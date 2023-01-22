Велокросс. X2O Trofee Hamme - Flandriencross 2023

Вместо Miguel Ángel López Manxman. Они в чём-то похожи. Но равнозначна ли замена? На мой непросвещённый взгляд, нет. Manxman круче! Ведь впереди Tour de France. И Medellin, скорее всего, не получит джокера. Поэтому замена оправдана. Хотя и ангел не помешал бы Astana Qazaqstan Team. Тем не менее, Miguel Ángel López молодец! Вполне оправдал надежды южноамериканцев, в осбенности, судя по тому с каким удовольствием ел свою булочку на финише, Maximiliano Richeze.