Тур Германии-2021. Этап 3

Сегодня, 17:47 Ilmenau-Erlangen, 191 км 1 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 4:25:15 2 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious +11 3 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation +12 4 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 5 John Degenkolb (Ger) Germany 6 Mark Cavendish (Gbr) Deceuninck - Quick-Step 7 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 8 Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates 9 Sebastian Mora Vedri (Esp) Movistar Team 10 Johannes Hodapp (Ger) Team Sks Sauerland Nrw 11 Jonas Koch (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 12 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 13 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 14 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels P/B Ktm 15 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo 16 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 17 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 18 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 19 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Pirmin Benz (Ger) Germany 21 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 22 Tom Lindner (Ger) P & S Metalltechnik 23 Justin Wolf (Ger) Bike Aid 24 Sven Erik Bystrøm (Nor) Uae Team Emirates 25 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 26 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 27 Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 28 Eirik Lunder (Nor) Team Coop 29 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma 30 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels P/B Ktm 31 João Almeida (Por) Deceuninck - Quick-Step 32 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 33 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 34 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 35 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 36 Clément Berthet (Fra) Delko 37 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 38 Marcel Meisen (Ger) Alpecin-Fenix 39 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 40 Rasmus Tiller (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 41 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 42 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 43 Jonas Rutsch (Ger) Germany 44 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 45 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 46 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick-Step 47 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 48 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 49 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 50 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 51 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 52 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates 53 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 54 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 55 Fredrik Dversnes (Nor) Team Coop 56 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 57 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick-Step 58 Marc Soler (Esp) Movistar Team +20 59 Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling +24 60 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team +32 61 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel Start-Up Nation +38 62 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 63 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe +51 64 Michiel Stockman (Bel) Team Sks Sauerland Nrw +54 65 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix +01:00 66 Julian Lino (Fra) Bike Aid +01:35 67 Max Kanter (Ger) Team Dsm 68 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels P/B Ktm +01:56 69 Sven Thurau (Ger) Team Dauner | Akkon 70 Syver Wærsted (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 71 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious 72 Jakob Geßner (Ger) Germany 73 Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik 74 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 75 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick-Step 76 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 77 Maxime Jarnet (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 78 Valentin Retailleau (Fra) Ag2R Citroen Team 79 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 80 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +02:19 81 Jan-Marc Temmen (Ger) Team Dauner | Akkon +02:33 82 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 83 Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik 84 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma 85 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 86 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto - Kern Haus 87 Ben O'Connor (Aus) Ag2R Citroen Team +03:29 88 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 89 Roman Duckert (Ger) Team Dauner | Akkon 90 Abram Stockman (Bel) Team Sks Sauerland Nrw +03:34 91 Pierre-Pascal Keup (Ger) Team Lotto - Kern Haus 92 Jon Knolle (Ger) Team Sks Sauerland Nrw 93 Johannes Adamietz (Ger) Team Sks Sauerland Nrw 94 Dawit Yemane (Eri) Bike Aid 95 Christian Maximilian Koch (Ger) Team Lotto - Kern Haus 96 Jannis Peter (Ger) Germany +05:05 97 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 98 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 99 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 100 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 101 Azzedine Lagab (Alg) Bike Aid +05:09 102 Dominik Bauer (Ger) Team Dauner | Akkon 103 Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik 104 Benjamin King (Usa) Rally Cycling 105 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin-Fenix 106 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 107 Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik 108 Chris Froome (Gbr) Israel Start-Up Nation 109 Immanuel Stark (Ger) P & S Metalltechnik 110 Henri Uhlig (Ger) Germany 111 Mario Spengler (Sui) Team Lotto - Kern Haus 112 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels P/B Ktm +05:15 113 Michel Gießelmann (Ger) Team Sks Sauerland Nrw 114 Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix +05:17 115 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid +08:27 116 Felix Groß (Ger) Rad-Net Rose Team +09:43 117 Martin Alexander Salmon (Ger) Team Dsm 118 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 119 Frederik Raßmann (Ger) Team Dauner | Akkon 120 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 121 Henning Bommel (Ger) Team Dauner | Akkon +11:06 DNF Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team DNF Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise Генеральная классификация после 3 этапа 1 Nils Politt (Ger) Bora - Hansgrohe 12:56:18 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe +08 3 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious +10 4 Alexander Kristoff (Nor) Uae Team Emirates +12 5 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious +17 6 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious +19 7 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 8 Marcel Meisen (Ger) Alpecin-Fenix +21 9 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 10 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo +23 11 Jonas Koch (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +24 12 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels P/B Ktm 13 Sven Erik Bystrøm (Nor) Uae Team Emirates 14 Sebastian Mora Vedri (Esp) Movistar Team 15 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 16 Mark Cavendish (Gbr) Deceuninck - Quick-Step 17 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 18 Niklas Märkl (Ger) Team Dsm 19 Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick-Step 21 Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 22 Rasmus Tiller (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 23 Tom Lindner (Ger) P & S Metalltechnik 24 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 25 Jonas Rutsch (Ger) Germany 26 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 27 Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Clément Berthet (Fra) Delko 29 João Almeida (Por) Deceuninck - Quick-Step 30 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 31 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 32 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 33 John Degenkolb (Ger) Germany 34 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 35 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 36 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick-Step 37 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 38 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 39 Rui Costa (Por) Uae Team Emirates 40 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team +44 41 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation +50 42 Justin Wolf (Ger) Bike Aid +57 43 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation +59 44 David Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix +01:03 45 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma +01:15 46 Eirik Lunder (Nor) Team Coop +01:20 47 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels P/B Ktm 48 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation +01:28 49 Pirmin Benz (Ger) Germany 50 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling +01:42 51 Johannes Hodapp (Ger) Team Sks Sauerland Nrw 52 Michiel Stockman (Bel) Team Sks Sauerland Nrw +02:02 53 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick-Step +02:08 54 Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team +02:11 55 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +02:31 56 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel Start-Up Nation 57 Marco Brenner (Ger) Team Dsm +02:54 58 Maxime Jarnet (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +03:04 59 Julian Lino (Fra) Bike Aid +03:05 60 Jakob Geßner (Ger) Germany +03:12 61 Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +03:40 62 Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling +03:52 63 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels P/B Ktm +04:20 64 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix +04:30 65 Max Kanter (Ger) Team Dsm +05:05 66 Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik +05:15 67 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +05:24 68 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious +05:26 69 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 70 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe +05:37 71 Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto - Kern Haus +06:03 72 Roman Duckert (Ger) Team Dauner | Akkon +06:11 73 Fredrik Dversnes (Nor) Team Coop 74 Johannes Adamietz (Ger) Team Sks Sauerland Nrw +07:04 75 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma +07:13 76 Abram Stockman (Bel) Team Sks Sauerland Nrw +07:33 77 Christian Maximilian Koch (Ger) Team Lotto - Kern Haus 78 Syver Wærsted (Nor) Uno - X Pro Cycling Team +07:55 79 Dominik Röber (Ger) P & S Metalltechnik 80 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma +08:29 81 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 82 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 83 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious +08:35 84 Marc Soler (Esp) Movistar Team +08:37 85 Henri Uhlig (Ger) Germany 86 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma +08:48 87 Sven Thurau (Ger) Team Dauner | Akkon +10:05 88 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels P/B Ktm 89 Valentin Retailleau (Fra) Ag2R Citroen Team +10:13 90 Jan-Marc Temmen (Ger) Team Dauner | Akkon +10:42 91 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling +10:46 92 Marti Marquez Roman (Esp) Equipo Kern Pharma +10:50 93 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling +11:04 94 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin-Fenix +11:08 95 Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik +11:11 96 Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix +11:16 97 Pierre-Pascal Keup (Ger) Team Lotto - Kern Haus +11:43 98 Ben O'Connor (Aus) Ag2R Citroen Team +11:46 99 Jon Knolle (Ger) Team Sks Sauerland Nrw +11:50 100 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team +13:12 101 Benjamin King (Usa) Rally Cycling +13:18 102 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo +13:19 103 Jannis Peter (Ger) Germany 104 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe +13:20 105 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels P/B Ktm +13:22 106 Immanuel Stark (Ger) P & S Metalltechnik +13:23 107 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels P/B Ktm +13:32 108 Chris Froome (Gbr) Israel Start-Up Nation +14:52 109 Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik +15:52 110 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe +15:56 111 Felix Groß (Ger) Rad-Net Rose Team +18:00 112 Azzedine Lagab (Alg) Bike Aid +18:12 113 Mario Spengler (Sui) Team Lotto - Kern Haus 114 Michel Gießelmann (Ger) Team Sks Sauerland Nrw +18:21 115 Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid +19:45 116 Dominik Bauer (Ger) Team Dauner | Akkon +21:15 117 Martin Alexander Salmon (Ger) Team Dsm +22:46 118 Frederik Raßmann (Ger) Team Dauner | Akkon 119 Dawit Yemane (Eri) Bike Aid +23:03 120 Henning Bommel (Ger) Team Dauner | Akkon +26:33 121 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid +32:54 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Германии Deutschland Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour



