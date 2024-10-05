Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

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Krk - Labin, 160,5 км
1. Tobias Lund Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl
2. Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
3. Odd Christian Eiking (Nor) Uno-X Mobility
4. Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious
5. Pablo Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma
6. Pier-André Côté (Can) Israel Premier Tech Academy
7. Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates
8. Warren Barguil (Fra) Team Dsm-Firmenich Postnl
9. Frederik Wandahl (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe
10. Anders Foldager (Den) Team Jayco Alula
Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates
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M-07
UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
Ну Лэндиса за это и забанили, хотя там его соперники не восприняли всерьёз, которые даже отрыву, от которого Лэндис уехал, сливали по времени, и только когда 9 минут стал разрыв, спохватились. И тогда жрали все, и сейчас тоже жрут все.
Я вообще против борьбы с допингом, это делает меньше простора для манипуляций, ибо нельзя будет крышевать одних и ловить других.
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kabachok
UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
уникальное животное - его за язык притянули, задали конкретные вопросы, в том числе косающихся чести, а оно потускнело, сделало вид, что не прочитало и незаметно вышло из разговора с полной панамкой.
я думал, что это субъект как минимум здесь полгода не покажется, а нет - фонтан прёт, не остановить.
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kabachok
UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
Слышь ***редиска***мёт, ты про какие вопросы мямлишь?
Про те, которые тебе Джигит Карбонович задал в ленте о результатах групповой гонки ЧМ?
https://velolive.com/velo_race/velo_results/27147-uci-road-world-championships-
2024-road-race-men-elite-results.html#comment
сходи сюда
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levonardo
UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
Сумма по очкам UCI за три сезона( на сейчас)
UAE 79537
Visma 64506
Quick Step 45993
INEOS 45602
Trek 40350
BORA 39721
Alpecin 36953
FDJ 35754
Bahrain 33978
AG2r 31026
IWC 29949
Movistar 29097
Lotto 27980
EF 27977
Jayco 26588
Ipt 25595
Cofidis 25557
Arkea 22906
Dsm 22617
UnoX 18000
Astana 16700
Total 16260
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Cahko
UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
короче нет вопросов.
да, условно в 2007 году за одиночные отрывы за 60-100 км до финиша, все бы смешали гонщика с Г., никто бы не поверил, но тогда и ловили пачками.
сейчас не ловят, остается верить.
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Cahko
UAE Team Emirates поставили ре ... (14)
ну да, вопросы есть, где пруфы, документы и т.д
да я как бы не отрицаю, что это с большой вероятность так, но может я тяжелой атлетики пересмотрел... поэтому лично мое мнение...
честно без разницы, будут факты, суды или кто-то кого-то сдаст, то будем и обсуждать.
если уж прям грубо, то там одни миллионеры на допинге объезжают других, на мою жизнь это напрямую никак не влияет, почему меня должно это волновать.
миллионеров там правда единицы и да, конечно, они этим занимаются всю жизнь, это тяжелый труд и т.д который они выбрали
да это несправедливо, то как бы доказательств у меня нет, а в мире сейчас и поболее несправедливости помимо велоспорта, чтобы я ломал клаву об обсуждение этого факта.
это конечно не формула 1, но вероятно если бы реальные факты, мы бы что узнали или узнаем, значит, все команды всё устраивает.
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Страницы истории велоспорта