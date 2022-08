Тур Германии-2022. Этап 2 Категория:

Вчера, 18:12 Meiningen - Marburg, 200,7 км 1 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 4:57:37 2 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +00 3 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 4 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team 5 Max Kanter (Ger) Movistar Team 6 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 7 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team 8 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 9 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates 10 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 11 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck 12 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 13 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 14 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 15 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 16 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 17 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 18 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm 19 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 20 Barnabás Peák (Hun) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 21 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 22 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo-Visma 23 Johannes Adamietz (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 24 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 25 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 26 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 27 Lars Boven (Ned) Jumbo-Visma Development Team 28 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 29 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 30 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 31 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 32 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 33 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 34 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 35 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 36 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 37 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 38 Simon Geschke (Ger) Germany 39 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm 40 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 41 Alexander Tarlton (Ger) Team Lotto - Kern Haus 42 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 43 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 44 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 45 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech 46 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 47 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 48 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 49 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 50 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma +13 51 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team +52 52 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost +2:54 53 Abram Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team +3:06 54 Tim Torn Teutenberg (Ger) Germany 55 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious 56 Jonas Fabian Messerschmidt (Ger) Team Dauner | Akkon 57 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 58 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 59 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 60 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 61 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 62 Jannis Peter (Ger) Germany 63 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 64 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 65 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 66 Florian Stork (Ger) Team Dsm 67 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 68 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team 69 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Lotto Soudal 70 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Deceuninck 71 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 72 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus 73 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 74 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 75 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 76 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal +4:46 77 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck +8:05 78 Julian Borresch (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +9:15 79 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 80 Michiel Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team 81 Roman Duckert (Ger) Team Dauner | Akkon 82 Byron Munton (Rsa) Team Dauner | Akkon 83 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 84 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 85 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 86 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 87 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 88 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 89 Paul Gehrke (Ger) Team Dauner | Akkon +11:23 90 Noé Ury (Lux) Team Dauner | Akkon 91 Ole Theiler (Ger) Team Lotto - Kern Haus 92 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates 93 Jakob Geßner (Ger) Team Lotto - Kern Haus 94 Nico Denz (Ger) Team Dsm 95 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 96 Moritz Kretschy (Ger) Germany 97 Pirmin Benz (Ger) Germany 98 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 99 Jonas Rapp (Ger) Germany 100 Per Christian Münstermann (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 101 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 102 Marcel Meisen (Ger) Team Lotto - Kern Haus 103 Oded Kogut (Isr) Israel Cycling Academy 104 Jon Knolle (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 105 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 106 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 107 Frederik Raßmann (Ger) Team Dauner | Akkon 108 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 109 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech 110 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 111 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team 112 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Ktm 113 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 114 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal +21:07 DNF Quentin Jauregui (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates Генеральная классификация после 2 этапа 1 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 9:02:27 2 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +00 3 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 4 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo +02 5 Mick Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma +05 6 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers +06 7 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team 8 Tobias S. Foss (Nor) Jumbo-Visma 9 Lars Boven (Ned) Jumbo-Visma Development Team +07 10 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 11 Max Kanter (Ger) Movistar Team +08 12 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 13 Barnabás Peák (Hun) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +09 14 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 15 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 16 Greg Van Avermaet (Bel) Ag2R Citroen Team +10 17 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +11 18 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 19 Peio Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious +12 20 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 21 Lilian Calmejane (Fra) Ag2R Citroen Team +13 22 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 23 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 24 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck +14 25 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates 26 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 27 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates +15 28 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost +16 29 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 30 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious +17 31 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 32 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 33 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 34 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team +18 35 James Knox (Gbr) Quick-Step Alpha Vinyl Team 36 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Movistar Team 37 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 38 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates +19 39 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm 40 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Ktm +21 41 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 42 Johannes Adamietz (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team 43 Simon Geschke (Ger) Germany 44 James Piccoli (Can) Israel - Premier Tech +22 45 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 46 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team +23 47 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Ktm +25 48 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 49 Alexander Tarlton (Ger) Team Lotto - Kern Haus +30 50 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team +1:09 51 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe +3:09 52 Filip Maciejuk (Pol) Bahrain Victorious +3:14 53 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Lotto Soudal +3:16 54 Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 55 Felix Grossschartner (Aut) Bora - Hansgrohe +3:18 56 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 57 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team +3:19 58 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm 59 Tim Torn Teutenberg (Ger) Germany 60 Florian Stork (Ger) Team Dsm +3:20 61 Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers 62 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 63 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team +3:21 64 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Deceuninck 65 Jan Hugger (Ger) Team Lotto - Kern Haus +3:22 66 Jannis Peter (Ger) Germany +3:25 67 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 68 Abram Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team +3:26 69 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Deceuninck +3:28 70 Jonas Fabian Messerschmidt (Ger) Team Dauner | Akkon +3:31 71 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious +3:34 72 Tosh Van Der Sande (Bel) Jumbo-Visma +4:35 73 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal +4:56 74 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost +7:09 75 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck Development Team +7:27 76 Edo Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy +7:42 77 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck +8:12 78 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers +9:21 79 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers +9:29 80 Simon Pellaud (Sui) Trek - Segafredo 81 Julian Borresch (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +9:30 82 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech +9:33 83 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates +9:34 84 Roman Duckert (Ger) Team Dauner | Akkon +9:35 85 Byron Munton (Rsa) Team Dauner | Akkon +9:36 86 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe +9:37 87 Michiel Stockman (Bel) Saris Rouvy Sauerland Team +9:39 88 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious +11:26 89 Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates +11:31 90 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 91 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Ktm +11:33 92 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal +11:37 93 Jon Knolle (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +11:38 94 Jakob Geßner (Ger) Team Lotto - Kern Haus +11:46 95 Jonas Rapp (Ger) Germany 96 Per Christian Münstermann (Ger) Saris Rouvy Sauerland Team +11:47 97 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +15:42 98 Sam Welsford (Aus) Team Dsm 99 Nico Denz (Ger) Team Dsm +15:46 100 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team +15:50 101 Ole Theiler (Ger) Team Lotto - Kern Haus +15:53 102 Noé Ury (Lux) Team Dauner | Akkon +15:55 103 Marcel Meisen (Ger) Team Lotto - Kern Haus +15:56 104 Frederik Raßmann (Ger) Team Dauner | Akkon 105 Pirmin Benz (Ger) Germany +16:00 106 Guy Niv (Isr) Israel - Premier Tech 107 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo +18:09 108 Oded Kogut (Isr) Israel Cycling Academy +19:54 109 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus +19:56 110 Tim Naberman (Ned) Team Dsm +19:57 111 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers +19:58 112 Moritz Kretschy (Ger) Germany +20:00 113 Paul Gehrke (Ger) Team Dauner | Akkon +20:02 114 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal +21:19 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Германии Deutschland Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



