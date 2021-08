Тур Бенилюкса-2021. Этап 2 Категория:

Дата:

Сегодня, 15:33 Lelystad - Lelystad, 11,1 км, ITT 1 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:12:08 2 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:00:15 3 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:00:20 4 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:21 5 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos 0:00:22 6 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma 0:00:23 7 Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM 0:00:24 8 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 0:00:26 9 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:00:29 10 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:31 11 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 0:00:32 12 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 0:00:35 13 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:36 14 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 15 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 0:00:38 16 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 0:00:39 17 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 18 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 19 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:00:40 20 Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech 0:00:44 21 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 22 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:45 23 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:46 24 Casper Pedersen (Den) Team DSM 25 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 26 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 27 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 0:00:49 28 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:50 29 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 30 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:51 31 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 32 Cees Bol (Ned) Team DSM 33 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 34 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 0:00:52 35 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 36 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 37 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 38 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 39 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:53 40 Finn Fisher Black (Nzl) UAE Team Emirates 0:00:55 41 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 0:00:56 42 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 43 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:00:57 44 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 45 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 46 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:00:58 47 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 48 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 0:00:59 49 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 50 Charlie Quarterman (Gbr) Trek-Segafredo 0:01:00 51 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 52 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 53 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 54 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 55 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:01:01 56 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:02 57 Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech 58 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:06 59 Lasse Norman Hansen (Den) Team Qhubeka Assos 60 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:01:07 61 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 62 Andreas Stokbro (Den) Team Qhubeka Assos 0:01:08 63 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 64 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 0:01:09 65 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 66 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 67 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 68 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:10 69 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 70 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:01:12 71 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:01:13 72 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:01:14 73 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 74 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 75 Logan Owen (Usa) EF Education-Nippo 76 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 77 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 78 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:15 79 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos 80 Mitch Docker (Aus) EF Education-Nippo 0:01:16 81 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 82 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 83 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:01:17 84 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 85 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 0:01:18 86 Harry Tanfield (Gbr) Team Qhubeka Assos 87 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:01:19 88 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 89 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation 0:01:20 90 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 91 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 92 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 0:01:21 93 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 0:01:22 94 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 95 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 96 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 97 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana-Premier Tech 98 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:23 99 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:24 100 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 0:01:25 101 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:27 102 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:28 103 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 104 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 105 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 0:01:31 106 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 107 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma 108 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 109 Fumiyuki Beppu (Jpn) EF Education-Nippo 0:01:33 110 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:34 111 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:35 112 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:01:36 113 Sam Bewley (Nzl) Team BikeExchange 114 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 0:01:37 115 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 0:01:38 116 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 117 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:01:40 118 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 0:01:41 119 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 120 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:01:42 121 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:01:43 122 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 123 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:01:46 124 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:47 125 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 126 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:48 127 Sean De Bie (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 128 Elia Viviani (Ita) Cofidis 0:01:49 129 Ludwig De Winter (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:52 130 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 131 Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team 132 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:01:53 133 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 134 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 135 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:01:55 136 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:01:56 137 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation 138 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana-Premier Tech 0:01:58 139 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:59 140 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 141 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:01 142 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:02:04 143 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:02:10 144 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 0:02:12 145 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:02:13 146 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:16 147 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:02:19 148 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 0:02:34 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 3:44:29 2 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:19 3 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 4 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos 0:00:21 5 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 0:00:26 6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:00:28 7 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 0:00:36 8 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 0:00:38 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 0:00:42 10 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 0:00:45 11 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 12 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:47 13 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:49 14 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:50 15 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 0:00:51 16 Cees Bol (Ned) Team DSM 17 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 0:00:52 18 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 19 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 0:01:00 20 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:05 21 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:01:09 22 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 23 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:01:12 24 Logan Owen (Usa) EF Education-Nippo 0:01:14 25 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos 0:01:15 26 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 0:01:16 27 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:01:18 28 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 0:01:20 29 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma 30 Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM 0:01:21 31 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:22 32 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:23 33 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 0:01:28 34 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 0:01:31 35 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:01:35 36 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 37 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:36 38 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:01:39 39 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:01:41 40 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:01:42 41 Casper Pedersen (Den) Team DSM 42 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:01:46 43 Jonathan Milan (Ita) Bahrain Victorious 0:01:48 44 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 45 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 46 Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team 47 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:01:49 48 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 0:01:52 49 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:01:53 50 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:01:54 51 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 52 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 0:01:55 53 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 54 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 0:01:56 55 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 56 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:02:03 57 Andreas Stokbro (Den) Team Qhubeka Assos 0:02:04 58 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 0:02:06 59 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 60 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 0:02:07 61 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 0:02:09 62 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 0:02:10 63 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:02:11 64 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:02:13 65 Mitch Docker (Aus) EF Education-Nippo 66 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:14 67 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 68 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation 0:02:16 69 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 70 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 0:02:17 71 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 0:02:18 72 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:02:19 73 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 74 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 75 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:02:21 76 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:23 77 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:24 78 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 0:02:25 79 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 80 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 0:02:27 81 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma 0:02:28 82 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:30 83 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:31 84 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 0:02:34 85 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 86 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:35 87 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:37 88 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 89 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:43 90 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:44 91 Sean De Bie (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 92 Elia Viviani (Ita) Cofidis 0:02:45 93 Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:48 94 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:02:49 95 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:02:50 96 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:02:52 97 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:56 98 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:58 99 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 0:03:07 100 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 0:03:08 101 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana-Premier Tech 0:03:13 102 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 0:03:22 103 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:03:25 104 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:32 105 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:03:34 106 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 0:03:40 107 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:46 108 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:04:02 109 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:04:03 110 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:04:20 111 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:06:17 112 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:06:22 113 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:26 114 Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech 0:06:31 115 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:06:33 116 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 0:06:38 117 Finn Fisher Black (Nzl) UAE Team Emirates 0:06:41 118 Charlie Quarterman (Gbr) Trek-Segafredo 0:06:46 119 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 0:06:47 120 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 121 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:06:48 122 Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech 0:06:49 123 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:06:59 124 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 0:07:00 125 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:07:01 126 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 127 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:07:05 128 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 0:07:06 129 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:07:18 130 Fumiyuki Beppu (Jpn) EF Education-Nippo 0:07:19 131 Sam Bewley (Nzl) Team BikeExchange 0:07:23 132 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:07:30 133 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:07:33 134 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:07:34 135 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 0:07:38 136 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:07:40 137 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-up Nation 0:07:42 138 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana-Premier Tech 0:07:45 139 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:07:51 140 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:07:57 141 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:08:03 142 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 0:08:21 143 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:14:25 144 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 0:14:42 145 Lasse Norman Hansen (Den) Team Qhubeka Assos 0:14:55 146 Harry Tanfield (Gbr) Team Qhubeka Assos 0:15:08 147 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:15:32 148 Ludwig De Winter (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:15:41 149 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:15:49 Результаты 1 этапа Тура Бенилюкса-2021 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 