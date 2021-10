Тур Хорватии-2021.Этап 4 Категория:

Дата:

Сегодня, 18:02 Zadar - Crikvenica, 197 км 1 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 4:49:16 2 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 3 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 4 Damian Papierski (Pol) Voster ATS Team 5 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 6 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 Piotr Brozyna (Pol) Mazowsze Serce Polski 8 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli ASD 9 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 10 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 11 Jakub Kaczmarek (Pol) Mazowsze Serce Polski 12 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 13 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 14 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauzen WB 15 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 16 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 17 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 18 Fran Miholjevic (Cro) Cycling Team Friuli ASD 19 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 20 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 21 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 22 Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik 23 David Per (Slo) Adria Mobil 24 Marco Friedrich (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 25 Alexis Guerin (Fra) Team Vorarlberg 26 Tomasz Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 27 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 29 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 30 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg 31 Aljaz Jarc (Slo) Adria Mobil 32 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 33 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 34 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 35 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 36 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 37 Sylwester Janiszewski (Pol) Voster ATS Team 38 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 39 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 40 Sergio Araiz Michel (Spa) Equipo Kern Pharma 41 Martin Messner (Aut) WSA KTM Graz 42 Ziga Groselj (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 43 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 44 Kristjan Hocevar (Slo) Adria Mobil 45 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 46 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel Start-up Nation 47 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 48 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 49 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 50 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 51 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 52 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 53 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 54 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 55 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 56 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 57 Mick van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 58 Roland Thalmann (Swi) Team Vorarlberg 0:00:24 59 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:36 60 Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik 0:01:00 61 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 62 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 63 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Start-up Nation 0:01:02 64 Valentin Götzinger (Aut) WSA KTM Graz 65 Philipp Hofbauer (Aut) WSA KTM Graz 66 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 67 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 68 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 69 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:05 70 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli ASD 71 Vedad Karic (Bih) Meridiana Kamen Team 72 Maximilian Kuen (Aut) Team Vorarlberg 0:01:09 73 Marcin Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 74 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli ASD 75 Manuel Bosch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 76 Mateusz Grabis (Pol) Voster ATS Team 77 Adam Stachowiak (Pol) Mazowsze Serce Polski 78 Filip Kvasina (Cro) Meridiana Kamen Team 0:01:12 79 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:16 80 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 81 Leonardo Marchiori (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:31 82 Antonio Barac (Cro) Meridiana Kamen Team 83 Tim van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:01:36 84 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:43 85 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 0:01:49 86 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:02:23 87 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:02:33 88 Jokin Murguialday (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 89 Lorenzo Marenzi (Cro) Meridiana Kamen Team 90 Aljaz Colnar (Slo) Adria Mobil 91 Maximilian Kabas (Aut) WSA KTM Graz 92 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 93 Martin Meiler (Ger) Team Vorarlberg 94 Luke Wilk (Ger) P & S Metalltechnik 0:03:02 95 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 0:03:18 96 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:22 97 Taj Jones (Aus) Israel Start-up Nation 0:03:37 98 Kelland O'Brien (Aus) Team BikeExchange 99 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 100 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 101 Pawel Franczak (Pol) Voster ATS Team 102 Maciej Paterski (Pol) Voster ATS Team 103 Pawel Cieslik (Pol) Voster ATS Team 104 Stefan Marbler (Aut) WSA KTM Graz 105 Bostjan Murn (Slo) Adria Mobil 106 Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik 107 Daniel Turek (Cze) Team Felbermayr Simplon Wels 108 Adrian Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:04:15 109 Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk 0:04:18 110 Szymon Rekita (Pol) Voster ATS Team 0:04:32 111 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:04:33 112 Riley Pickrell (Can) Israel Start-up Nation 113 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel-Euskadi 114 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:44 115 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 116 Tom Lindner (Ger) P & S Metalltechnik 0:05:46 117 Felix James Meo (Nzl) Team Vorarlberg 118 Tim Oelke (Ger) P & S Metalltechnik 119 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 120 Cristian Rocchetta (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 121 Felix Ritzinger (Aut) WSA KTM Graz 122 Marceli Boguslawski (Pol) Mazowsze Serce Polski 123 Laurens Huys (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 124 Quentin Venner (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 125 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:06:05 DNF Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik DNF Dusan Kalaba (Srb) Meridiana Kamen Team DNS Daniel Auer (Aut) WSA KTM Graz Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 19:01:50 2 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 3 Mick