Тур Хорватии-2023. Этап 5

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Crikvenica - Ozalj, 189 км
1. Orluis Aular (Ven) Caja Rural - Seguros RGA
2. Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team
3. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
4. Elia Viviani (Ita) INEOS Grenadiers
5. Tobias Lund Andresen (Den) Team dsm - firmenich
6. Giovanni Lonardi (Ita) EOLO-Kometa
7. Campbell Stewart (Aus) Team Jayco AlUla
8. Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek
9. Nicolò Buratti (Ita) Bahrain - Victorious
10. Nicolò Parisini (Ita) Q36.5
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Orluis Aular (Ven) Caja Rural - Seguros RGA
2. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
3. Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers
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s75
Примож Роглич ищет новую велок ... (34)
Earl57 , моложе Роглича не только датчанин. Троим (Кусса не считаем) там делать нечего, кто-то должен выйти. Настоящий конфликт интересов может начаться сейчас, кто приходит на смену Рогле? теперь скучно там точно не будет, и раз-два-три на подиуме согласно ранее утвержденному списку не дождетесь))
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Meffix
Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
Цитата: Гонщик
Цитата: kwwk
И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.
Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .
боится быть битым )) ну выглядит так со стороны)
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Pinkerton
Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
а может он пойдет к арабам, в команду к Погачару, и будут вместе, два друга - словенца, укатывать Винегора и Ремко на Туре, как вам такой расклад? :)
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ittrainbow
Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
немного не так
сейчас он один из победителей (все понимают что Сепп самый слабый из троицы, и сам Сепп понимает) и налутал очков в карму, гарантированный плюс-плюс
и это очень важно, к примеру будет ли Ремко командным игроком - тут бооольшой вопрос, а Рогла в сентябре показал "да, я с командой до конца", отчасти поэтому он главный лот на трансферном рынке, работодателям такое нравится
а если бы поехал на победу - и эгоистичней бы выглядел, и Йонас просто сильней и с колеса не сваливался и наверняка выиграл бы, велик был шанс получить минус-минус
причем рисковать кармой и фактическим (а не юридическим) исходом гонки смысла не было, уровень он показал, Вуэльт у него этих - пол-серванта заставлено
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Гонщик
Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
Цитата: vadi
Цитата: AlexaaSha
Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас? Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?
Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную". И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.
И самая главная проблема от перехода будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?) А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может. Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами
Там скорее всего дело в политике , победить должен был американец и точка , будущие спонсоры заказывают музыку ...
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Страницы истории велоспорта