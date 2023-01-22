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Велокросс. X2O Trofee Hamme - Flandriencross 2023

 

Велокросс. X2O Trofee Hamme - Flandriencross 2023

Велокросс. X2O Trofee Hamme - Flandriencross 2023

Велокросс. X2O Trofee Hamme - Flandriencross 2023

 

 

 

 

Hamme, 9 кругов

 

1. Wout van Aert (Bel) Jumbo-Visma

2. Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
3. Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen - Bingoal
4. Pim Ronhaar (Ned) Baloise Trek Lions
5. Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions
6. Cameron Mason (GBr) Trinity Racing Cross

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Теги к статье: Велокросс. X2O Trofee Hamme - Flandriencross 2023

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С какой гонки для Вас начинается велосезон болельщика?

Комментарии

  • Velolife
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (2)
    Velolife-Фото

    Вместо Miguel Ángel López Manxman. Они в чём-то похожи. Но равнозначна ли замена? На мой непросвещённый взгляд, нет. Manxman круче! Ведь впереди Tour de France. И Medellin, скорее всего, не получит джокера. Поэтому замена оправдана. Хотя и ангел не помешал бы Astana Qazaqstan Team. Тем не менее, Miguel Ángel López молодец! Вполне оправдал надежды южноамериканцев, в осбенности, судя по тому с каким удовольствием ел свою булочку на финише, Maximiliano Richeze.

  • hodorik
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (10)
    hodorik-Фото

    Ещё одна легенда уходит из пелотона , желаю хорошего сезона 

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес — победите ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Хорошо сказал,это тот случай, когда нужно и можно сказать.Сконцентрируся на своей работе,семье и не забывай,что иногда бывают случаи,когда лучше промолчать.Дальнейших успехов,от которых будет зависеть последующая карьера в спорте,которую ты выбрал.

  • motte
    Grand Prix Aspendos-2023 (1)
    motte-Фото

    Астана жжёт!!!

    Супермен, для меня он колумбийский астанинец, причесал ремко, а тут и Егор подоспел, красиво всё!

  • Pugachev
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Pugachev-Фото

    Рад за Лопеса. Но сегодня я считаю суперменом БЕРНАЛЯ!

  • bambuk1970
    Петер Саган: "Сезон 2023 года ... (10)
    bambuk1970-Фото

    Саган полностью освободил душу от терзаний после пересечения линий финиша в Бергене и на велодроме в Рубэ! суперкарьера!!! Маунтинбайкерскую вершину в Париже ему взять вполне по плечу. Поэтому побед при полной выкладке на европейских дорогах теперь ждать вряд ли стоит. Хотя, зелёная майка в качестве скоростно-силовой тренировки этим летом ему вполне по силам.

  • galina.naus
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    galina.naus-Фото
    Молодец Мигель! Покажи им всем, где раки зимуют!
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Вот так то! Супермен навеки! В кайф, просто в кайф, Мигель!

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (8)
    Earl57-Фото
    Он сам говорит что Рубэ хочет.
  • uran
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (8)
    uran-Фото
    А Ганна кем решил заделаться, горняком или спринтером?

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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