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Тур Хорватии-2023. Этап 5

Тур Хорватии-2023. Этап 5

Тур Хорватии-2023. Этап 5

 

Crikvenica - Ozalj, 189 км

 

1. Orluis Aular (Ven) Caja Rural - Seguros RGA
2. Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team
3. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
4. Elia Viviani (Ita) INEOS Grenadiers
5. Tobias Lund Andresen (Den) Team dsm - firmenich
6. Giovanni Lonardi (Ita) EOLO-Kometa
7. Campbell Stewart (Aus) Team Jayco AlUla
8. Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek
9. Nicolò Buratti (Ita) Bahrain - Victorious
10. Nicolò Parisini (Ita) Q36.5


Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Orluis Aular (Ven) Caja Rural - Seguros RGA
2. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
3. Magnus Sheffield (USA) INEOS Grenadiers

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Теги к статье: Тур Хорватии-2023 CRO Race-2023 велогонка категории 2.1 многодневная велогонка

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Комментарии

  • s75
    Примож Роглич ищет новую велок ... (34)
    s75-Фото

    Earl57 , моложе Роглича не только датчанин. Троим (Кусса не считаем) там делать нечего, кто-то должен выйти. Настоящий конфликт интересов может начаться сейчас, кто приходит на смену Рогле? теперь скучно там точно не будет, и раз-два-три на подиуме согласно ранее утвержденному списку не дождетесь))

  • Meffix
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    Meffix-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: kwwk
    И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.
    Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .

    боится быть битым )) ну выглядит так со стороны)

  • Pinkerton
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    Pinkerton-Фото
    а может он пойдет к арабам, в команду к Погачару, и будут вместе, два друга - словенца, укатывать Винегора и Ремко на Туре, как вам такой расклад? :)
  • ittrainbow
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    ittrainbow-Фото
    немного не так

    сейчас он один из победителей (все понимают что Сепп самый слабый из троицы, и сам Сепп понимает) и налутал очков в карму, гарантированный плюс-плюс

    и это очень важно, к примеру будет ли Ремко командным игроком - тут бооольшой вопрос, а Рогла в сентябре показал "да, я с командой до конца", отчасти поэтому он главный лот на трансферном рынке, работодателям такое нравится

    а если бы поехал на победу - и эгоистичней бы выглядел, и Йонас просто сильней и с колеса не сваливался и наверняка выиграл бы, велик был шанс получить минус-минус

    причем рисковать кармой и фактическим (а не юридическим) исходом гонки смысла не было, уровень он показал, Вуэльт у него этих - пол-серванта заставлено
  • kwwk
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    kwwk-Фото
    Малец вроде бы на Ломбардию заявлен предварительно.
  • JetRevel
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    JetRevel-Фото
    На остатках формы,без сильных трат на Вуэльте,Тадею будет не просто в Ломбардии,Рогло явно посильнее в спринте
  • lekom
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    lekom-Фото

    Лучший горный спринтер на данный момент. Жаль, что нам не дали посмотреть на него на вуэльте

  • Skorpion
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    Skorpion-Фото
    Очень даже не похоже.
  • Гонщик
    Примож Роглич подтвердил, что ... (28)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    Цитата: AlexaaSha
    Если я правильно Вас понял, то было так: Роглич принял решение об уходе из команды еще до Вуэльты, а на самой гонке решил не сильно бороться за итоговую победу, так как мог бы в итоге уступить Вингегору, а не Куссу и тогда это бы смотрелось как-то не так хорошо, как, для части аудитории, смотрится сейчас? Разве это похоже на Роглича, который по своему характеру победитель/явный лидер?

     
    Очень даже похоже. Роглича поставили перед выбором - "опередишь Кусса, тогда Винегор поедет всерьез и скорее всего заберет генеральную".  И он, само собой, предпочел лучше отдать Куссу.


    И самая главная проблема от перехода  будет в том, что в Джамбо уже точно есть эффективный корм (кетоны?)  А вот Инеос в последние годы хороший стимулятор для гонщиков подобрать явно не может.  Поэтому, как ни печально, высока вероятность, что Роглич заметно сдаст даже по сравнению с нынешними результатами
    Там скорее всего дело в политике , победить должен был американец и точка , будущие спонсоры заказывают музыку ...

  • Гонщик
    Giro dell'Emilia-2023. Резуль ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    И Пога и Роглич едут все три классики, пока 1-0 в пользу Приможа.
    Плохо что Ремба филонит , его явно не хватает в этих разборках .

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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