Чемпионат Европы по велоспорту-2019. Групповая гонка. Женщины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 20:00
|Alkmaar, 115 км (10 х 11,5 км)
|1
|Amy Pieters (Netherlands)
|2:56:03
|2
|Elena Cecchini (Italy)
|0:00:01
|3
|Lisa Klein (Germany)
|4
|Lorena Wiebes (Netherlands)
|0:00:26
|5
|Alice Barnes (Great Britain)
|6
|Kirsten Wild (Netherlands)
|7
|Lisa Brennauer (Germany)
|0:00:27
|8
|Susanne Andersen (Norway)
|9
|Christine Majerus (Luxembourg)
|10
|Rasa Leleivyte (Lithuania)
|11
|Lotte Kopecky (Belgium)
|12
|Sheyla Gutierrez Ruiz (Spain)
|13
|Marianne Vos (Netherlands)
|14
|Roxane Fournier (France)
|0:00:28
|15
|Charlotte Becker (Germany)
|16
|Maria Giulia Confalonieri (Italy)
|0:00:30
|17
|Elisa Longo Borghini (Italy)
|18
|Aude Biannic (France)
|19
|Marta Bastianelli (Italy)
|20
|Nicola Juniper (Great Britain)
|0:00:31
|21
|Tatiana Guderzo (Italy)
|0:00:32
|22
|Soraya Paladin (Italy)
|0:00:33
|23
|Anna Henderson (Great Britain)
|0:00:35
|24
|Romy Kasper (Germany)
|0:00:38
|25
|Marta Cavalli (Italy)
|26
|Kelly Druyts (Belgium)
|0:00:39
|27
|Lucinda Brand (Netherlands)
|0:00:40
|28
|Chantal Blaak (Netherlands)
|29
|Sofie De Vuyst (Belgium)
|0:01:16
|30
|Pernille Mathiesen (Denmark)
|0:01:17
|31
|Mieke Kröger (Germany)
|0:01:21
|32
|Trixi Worrack (Germany)
|0:01:52
|33
|Demi Vollering (Netherlands)
|0:05:43
|34
|Kaat Hannes (Belgium)
|35
|Kathrin Schweinberger (Austria)
|0:06:17
|36
|Dorota Przezak (Poland)
|0:06:18
|37
|Alice Sharpe (Ireland)
|38
|Mia Radotić (Croatia)
|39
|Andrea Waldis (Switzerland)
|40
|Maryna Ivaniuk (Ukraine)
|41
|Jarmila Machačová (Czech Republic)
|42
|Kelly Van den Steen (Belgium)
|43
|Liisa Ehrberg (Estonia)
|44
|Magdalena Sadlecka (Poland)
|0:06:19
|45
|Monika Brzezna (Poland)
|46
|Arianna Fidanza (Italy)
|47
|Anastasiia Chursina (Russian Federation)
|0:06:20
|48
|Severine Eraud (France)
|49
|Weronika Humelt (Poland)
|50
|Valeriya Kononenko (Ukraine)
|51
|Eugénie Duval (France)
|52
|Louise Hansen (Denmark)
|53
|Valerie Demey (Belgium)
|0:06:21
|54
|Olena Sharha (Ukraine)
|55
|Tatsiana Sharakova (Belarus)
|56
|Olga Shekel (Ukraine)
|57
|Lourdes Oyarbide Jimenez (Spain)
|58
|Alicia Gonzalez Blanco (Spain)
|59
|Gloria Rodriguez Sanchez (Spain)
|60
|Hayley Simmonds (Great Britain)
|61
|Lucy Garner (Great Britain)
|62
|Kathrin Hammes (Germany)
|0:06:22
|63
|Alba Teruel Ribes (Spain)
|64
|Sarah Rijkes (Austria)
|0:06:23
|65
|Hannah Barnes (Great Britain)
|0:06:25
|66
|Pascale Jeuland (France)
|67
|Chantal Hoffmann (Luxembourg)
|68
|Christina Schweinberger (Austria)
|0:06:41
|69
|Nicole Hanselmann (Switzerland)
|0:06:51
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