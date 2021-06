Giro Ciclistico d'Italia-2021. Этап 8 Категория:

Вчера, 17:30 Aprica - Andalo, 115,5 км 1 Riccardo Ciuccarelli (Ita) 02:58:30 2 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:00:26 3 Didier Norberto Merchan Cardona (Col) 0:00:40 4 Omar El Gouzi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 5 Marco Frigo (Ita) Seg Racing Academy 6 Yannis Voisard (Sui) Swiss Racing Academy 7 Alessio Nieri (Ita) 8 Asbjørn Hellemose (Den) 0:00:46 9 Asier Etxeberria Zafra (Esp) 0:00:49 10 Unai Iribar Jauregi (Esp) 0:01:17 11 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:01:21 12 Henri Vandenabeele (Bel) Development Team Dsm 0:01:37 13 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 14 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 15 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Team Colpack Ballan 16 Harrison Wood (Gbr) Seg Racing Academy 17 Marlos David Garzon Herrera (Col) 18 Ben Turner (Gbr) Trinity Racing 0:01:43 19 Nicholas Agostini (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:01:44 20 Edoardo Zambanini (Ita) Zalf Euromobil Fior 21 Alessandro Verre (Ita) Team Colpack Ballan 22 Manuele Tarozzi (Ita) 0:02:02 23 Michael Belleri (Ita) 24 Davide Piganzoli (Ita) 25 Lorenzo Milesi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 26 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 27 Richard Rolando Huera Montenegro (Ecu) 0:02:30 28 Gabriele Porta (Ita) 0:02:46 29 Alex Tolio (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:02:47 30 Marco Lolli (Ita) 31 Henok Mulueberhan (Eri) Team Qhubeka 32 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) 0:02:53 33 Gianmarco Garofoli (Ita) Development Team Dsm 0:03:34 34 Brayan Esteban Malaver Samaca (Col) 0:03:36 35 Jelte Krijnsen (Ned) 36 Pasquale Abenante (Ita) 37 Lennert Van Eetvelt (Bel) 38 Pablo Garcia Frances (Esp) 39 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) 40 Francesco Galimberti (Ita) 41 Ben Healy (Irl) Trinity Racing 42 Lorenzo Ginestra (Ita) 0:04:00 43 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) 0:04:33 44 Alexandre Vinokurov (Kaz) 0:04:53 45 Simone Carro' (Ita) 46 Luca Cavallo (Ita) 47 Fernando Tercero Lopez (Esp) 48 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:05:02 49 Robin Skivild (Den) Uno-X Dare Development Team 0:06:00 50 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:06:09 51 Andrea Guerra (Ita) 52 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:07:42 53 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) 0:07:48 54 Pablo Sanchez (Fra) 0:07:54 55 Thibaut Ponsaerts (Bel) 56 Marijn Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 57 Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy 58 Stan Van Tricht (Bel) Seg Racing Academy 59 Marc Mehagnoul (Ned) 60 Cristofer Pellegrini (Ita) 0:07:57 61 Andrei Stepanov (Rus) 62 Andréa Mifsud (Fra) Swiss Racing Academy 0:09:16 63 Gabriele Benedetti (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:09:49 64 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 0:10:01 65 Gianluca Mignolli (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:10:37 66 Luca Van Boven (Bel) 67 Stefano Rizza (Ita) 0:11:44 68 Alessandro Motti (Ita) 69 Aaron Van Der Beken (Bel) 70 Marc Oliver Pritzen (Rsa) Team Qhubeka 71 Alex Raimondi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 72 Walter Calzoni (Ita) 73 Samuele Carpene (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 74 Filippo Baroncini (Ita) Team Colpack Ballan 75 