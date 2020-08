Tour Poitou-Charentes-2020. Этап 4 Категория:

Сегодня, 16:48 Montmoreau - Royan, 199,9 км 1 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 3:34:13 2 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - McLaren 0:00:00 3 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 4 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 5 Silvan Dillier (Sui) AG2R La Mondiale 6 Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko Provence 7 Corné Van Kessel (Ned) Circus - Wanty Gobert 8 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 9 Thomas Boudat (Fra) Team Arkéa - Samsic 10 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural - Seguros RGA 11 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 12 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept 13 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 14 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 15 Josef Cerný (Cze) CCC Team 16 Ivan Centrone (Lux) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 17 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 18 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 19 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 20 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 21 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 22 Jordan Levasseur (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 23 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Securitas Cycling Team 24 Julius Johansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 25 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 26 Diego Lopez Fuentes (Esp) Euskaltel - Euskadi 27 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa - Samsic 28 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 29 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 30 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 31 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 32 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 33 Elmar Reinders (Ned) Riwal Securitas Cycling Team 34 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 35 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain - McLaren 36 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 37 William Barta (Usa) CCC Team 38 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 39 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Securitas Cycling Team 40 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step 41 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 42 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 43 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 44 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 45 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick Step 46 Fernando Barceló Aragon (Esp) Cofidis 47 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 48 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 49 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert 50 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkéa - Samsic 51 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 52 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 53 Floris De Tier (Bel) Alpecin - Fenix 54 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 55 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 56 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 57 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 58 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 59 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:00:16 60 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 61 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 0:00:18 62 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 0:00:22 63 Hugo Page (Fra) Groupama - FDJ 0:00:29 64 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:00:31 65 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizanè 66 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - McLaren 0:00:43 67 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 68 Marlon Gaillard (Fra) Total Direct Energie 69 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 70 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 71 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 72 Marco Mathis (Ger) Cofidis 73 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 74 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 75 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:00:49 76 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:52 77 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - McLaren 0:01:12 78 Marco Benfatto (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:01:16 79 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:18 80 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 81 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 82 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 83 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 84 Grega Bole (Slo) Bahrain - McLaren 85 Francisco José Ventoso Alberdi (Esp) CCC Team 0:01:21 86 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 0:01:34 87 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:01:36 88 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 89 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 90 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 0:01:40 91 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:45 92 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:54 93 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 94 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:00:00 95 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:54 96 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 97 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel - Euskadi 0:01:56 98 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 99 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskaltel - Euskadi 100 Matis Louvel (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:22 101 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:27 102 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 103 Harry Tanfield (Gbr) AG2R La Mondiale 0:02:45 104 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 0:03:14 105 Enrico Zanoncello (Ita) Cofidis 106 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 107 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 108 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:16 109 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 110 Petr Vakoc (Cze) Alpecin - Fenix 111 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:03:46 112 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:04:51 113 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:07:25 114 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 115 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 116 Iuri Filosi (Ita) Bardiani CSF Faizanè 117 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:08:46 118 James Shaw (Gbr) Riwal Securitas Cycling Team 119 Christoffer Lisson (Den) Riwal Securitas Cycling Team 120 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Securitas Cycling Team DNF Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskaltel - Euskadi DNF Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF Faizanè DNF Justin Mottier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept DNF Nicolas Dalla Valle (Ita) Bardiani CSF Faizanè DNS Matteo Pelucchi (Ita) Bardiani CSF DNS Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team DNS Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick Step DNS Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal Итоговая генеральная классификация: 1 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 15:18:59 2 Josef Cerný (Cze) CCC Team 0:00:12 3 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:00:32 4 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:39 5 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:45 6 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 7 Elmar Reinders (Ned) Riwal Securitas Cycling Team 0:00:59 8 Julius Johansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:03 9 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 0:01:10 10 Silvan Dillier (Sui) AG2R La Mondiale 0:01:12 11 William Barta (Usa) CCC Team 12 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 0:01:15 13 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:01:24 14 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:27 15 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:01:32 16 Samuel Leroux (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:01:39 17 Alexander Krieger (Ger) Alpecin - Fenix 0:01:49 18 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:01:50 19 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:01:51 20 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 0:01:58 21 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 0:02:11 22 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step 23 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 0:02:12 24 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:02:15 25 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:02:30 26 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 0:02:31 27 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:02:33 28 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 0:02:48 29 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:02:49 30 Floris De Tier (Bel) Alpecin - Fenix 0:02:52 31 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain - McLaren 0:02:58 32 Ivan Centrone (Lux) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:02:59 33 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin - Fenix 0:03:00 34 Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:03:03 35 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:03:14 36 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:03:23 37 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 0:03:24 38 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 0:03:28 39 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Astana Pro Team 0:03:30 40 Mikel Iturria Segurola (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:03:32 41 Jordan Levasseur (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:03:38 42 Thomas Boudat (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:03:46 43 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:03:49 44 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:03:57 45 Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko Provence 0:04:03 46 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:04 47 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Vital Concept 0:04:05 48 Corné Van Kessel (Ned) Circus - Wanty Gobert 0:04:06 49 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 0:04:08 50 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:04:10 51 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick Step 0:04:12 52 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - McLaren 0:04:14 53 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:18 54 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 0:04:46 55 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:04:55 56 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 0:04:58 57 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:20 58 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:05:22 59 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:23 60 Sergio Roman Martin Galan (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:30 61 Jérémy Leveau (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:05:45 62 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 0:05:54 63 Petr Vakoc (Cze) Alpecin - Fenix 0:05:59 64 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - McLaren 0:06:07 65 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:06:24 66 Julien Morice (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:06:28 67 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 0:06:32 68 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:06:50 69 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:06:53 70 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkéa - Samsic 0:06:54 71 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - McLaren 0:07:05 72 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels - Vital Concept 0:07:32 73 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:07:37 74 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 0:07:45 75 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 0:08:09 76 Fernando Barceló Aragon (Esp) Cofidis 77 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:08:15 78 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:08:23 79 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:09:05 80 Senne Leysen (Bel) Alpecin - Fenix 0:09:07 81 Grega Bole (Slo) Bahrain - McLaren 0:09:09 82 Enrico Zanoncello (Ita) Cofidis 0:09:13 83 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:09:21 84 Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence 0:09:41 85 Alfdan De Decker (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:09:44 86 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:09:48 87 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:10:09 88 Marco Benfatto (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:10:22 89 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:10:40 90 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:11:00 91 Benoît Jarrier (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:11:06 92 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 0:11:17 93 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel - Euskadi 0:11:21 94 Christoffer Lisson (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:12:29 95 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:12:52 96 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 0:13:15 97 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:13:27 98 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 0:13:28 99 Matis Louvel (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:13:29 100 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:13:37 101 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:14:05 102 James Shaw (Gbr) Riwal Securitas Cycling Team 0:14:08 103 Francisco José Ventoso Alberdi (Esp) CCC Team 0:14:30 104 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:14:36 105 Marlon Gaillard (Fra) Total Direct Energie 0:15:49 106 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:17:02 107 Emiel Vermeulen (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:17:19 108 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 0:19:16 109 Marco Mathis (Ger) Cofidis 0:19:17 110 Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence 0:20:22 111 Baptiste Bleier (Fra) St Michel - Auber 93 0:21:06 112 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:21:16 113 Hugo Page (Fra) Groupama - FDJ 0:23:16 114 Iuri Filosi (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:23:55 115 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:24:07 116 Harry Tanfield (Gbr) AG2R La Mondiale 0:25:18 117 Diego Lopez Fuentes (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:26:44 118 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 0:27:41 119 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Securitas Cycling Team 0:29:20 120 Ludwig De Winter (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:32:52 