Scheldeprijs-2024. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:30 Terneuzen - Schoten, 205,3 км 1 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step 4:17:04 2 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:00:00 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula 4 Cees Bol (Ned) Astana Qazaqstan Team 5 Hugo Hofstetter (Fra) Israel - Premier Tech 6 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Mobility 7 Sam Welsford (Aus) Bora - Hansgrohe 8 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 9 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Wanty 10 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team 11 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 12 Timothy Dupont (Bel) Tarteletto - Isorex 13 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 14 Jarne Van De Paar (Bel) Lotto Dstny 15 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 16 Davide Bomboi (Bel) Tdt-Unibet 17 Luca Mozzato (Ita) Arkea-B&B Hotels 18 Casper Van Uden (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 19 Daniel Mclay (Gbr) Arkea-B&B Hotels 20 Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech 21 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 22 Huub Artz (Ned) Wanty-Re Uz-Technord 23 Abram Stockman (Bel) Tdt-Unibet 24 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 25 Danny Van Poppel (Ned) Bora - Hansgrohe 26 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 27 Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 28 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis 29 Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech 30 William Levy (Den) Uno-X Mobility 31 Sasha Weemaes (Bel) Bingoal Wb 32 Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek Future Racing 33 Alexis Renard (Fra) Cofidis 34 Jens Reynders (Bel) Bingoal Wb Devo Team 35 Jenthe Biermans (Bel) Arkea-B&B Hotels 36 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step 0:00:15 37 Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels 38 Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech 39 Blake Quick (Aus) Team Jayco Alula 40 Oded Kogut (Isr) Israel - Premier Tech 41 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 0:00:22 42 Luke Lamperti (Usa) Soudal Quick-Step 43 Alexander Krieger (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:00:27 44 Gianni Moscon (Ita) Soudal Quick-Step 0:00:34 45 Rüdiger Selig (Ger) Astana Qazaqstan Team 46 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm-Firmenich Postnl 47 Michiel Lambrecht (Bel) Bingoal Wb Devo Team 48 Aaron Van Der Beken (Bel) Bingoal Wb 49 Arne Santy (Bel) Tarteletto - Isorex 50 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 51 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility 52 Luca De Meester (Bel) Bingoal Wb 53 Rory Townsend (Irl) Q36.5 Pro Cycling Team 54 Jeroen Van Krimpen (Ned) Beat Cycling Club 55 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Mobility 56 Owen Geleijn (Ned) Tdt-Unibet 57 Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarché - Wanty 58 Kiaan Watts (Nzl) Israel Premier Tech Academy 59 Lucas Janssen (Ned) Arkea-B&B Hotels Continentale 60 Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché - Wanty 61 Lars Loohuis (Ned) Beat Cycling Club 62 Louis Blouwe (Bel) Bingoal Wb 63 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Dstny 64 Thomas Joseph (Bel) Tarteletto - Isorex 65 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny 66 Ward Vanhoof (Bel) Team Flanders - Baloise 67 Elias Maris (Bel) Team Flanders - Baloise 68 Joseph Rosskopf (Usa) Q36.5 Pro Cycling Team 69 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula 70 Joshua Giddings (Gbr) Lotto Dstny Development Team 71 Bram Welten (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 72 Jacopo Guarnieri (Ita) Lotto Dstny 73 Benjamin Peatfield (Gbr) Development Team Dsm-Firmenich Postnl 74 Mirko Bozzola (Ita) Q36.5 Continental Cycling Team 75 Cyrus Monk (Aus) Q36.5 Pro Cycling Team 76 Negasi Haylu Abreha (Eth) Q36.5 Pro Cycling Team 77 Frank Aron Ragilo (Est) Development Team Dsm-Firmenich Postnl 78 Christophe Noppe (Bel) Cofidis 79 Lucas Boniface (Fra) Totalenergies 80 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 81 Hartthijs De Vries (Ned) Tdt-Unibet 82 