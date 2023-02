Clasica de Almeria-2023. Женская велогонка

Астана не плохо вывезла спринтера на последнем км, но когда все начали спурт Кэвендиш почему-то стал ловить какие-то не те колеса. Он или за Борой сел или ещё куда. Как мне показалось, вместо открыть свой спринт и попытаться взять всех своей силой, он хотел, чтобы его ещё чутка к финишу подвезли и потерял момент - потом уже из кучи не выбраться было.

Для себя я сделал вывод, что в чистой мощи он Мерлиру не соперник (как и Якобсену, ван Арту, Юэну, Райту, де Ли, и т.д.). Так, что все эти 100500 комментариев про плохие-хорошие команды - Much Ado About Nothing.

Но, посмотрим, что будет дальше, как говорится.

Интересно, что Квики вообще не работали впереди, и поезда у них не было никакого, а Мерлир все равно выскочил...Как сказали бы римляне Ab ab?su ad usum non valet consequentia. Злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования