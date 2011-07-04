VeloNEWS
Тур Чехии-2025. Этап 1. Результаты

Тур Чехии-2025. Этап 1. Результаты

 

 

Prague - Karlovy Vary, 163,2 км

 

 

1

 

Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step

 

3:52:59

 

 

2

 

Davide Donati (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

0:00:00

 

 

3

 

Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

4

 

Dominik Neuman (Cze) Att Investments

 

 

 

 

5

 

Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Team United Shipping

 

 

 

 

6

 

Alessio Delle Vedove (Ita) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

7

 

Piotr Maslak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

8

 

Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

9

 

Alexander Konychev (Ita) Team Vorarlberg

 

 

 

 

10

 

Tomasz Budzinski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

11

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

12

 

Alessandro Fancellu (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

13

 

Liam Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

14

 

Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

15

 

Cameron Scott (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

16

 

Marc Cabedo Hernandez (Esp) Team Ukyo

 

 

 

 

17

 

Piotr Pekala (Pol) Att Investments

 

 

 

 

18

 

Šimon Vaníček (Cze) Att Investments

 

 

 

 

19

 

Patrick Reißig (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

20

 

Szijártó Zétény Szijártó Zétény (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

21

 

Marceli Boguslawski (Pol) Att Investments

 

 

 

 

22

 

Valentin Poschacher (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

23

 

Tomáš Sivok (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

24

 

Matúš Štoček (Svk) Elkov - Kasper

 

 

 

 

25

 

Abner Santiago Umba Lopez (Col) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

26

 

Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

27

 

Marcin Budzinski (Pol) Att Investments

 

 

 

 

28

 

Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

29

 

Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

30

 

Mikal Grimstad Uglehus (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

31

 

Dominik Röber (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

32

 

Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

33

 

Bálint Feldhoffer (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

34

 

William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

35

 

Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

36

 

Lennart Jasch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

37

 

Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

38

 

Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

38

 

Martin Bárta (Cze) Att Investments

 

 

 

 

40

 

Unai Ramos Murillo (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

41

 

Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

42

 

Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

43

 

Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

44

 

Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

45

 

Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

46

 

Zak Coleman (Gbr) Voster Ats Team

 

 

 

 

47

 

Simone Raccani (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

48

 

Jannis Peter (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

49

 

Boroš Michael Boroš Michael (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

50

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

51

 

Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

52

 

Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

53

 

Michael Kukrle (Cze) Att Investments

 

 

 

 

54

 

Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

55

 

Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

56

 

Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team

 

0:00:28

 

 

57

 

Nikiforos Arvanitou (Gre) Team United Shipping

 

0:00:32

 

 

58

 

Quinten De Graeve (Bel) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

59

 

Tim Kößler (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

60

 

Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

61

 

Martin Jurík (Svk) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

62

 

Tim Gloßner (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

63

 

Arnaud Tissieres (Sui) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

64

 

Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

65

 

Maciej Banaszak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

66

 

Giacomo Ballabio (Ita) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

67

 

Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg

 

 

 

 

68

 

Jack Dohler (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

69

 

Anton Palzer (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

70

 

Štěpán Zahálka (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

71

 

William Heffernan (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

72

 

Nahom Araya (Eri) Team Ukyo

 

 

 

 

73

 

Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

74

 

Lucas Terrier (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

75

 

Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

76

 

Michal Schuran (Cze) Team United Shipping

 

 

 

 

77

 

Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk

 

 

 

 

78

 

Nate Pringle (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies

 

 

 

 

79

 

Jarno Grixa (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

80

 

Viego Tijssen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

81

 

Louis Marie Posnic (Fra) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

82

 

Richard Riška (Svk) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

83

 

Daniil Marukhin (Kaz) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

84

 

Erik Fetter (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

85

 

András Gusztáv Pakot (Hun) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

86

 

Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

87

 

Alessandro Iacchi (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

88

 

Tomáš Přidal (Cze) Elkov - Kasper

 

 

 

 

89

 

Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg

 

 

 

 

90

 

János Zsombor Pelikán (Hun) Team United Shipping

 

 

 

 

91

 

Dominik Hödlmoser (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

92

 

Jan Kašpar (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

93

 

Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

94

 

Albert Gathemann (Ger) Benotti Berthold

 

 

 

 

95

 

James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

96

 

Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

97

 

Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

98

 

Ruslan Yelyubayev (Kaz) Xds Astana Development Team

 

 

 

 

99

 

Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

100

 

Franciszek Kocur (Pol) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

101

 

Šilhavý Daniel Šilhavý Daniel (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

102

 

Filip Saidl (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

103

 

Will Heath (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

104

 

Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma

 

 

 

 

105

 

Finlay Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

106

 

Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

107

 

Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

108

 

Pokorný Ondřej Pokorný Ondřej (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

109

 

Laurin Nenning (Aut) Team Vorarlberg

 

 

 

 

110

 

Cedric Keppens (Bel) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

111

 

Ian Kings (Ger) Team Visma | Lease A Bike Development

 

 

 

 

112

 

Vojtěch Soukup (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

113

 

Patrik Toman (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

114

 

Jost Van De Streek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

 

 

 

115

 

Juan Jose Lopez Rodriguez (Esp) Team Novo Nordisk Development

 

 

 

 

116

 

