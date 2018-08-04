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Чемпионат Европы по велоспорту-2019. Групповая гонка. Женщины

Чемпионат Европы по велоспорту-2019. Групповая гонка. Женщины

 

 

Чемпионат Европы по велоспорту-2019. Групповая гонка. Женщины

 

 

 

 

 

 

  Alkmaar,  115 км (10 х 11,5 км)  
  1   Amy Pieters (Netherlands)   2:56:03  
  2   Elena Cecchini (Italy)   0:00:01  
  3   Lisa Klein (Germany)      
  4   Lorena Wiebes (Netherlands)   0:00:26  
  5   Alice Barnes (Great Britain)      
  6   Kirsten Wild (Netherlands)      
  7   Lisa Brennauer (Germany)   0:00:27  
  8   Susanne Andersen (Norway)      
  9   Christine Majerus (Luxembourg)      
  10   Rasa Leleivyte (Lithuania)      
  11   Lotte Kopecky (Belgium)      
  12   Sheyla Gutierrez Ruiz (Spain)      
  13   Marianne Vos (Netherlands)      
  14   Roxane Fournier (France)   0:00:28  
  15   Charlotte Becker (Germany)      
  16   Maria Giulia Confalonieri (Italy)   0:00:30  
  17   Elisa Longo Borghini (Italy)      
  18   Aude Biannic (France)      
  19   Marta Bastianelli (Italy)      
  20   Nicola Juniper (Great Britain)   0:00:31  
  21   Tatiana Guderzo (Italy)   0:00:32  
  22   Soraya Paladin (Italy)   0:00:33  
  23   Anna Henderson (Great Britain)   0:00:35  
  24   Romy Kasper (Germany)   0:00:38  
  25   Marta Cavalli (Italy)      
  26   Kelly Druyts (Belgium)   0:00:39  
  27   Lucinda Brand (Netherlands)   0:00:40  
  28   Chantal Blaak (Netherlands)      
  29   Sofie De Vuyst (Belgium)   0:01:16  
  30   Pernille Mathiesen (Denmark)   0:01:17  
  31   Mieke Kröger (Germany)   0:01:21  
  32   Trixi Worrack (Germany)   0:01:52  
  33   Demi Vollering (Netherlands)   0:05:43  
  34   Kaat Hannes (Belgium)      
  35   Kathrin Schweinberger (Austria)   0:06:17  
  36   Dorota Przezak (Poland)   0:06:18  
  37   Alice Sharpe (Ireland)      
  38   Mia Radotić (Croatia)      
  39   Andrea Waldis (Switzerland)      
  40   Maryna Ivaniuk (Ukraine)      
  41   Jarmila Machačová (Czech Republic)      
  42   Kelly Van den Steen (Belgium)      
  43   Liisa Ehrberg (Estonia)      
  44   Magdalena Sadlecka (Poland)   0:06:19  
  45   Monika Brzezna (Poland)      
  46   Arianna Fidanza (Italy)      
  47   Anastasiia Chursina (Russian Federation)   0:06:20  
  48   Severine Eraud (France)      
  49   Weronika Humelt (Poland)      
  50   Valeriya Kononenko (Ukraine)      
  51   Eugénie Duval (France)      
  52   Louise Hansen (Denmark)      
  53   Valerie Demey (Belgium)   0:06:21  
  54   Olena Sharha (Ukraine)      
  55   Tatsiana Sharakova (Belarus)      
  56   Olga Shekel (Ukraine)      
  57   Lourdes Oyarbide Jimenez (Spain)      
  58   Alicia Gonzalez Blanco (Spain)      
  59   Gloria Rodriguez Sanchez (Spain)      
  60   Hayley Simmonds (Great Britain)      
  61   Lucy Garner (Great Britain)      
  62   Kathrin Hammes (Germany)   0:06:22  
  63   Alba Teruel Ribes (Spain)      
  64   Sarah Rijkes (Austria)   0:06:23  
  65   Hannah Barnes (Great Britain)   0:06:25  
  66   Pascale Jeuland (France)      
  67   Chantal Hoffmann (Luxembourg)      
  68   Christina Schweinberger (Austria)   0:06:41  
  69   Nicole Hanselmann (Switzerland)   0:06:51  

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Теги к статье: Чемпионат Европы по велоспорту-2019 чемпионат Европы по велоспорту на шоссе European Continental Championships-2019

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:18 | Регистрация: 4.08.2018

     Такая тягомотина, что и сказать-то нечего. Если бы все гонки были такими, велоспорт уже почил бы.

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Binck Bank Tour

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Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • SSS
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (8)
    SSS-Фото
    с ухмылкой читаю, как вы утверждаете, что для команды бесполезен. И как рекомендации даете, что ему делать. Мнение эксперта, вопросов нет;)
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (1)
    Earl57-Фото

     Сын Конышева был великолепен! Такая жалость, что совсем чуть-чуть не дотянул. Продержись норвежец хоть немного подольше, была бы победа. И не случайно зрители аплодировали Александру так же как и победителю. После такого рейда проблем с контрактом у него точно не будет. Как по мне, именно он главный герой гонки.

  • Серафим
    Нико Денц и Яша Зюттерлин пере ... (4)
    Серафим-Фото
    Они все пытались воспитать своих грегари из перспективной молодежи. Но, кроме Сэма ( Оомена ) никто особо не проявился. И того загоняли, молодого, до проблем со здоровьем. Сёрен Краг притух, авансов было много, но...
    Этих взяли - и близко не горняки. На Мэтьюса, что ли работать? У него и так народу в помощниках полно.
  • Серафим
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (1)
    Серафим-Фото

     Такая тягомотина, что и сказать-то нечего. Если бы все гонки были такими, велоспорт уже почил бы.

  • am14
    Нико Денц и Яша Зюттерлин пере ... (4)
    am14-Фото

    И опять ни одного толкового горного грегари. Видимо, Санвеб уже готов отпустить Дюмолана восвояси.

  • Camel
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (8)
    Camel-Фото

    Спасибо вам за ваше сообщение. Читал, правда, с ухмылкой. Отмазываете вы его. Насчет Грега, Квятковского и Нибали согласен на 100%. Но Мохорич как двукратный ЧМ просто обязан показывать больше. И это не он должен спрашивать разрешения у Поццовиво, а Поццовиво у него. Я уже говорил о том, что Мохоричу слишком много авансов выдали, которые он пока так и не оправдал. Он, как вы говорите, хороший парень. Так вот этот хороший парень пусть бачки возит, раз уж побед мало. Целый год без побед! Чемпион мира! Победил, когда ему пелотон разрешил. Эвенпул, Берналь и другие малолетки никого не спрашивают, а берут и побеждают. С умом и без рекомендаций. Роглич вообще с трамплина пришел. И оставляет Мохорича далеко за флагом! А этот сел на раму и крутит, как умалишенный, хотя научно подтверждено - способ проигрышный. А вы говорите - умный. Да пусть он хоть трижды хороший парень, но пока что для команды бесполезен.

  • Earl57
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Только что закончился Тур Польши. Как вы относитесь к победе на этапе Мохорича?
    Отар все уши прожужжал - Моорич да Моорич! Задолбал.
    Моё мнение - Мохорич совершенно бесполезен для команды. Побеждает исключительно на нейтральных этапах, помощь команде совершенно отсутствует, даже бачки, по-моему, не подвозит. А сегодняшняя победа явилась результатом стыда за то, что его сверстники лепят победы одна за одной (а он же двукратный ЧМ), младшие побеждают на ЧЕ, на ГТ, берут КЛАССИКИ! А этот охотится исключительно за этапами, когда пелотону совершенно пофиг, кто уехал в отрыв.

    Я положительно отношусь к победе Мохорича. Знаю, что он сильно переживал, что в этом году у него не было побед, хотя он очень старался. В команде тоже все прекрасно знали, что он страстно хочет победить и сильно переживает по этому поводу.

    Рискую вас разочаровать, но у него прекрасные отношения с товарищами по команде. Он очень умный парнишка и хорошо усвоил, что если не будет борзеть, то ему всегда пойдут навстречу. И он сам всегда помогает другим, потому что как аукнется, так и откликнется. Сегодня ты помог, завтра помогут тебе. Не надо ломиться в открытую дверь, тем более не надо открывать ее пинком ноги.

    Если он поехал в отрыв, значит Поццовиво его отпустил. Мохорич всегда вежливо спрашивает разрешения: «Можно мне поехать?». Поццовиво не боролся за генерал, он тихо раскатывается перед Вуэльтой. Острой необходимости иметь Мохорича под боком у него не было, удержаться в группе лидеров он способен самостоятельно, помощь ему не нужна. Зато Бахрейну очень нужны победы, которые он в этом году сильно не добирает. Любой команде нужны победы, если они хотят иметь хороших спонсоров. Если побед нет или их очень мало, то спонсоры просто уходят к более удачливым командам. Поэтому активность гонщиков приветствуется и желание пойти в отрыв одобряется.

    На Тур де Франс менеджмент Бахрейна сразу заявил, что Дилан Тюнс и Матей Мохорич будут стараться отъезжать в отрывы и бороться за этапы. Их для этого и брали в состав на Тур. И всё делалось с разрешения и одобрения Нибали, который тоже изначально не боролся за генерал. Он сам собирался бороться за этапы, но приболел, по словам спорт-директора. И Нибали никогда не был собакой на сене. Не может сам, пусть парни пытаются. По очереди, естественно. Он тоже хотел победу на этапе, ибо последняя победа у него была больше года назад на Милан-Санремо. Но для него это не так чувствительно, как для Мохорича и Кольбрелли. Хотя вскинуть руки в победном жесте на финише хотелось, как любому нормальному гонщику.

    Так что побеждать хотят все, но не всегда это получатся. У Квятковского, например, в прошлом году было 9 побед, в этом году ни одной. И он не скрывает своего разочарования. Ну не получается, как не слишком получается у Грега Ван Авермата, на которого давление неизмеримо больше, чем на Мохорича или Квятковского. При том, что физически он в прекрасной форме, но всякий раз кто-то оказывается чуть-чуть быстрее и резче. А где-то просто не везет, такое тоже случается.  

  • Zhanzhak
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (26)
    Zhanzhak-Фото
    Абсолютно согласна!
  • livrrr
    Поездка на Тур де Франс-2019. ... (3)
    livrrr-Фото
    Всем большое спасибо за лестные комментарии, очень приятно, значит, не зря писАл:)
  • Viyatich
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (26)
    Viyatich-Фото

    Ильнуру удачи в новой команде. Всегда болею за него и всех представителей бывшего СССР (хотя до конца жизни останусь фанатом Меньшова).

    Отдельно хочется заметить: часто захожу на сайт, комментаторам хочется пожелать человеколюбия что-ли. Спорт высоких достижений жесток, к спортсменам нужно относиться уважительно, даже если он и занимает последние места.

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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