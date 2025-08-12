VeloNEWS
Тур Дании-2025. Этап 4. Результаты

Тур Дании-2025. Этап 4. Результаты

Тур Дании-2025. Этап 4. Результаты

 

 

Svendborg - Vejle, 226,9 км

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

5:12:26

 

 

2

 

Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

0:00:31

 

 

3

 

Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:00:32

 

 

4

 

Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

5

 

Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

6

 

Anders Foldager (Den) Denmark

 

 

 

 

7

 

Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

8

 

Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:35

 

 

9

 

Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing

 

 

 

 

10

 

Niklas Larsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

11

 

Jochem Kerckhaert (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

12

 

Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

13

 

Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

14

 

Noah Ramsay (Can) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

 

 

 

15

 

Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

16

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

17

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

 

 

 

18

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

0:00:42

 

 

19

 

Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

20

 

Kasper Haugland (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

21

 

Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta

 

0:00:49

 

 

22

 

Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

23

 

Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

24

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

0:00:59

 

 

25

 

Logan Currie (Nzl) Lotto

 

0:01:06

 

 

26

 

Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl

 

0:01:14

 

 

27

 

Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:01:32

 

 

28

 

Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:01:33

 

 

29

 

Robin Skivild (Den) Denmark

 

 

 

 

30

 

Julius Johansen (Den) Denmark

 

0:01:36

 

 

31

 

Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:01:37

 

 

32

 

Emil Iwersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:01:59

 

 

33

 

Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:02:54

 

 

34

 

Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick

 

0:04:46

 

 

35

 

Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

36

 

Jonas Wilsly (Den) Lotto

 

 

 

 

37

 

Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto

 

0:06:38

 

 

38

 

Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

39

 

Joshua Giddings (Gbr) Lotto

 

 

 

 

40

 

Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark

 

0:07:04

 

 

41

 

David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk

 

0:07:29

 

 

42

 

Jakob Fuglsang (Den) Denmark

 

0:07:33

 

 

43

 

Mads Landbo (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

44

 

Daniel Nielsen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

45

 

Louis Chaleil (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

46

 

Sebastian Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

47

 

Marijn Maas (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

48

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

49

 

Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

50

 

Otto Jølving (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

51

 

Danny Van Der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

52

 

Gustav Wang (Den) Denmark

 

 

 

 

53

 

Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

54

 

Gustav Dahl (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

55

 

Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

56

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

 

 

 

57

 

Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

58

 

Mads Andersen (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

59

 

Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

60

 

Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk

 

0:09:02

 

 

61

 

Stian Rosenlund (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:09:11

 

 

62

 

Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:09:23

 

 

63

 

Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

64

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto

 

 

 

 

65

 

Milan Menten (Bel) Lotto

 

0:10:22

 

 

66

 

Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:10:39

 

 

67

 

Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

68

 

Zeb Kyffin (Gbr) Unibet Tietema Rockets

 

0:10:54

 

 

69

 

Emil Toudal (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

70

 

Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:11:16

 

 

71

 

Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

72

 

Hidde Van Veenendaal (Ned) Beat Cycling Club

 

0:12:47

 

 

73

 

Tobias Svarre (Den) Team Coloquick

 

0:13:02

 

 

74

 

Jed Smithson (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

75

 

Alexander Hansen (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

76

 

Tom Crabbe (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:13:11

 

 

77

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

78

 

Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

79

 

Lucas Toftemark (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

80

 

Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

81

 

Boas Lysgaard (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

82

 

Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

83

 

Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

 

 

 

84

 

Mees Vlot (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

 

 

 

85

 

Luis-Joe Lührs (Ger) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

86

 

Anton Muller (Fra) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

87

 

Nikolaj Mengel (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

88

 

Marcus Sander Hansen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

89

 

Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

90

 

Matias Malmberg (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

91

 

Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

 

 

 

92

 

William Levy (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

93

 

Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

94

 

Amund Grøndahl Jansen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

95

 

Andreas Brixen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

96

 

Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

97

 

Aidan Buttigieg (Mlt) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

98

 

Albert Philipsen (Den) Lidl-Trek

 

 

 

 

99

 

Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek

 

 

 

 

100

 

Rasmus Olsen (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

101

 

Benjamin Hertz (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

102

 

Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

103

 

Joren Bloem (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

104

 

Asger Sørensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

105

 

Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

106

 

Bailey Mcdonald (Aus) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

107

 

Magnus Machholdt (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

108

 

Daniel Stampe (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

109

 

Martin Pedersen (Den) Lidl-Trek Future Racing

 

 

 

 

110

 

Oskar Winkler (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

111

 

Bram Dissel (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

112

 

Martin Pluto (Lat) Beat Cycling Club

 

 

 

 

113

 

Johan Price Pejtersen (Den) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

DNF

 

Henrik Pedersen (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Louis Sutton (Gbr) Euskaltel-Euskadi

 

 

 

 

DNF

 

Alex Colman (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

DNS

 

Magnus Bak Klaris (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

DNS

 

Tore Troelsen (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 3 этапа

 

 

1

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

11:40:42

 

 

2

 

Niklas Larsen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:00:58

 

 

3

 

Kubiš Lukáš Kubiš Lukáš (Svk) Unibet Tietema Rockets

 

0:01:18

 

 

4

 

Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing

 

0:01:22

 

 

5

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

0:01:27

 

 

6

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

0:01:49

 

 

7

 

Axel Van Der Tuuk (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:01:55

 

 

8

 

Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek

 

0:01:59

 

 

9

 

Tibor Del Grosso (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

0:02:04

 

 

10

 

Dylan Van Baarle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

0:02:06

 

 

11

 

Carl-Frederik Bévort (Den) Uno-X Mobility

 

0:02:11

 

 

12

 

Morten Nørtoft (Den) Team Coloquick

 

0:02:20

 

 

13

 

Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk

 

0:02:24

 

 

14

 

Kasper Haugland (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:02:26

 

 

15

 

Anders Foldager (Den) Denmark

 

0:02:31

 

 

16

 

Logan Currie (Nzl) Lotto

 

0:02:36

 

 

17

 

Arthur Blaise (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:02:37

 

 

18

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

0:02:51

 

 

19

 

Andreas Stokbro Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

0:02:57

 

 

20

 

Alessandro Tonelli (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:02:59

 

 

21

 

Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:03:00

 

 

22

 

Axel Zingle (Fra) Team Visma | Lease A Bike

 

0:03:05

 

 

23

 

Julius Johansen (Den) Denmark

 

0:03:09

 

 

24

 

Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:03:15

 

 

25

 

Jochem Kerckhaert (Ned) Beat Cycling Club

 

0:03:19

 

 

26

 

Robin Skivild (Den) Denmark

 

0:03:25

 

 

27

 

Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:04:35

 

 

28

 

Emil Iwersen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

0:05:03

 

 

29

 

Dylan Vandenstorme (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:05:29

 

 

30

 

Victor Vercouillie (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:06:00

 

 

31

 

Noah Ramsay (Can) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

0:06:29

 

 

32

 

Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta

 

0:07:01

 

 

33

 

Alexander Edmondson (Aus) Team Picnic Postnl

 

0:07:14

 

 

34

 

Steffen De Schuyteneer (Bel) Lotto

 

0:08:03

 

 

35

 

Joshua Giddings (Gbr) Lotto

 

0:08:11

 

 

36

 

Mads Landbo (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:08:47

 

 

37

 

Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:08:50

 

 

38

 

Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark

 

0:08:52

 

 

39

 

Nils Eekhoff (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:09:08

 

 

40

 

Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:09:34

 

 

41

 

Adam Ťoupalík (Cze) Unibet Tietema Rockets

 

0:09:43

 

 

42

 

Gustav Wang (Den) Denmark

 

 

 

 

43

 

Gustav Dahl (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

0:09:48

 

 

44

 

Louis Chaleil (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:10:42

 

 

45

 

Daniel Nielsen (Den) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:10:48

 

 

46

 

Marius Innhaug Dahl (Nor) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

0:10:59

 

 

47

 

Anders Vos Sørensen (Den) Team Coloquick

 

0:11:12

 

 

48

 

Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:12:39

 

 

49

 

Milan Menten (Bel) Lotto

 

0:13:13

 

 

50

 

Gabriele Raccagni (Ita) Team Polti Visitmalta

 

0:14:19

 

 

51

 

Giovanni Bortoluzzi (Ita) General Store - Essegibi - F.Lli Curia

 

0:14:23

 

 

52

 

Sebastian Nielsen (Den) Unibet Tietema Rockets

 

0:14:25

 

 

53

 

Mads Andersen (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:14:27

 

 

54

 

Alexander Hansen (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:14:52

 

 

55

 

Marijn Maas (Ned) Beat Cycling Club

 

0:14:58

 

 

56

 

Danny Van Der Tuuk (Pol) Euskaltel-Euskadi

 

0:15:03

 

 

57

 

Otto Jølving (Den) Team Coloquick

 

0:15:04

 

 

58

 

Stian Rosenlund (Den) Airtox - Carl Ras

 

0:15:12

 

 

59

 

Tobias Svarre (Den) Team Coloquick

 

0:15:32

 

 

60

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

61

 

Julien Vermote (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

0:15:40

 

 

62

 

William Levy (Den) Uno-X Mobility

 

0:16:08

 

 

63

 

Loe Van Belle (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

64

 

Conrad Haugsted (Den) Team Coloquick

 

0:16:20

 

 

65

 

Unai Zubeldia Elduaien (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:16:34

 

 

66

 

Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk

 

0:16:37

 

 

67

 

Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl

 

0:16:39

 

 

68

 

Albert Philipsen (Den) Lidl-Trek

 

0:16:40

 

 

69

 

Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk

 

0:16:42

 

 

70

 

Zeb Kyffin (Gbr) Unibet Tietema Rockets

 

0:17:10

 

 

71

 

Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

0:17:26

 

 

72

 

David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk

 

0:18:16

 

 

73

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto

 

0:18:35

 

 

74

 

Noah Vandenbranden (Bel) Team Flanders - Baloise

 

0:18:58

 

 

75

 

Jed Smithson (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:19:16

 

 

76

 

Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi

 

0:19:23

 

 

77

 

Jonas Wilsly (Den) Lotto

 

 

 

 

78

 

Emil Toudal (Den) Team Coloquick

 

 

 

 

79

 

Tom Crabbe (Bel) Team Flanders - Baloise

 

 

 

 

80

 

Hidde Van Veenendaal (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

81

 

Marcus Sander Hansen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

82

 

Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

83

 

Matias Malmberg (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

84

 

Jakob Fuglsang (Den) Denmark

 

 

 

 

85

 

Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team

 

 

 

 

86

 

Mees Vlot (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

 

 

 

87

 

Joren Bloem (Ned) Unibet Tietema Rockets

 

 

 

 

88

 

Luis-Joe Lührs (Ger) Decathlon Ag2R La Mondiale Development Team

 

 

 

 

89

 

Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

90

 

Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

91

 

Boas Lysgaard (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

92

 

Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

93

 

Benjamin Hertz (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

94

 

Rasmus Olsen (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

95

 

Oskar Winkler (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

96

 

Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

97

 

Andreas Brixen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

98

 

Daniel Stampe (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

99

 

Asger Sørensen (Den) Bhs-Pl Beton Bornholm

 

 

 

 

100

 

Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

101

 

Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek

 

 

 

 

102

 

Lucas Toftemark (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

103

 

Martin Pedersen (Den) Lidl-Trek Future Racing

 

 

 

 

104

 

Bailey Mcdonald (Aus) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

105

 

Aidan Buttigieg (Mlt) Team Polti Visitmalta

 

 

 

 

106

 

Amund Grøndahl Jansen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

107

 

Nikolaj Mengel (Den) Airtox - Carl Ras

 

 

 

 

108

 

Bram Dissel (Ned) Beat Cycling Club

 

 

 

 

109

 

Christiaan Van Rees (Ned) Development Team Picnic Postnl

 

 

 

 

110

 

Magnus Machholdt (Den) Team Give Steel - 2M Cycling Elite

 

 

 

 

111

 

Martin Pluto (Lat) Beat Cycling Club

 

 

 

 

112

 

Johan Price Pejtersen (Den) Alpecin-Deceuninck

 

 

 

 

113

 

Anton Muller (Fra) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

Теги к статье: Тур Дании-2025 Tour of Denmark-2025 велогонка категории 2. Pro многодневная велогонка

