Тур Чехии-2025. Этап 1. Результаты

Prague - Karlovy Vary, 163,2 км
|
|
|
1
|
|
Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step
|
|
3:52:59
|
|
|
2
|
|
Davide Donati (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Gleb Syritsa (Rus) Xds Astana Development Team
|
|
|
|
|
4
|
|
Dominik Neuman (Cze) Att Investments
|
|
|
|
|
5
|
|
Stolić Mihajlo Stolić Mihajlo (Srb) Team United Shipping
|
|
|
|
|
6
|
|
Alessio Delle Vedove (Ita) Xds Astana Development Team
|
|
|
|
|
7
|
|
Piotr Maslak (Pol) Voster Ats Team
|
|
|
|
|
8
|
|
Junior Lecerf (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
9
|
|
Alexander Konychev (Ita) Team Vorarlberg
|
|
|
|
|
10
|
|
Tomasz Budzinski (Pol) Voster Ats Team
|
|
|
|
|
11
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
12
|
|
Alessandro Fancellu (Ita) Team Ukyo
|
|
|
|
|
13
|
|
Liam Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap
|
|
|
|
|
14
|
|
Joris Reinderink (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
15
|
|
Cameron Scott (Aus) Ccache X Bodywrap
|
|
|
|
|
16
|
|
Marc Cabedo Hernandez (Esp) Team Ukyo
|
|
|
|
|
17
|
|
Piotr Pekala (Pol) Att Investments
|
|
|
|
|
18
|
|
Šimon Vaníček (Cze) Att Investments
|
|
|
|
|
19
|
|
Patrick Reißig (Ger) Benotti Berthold
|
|
|
|
|
20
|
|
Szijártó Zétény Szijártó Zétény (Hun) Team United Shipping
|
|
|
|
|
21
|
|
Marceli Boguslawski (Pol) Att Investments
|
|
|
|
|
22
|
|
Valentin Poschacher (Aut) Hrinkow Advarics
|
|
|
|
|
23
|
|
Tomáš Sivok (Svk) Pierre Baguette Cycling
|
|
|
|
|
24
|
|
Matúš Štoček (Svk) Elkov - Kasper
|
|
|
|
|
25
|
|
Abner Santiago Umba Lopez (Col) Xds Astana Development Team
|
|
|
|
|
26
|
|
Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
27
|
|
Marcin Budzinski (Pol) Att Investments
|
|
|
|
|
28
|
|
Thomas Gloag (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
29
|
|
Kyrylo Tsarenko (Ukr) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
30
|
|
Mikal Grimstad Uglehus (Nor) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
|
|
|
31
|
|
Dominik Röber (Ger) Benotti Berthold
|
|
|
|
|
32
|
|
Cian Uijtdebroeks (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
33
|
|
Bálint Feldhoffer (Hun) Team United Shipping
|
|
|
|
|
34
|
|
William Smith (Gbr) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
|
|
|
35
|
|
Alexander Hajek (Aut) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
36
|
|
Lennart Jasch (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies
|
|
|
|
|
37
|
|
Jorge Gutierrez Gonzalez (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
38
|
|
Lorenzo Quartucci (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
38
|
|
Martin Bárta (Cze) Att Investments
|
|
|
|
|
40
|
|
Unai Ramos Murillo (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
41
|
|
Adrien Boichis (Fra) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies
|
|
|
|
|
42
|
|
Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper
|
|
|
|
|
43
|
|
Tijmen Graat (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
44
|
|
Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
45
|
|
Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper
|
|
|
|
|
46
|
|
Zak Coleman (Gbr) Voster Ats Team
|
|
|
|
|
47
|
|
Simone Raccani (Ita) Team Ukyo
|
|
|
|
|
48
|
|
Jannis Peter (Ger) Team Vorarlberg
|
|
|
|
|
49
|
|
Boroš Michael Boroš Michael (Cze) Elkov - Kasper
|
|
|
|
|
50
|
|
Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies
|
|
|
|
|
51
|
|
Černý Josef Černý Josef (Cze) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
52
|
|
Patryk Stosz (Pol) Voster Ats Team
|
|
|
|
|
53
|
|
Michael Kukrle (Cze) Att Investments
|
|
|
|
|
54
|
|
Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
55
|
|
Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
56
|
|
Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team
|
|
0:00:28
|
|
|
57
|
|
Nikiforos Arvanitou (Gre) Team United Shipping
|
|
0:00:32
|
|
|
58
|
|
Quinten De Graeve (Bel) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
59
|
|
Tim Kößler (Ger) Benotti Berthold
|
|
|
|
|
60
|
|
Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
61
|
|
Martin Jurík (Svk) Pierre Baguette Cycling
|
|
|
|
|
62
|
|
Tim Gloßner (Ger) Benotti Berthold
|
|
|
|
|
63
|
|
Arnaud Tissieres (Sui) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
64
|
|
Mateusz Kostanski (Pol) Voster Ats Team
|
|
|
|
|
65
|
|
Maciej Banaszak (Pol) Voster Ats Team
|
|
|
|
|
66
|
|
Giacomo Ballabio (Ita) Hrinkow Advarics
|
|
|
|
|
67
|
|
Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg
|
|
|
|
|
68
|
|
Jack Dohler (Aus) Ccache X Bodywrap
|
|
|
|
|
69
|
|
Anton Palzer (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
70
|
|
Štěpán Zahálka (Cze) Elkov - Kasper
|
|
|
|
|
71
|
|
William Heffernan (Aus) Ccache X Bodywrap
|
|
|
|
|
72
|
|
Nahom Araya (Eri) Team Ukyo
|
|
|
|
|
73
|
|
Valerio Conti (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
74
|
|
Lucas Terrier (Fra) Team Novo Nordisk Development
|
|
|
|
|
75
|
|
Genji Iwamura (Jpn) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
76
|
|
Michal Schuran (Cze) Team United Shipping
|
|
|
|
|
77
|
|
Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk
|
|
|
|
|
78
|
|
Nate Pringle (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies
|
|
|
|
|
79
|
|
Jarno Grixa (Ger) Benotti Berthold
|
|
|
|
|
80
|
|
Viego Tijssen (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
81
|
|
Louis Marie Posnic (Fra) Team Novo Nordisk Development
|
|
|
|
|
82
|
|
Richard Riška (Svk) Hrinkow Advarics
|
|
|
|
|
83
|
|
Daniil Marukhin (Kaz) Xds Astana Development Team
|
|
|
|
|
84
|
|
Erik Fetter (Hun) Team United Shipping
|
|
|
|
|
85
|
|
András Gusztáv Pakot (Hun) Pierre Baguette Cycling
|
|
|
|
|
86
|
|
Nil Gimeno Ferrer (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
87
|
|
Alessandro Iacchi (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
88
|
|
Tomáš Přidal (Cze) Elkov - Kasper
|
|
|
|
|
89
|
|
Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg
|
|
|
|
|
90
|
|
János Zsombor Pelikán (Hun) Team United Shipping
|
|
|
|
|
91
|
|
Dominik Hödlmoser (Aut) Hrinkow Advarics
|
|
|
|
|
92
|
|
Jan Kašpar (Cze) Tufo - Pardus Prostejov
|
|
|
|
|
93
|
|
Nicolò Garibbo (Ita) Team Ukyo
|
|
|
|
|
94
|
|
Albert Gathemann (Ger) Benotti Berthold
|
|
|
|
|
95
|
|
James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
96
|
|
Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
97
|
|
Gil Gelders (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
98
|
|
Ruslan Yelyubayev (Kaz) Xds Astana Development Team
|
|
|
|
|
99
|
|
Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg
|
|
|
|
|
100
|
|
Franciszek Kocur (Pol) Tufo - Pardus Prostejov
|
|
|
|
|
101
|
|
Šilhavý Daniel Šilhavý Daniel (Cze) Tufo - Pardus Prostejov
|
|
|
|
|
102
|
|
Filip Saidl (Cze) Pierre Baguette Cycling
|
|
|
|
|
103
|
|
Will Heath (Aus) Ccache X Bodywrap
|
|
|
|
|
104
|
|
Unai Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma
|
|
|
|
|
105
|
|
Finlay Walsh (Aus) Ccache X Bodywrap
|
|
|
|
|
106
|
|
Bart Kortleve (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
107
|
|
Casper Van Der Woude (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
108
|
|
Pokorný Ondřej Pokorný Ondřej (Cze) Tufo - Pardus Prostejov
|
|
|
|
|
109
|
|
Laurin Nenning (Aut) Team Vorarlberg
|
|
|
|
|
110
|
|
Cedric Keppens (Bel) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
|
|
|
111
|
|
Ian Kings (Ger) Team Visma | Lease A Bike Development
|
|
|
|
|
112
|
|
Vojtěch Soukup (Cze) Tufo - Pardus Prostejov
|
|
|
|
|
113
|
|
Patrik Toman (Cze) Pierre Baguette Cycling
|
|
|
|
|
114
|
|
Jost Van De Streek (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
|
|
|
115
|
|
Juan Jose Lopez Rodriguez (Esp) Team Novo Nordisk Development
|
|
|
|
|
116
|
|
Konrad Waliniak (Pol) Voster Ats Team
|
|
|
|
|
117
|
|
Adam Bittman (Cze) Elkov - Kasper
|
|
0:02:50
|
|
|
118
|
|
Ivan Smirnov (Rus) Xds Astana Development Team
|
|
0:03:08
|
|
|
119
|
|
Manabu Ishibashi (Jpn) Team Ukyo
|
|
|
|
|
120
|
|
Calvin Dik (Ger) Benotti Berthold
|
|
0:00:00
|
|
|
121
|
|
Loïc Bettendorff (Lux) Hrinkow Advarics
|
|
0:04:07
|
|
|
122
|
|
Jakub Mayer (Cze) Tufo - Pardus Prostejov
|
|
|
|
|
123
|
|
Paul Buschek (Aut) Hrinkow Advarics
|
|
|
|
|
124
|
|
Michiel Van Vliet (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
0:04:42
|
|
|
125
|
|
Roy Hoogendoorn (Ned) Metec - Solarwatt P/B Mantel
|
|
0:00:00
|
|
|
126
|
|
Daniel Mlejnek (Cze) Pierre Baguette Cycling
|
|
0:06:06
|
|
|
127
|
|
Řehoř Jan Řehoř Jan (Cze) Tufo - Pardus Prostejov
|
|
|
|
|
128
|
|
Daniel Geismayr (Aut) Team Vorarlberg
|
|
0:06:46
|
|
|
DNF
|
|
Andrea D'Amato (Ita) Team Ukyo
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Matteo Fabbro (Ita) Solution Tech Vini Fantini
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Martin Kapr (Aus) Ccache X Bodywrap
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Edward Ravasi (Ita) Hrinkow Advarics
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Kristián Vavro (Cze) Pierre Baguette Cycling
|
|
|
