Тур Чехии-2025. Этап 2. Результаты

Тур Чехии-2025. Этап 2. Результаты

Тур Чехии-2025. Этап 2. Результаты

 

 

Pardubice, Pernštýnské nám. - Dlouhé stráně, 173 км

 

 

1

 

Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step

 

4:16:33

 

 

2

 

Alessandro Fancellu (Ita) Team Ukyo

 

0:00:00

 

 

3

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:03

 

 

4

 

Giacomo Ballabio (Ita) Hrinkow Advarics

 

0:00:22

 

 

5

 

Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

6

 

Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

7

 

Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

8

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

 

 

 

9

 

Jannis Peter (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

10

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

11

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:00:28

 

 

12

 

Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:00:33

 

 

13

 

Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg

 

0:00:52

 

 

14

 

Tomáš Přidal (Cze) Elkov - Kasper

 

0:00:55

 

 

15

 

Piotr Pekala (Pol) Att Investments

 

 

 

 

16

 

Lennart Jasch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:00:58

 

 

17

 

Tomáš Sivok (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

0:01:00

 

 

18

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

19

 

Marc Cabedo Hernandez (Esp) Team Ukyo

 

 

 

 

20

 

Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

21

 

Martin Bárta (Cze) Att Investments

 

0:01:04

 

 

22

 

Patrick Reißig (Ger) Benotti Berthold

 

0:01:37

 

 

23

 

Marcin Budzinski (Pol) Att Investments

 

0:02:12

 

 

24

 

Unai Ramos Murillo (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

25

 

Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:02:21

 

 

26

 

Michael Kukrle (Cze) Att Investments

 

0:02:50

 

 

27

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

28

 

Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

29

 

Bálint Feldhoffer (Hun) Team United Shipping

 

0:02:54

 

 

30

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:03:02

 

 

31

 

Erik Fetter (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

32

 

Tomasz Budzinski (Pol) Voster Ats Team

 

0:03:08

 

 

33

 

Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

34

 

Dominik Neuman (Cze) Att Investments

 

 

 

 

35

 

Tim Kößler (Ger) Benotti Berthold

 

0:04:11

 

 

36

 

Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

37

 

Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:04:14

 

 

38

 

Alexander Konychev (Ita) Team Vorarlberg

 

 

 

 

39

 

Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

40

 

Simone Raccani (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

41

 

Dominik Röber (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

42

 

Nate Pringle (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

43

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

44

 

Boroš Michael Boroš Michael (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

45

 

Jarno Grixa (Ger) Benotti Berthold

 

0:05:11

 

 

46

 

Loïc Bettendorff (Lux) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

47

 

William Heffernan (Aus) Ccache X Bodywrap

 

0:05:19

 

 

48

 

Franciszek Kocur (Pol) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:05:32

 

 

49

 

Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk

 

0:06:01

 

 

50

 

Adam Bittman (Cze) Elkov - Kasper

 

0:06:29

 

 

51

 

Jack Dohler (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

52

 

Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

53

 

Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

54

 

András Gusztáv Pakot (Hun) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

55

 

Quinten De Graeve (Bel) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

56

 

Valentin Poschacher (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

57

 

Viego Tijssen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:07:05

 

 

58

 

János Zsombor Pelikán (Hun) Team United Shipping

 

0:08:23

 

 

59

 

Jakub Mayer (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:10:05

 

 

60

 

Paul Buschek (Aut) Hrinkow Advarics

 

0:10:42

 

 

61

 

Nikiforos Arvanitou (Gre) Team United Shipping

 

 

 

 

62

 

James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

63

 

Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

64

 

Arnaud Tissieres (Sui) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

65

 

Patrik Toman (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

66

 

Davide Donati (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

67

 

Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:10:46

 

 

68

 

Ivan Smirnov (Rus) Xds Astana Development Team

 

0:10:59

 

 

69

 

Daniel Geismayr (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

70

 

Michal Schuran (Cze) Team United Shipping

 

0:11:37

 

 

71

 

Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:12:05

 

 

72

 

Maciej Banaszak (Pol) Voster Ats Team

 

0:12:07

 

 

73

 

Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

74

 

Matúš Štoček (Svk) Elkov - Kasper

 

 

 

 

75

 

Štěpán Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

76

 

Martin Jurík (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

77

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

78

 

Lucas Terrier (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

79

 

Alessio Delle Vedove (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

80

 

Louis Marie Posnic (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

81

 

