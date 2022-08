Тур Германии-2022. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:49 Freiburg - Schauinsland, 148,9 км 1 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 3:41:19 2 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious +19 3 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +28 4 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 5 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +29 6 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team +31 7 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo +33 8 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +34 9 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team +35 10 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal +36 11 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team +40 12 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +1:15 13 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates +1:20 14 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates +1:36 15 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 16 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 17 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious +2:07 18 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 19 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates +2:11 20 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 21 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 22 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 23 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team +2:15 24 Johannes Adamietz (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +2:20 25 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo-Visma +2:48 26 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team +3:04 27 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 28 Jonas Rapp (Ger) Germany +3:08 29 Barnabás Peák (Hun) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +3:12 30 Simon Geschke (Ger) Germany 31 Lars Boven (Ned) Jumbo-Visma Development Team +3:42 32 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm +4:35 33 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 34 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 35 Alexander Tarlton (Ger) Team Lotto - Kern Haus 36 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost +5:31 37 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 38 Byron Munton (Rsa) Team Dauner | Akkon 39 Florian Stork (Ger) Team Dsm 40 Jonas Fabian Messerschmidt (Ger) Team Dauner | Akkon +6:29 41 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 42 Jannis Peter (Ger) Germany 43 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 44 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 45 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 46 Roman Duckert (Ger) Team Dauner | Akkon 47 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 48 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 49 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 50 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 51 Pirmin Benz (Ger) Germany +7:47 52 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 53 Michiel Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team +8:02 54 Abram Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team +8:11 55 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 56 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo +8:23 57 Frederik Raßmann (Ger) Team Dauner | Akkon +9:03 58 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal +9:12 59 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +9:18 60 Moritz Kretschy (Ger) Germany +9:31 61 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus +12:55 62 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 63 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus 64 Jakob Geßner (Ger) Team Lotto - Kern Haus 65 Per Christian Münstermann (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 66 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 67 Noé Ury (Lux) Team Dauner | Akkon 68 Julian Borresch (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 69 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 70 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 71 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 72 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 73 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 74 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 75 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 76 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 77 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 78 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 79 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 80 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Deceuninck 81 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team 82 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe +13:10 83 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious +13:42 84 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 85 Nico Denz (Ger) Team Dsm +14:44 86 Marcel Meisen (Ger) Team Lotto - Kern Haus 87 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 88 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech 89 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Ktm +14:47 90 Max Kanter (Ger) Movistar Team +15:57 91 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 92 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma +16:02 93 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 94 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 95 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 96 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 97 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 98 Jon Knolle (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 99 Ole Theiler (Ger) Team Lotto - Kern Haus 100 Oded Kogut (Isr) Israel Cycling Academy 101 Tim Torn Teutenberg (Ger) Germany 102 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 103 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 104 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 105 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck 106 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 107 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 108 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 109 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Lotto Soudal 110 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 111 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 112 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +22:17 113 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 114 Paul Gehrke (Ger) Team Dauner | Akkon Генеральная классификация после 3 этапа 1 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 12:43:39 2 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious +30 3 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +48 4 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 5 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +49 6 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost +51 7 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team +56 8 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 9 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +1:02 10 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team +1:06 11 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team +1:09 12 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +1:40 13 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates +1:42 14 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost +1:43 15 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team +2:00 16 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates +2:02 17 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost +2:25 18 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma +2:30 19 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious +2:31 20 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 21 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates +2:32 22 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm +2:43 23 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team +2:45 24 Johannes Adamietz (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +2:48 25 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo-Visma +3:01 26 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe +3:20 27 Barnabás Peák (Hun) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +3:28 28 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team +3:29 29 Simon Geschke (Ger) Germany +3:40 30 Lars Boven (Ned) Jumbo-Visma Development Team +3:56 31 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team +4:55 32 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm +5:01 33 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm +5:03 34 Alexander Tarlton (Ger) Team Lotto - Kern Haus +5:12 35 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +5:49 36 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost +5:56 37 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team +6:46 38 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech +6:58 39 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team +7:45 40 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo +8:32 41 Florian Stork (Ger) Team Dsm +8:58 42 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal +9:35 43 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +9:54 44 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm +9:55 45 Jannis Peter (Ger) Germany +10:01 46 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 47 Jonas Fabian Messerschmidt (Ger) Team Dauner | Akkon +10:07 48 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe +11:03 49 Abram Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team +11:44 50 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +12:41 51 Romain Bardet (Fra) Team Dsm +13:11 52 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo +13:13 53 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck +13:16 54 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy +14:18 55 Jonas Rapp (Ger) Germany +15:01 56 Byron Munton (Rsa) Team Dauner | Akkon +15:14 57 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech +16:09 58 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 59 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 60 Roman Duckert (Ger) Team Dauner | Akkon +16:11 61 Max Kanter (Ger) Movistar Team +16:12 62 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma +16:14 63 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious +16:16 64 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe +16:20 65 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers +16:22 66 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost +16:23 67 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus +16:24 68 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Deceuninck +16:30 69 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious +16:36 70 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm +17:09 71 Michiel Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team +17:48 72 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Lotto Soudal +19:25 73 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 74 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team +19:28 75 Tim Torn Teutenberg (Ger) Germany 76 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck +19:30 77 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal +19:55 78 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost +20:11 79 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team +20:29 80 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma +20:44 81 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal +21:05 82 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers +22:23 83 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +22:30 84 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers +22:31 85 Julian Borresch (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +22:32 86 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates +22:36 87 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe +22:54 88 Pirmin Benz (Ger) Germany +23:54 89 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo +24:20 90 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck +24:21 91 Jakob Geßner (Ger) Team Lotto - Kern Haus +24:48 92 Per Christian Münstermann (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +24:49 93 Frederik Raßmann (Ger) Team Dauner | Akkon +25:06 94 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious +25:15 95 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Ktm +26:27 96 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates +27:40 97 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 98 Jon Knolle (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +27:47 99 Noé Ury (Lux) Team Dauner | Akkon +28:57 100 Moritz Kretschy (Ger) Germany +29:38 101 Nico Denz (Ger) Team Dsm +30:37 102 Marcel Meisen (Ger) Team Lotto - Kern Haus +30:47 103 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech +30:51 104 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +31:51 105 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 106 Ole Theiler (Ger) Team Lotto - Kern Haus +32:02 107 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus +32:58 108 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers +33:00 109 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo +34:18 110 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal +34:21 111 Oded Kogut (Isr) Israel Cycling Academy +36:03 112 Tim Naberman (Ned) Team Dsm +36:06 113 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team +38:14 114 Paul Gehrke (Ger) Team Dauner | Akkon +42:26 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Германии Deutschland Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(505)

В тему: Вуэльта Испании-2022. Результаты 8 этапа

Тур Германии-2022. Этап 2

Тур Германии-2022. Этап 1

Тур Германии-2022. Пролог

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi-2022. Этап 4

Тур Швейцарии-2022. Этап 1

Париж - Ницца-2022. Этап 8

Париж - Ницца-2022. Этап 7

Париж - Ницца-2022. Этап 6

Чемпионат Австралии-2022, групповая гонка

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.