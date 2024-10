Тур Хорватии-2024. Этап 3. Результаты

Цитата: nightbuster33

Но я чего-то не понял. После 3-го этапа Пуле опережал Лопеза на 5 сек..На 4-ом этапе оба финишируют одновременно.У Пуле нет бонусных секунд на этапе. Но в итоге он опережеет Лопеза уже на 25 секунд.Как так, а Энтон Чарминг(Астана),финишировший с тем же результатом остается почти на том же месте с тем же отставанием. Странно.

Вообщем на оф.сайте есть PDF-ки с полныи результатами и там значится:

Article 4.7 - Sheltering behind or taking advantage of the slipstream of a vehicle

Fine / Penalty: CHF 100 fine, 20% penalty in the points classifications (3 points), 20% penalty in the mountains classifications (2 points),

20 second penalty and 5 points from UCI rankings

Rider nbr. 22 LOPEZ GRANIZO Harold Martin UCI ID 10048858880 of ASTANA QAZAQSTAN TEAM