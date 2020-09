Тур Люксембурга-2020. Этап 4 Категория:

Сегодня, 15:37 Rodange - Differdange, 201 км 1 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 4:45:23 2 Aime De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert +00 3 Markus Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 5 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix +15 6 Jan Bakelants (Bel) Circus - Wanty Gobert 7 Mauro Schmid (Sui) Leopard Pro Cycling 8 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R La Mondiale 10 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Securitas Cycling Team 11 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Wb 12 Clément Champoussin (Fra) Ag2R La Mondiale 13 Petr Vakoč (Cze) Alpecin - Fenix +18 14 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo +24 15 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain - Mclaren +58 16 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic 17 Jan Maas (Ned) Leopard Pro Cycling +01:44 18 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +01:46 19 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 20 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Wb 21 Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty Gobert 22 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Ntt Pro Cycling 23 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 24 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 25 Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg Santic 26 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 27 Jetse Bol (Ned) Burgos - Bh 28 Umberto Marengo (Ita) Vini Zabu Ktm 29 Nick Van Der Lijke (Ned) Riwal Securitas Cycling Team 30 Mathias De Witte (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 31 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 32 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj 33 Michel Ries (Lux) Trek - Segafredo 34 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 35 Danilo Wyss (Sui) Ntt Pro Cycling 36 Ivan Centrone (Lux) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 37 James Shaw (Gbr) Riwal Securitas Cycling Team 38 Eros Capecchi (Ita) Bahrain - Mclaren 39 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 40 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 41 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - Bh 42 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos - Bh 43 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert 44 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 45 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 46 Tony Gallopin (Fra) Ag2R La Mondiale 47 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus - Wanty Gobert 48 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo 49 Loïc Vliegen (Bel) Circus - Wanty Gobert +01:51 50 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 51 Torjus Sleen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team +03:24 52 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team +03:31 53 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 54 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +03:38 55 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea - Samsic 56 François Bidard (Fra) Ag2R La Mondiale 57 Laurens Huys (Bel) Bingoal Wb 58 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj +04:17 59 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence +04:48 60 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani Csf Faizane' 61 Benjamin King (Usa) Ntt Pro Cycling 62 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 63 August Jensen (Nor) Riwal Securitas Cycling Team 64 Rui Oliveira (Por) Uae Team Emirates 65 Eduard-Michael Grosu (Rou) Nippo Delko Provence 66 Matthew Gibson (Gbr) Burgos - Bh +05:05 67 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling +07:13 68 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj 69 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal +08:07 70 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 71 Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 72 Fred Wright (Gbr) Bahrain - Mclaren 73 Baptiste Planckaert (Bel) Bingoal Wb 74 Jasper Philipsen (Bel) Uae Team Emirates 75 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 76 Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates +10:23 77 Grega Bole (Slo) Bahrain - Mclaren 78 Dylan Sunderland (Aus) Ntt Pro Cycling 79 Martijn Budding (Ned) Riwal Securitas Cycling Team 80 Sven Erik Bystrøm (Nor) Uae Team Emirates 81 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Securitas Cycling Team 82 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Wb +11:07 83 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj +11:50 84 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj 85 Mirco Maestri (Ita) Bardiani Csf Faizane' 86 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 87 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu Ktm 88 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural - Seguros Rga 89 Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg Santic +12:25 90 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo +13:44 91 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Mclaren 92 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain - Mclaren 93 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos - Bh 94 Axel Zingle (Fra) Nippo Delko Provence 95 Jay Robert Thomson (Rsa) Ntt Pro Cycling 96 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 97 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea - Samsic 98 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 99 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 100 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 101 Tom Bohli (Sui) Uae Team Emirates 102 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 103 Johannes Schinnagel (Ger) Team Vorarlberg Santic 104 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 105 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 106 Romain Le Roux (Fra) Team Arkea - Samsic 107 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros Rga 108 Matteo Busato (Ita) Vini Zabu Ktm 109 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence +20:27 110 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 111 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 112 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - Bh 113 Manuel Senni (Ita) Bardiani Csf Faizane' 114 Alexis Guerin (Fra) Team Vorarlberg Santic 115 Dusan Rajovic (Srb) Nippo Delko Provence 116 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 117 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg Santic DNF Philipp Walsleben (Ger) Alpecin - Fenix DNF Miguel Heidemann (Ger) Leopard Pro Cycling DNF Szymon Rekita (Pol) Leopard Pro Cycling DNF Jan Petelin (Lux) Vini Zabu Ktm DNF Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural - Seguros Rga DNF Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros Rga DNF Marco Benfatto (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF William Clarke (Aus) Trek - Segafredo DNF Michael Carbel Svendgaard (Den) Ntt Pro Cycling DNF Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole DNF Alessandro Pessot (Ita) Bardiani Csf Faizane' Генеральная классификация после 4 этапа 1 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 12:24:07 2 Aime De Gendt (Bel) Circus - Wanty Gobert +17 3 Markus Hoelgaard (Nor) Uno - X Pro Cycling Team +19 4 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal +21 5 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix +31 6 Jan Bakelants (Bel) Circus - Wanty Gobert +34 7 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R La Mondiale +38 8 Clément Champoussin (Fra) Ag2R La Mondiale 9 Mauro Schmid (Sui) Leopard Pro Cycling 10 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Securitas Cycling Team 11 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 12 Petr Vakoč (Cze) Alpecin - Fenix +40 13 Quinn Simmons (Usa) Trek - Segafredo +47 14 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Wb +58 15 Romain Hardy (Fra) Team Arkea - Samsic +01:21 16 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain - Mclaren 17 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +01:59 18 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Ntt Pro Cycling +02:03 19 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +02:06 20 Mathias De Witte (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole +02:09 21 Lawrence Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 22 Jetse Bol (Ned) Burgos - Bh 23 Eros Capecchi (Ita) Bahrain - Mclaren 24 Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg Santic 25 Ivan Centrone (Lux) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 26 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 27 James Shaw (Gbr) Riwal Securitas Cycling Team 28 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 29 Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty Gobert 30 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 31 Umberto Marengo (Ita) Vini Zabu Ktm +02:20 32 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 33 Arjen Livyns (Bel) Bingoal Wb +02:25 34 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 35 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 36 Michel Ries (Lux) Trek - Segafredo 37 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural - Seguros Rga +02:34 38 Jan Maas (Ned) Leopard Pro Cycling +02:46 39 Juan Pedro Lopez Perez (Esp) Trek - Segafredo +02:48 40 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal +03:14 41 Nick Van Der Lijke (Ned) Riwal Securitas Cycling Team +03:26 42 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos - Bh +03:40 43 Torjus Sleen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team +03:47 44 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros Rga +03:54 45 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert +03:55 46 François Bidard (Fra) Ag2R La Mondiale +04:01 47 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus - Wanty Gobert +04:09 48 Danilo Wyss (Sui) Ntt Pro Cycling 49 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +04:21 50 Laurens Huys (Bel) Bingoal Wb 51 Eduard-Michael Grosu (Rou) Nippo Delko Provence +04:51 52 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani Csf Faizane' +05:05 53 Rui Oliveira (Por) Uae Team Emirates 54 August Jensen (Nor) Riwal Securitas Cycling Team +05:11 55 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team +05:27 56 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - Bh +06:08 57 Loïc Vliegen (Bel) Circus - Wanty Gobert +06:27 58 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj +06:29 59 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence +06:47 60 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 61 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team +06:58 62 Benjamin King (Usa) Ntt Pro Cycling +07:17 63 Tony Gallopin (Fra) Ag2R La Mondiale +08:18 64 Jasper Philipsen (Bel) Uae Team Emirates +08:20 65 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal +08:30 66 Matthew Gibson (Gbr) Burgos - Bh +10:53 67 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Securitas Cycling Team +10:57 68 Dylan Sunderland (Aus) Ntt Pro Cycling +11:09 69 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +11:13 70 Martijn Budding (Ned) Riwal Securitas Cycling Team +11:34 71 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Wb +11:41 72 Grega Bole (Slo) Bahrain - Mclaren +11:43 73 Fred Wright (Gbr) Bahrain - Mclaren +13:05 74 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj +13:20 75 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea - Samsic +13:27 76 Baptiste Planckaert (Bel) Bingoal Wb +13:44 77 Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team +14:01 78 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj +14:14 79 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +14:32 80 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno - X Pro Cycling Team +14:35 81 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team +14:46 82 Jacob Hindsgaul Madsen (Den) Uno - X Pro Cycling Team +14:50 83 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural - Seguros Rga +15:11 84 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea - Samsic +15:24 85 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - Fdj +15:25 86 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team +15:37 87 Charles Quarterman (Gbr) Trek - Segafredo +15:41 88 Matteo Busato (Ita) Vini Zabu Ktm +15:53 89 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos - Bh +16:28 90 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj +16:33 91 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo +16:47 92 Arthur Kluckers (Lux) Leopard Pro Cycling +16:48 93 Romain Le Roux (Fra) Team Arkea - Samsic +17:24 94 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros Rga +17:33 95 Johannes Schinnagel (Ger) Team Vorarlberg Santic +17:59 96 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain - Mclaren +18:15 97 Mirco Maestri (Ita) Bardiani Csf Faizane' +18:38 98 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain - Mclaren +19:00 99 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +19:12 100 Sven Erik Bystrøm (Nor) Uae Team Emirates +19:28 101 Etienne Van Empel (Ned) Vini Zabu Ktm +20:01 102 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence +20:50 103 Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole 104 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj +21:41 105 Manuel Senni (Ita) Bardiani Csf Faizane' +22:06 106 Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates +23:38 107 Alexis Guerin (Fra) Team Vorarlberg Santic +24:03 108 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team +24:27 109 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence +27:06 110 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - Bh +27:32 111 Axel Zingle (Fra) Nippo Delko Provence +31:18 112 Dusan Rajovic (Srb) Nippo Delko Provence +32:34 113 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Metropole +35:09 114 Jay Robert Thomson (Rsa) Ntt Pro Cycling +35:45 115 Tom Bohli (Sui) Uae Team Emirates +36:38 116 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg Santic +37:07 117 Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg Santic +37:14 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Люксембурга Skoda-Tour de Luxembourg многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro