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) 76 Nicolo' Parisini (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 77 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 78 Hannes Wilksch (Ger) Development Team Dsm 79 Mattia Gaffuri (Ita) 80 Davide Bauce (Ita) 81 Jacopo Menegotto (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 82 Alessandro Santaromita Villa (Ita) 83 Alex Martin Gutierrez (Esp) 0:15:49 84 Connor Sens (Aus) 0:16:09 85 Alexandros Agrotis (Cyp) 86 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 87 Arnaud De Lie (Bel) 88 Robin Froidevaux (Sui) Swiss Racing Academy 89 Samuele Zambelli (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 90 Davide Baldaccini (Ita) 91 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 92 Marco Grendene (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 93 Antonio Puppio (Ita) Team Qhubeka 94 Valter Ghigino (Ita) 95 Francesco Busatto (Ita) 96 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior 97 Reto Müller (Sui) Swiss Racing Academy 98 Emanuele Ansaloni (Ita) 99 Andrea Cantoni (Ita) 100 Oliver Rees (Gbr) Trinity Racing 101 Daan Hoeks (Ned) 102 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 103 Christian Bagatin (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 104 Kyle Chromy (Usa) Seg Racing Academy 105 Aloïs Charrin (Fra) Swiss Racing Academy 106 Tommaso Nencini (Ita) 107 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 108 Laurent Rigollet (Ita) 109 Andrea Gallo (Ita) 110 Davide Dapporto (Ita) 111 Jesus David Peña Jimenez (Col) 112 Matteo Carboni (Ita) 113 Joan Marti Bennassar Rossello (Esp) 114 Leandro Masotto (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 115 Federico Guzzo (Ita) Zalf Euromobil Fior 116 Leon Heinschke (Ger) Development Team Dsm 117 Francesco Carollo (Ita) 0:17:34 118 Guido Draghi (Ita) 119 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 120 Nicolo' Di Bernardo (Ita) 121 Federico Molini (Ita) 122 Edoardo Ferri (Ita) 123 Andrea Cervellera (Ita) 124 Nicholas Spinelli (Ita) 125 Filippo Magli (Ita) 126 Alessio Bonelli (Ita) 0:17:44 127 Adam Karl (Hun) 0:17:57 128 Kevin Bonaldo (Ita) Team Qhubeka 0:19:17 129 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 130 Michael Zecchin (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 131 Oliver Knudsen (Den) 132 Manuel Belloni (Ita) 133 Yesid Albeiro Pira Parada (Col) 134 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 135 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) 136 German Dario Gomez Becerra (Col) 137 Riccardo Bobbo (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:20:22 138 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 139 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 140 Theo Gilbertson (Nzl) 141 Artur Kiryievich (Blr) Minsk Cycling Club 0:21:37 142 Javier Serrano Rodriguez (Esp) 143 Ibai Ruiz De Arcaute Cuesta (Esp) 144 Lorenzo Peschi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 145 Stefano Di Benedetto (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 146 Nicolas Vinokurov (Kaz) 147 Ivan Yatsenko (Rus) 0:24:54 148 Matteo Fantoni (Ita) 149 Immanuel D'Aniello (Ita) 150 Nikita Martynov (Rus) 151 Dzianis Marchuk (Blr) Minsk Cycling Club DNF Daniel Cassol (Ita) DNF Luca Colnaghi (Ita) DNF Michael Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon DNF Alessandro Venturini (Ita) DNF Anthon Charmig (Den) Uno-X Dare Development Team Генеральная классификация после 8 этапа 1 Juan Ayuso Pesquera (Esp) Team Colpack Ballan 24:17:26 2 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:02:53 3 Henri Vandenabeele (Bel) Development Team Dsm 0:03:42 4 Thomas Gloag (Gbr) Trinity Racing 0:03:47 5 Asbjørn Hellemose (Den) 0:04:26 6 Alessandro Verre (Ita) Team Colpack Ballan 0:04:43 7 Yannis Voisard (Sui) Swiss Racing Academy 0:06:48 8 Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:07:28 9 Omar El Gouzi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 0:08:02 10 Davide Piganzoli (Ita) 0:08:26 11 Alex Tolio (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:08:27 12 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 0:09:09 13 Ben Healy (Irl) Trinity Racing 0:09:37 14 Lennert Van Eetvelt (Bel) 0:09:38 15 Gabriele Porta (Ita) 0:10:01 16 Unai Iribar Jauregi (Esp) 0:10:10 17 Edoardo Zambanini (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:10:31 18 Marlos David Garzon Herrera (Col) 0:12:09 19 Marco Frigo (Ita) Seg Racing Academy 0:12:33 20 Henok Mulueberhan (Eri) Team Qhubeka 0:14:12 21 Harrison Wood (Gbr) Seg Racing Academy 0:15:28 22 Gianmarco Garofoli (Ita) Development Team Dsm 0:17:38 23 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) 0:19:46 24 Julen Arriola-Bengoa Beitia (Esp) 0:20:08 25 Asier Etxeberria Zafra (Esp) 0:20:28 26 Fernando Tercero Lopez (Esp) 0:21:48 27 Pablo Garcia Frances (Esp) 0:24:09 28 Pasquale Abenante (Ita) 0:24:13 29 Gianluca Mignolli (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:24:34 30 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Dare Development Team 0:27:18 31 Brayan Esteban Malaver Samaca (Col) 0:27:55 32 Filippo Baroncini (Ita) Team Colpack Ballan 0:28:13 33 Ben Turner (Gbr) Trinity Racing 0:29:23 34 Yeisson Ferney Casallas Rincon (Col) 0:30:00 35 Aloïs Charrin (Fra) Swiss Racing Academy 0:30:06 36 Francesco Galimberti (Ita) 0:30:28 37 Gabriele Benedetti (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:31:31 38 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:32:14 39 Edoardo Sandri (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:32:39 40 Alessandro Santaromita Villa (Ita) 0:32:42 41 Andréa Mifsud (Fra) Swiss Racing Academy 0:33:32 42 Jesus David Peña Jimenez (Col) 0:34:10 43 Luca Cavallo (Ita) 0:35:58 44 Alessio Nieri (Ita) 0:36:49 45 Simone Raccani (Ita) Zalf Euromobil Fior 0:37:57 46 Stan Van Tricht (Bel) Seg Racing Academy 0:38:06 47 Lorenzo Milesi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:39:08 48 Brandon Alejandro Rojas Vega (Col) 0:39:31 49 Nicolo' Parisini (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 0:40:14 50 Didier Norberto Merchan Cardona (Col) 0:40:19 51 Michael Belleri (Ita) 0:40:21 52 Marijn Van Den Berg (Ned) Groupama - Fdj 0:40:22 53 Aaron Van Der Beken (Bel) 0:40:25 54 Lorenzo Ginestra (Ita) 0:42:52 55 Andrea Guerra (Ita) 0:43:46 56 Davide Baldaccini (Ita) 0:44:15 57 Nicholas Agostini (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:45:02 58 Mattia Gaffuri (Ita) 0:46:33 59 Hannes Wilksch (Ger) Development Team Dsm 0:48:21 60 Yesid Albeiro Pira Parada (Col) 0:50:29 61 Robin Skivild (Den) Uno-X Dare Development Team 0:50:33 62 Alexandre Vinokurov (Kaz) 0:51:48 63 Thibaut Ponsaerts (Bel) 0:52:06 64 Daan Hoeks (Ned) 0:53:53 65 Samuele Carpene (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 0:54:07 66 Alex Martin Gutierrez (Esp) 0:55:52 67 Richard Rolando Huera Montenegro (Ecu) 0:56:41 68 Riccardo Ciuccarelli (Ita) 0:56:48 69 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) 0:56:49 70 Marius Mayrhofer (Ger) Development Team Dsm 0:58:49 71 Michele Gazzoli (Ita) Team Colpack Ballan 1:00:36 72 Arnaud De Lie (Bel) 1:01:07 73 Nicolo' Buratti (Ita) Cycling Team Friuli Asd 1:02:50 74 Laurent Rigollet (Ita) 1:03:26 75 Luca