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Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

Cro Race-2024. Этап 4. Результаты

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

 

 

 

Krk - Labin, 160,5 км 

1. Tobias Lund Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl

2. Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
3. Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility
4. Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious
5. Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma
6. Pier-André Côté (Can) Israel Premier Tech Academy
7. Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates
8. Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl
9. Frederik Wandahl (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe
10. Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula
Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates

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Теги к статье: Тур Хорватии-2024 Cro Race-2024 велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тадей Погачар дебютирует в кач ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Короче 80 побед за сезон будет выполнена.
  • M-07
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    M-07-Фото
    Ну Лэндиса за это и забанили, хотя там его соперники не восприняли всерьёз, которые даже отрыву, от которого Лэндис уехал, сливали по времени, и только когда 9 минут стал разрыв, спохватились. И тогда жрали все, и сейчас тоже жрут все.
    Я вообще против борьбы с допингом, это делает меньше простора для манипуляций, ибо нельзя будет крышевать одних и ловить других.
  • Ernat78
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    Ernat78-Фото
    это точно
  • kabachok
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    kabachok-Фото

    уникальное животное - его за язык притянули, задали конкретные вопросы, в том числе косающихся чести, а оно потускнело, сделало вид, что не прочитало и незаметно вышло из разговора с полной панамкой.
    я думал, что это субъект как минимум здесь полгода не покажется, а нет - фонтан прёт, не остановить.

  • kabachok
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    kabachok-Фото

    Слышь ***редиска***мёт, ты про какие вопросы мямлишь?
    Про те, которые тебе Джигит Карбонович задал в ленте о результатах групповой гонки ЧМ?

    https://velolive.com/velo_race/velo_results/27147-uci-road-world-championships-
    2024-road-race-men-elite-results.html#comment

    сходи сюда

  • levonardo
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    levonardo-Фото
    Сумма по очкам UCI за три сезона( на сейчас) UAE 79537 Visma 64506 Quick Step 45993 INEOS 45602 Trek 40350 BORA 39721 Alpecin 36953 FDJ 35754 Bahrain 33978 AG2r 31026 IWC 29949 Movistar 29097 Lotto 27980 EF 27977 Jayco 26588 Ipt 25595 Cofidis 25557 Arkea 22906 Dsm 22617 UnoX 18000 Astana 16700 Total 16260
  • Cahko
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    Cahko-Фото
    короче нет вопросов.
    да, условно в 2007 году за одиночные отрывы за 60-100 км до финиша, все бы смешали гонщика с Г., никто бы не поверил, но тогда и ловили пачками.
    сейчас не ловят, остается верить.
  • Cahko
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    Cahko-Фото
    ну да, вопросы есть, где пруфы, документы и т.д

    да я как бы не отрицаю, что это с большой вероятность так, но может я тяжелой атлетики пересмотрел... поэтому лично мое мнение...

    честно без разницы, будут факты, суды или кто-то кого-то сдаст, то будем и обсуждать.

    если уж прям грубо, то там одни миллионеры на допинге объезжают других, на мою жизнь это напрямую никак не влияет, почему меня должно это волновать.
    миллионеров там правда единицы и да, конечно, они этим занимаются всю жизнь, это тяжелый труд и т.д который они выбрали

    да это несправедливо, то как бы доказательств у меня нет, а в мире сейчас и поболее несправедливости помимо велоспорта, чтобы я ломал клаву об обсуждение этого факта.

    это конечно не формула 1, но вероятно если бы реальные факты, мы бы что узнали или узнаем, значит, все команды всё устраивает.
  • SVS
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    SVS-Фото

    Вопрос бы к этой команде единомышленников только один. Когда прекратится это бурление говен? :)

  • RVL
    UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
    RVL-Фото
    Какие к вам вопросы? )

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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