Тур Бенилюкса-2021. Этап 7

Shalam s Urala

Мигель Анхель Лопес извинился ... (26) Цитата: старт-шоссе 82 Вам это ни чего не напоминает? конечно напомнило. - разом всю ту тьму дурачков, которые кто калекой, кто в полусознании продолжали упираться в гонку. и вот - наконец-то (!) нашёлся умный - показал как можно

старт-шоссе 82

Мигель Анхель Лопес извинился ... (26) Я не вижу здесь ни малодушия ни отсутствия характера, чтобы так говорить или писать надо знать человека или как минимум общаться с людьми, которые его знают. Скорее всего имел место быть нервный срыв, о котором он вскоре пожалел и извинился. Не надо приводить примеры с другими гонщиками - это не корректно, у каждого из них своя история, о которой можно писать отдельно.



Меня поразило то, как вы дружно, словно по команде, принялись обливать грязью Лопеса, словно соревнуясь кто острее напишет... Зачем?

Вы пишите что = Сойти без травмы, просто так - это неуважение не только к команде, но и ко всем болельщикам.= Почему же вы молчите когда спринтер пройдя несколько этапов, сходит с гонки и летит на другой тур, зарабатывать деньги.

Скажу больше ,обычно сход - это обдуманный поступок, у человека есть время все взвесить и проанализировать вот где и подлость и ценизм и не уважение. Тут все произошло в гонке, (в действие)т.е. еще раз повторю, скорее всего это был нервный срыв.

По поводу слепоты. Попробуйте лучше сконцентрировать свое внимание на том, как вчера довозили Якобсена и как орги вежливо закрыли на это глаза.

Серафим

Мигель Анхель Лопес извинился ... (26) Рановато ему контракт продлили,надо было подождать окончания Вуэльты. Наверно, ехал бы как миленький, цепляясь за любой группетто, если бы контракт был на кону.

Gerasim

Стартовый протокол разделки на ... (2) Чушь и бред полные, если Роглич может проиграть саму разделку, то Хейг врятли проедет хуже Ейтца,...ну а то что 11 в генерале Екинг отыграет 9 минут у Берналя...это уже вообще маразм. Вы вообще не разбирайтесь в велоспорте, или троль

uran

Мигель Анхель Лопес извинился ... (26) Честно непонятно. Взял бы просто докатил этап. Ну не пошла нога, отцепили, это бывает с каждым. Не попал в лимит и сошел как "люди". А так демонстративно сесть в техничку, и что он продемонстрировал?

Arciv

Мигель Анхель Лопес извинился ... (26) Очень чётко

Ice

Мигель Анхель Лопес извинился ... (26) Цитата: старт-шоссе 82 Я Лопеса не осуждаю. И в жизни и в гонке все бывает. и стресы и нервные срывы и отчаяние. Человек нашол в себе силы признать свой поступок и извиниться, что вам еще нужно?



Вот такая история=

Я устала, не могу. Я вам завтра помогу=

Самые трудновыводимые пятна=

А я напишу: позорный трюк=

Берналь не сошёл, зачем ты , Микеланджело=



Браво, молодцы, поупражнялись в остроумии. Ради плюсика и молчаливого одобрямс готовы написать все что угодно. Еще вчера большинство из вас болело зо него, а сегодня повернулись на 180 градусов. Вам это ни чего не напоминает?



Вы не правы. Болеть - не значит закрывать глаза на малодушие и отсутствие характера. Ару тоже так истерил, так к нему и отношение соотвествующее. Сойти без травмы, просто так - это неуважение не только к команде, но и ко всем болельщикам. А ваше поведение напоминает слепоту... Демар когда-то ехал до упора, и только не уложившись в лимит сошел, Пино вообще крутил пока не дошел до полубессознательного состояния и сошел, со слезами обнимаясь с теми, кто готов был тащить его до упора. Лопес сошел бесславно, просто сошел. Это его дело, но то, что я два года назад писал, что он ведет себя как девочка, проявилось так ярко, что спорить глупо. Вы не правы. Болеть - не значит закрывать глаза на малодушие и отсутствие характера. Ару тоже так истерил, так к нему и отношение соотвествующее. Сойти без травмы, просто так - это неуважение не только к команде, но и ко всем болельщикам. А ваше поведение напоминает слепоту... Демар когда-то ехал до упора, и только не уложившись в лимит сошел, Пино вообще крутил пока не дошел до полубессознательного состояния и сошел, со слезами обнимаясь с теми, кто готов был тащить его до упора. Лопес сошел бесславно, просто сошел. Это его дело, но то, что я два года назад писал, что он ведет себя как девочка, проявилось так ярко, что спорить глупо.

Fghk

Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (24) Это все трудное детство , на Джиро избил зрителя, здесь психанул..

nightbuster33

Стартовый протокол разделки на ... (2) Роглик проиграет этап,но выиграет гонку.Йетс ,по гонке, будет третьим.Берналь не будет в десятке в общем зачете.

Earl57

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (65) Не только Нибали. Барде тоже. И Фрума с Джиро снимали за то, что держался за полицейский мотоцикл.