Konrad Waliniak (Pol) Voster Ats Team

 

 

 

 

117

 

Adam Bittman (Cze) Elkov - Kasper

 

0:02:50

 

 

118

 

Ivan Smirnov (Rus) Xds Astana Development Team

 

0:03:08

 

 

119

 

Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo

 

 

 

 

120

 

Calvin Dik (Ger) Benotti Berthold

 

0:00:00

 

 

121

 

Loïc Bettendorff (Lux) Hrinkow Advarics

 

0:04:07

 

 

122

 

Jakub Mayer (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

123

 

Paul Buschek (Aut) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

124

 

Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:04:42

 

 

125

 

Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel

 

0:00:00

 

 

126

 

Daniel Mlejnek (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

0:06:06

 

 

127

 

Řehoř Jan Řehoř Jan (Cze) Tufo - Pardus Prostejov

 

 

 

 

128

 

Daniel Geismayr (Aut) Team Vorarlberg

 

0:06:46

 

 

DNF

 

Andrea D'Amato (Ita) Team Ukyo

 

 

 

 

DNF

 

Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Vini Fantini

 

 

 

 

DNF

 

Martin Kapr (Aus) Ccache X Bodywrap

 

 

 

 

DNF

 

Edward Ravasi (Ita) Hrinkow Advarics

 

 

 

 

DNF

 

Kristián Vavro (Cze) Pierre Baguette Cycling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Чехии-2025 Czech Tour-2025 велогонка категории 2. 1 многодневная велогонка

  1. Имя: Михаил

    motte

    14 августа 2025 18:34 | Регистрация: 4.07.2011

    НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД 

    8,941 секунды на дистанции 200 метров с разгона… МЭТТЬЮ РИЧАРДСОН 

    Это средняя скорость 80,53 км/ч, которая просто сумасшедшая. 

     

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 01:49 | Регистрация: 4.07.2013

      Как он велосипед не порвал?!

  2. Имя: Олег

    M9N8A333

    14 августа 2025 20:30 | Регистрация: 4.04.2024

    И Висма и Квик Степ не плохие составы привезли. Также участвуют Ред Булл, Керн Парма, Вини Фантини, и так далее.

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Вчера, 00:34 | Регистрация: 20.05.2021

      Им по статусу положено быть сильнее.Участвуют: 2 команды -WT,3 команды -РRT и остальные-СТ.

Комментарии

  • VeloVelo
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Купили дорогую игрушку, хотят заработать славы и денег.
    Лучше бы купили хороших опытных лейтенантов и дорожного кэпа для Липо и команды.


    Но, видимо, не готовы вкладываться в долгую. Всё нужно здесь и сейчас.
    А значит, вся эта шумиха с приобретением Ремко ни о чём. Срубить и забыть.

  • Александра
    Тадей Погачар о календаре на о ... (25)
    Александра-Фото
    Очень разумный молодой человек.
  • M9N8A333
    Тур Чехии-2025. Этап 2. Резуль ... (2)
    M9N8A333-Фото

    Царенко - респектgood

  • nightbuster33
    Тур Чехии-2025. Этап 2. Резуль ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Был бы Сантяго Умба немного сдержаннее, в генерале,по времени,мог быть на уровне лидеров.Решающий этап четвертый, где финишная горка подлиннее и покруче, лишь бы не повторил сегоднешней ошибки. Последние 1,5 ,максимум 2км. и гонка решится в чью-ту пользу.

  • error
    Вуэльта Испании-2025. Цифры и ... (11)
    error-Фото
    Например на командную разделку так значительно слабеее тех же эмиратов.. других еще просто команд нет окончательных
  • error
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    error-Фото

    Рогле паходу да... пора уходить... на тренерскую...

  • Lucky
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    Lucky-Фото

    После того как Ремко стал правоверным, надежд на него как на генеральщика к сожалению немного, да и на классика тоже, религия накладывает много ограничений.

    Ральф Денк вспомнил про эффект Сагана, видимо уже особых иллюзий насчет собственные амбиции Ремко не питает.

    Буду раз ошибаться.

  • василий
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    василий-Фото
    У двух команд будет болше возможностей
  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Цифры и ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Kiridmg
    Цитата: motte
    На вуэльту:
     
    Йонас Vingegaard
    Маттео Йоргенсон
    Сепп Кусс
    Wilco Kelderman
    Бен Tulett
    Аксель Zingle
    Дилан ван Баарле
    Виктор Кампенартс
    Сильнейшая команда в гонке, на мой взгляд.
    Кто у Боры едет?

    Поговаривают, что Власов не поедет вуэльту-:(

  • Гонщик
    Ральф Денк о переходе Ремко Эв ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Геродот
    Ну наконец-то... С генеральщиками Роглой и Ремкой решили распрощаться. Логично. Ремко решили сделать вторым Саганом. Ну хоть так))
    Саган из другой оперы , к чему эти сравнения, ну и возить Липовца, малой  точно не станет , иначе прощай любимая разделка .

    Цитата: василий
    Ремко и Липовицу надо ехать вдвоем тур и пытаться раздергиват Погачара
    Бчёлы уже пытались , но сами укатались , а бора вообще нуль как команда , приход Рембо ничего не изменит .