Van Boven (Bel) 1:04:09 76 Andrea Cervellera (Ita) 1:04:11 77 Matteo Carboni (Ita) 1:04:20 78 Leon Heinschke (Ger) Development Team Dsm 1:04:55 79 Daan Hoole (Ned) Seg Racing Academy 1:05:09 80 Francesco Busatto (Ita) 1:07:10 81 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 1:07:14 82 Emanuele Ansaloni (Ita) 1:07:41 83 Andrei Stepanov (Rus) 1:08:50 84 German Dario Gomez Becerra (Col) 1:10:21 85 Jelte Krijnsen (Ned) 1:12:12 86 Walter Calzoni (Ita) 1:12:59 87 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 1:13:08 88 Filippo Magli (Ita) 1:13:13 89 Robin Froidevaux (Sui) Swiss Racing Academy 1:13:26 90 Stefano Rizza (Ita) 1:14:44 91 Jacopo Menegotto (Ita) General Store - F.Lli Curia - Essegibi 1:17:03 92 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 1:17:41 93 Alexandros Agrotis (Cyp) 1:17:50 94 Manuele Tarozzi (Ita) 1:18:01 95 Oliver Knudsen (Den) 1:18:11 96 Francesco Carollo (Ita) 1:18:34 97 Kyle Chromy (Usa) Seg Racing Academy 1:20:44 98 Alex Raimondi (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 1:21:40 99 Davide Dapporto (Ita) 1:22:27 100 Alessio Bonelli (Ita) 1:22:29 101 Theo Gilbertson (Nzl) 1:23:02 102 Thomas Pesenti (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 1:23:07 103 Marc Oliver Pritzen (Rsa) Team Qhubeka 1:23:37 104 Cristofer Pellegrini (Ita) 1:24:26 105 Davide Bauce (Ita) 1:24:30 106 Valter Ghigino (Ita) 1:25:29 107 Marco Lolli (Ita) 1:25:53 108 Andoni Lopez De Abetxuko Jimenez (Esp) 1:26:43 109 Alessandro Motti (Ita) 1:26:44 110 Andrea Cantoni (Ita) 1:26:49 111 Andrea Gallo (Ita) 1:26:50 112 Javier Serrano Rodriguez (Esp) 1:26:58 113 Connor Sens (Aus) 1:28:31 114 Leandro Masotto (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 1:29:36 115 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 1:29:40 116 Oliver Rees (Gbr) Trinity Racing 1:31:54 117 Edoardo Ferri (Ita) 1:32:53 118 Kevin Bonaldo (Ita) Team Qhubeka 1:34:33 119 Marco Grendene (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 1:35:40 120 Ibai Ruiz De Arcaute Cuesta (Esp) 1:35:59 121 Nicolas Vinokurov (Kaz) 1:36:25 122 Samuele Zambelli (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 1:37:25 123 Guido Draghi (Ita) 1:38:12 124 Christian Bagatin (Ita) Iseo - Rime - Carnovali 1:38:55 125 Marc Mehagnoul (Ned) 1:39:31 126 Reto Müller (Sui) Swiss Racing Academy 1:41:18 127 Federico Molini (Ita) 1:43:45 128 Nicholas Spinelli (Ita) 1:44:25 129 Michael Zecchin (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 1:45:11 130 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 1:45:42 131 Joan Marti Bennassar Rossello (Esp) 1:46:12 132 Simone Carro' (Ita) 1:47:55 133 Federico Guzzo (Ita) Zalf Euromobil Fior 1:49:08 134 Adam Karl (Hun) 1:49:22 135 Nicolo' Di Bernardo (Ita) 1:50:23 136 Manuel Belloni (Ita) 1:50:47 137 Immanuel D'Aniello (Ita) 1:51:15 138 Ivan Yatsenko (Rus) 1:51:32 139 Stefano Di Benedetto (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 1:55:44 140 Luke Lamperti (Usa) Trinity Racing 1:55:55 141 Riccardo Bobbo (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 1:56:20 142 Eric Paties Montagner (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 1:57:12 143 Antonio Puppio (Ita) Team Qhubeka 1:59:12 144 Luca Coati (Ita) Team Qhubeka 1:59:47 145 Tommaso Nencini (Ita) 2:00:53 146 Pablo Sanchez (Fra) 2:04:56 147 Nikita Martynov (Rus) 2:07:07 148 Matteo Fantoni (Ita) 2:09:12 149 Lorenzo Peschi (Ita) Beltrami Tsa Tre Colli 2:09:45 150 Artur Kiryievich (Blr) Minsk Cycling Club 2:11:09 151 Dzianis Marchuk (Blr) Minsk Cycling Club 2:18:21 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 