Pokorný Ondřej Pokorný Ondřej (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

82

 

Filip Saidl (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

83

 

Šimon Vaníček (Cze) Att Investments

 

 

 

 

84

 

Daniil Marukhin (Kaz) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

85

 

Ruslan Yelyubayev (Kaz) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

86

 

Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

87

 

Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

88

 

Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

89

 

Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

90

 

Konrad Waliniak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

91

 

Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

92

 

Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

93

 

Zak Coleman (Gbr) Voster Ats Team

 

 

 

 

94

 

Dominik Hödlmoser (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

95

 

Szijártó Zétény Szijártó Zétény (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

96

 

Alessandro Iacchi (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

97

 

Will Heath (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

98

 

Piotr Maslak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

99

 

Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

100

 

Richard Riška (Svk) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

101

 

Řehoř Jan Řehoř Jan (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

102

 

Jost Van De Streek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

103

 

Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Team United Shipping

 

 

 

 

104

 

Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

105

 

Juan Jose Lopez Rodriguez (Esp) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

106

 

Albert Gathemann (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

107

 

Jan Kašpar (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

108

 

Šilhavý Daniel Šilhavý Daniel (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

109

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

110

 

Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

111

 

Tim Gloßner (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

112

 

Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

113

 

Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

114

 

Liam Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

115

 

Cameron Scott (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

116

 

Finlay Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

117

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

118

 

Laurin Nenning (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

119

 

Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

120

 

Marceli Boguslawski (Pol) Att Investments

 

 

 

 

121

 

Mikal Grimstad Uglehus (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:24:36

 

 

122

 

Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:28:25

 

 

123

 

Daniel Mlejnek (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

0:30:53

 

 

124

 

Ian Kings (Ger) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:33:25

 

 

DNS

 

Anton Palzer (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

DNS

 

Calvin Dik (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

DNF

 

Vojtěch Soukup (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

DNF

 

Cedric Keppens (Bel) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 2 этапа

 

 

1

 

Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step

 

8:09:22

 

 

2

 

Alessandro Fancellu (Ita) Team Ukyo

 

0:00:04

 

 

3

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

0:00:09

 

 

4

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Xds Astana Development Team

 

0:00:32

 

 

5

 

Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

6

 

Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

7

 

Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

8

 

Jannis Peter (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

9

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:00:38

 

 

10

 

Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:00:43

 

 

11

 

Giacomo Ballabio (Ita) Hrinkow Advarics

 

0:01:04

 

 

12

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

 

 

 

13

 

Piotr Pekala (Pol) Att Investments

 

0:01:05

 

 

14

 

Lennart Jasch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:01:08

 

 

15

 

Marc Cabedo Hernandez (Esp) Team Ukyo

 

0:01:10

 

 

16

 

Tomáš Sivok (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

17

 

Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

18

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

19

 

Martin Bárta (Cze) Att Investments

 

0:01:14

 

 

20

 

Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg

 

0:01:34

 

 

21

 

Tomáš Přidal (Cze) Elkov - Kasper

 

0:01:37

 

 

22

 

Patrick Reißig (Ger) Benotti Berthold

 

0:01:47

 

 

23

 

Marcin Budzinski (Pol) Att Investments

 

0:02:22

 

 

24

 

Unai Ramos Murillo (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

25

 

Michael Kukrle (Cze) Att Investments

 

0:03:00

 

 

26

 

Bálint Feldhoffer (Hun) Team United Shipping

 

0:03:04

 

 

27

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:03:12

 

 

28

 

Dominik Neuman (Cze) Att Investments

 

0:03:18

 

 

29

 

Tomasz Budzinski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

30

 

Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

31

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

0:03:30

 

 

32

 

Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk

 

0:03:32

 

 

33

 

Erik Fetter (Hun) Team United Shipping

 

0:03:44

 

 

34

 

Alexander Konychev (Ita) Team Vorarlberg

 

0:04:24

 

 

35

 

Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

36

 

Dominik Röber (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

37

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

38

 

Simone Raccani (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

39

 

Boroš Michael Boroš Michael (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

40

 

Tim Kößler (Ger) Benotti Berthold

 

0:04:53

 

 

41

 

Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

42

 

Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk

 

0:04:56

 

 

43

 

Nate Pringle (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

44

 

Jarno Grixa (Ger) Benotti Berthold

 

0:05:53

 

 

45

 

William Heffernan (Aus) Ccache X Bodywrap

 

0:06:01

 

 

46

 

Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk

 

0:06:11

 

 

47

 

Valentin Poschacher (Aut) Hrinkow Advarics

 

0:06:39

 

 

48

 

Franciszek Kocur (Pol) Tufo - Pardus Prostejov

 

0:06:45

 

 

49

 

Quinten De Graeve (Bel) Team Novo Nordisk

 

0:07:11

 

 

50

 

Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

51

 

Jack Dohler (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

52

 

Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

53

 

András Gusztáv Pakot (Hun) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

54

 

Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:07:12

 

 

55

 

Viego Tijssen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:07:47

 

 

56

 

János Zsombor Pelikán (Hun) Team United Shipping

 

0:09:05

 

 

57

 

Loïc Bettendorff (Lux) Hrinkow Advarics

 

0:09:28

 

 

58

 

Adam Bittman (Cze) Elkov - Kasper

 

0:09:29

 

 

59

 

Davide Donati (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:10:46

 

 

60

 

Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

0:10:52

 

 

61

 

Nikiforos Arvanitou (Gre) Team United Shipping

 

0:11:24

 

 

62

 

Arnaud Tissieres (Sui) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

63

 

James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

64

 

Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:11:28

 

 

65

 

Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:12:15

 

 

66

 

Michal Schuran (Cze) Team United Shipping

 

0:12:16

 

 

67

 

Alessio Delle Vedove (Ita) Xds Astana Development Team

 

0:12:17

 

 

68

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

69

 

Matúš Štoček (Svk) Elkov - Kasper

 

 

 

 

70

 

Šimon Vaníček (Cze) Att Investments

 

 

 

 

71

 

Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

72

 

Maciej Banaszak (Pol) Voster Ats Team

 

0:12:49

 

 

73

 

Martin Jurík (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

74

 

Štěpán Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

75

 

Lucas Terrier (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

76

 

Louis Marie Posnic (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

77

 

Daniil Marukhin (Kaz) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

78

 

Patrik Toman (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

79

 

Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

80

 

Ruslan Yelyubayev (Kaz) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

81

 

Filip Saidl (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

82

 

Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

83

 

Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

84

 

Zak Coleman (Gbr) Voster Ats Team

 

 

 

 

85

 

Pokorný Ondřej Pokorný Ondřej (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

86

 

Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

87

 

Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

88

 

Piotr Maslak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

89

 

Szijártó Zétény Szijártó Zétény (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

90

 

Ivan Smirnov (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

91

 

Jakub Mayer (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

92

 

Dominik Hödlmoser (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

93

 

Alessandro Iacchi (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

94

 

Richard Riška (Svk) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

95

 

Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

96

 

Paul Buschek (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

97

 

Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

98

 

Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Team United Shipping

 

 

 

 

99

 

Will Heath (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

100

 

Konrad Waliniak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

101

 

Jost Van De Streek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

102

 

Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

103

 

Albert Gathemann (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

104

 

Jan Kašpar (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

105

 

Daniel Geismayr (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

106

 

Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

107

 

Juan Jose Lopez Rodriguez (Esp) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

108

 

Liam Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

109

 

Cameron Scott (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

110

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

111

 

Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

112

 

Tim Gloßner (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

113

 

Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

114

 

Šilhavý Daniel Šilhavý Daniel (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

115

 

Finlay Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

116

 

Marceli Boguslawski (Pol) Att Investments

 

 

 

 

117

 

Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

118

 

Řehoř Jan Řehoř Jan (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

119

 

Laurin Nenning (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

120

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

121

 

Mikal Grimstad Uglehus (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:24:46

 

 

122

 

Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma

 

0:29:44

 

 

123

 

Ian Kings (Ger) Team Visma | Lease A Bike Development

 

0:35:37

 

 

124

 

Daniel Mlejnek (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

0:37:09

 

 

 

 

Теги к статье: Тур Чехии-2025 Czech Tour-2025 велогонка категории 2. 1 многодневная велогонка

  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 19:36 | Регистрация: 20.05.2021

    Был бы Сантяго Умба немного сдержаннее, в генерале,по времени,мог быть на уровне лидеров.Решающий этап четвертый, где финишная горка подлиннее и покруче, лишь бы не повторил сегоднешней ошибки. Последние 1,5 ,максимум 2км. и гонка решится в чью-ту пользу.

  2. Имя: Олег

    M9N8A333

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 4.04.2024

    Царенко - респектgood

