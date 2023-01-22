Велокросс. X2O Trofee Hamme - Flandriencross 2023

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:02
Hamme, 9 кругов
1. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma
2. Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
3. Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
4. Pim Ronhaar (Ned) Baloise Trek Lions
5. Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions
6. Cameron Mason (GBr) Trinity Racing Cross
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