Bram Dissel (Ned) Beat Cycling Club 83 Ramon Sinkeldam (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:00:53 84 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 85 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies 86 Michiel Coppens (Bel) Beat Cycling Club 0:01:05 87 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 88 Mauro Verwilt (Bel) Tarteletto - Isorex 89 Filip Maciejuk (Pol) Bora - Hansgrohe 0:01:09 90 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 91 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek 92 Gibbe Staes (Bel) Uae Team Emirates Gen-Z 93 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek 94 Pavel Bittner (Cze) Team Dsm-Firmenich Postnl 95 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty 96 Tijmen Eising (Ned) Beat Cycling Club 97 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step 98 Thomas Gachignard (Fra) Totalenergies 0:01:16 99 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 100 Siebe Deweirdt (Bel) Team Flanders - Baloise 101 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Qazaqstan Team 102 Michael Mørkøv (Den) Astana Qazaqstan Team 103 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step 104 Aime De Gendt (Bel) Cofidis 105 Jelle Vermoote (Bel) Bingoal Wb 106 Miká Heming (Ger) Tudor Pro Cycling Team 0:01:26 107 Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 108 Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Dstny 0:01:45 109 Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team 110 Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels 111 Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek 0:02:02 112 Ivo Manuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:02:07 113 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:13 114 Ryan Mullen (Irl) Bora - Hansgrohe 0:02:17 115 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Uae Team Emirates 116 Nicklas Pedersen (Den) Tdt-Unibet 117 Sebastian Nielsen (Den) Tdt-Unibet 118 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 0:02:21 119 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 120 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 0:02:25 121 Gleb Syritsa (Rus) Astana Qazaqstan Team 0:02:42 122 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team 123 Axel Huens (Fra) Tdt-Unibet 124 Tim Naberman (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 125 Vincent Van Hemelen (Bel) Team Flanders - Baloise 0:02:46 126 Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula 0:03:01 127 Ludovic Robeet (Bel) Cofidis 128 Daniel Smajkic Årnes (Nor) Uno-X Mobility Development Team 0:03:17 129 Louis Bendixen (Den) Uno-X Mobility 130 Stian Edvardsen-Fredheim (Nor) Uno-X Mobility 131 Stijn Appel (Ned) Beat Cycling Club 0:03:54 132 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:03:58 133 Juan David Sierra (Ita) Tudor Pro Cycling Team U23 0:04:03 134 Liam Slock (Bel) Lotto Dstny 0:04:34 135 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step 0:04:56 136 Jules Hesters (Bel) Team Flanders - Baloise 0:05:24 137 Emil Herzog (Ger) Bora - Hansgrohe 0:05:47 DNF Peder Dahl Strand (Nor) Tarteletto - Isorex DNF Jonas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Bo Godart (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates DNF Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jayco Alula DNF Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty DNF Wessel Krul (Ned) Beat Cycling Club DNF Arne Marit (Bel) Intermarché - Wanty DNF Toon Clynhens (Bel) Team Flanders - Baloise DNF Jonathan Guatibonza Becerra (Col) Uae Team Emirates Gen-Z DNF Szymon Sajnok (Pol) Q36.5 Pro Cycling Team DNF Baptiste Vadic (Fra) Totalenergies DNS Florian Senechal (Fra) Arkea-B&B Hotels Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Scheldeprijs-2024 однодневная гонка гонка категории 1. Pro



Комментариев

(2)

Просмотров

(696)

В тему: Scheldeprijs-2024. Женская гонка

Гент-Вевельгем-2024. Результаты

Classic Brugge-De Panne-2024. Результаты

Париж-Ницца-2024. Этап 3

Kuurne - Bruxelles - Kuurne-2024. Результаты

AlUla Tour-2024. Этап 1

Renewi Tour-2023. Этап 1. Результаты

Scheldeprijs-2023. Результаты

Classic Brugge-De Panne-2023. Результаты

Scheldeprijs-2021

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.