
|
|
Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
48
|
|
Cedric Beullens (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
49
|
|
Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
50
|
|
António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
51
|
|
Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
52
|
|
Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
53
|
|
Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
54
|
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
55
|
|
Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
56
|
|
Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
57
|
|
Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
58
|
|
Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
59
|
|
Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
60
|
|
Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
61
|
|
Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
62
|
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
63
|
|
Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
64
|
|
Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
65
|
|
Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
66
|
|
Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
67
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
68
|
|
Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
69
|
|
Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
70
|
|
Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
71
|
|
Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
|
|
|
72
|
|
Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
73
|
|
Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
74
|
|
Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
75
|
|
Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
76
|
|
Ludovic Robeet (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
77
|
|
Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
78
|
|
Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
79
|
|
Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
80
|
|
Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
81
|
|
Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
82
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
83
|
|
Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
84
|
|
Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
85
|
|
Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
86
|
|
Kasper Asgreen (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
87
|
|
Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
88
|
|
Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
89
|
|
Aime De Gendt (Bel) Cofidis
|
|
|
|
|
90
|
|
Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
|
|
|
91
|
|
Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek
|
|
0:00:23
|
|
|
92
|
|
Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team
|
|
|
|
|
93
|
|
Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
94
|
|
Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
95
|
|
Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
96
|
|
Jenno Berckmoes (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
97
|
|
Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:00:33
|
|
|
98
|
|
Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
99
|
|
Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
100
|
|
Jonas Geens (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:00:41
|
|
|
101
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
102
|
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
103
|
|
Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
104
|
|
Damien Touze (Fra) Cofidis
|
|
0:00:50
|
|
|
105
|
|
Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:01:00
|
|
|
106
|
|
Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
107
|
|
Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto
|
|
0:01:19
|
|
|
108
|
|
Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:01:45
|
|
|
109
|
|
Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
110
|
|
Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
111
|
|
Davide Cimolai (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
112
|
|
Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
0:01:52
|
|
|
113
|
|
Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
0:02:09
|
|
|
114
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:02:27
|
|
|
115
|
|
Manlio Moro (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
116
|
|
Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:03:10
|
|
|
117
|
|
Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
118
|
|
Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
119
|
|
Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:05:23
|
|
|
120
|
|
Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious
|
|
0:08:44
|
|
|
121
|
|
Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
122
|
|
Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
|
|
|
123
|
|
Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis
|
|
|
|
|
124
|
|
Lionel Taminiaux (Bel) Lotto
|
|
|
|
|
125
|
|
Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels
|
|
0:13:07
|
|
|
DNS
|
|
Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
Генеральная классификация после 4 этапа
|
|
|
1
|
|
Arnaud De Lie (Bel) Lotto
|
|
15:25:15
|
|
|
2
|
|
Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:00:01
|
|
|
3
|
|
Tim Wellens (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:00:21
|
|
|
4
|
|
Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:00:46
|
|
|
5
|
|
Pavel Bittner (Cze) Team Picnic Postnl
|
|
0:00:48
|
|
|
6
|
|
Alfred Brockwell Wright (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
0:00:50
|
|
|
7
|
|
Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:00:52
|
|
|
8
|
|
Alberto Bettiol (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
9
|
|
Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
10
|
|
Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj
|
|
0:00:58
|
|
|
11
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
0:00:59
|
|
|
12
|
|
Florian Vermeersch (Bel) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
13
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal Quick-Step
|
|
0:01:00
|
|
|
14
|
|
Mike Teunissen (Ned) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
15
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
16
|
|
Roger Adria Oliveras (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
17
|
|
Davide Ballerini (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
18
|
|
Axel Laurance (Fra) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
19
|
|
Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
20
|
|
Toms Skujins (Lat) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
21
|
|
Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious
|
|
0:01:08
|
|
|
22
|
|
Sean Flynn (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
0:01:11
|
|
|
23
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
24
|
|
Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
25
|
|
Axel Huens (Fra) Unibet Tietema Rockets
|
|
|
|
|
26
|
|
Cees Bol (Ned) Xds Astana Team
|
|
0:01:15
|
|
|
27
|
|
Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
28
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto
|
|
0:01:17
|
|
|
29
|
|
Colby Simmons (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
0:01:23
|
|
|
30
|
|
Stan Dewulf (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
31
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama-Fdj
|
|
0:01:24
|
|
|
32
|
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
0:01:26
|
|
|
33
|
|
Filip Maciejuk (Pol) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
0:01:29
|
|
|
34
|
|
Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:01:47
|
|
|
35
|
|
Kopecký Tomas Kopecký Tomas (Cze) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:01:49
|
|
|
36
|
|
Biniam Girmay (Eri) Intermarché - Wanty
|
|
0:02:01
|
|
|
37
|
|
Cedric Beullens (Bel) Lotto
|
|
0:02:28
|
|
|
38
|
|
Igor Arrieta Lizarraga (Esp) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:02:54
|
|
|
39
|
|
Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team
|
|
0:04:23
|
|
|
40
|
|
Bastien Tronchon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
0:04:37
|
|
|
41
|
|
Attila Valter (Hun) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:04:44
|
|
|
42
|
|
Aime De Gendt (Bel) Cofidis
|
|
0:04:50
|
|
|
43
|
|
Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost
|
|
0:05:07
|
|
|
44
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:05:25
|
|
|
45
|
|
Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
|
|
|
46
|
|
Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:05:34
|
|
|
47
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama-Fdj
|
|
0:05:35
|
|
|
48
|
|
Aaron Murray Gate (Nzl) Xds Astana Team
|
|
0:05:37
|
|
|
49
|
|
Matevž Govekar (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
50
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
0:06:10
|
|
|
51
|
|
Lewis Askey (Gbr) Groupama-Fdj
|
|
0:06:31
|
|
|
52
|
|
Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek
|
|
0:06:48
|
|
|
53
|
|
Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula
|
|
0:06:53
|
|
|
54
|
|
Damien Touze (Fra) Cofidis
|
|
0:06:57
|
|
|
55
|
|
Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
0:07:23
|
|
|
56
|
|
Laurenz Rex (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
0:07:47
|
|
|
57
|
|
Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:08:25
|
|
|
58
|
|
Michiel Lambrecht (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
0:08:32
|
|
|
59
|
|
Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:09:48
|
|
|
60
|
|
Maxim Van Gils (Bel) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
0:09:52
|
|
|
61
|
|
Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula
|
|
0:10:10
|
|
|
62
|
|
Milan Lanhove (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:10:20
|
|
|
63
|
|
Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious
|
|
0:10:29
|
|
|
64
|
|
Vito Braet (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
0:10:47
|
|
|
65
|
|
Kenneth Van Rooy (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
0:12:45
|
|
|
66
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula
|
|
0:12:50
|
|
|
67
|
|
Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
68
|
|
Kasper Asgreen (Den) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
69
|
|
Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:13:29
|
|
|
70
|
|
Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels
|
|
0:13:30
|
|
|
71
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
0:13:31
|
|
|
72
|
|
Jonas Geens (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:13:38
|
|
|
73
|
|
Christophe Laporte (Fra) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:13:43
|
|
|
74
|
|
Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:13:46
|
|
|
75
|
|
Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
0:14:40
|
|
|
76
|
|
António Tomas Morgado (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:14:45
|
|
|
77
|
|
Rui Filipe Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:14:52
|
|
|
78
|
|
Amaury Capiot (Bel) Arkea-B&B Hotels
|
|
0:14:56
|
|
|
79
|
|
Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj
|
|
|
|
|
80
|
|
Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
81
|
|
Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
0:14:59
|
|
|
82
|
|
Milan Fretin (Bel) Cofidis
|
|
0:15:00
|
|
|
83
|
|
Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
|
|
|
84
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Team
|
|
|
|
|
85
|
|
Fernando Gaviria Rendon (Col) Movistar Team
|
|
|
|
|
86
|
|
Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula
|
|
0:15:19
|
|
|
87
|
|
Robin Froidevaux (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:15:44
|
|
|
88
|
|
Mick Van Dijke (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
0:15:57
|
|
|
89
|
|
Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:16:00
|
|
|
90
|
|
Ludovic Robeet (Bel) Cofidis
|
|
0:16:05
|
|
|
91
|
|
Vincenzo Albanese (Ita) Ef Education - Easypost
|
|
0:16:20
|
|
|
92
|
|
Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
0:16:30
|
|
|
93
|
|
Jenno Berckmoes (Bel) Lotto
|
|
0:18:18
|
|
|
94
|
|
Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:18:59
|
|
|
95
|
|
Jarrad Eriks Drizners (Aus) Lotto
|
|
0:19:19
|
|
|
96
|
|
Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck
|
|
0:19:51
|
|
|
97
|
|
Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates Xrg
|
|
0:19:55
|
|
|
98
|
|
Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl
|
|
0:20:32
|
|
|
99
|
|
Natnael Tesfazion (Eri) Movistar Team
|
|
0:20:42
|
|
|
100
|
|
Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious
|
|
0:21:03
|
|
|
101
|
|
Gerben Kuypers (Bel) Intermarché - Wanty
|
|
0:21:06
|
|
|
102
|
|
Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb
|
|
0:21:10
|
|
|
103
|
|
Nolann Mahoudo (Fra) Cofidis
|
|
0:21:34
|
|
|
104
|
|
Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:22:46
|
|
|
105
|
|
Manlio Moro (Ita) Movistar Team
|
|
0:23:32
|
|
|
106
|
|
Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty
|
|
0:23:37
|
|
|
107
|
|
Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
0:24:02
|
|
|
108
|
|
Lionel Taminiaux (Bel) Lotto
|
|
0:24:11
|
|
|
109
|
|
Sam Welsford (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
0:24:54
|
|
|
110
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
0:25:42
|
|
|
111
|
|
Giosue' Epis (Ita) Arkea-B&B Hotels
|
|
0:26:38
|
|
|
112
|
|
Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers
|
|
0:26:49
|
|
|
113
|
|
Daniel Skerl (Ita) Bahrain Victorious
|
|
0:28:35
|
|
|
114
|
|
Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
0:29:45
|
|
|
115
|
|
Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek
|
|
0:32:00
|
|
|
116
|
|
Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula
|
|
0:33:39
|
|
|
117
|
|
Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team
|
|
0:34:15
|
|
|
118
|
|
Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:34:39
|
|
|
119
|
|
Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets
|
|
0:34:53
|
|
|
120
|
|
Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers
|
|
0:35:28
|
|
|
121
|
|
Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise
|
|
0:37:44
|
|
|
122
|
|
Davide Cimolai (Ita) Movistar Team
|
|
0:38:48
|
|
|
123
|
|
Jack Rootkin-Gray (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
0:38:55
|
|
|
124
|
|
Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
0:42:27
|
|
|
125
|
|
Michel Ries (Lux) Arkea-B&B Hotels
|
|
0:48:00
|