van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:00:06 4 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:08 5 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:09 6 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:10 7 Torstein Træen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 8 Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik 9 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 0:00:11 10 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:12 11 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 12 Jakub Kaczmarek (Pol) Mazowsze Serce Polski 13 Damian Papierski (Pol) Voster ATS Team 14 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 15 Andi Bajc (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 16 Roland Thalmann (Swi) Team Vorarlberg 17 Ziga Groselj (Slo) Team Felbermayr Simplon Wels 18 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Equipo Kern Pharma 19 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 21 Marco Friedrich (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 22 Alexis Guerin (Fra) Team Vorarlberg 23 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 24 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauzen WB 26 Tomasz Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 27 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 28 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 29 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauzen WB 30 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 31 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel Start-up Nation 32 Martin Messner (Aut) WSA KTM Graz 33 Gal Glivar (Slo) Adria Mobil 34 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 35 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg 36 Sergio Araiz Michel (Spa) Equipo Kern Pharma 37 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 38 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 39 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 40 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 41 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:00:32 42 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 43 Piotr Brozyna (Pol) Mazowsze Serce Polski 44 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 0:00:37 45 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:01:55 46 Fran Miholjevic (Cro) Cycling Team Friuli ASD 0:02:02 47 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:04 48 David Per (Slo) Adria Mobil 0:02:05 49 Kristjan Hocevar (Slo) Adria Mobil 50 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 51 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 52 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Equipo Kern Pharma 0:03:02 53 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:05 54 Manuel Bosch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:03:42 55 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 0:03:54 56 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:04:03 57 Vedad Karic (Bih) Meridiana Kamen Team 0:04:59 58 Marcin Budzinski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:05:24 59 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:05:56 60 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 0:06:04 61 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:06:06 62 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 63 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 64 Aljaz Jarc (Slo) Adria Mobil 65 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 0:06:27 66 Szymon Rekita (Pol) Voster ATS Team 0:06:37 67 Asier Etxeberria Zafra (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:06:38 68 Mateusz Grabis (Pol) Voster ATS Team 0:07:10 69 Valentin Götzinger (Aut) WSA KTM Graz 0:07:35 70 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 71 Philipp Hofbauer (Aut) WSA KTM Graz 0:07:57 72 Antonio Barac (Cro) Meridiana Kamen Team 0:08:04 73 Filip Kvasina (Cro) Meridiana Kamen Team 0:08:13 74 Colin Chris Stüssi (Swi) Team Vorarlberg 0:08:17 75 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:08:28 76 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 0:08:37 77 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:08:48 78 Tim van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:08:53 79 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:08:54 80 Sylwester Janiszewski (Pol) Voster ATS Team 81 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 0:09:06 82 Aljaz Colnar (Slo) Adria Mobil 83 Maximilian Kabas (Aut) WSA KTM Graz 0:09:28 84 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 85 Tom Lindner (Ger) P & S Metalltechnik 0:09:35 86 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:37 87 Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik 0:09:54 88 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 0:09:56 89 Adam Stachowiak (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:10:01 90 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:10:03 91 Maximilian Kuen (Aut) Team Vorarlberg 92 Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:07 93 Daniel Turek (Cze) Team Felbermayr Simplon Wels 0:10:10 94 Leonardo Marchiori (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:10:25 95 Bostjan Murn (Slo) Adria Mobil 0:10:35 96 Martin Meiler (Ger) Team Vorarlberg 0:11:27 97 Felix James Meo (Nzl) Team Vorarlberg 0:11:52 98 Cristian Rocchetta (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:12:19 99 Ziga Horvat (Slo) Adria Mobil 0:12:24 100 Andrea Debiasi (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:12:31 101 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:12:42 102 Jokin Murguialday (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:55 103 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:12:59 104 Laurens Huys (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:13:20 105 Quentin Venner (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:13:49 106 Riley Pickrell (Can) Israel Start-up Nation 0:14:00 107 Marceli Boguslawski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:14:32 108 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:14:39 109 Felix Ritzinger (Aut) WSA KTM Graz 110 Kelland O'Brien (Aus) Team BikeExchange 0:14:53 111 Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:15:26 112 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:17:01 113 Davide De Cassan (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:20:45 114 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:20:46 115 Hamish Beadle (Nzl) Team Novo Nordisk 0:21:54 116 Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Start-up Nation 0:23:25 117 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 0:25:41 118 Stefan Marbler (Aut) WSA KTM Graz 0:28:47 119 Lorenzo Marenzi (Cro) Meridiana Kamen Team 0:30:23 120 Maciej Paterski (Pol) Voster ATS Team 0:30:44 121 Adrian Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:31:13 122 Tim Oelke (Ger) P & S Metalltechnik 0:32:35 123 Taj Jones (Aus) Israel Start-up Nation 0:33:10 124 Pawel Franczak (Pol) Voster ATS Team 0:38:41 125 Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik 126 Pawel Cieslik (Pol) Voster ATS Team 0:38:44 127 Luke Wilk (Ger) P & S Metalltechnik 0:39:29 Теги к статье: Тур Хорватии Cro Race многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour



