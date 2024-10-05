Тур Хорватии-2024. Этап 4. Результаты

ну да, вопросы есть, где пруфы, документы и т.д



да я как бы не отрицаю, что это с большой вероятность так, но может я тяжелой атлетики пересмотрел... поэтому лично мое мнение...



честно без разницы, будут факты, суды или кто-то кого-то сдаст, то будем и обсуждать.



если уж прям грубо, то там одни миллионеры на допинге объезжают других, на мою жизнь это напрямую никак не влияет, почему меня должно это волновать.

миллионеров там правда единицы и да, конечно, они этим занимаются всю жизнь, это тяжелый труд и т.д который они выбрали



да это несправедливо, то как бы доказательств у меня нет, а в мире сейчас и поболее несправедливости помимо велоспорта, чтобы я ломал клаву об обсуждение этого факта.



это конечно не формула 1, но вероятно если бы реальные факты, мы бы что узнали или узнаем, значит, все команды всё устраивает.