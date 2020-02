Tour des Alpes Maritimes et du Var-2020. Этап 2 Категория:

Вчера, 18:05 Pégomas - Col d'Èze, 175,7 км 1 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 4:44:17 2 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:00:40 3 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 5 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 6 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 8 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 9 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 10 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 11 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 12 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 13 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 14 Attila Valter (Hun) CCC Team 15 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 16 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 17 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 18 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 19 Julien El Fares (Fra) Nippo Delko Provence 20 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 21 Arjen Livyns (Bel) Wallonie Bruxelles 22 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 23 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 24 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:01:08 25 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:01:19 26 Thibault Ferasse (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:02:03 27 Michael Valgren Hundahl (Den) NTT Pro Cycling 0:02:13 28 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 29 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 30 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:03:03 31 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 0:03:37 32 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 33 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 34 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 0:04:48 35 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 36 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 37 Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb 0:06:58 38 William Barta (Usa) CCC Team 39 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 40 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 41 Damian Luscher (Swi) Swiss Racing Academy 42 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez 0:07:11 43 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:09:28 44 Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic 45 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 46 Ivan Centrone (Lux) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:12:20 47 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:12:31 48 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 49 Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mex) EF Pro Cycling 50 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:13:05 51 Jesper Schultz (Den) Riwal Readynez 52 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:13:29 53 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 54 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 55 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 56 Adrien Garel (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 57 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 58 Andreas Nielsen (Den) NTT Pro Cycling 59 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 60 Matthias Reutimann (Swi) Swiss Racing Academy 61 Eddy Fine (Fra) Cofidis 62 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 63 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 64 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 65 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 66 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 67 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence 68 Reinardt Janse van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 69 Maxime Cam (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 70 Anthony Perez (Fra) Cofidis 71 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 0:14:06 72 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 0:16:07 73 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 0:16:39 74 Felix Gall (Aut) Team Sunweb 75 Lucas De Rossi (Fra) Nippo Delko Provence 76 Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez 77 Jonathan Bogli (Swi) Swiss Racing Academy 78 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 0:19:06 79 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept 80 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:19:07 81 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:20:58 82 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 83 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 84 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 85 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 86 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 87 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 88 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 89 Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 90 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea-Samsic 91 Lars Van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 92 Joel Suter (Swi) Wallonie Bruxelles 93 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 94 Timon Ruegg (Swi) Swiss Racing Academy 95 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 0:22:26 96 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 0:24:18 97 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez 98 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez 99 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 0:24:51 100 Alexandre Geniez (Fra) AG2R la Mondiale 0:24:53 101 Baptiste Bleier (Fra) St Michel-Auber 93 0:26:57 102 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:28:44 103 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:33:49 104 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 105 Samuel Leroux (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:37:34 106 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 107 Baptiste Constantin (Fra) St Michel-Auber 93 108 Maximilien Picoux (Bel) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 109 Christophe Masson (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 110 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 111 Yves Lutof (Swi) Swiss Racing Academy DNF Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence DNF Atsushi Oka (Jpn) Nippo Delko Provence DNF Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels-Vital Concept DNF Raphael Krahemann (Swi) Swiss Racing Academy DNS Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez DNS Tom Dernies (Bel) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole DNS Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel-Auber 93 Генеральная классификация после 2 этапа 1 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 9:38:26 2 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:00:38 3 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:00:40 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 5 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 6 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 7 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 8 Attila Valter (Hun) CCC Team 9 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 10 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 11 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 12 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 13 Julien El Fares (Fra) Nippo Delko Provence 14 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 15 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 16 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 17 Arjen Livyns (Bel) Wallonie Bruxelles 18 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 0:00:46 19 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 20 Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:10 21 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:01:14 22 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:01:24 23 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:01:25 24 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:01:42 25 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 26 Thibault Ferasse (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:02:09 27 Michael Valgren Hundahl (Den) NTT Pro Cycling 0:02:24 28 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:02:33 29 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 0:03:02 30 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 0:05:03 31 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:05:17 32 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:06:20 33 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 0:06:51 34 Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb 0:07:04 35 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 0:07:05 36 Damian Luscher (Swi) Swiss Racing Academy 0:08:00 37 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:09:11 38 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez 0:09:25 39 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:10:26 40 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 41 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:10:30 42 William Barta (Usa) CCC Team 0:11:21 43 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 0:12:56 44 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 0:13:14 45 Ivan Centrone (Lux) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:13:15 46 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:13:23 47 Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mex) EF Pro Cycling 0:13:33 48 Matthias Reutimann (Swi) Swiss Racing Academy 0:14:03 49 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:14:20 50 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:14:23 51 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:14:31 52 Eddy Fine (Fra) Cofidis 53 Reinardt Janse van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 0:14:38 54 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 0:15:13 55 Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko Provence 0:15:43 56 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 0:16:32 57 Maxime Cam (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:16:57 58 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:17:33 59 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 60 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 0:19:25 61 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept 0:20:08 62 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:20:35 63 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 0:20:54 64 Jesper Schultz (Den) Riwal Readynez 0:21:09 65 Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic 0:21:20 66 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 0:21:23 67 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:21:55 68 Felix Gall (Aut) Team Sunweb 69 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 0:22:00 70 Lars Van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:22:50 71 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 0:23:12 72 Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 0:23:13 73 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 0:23:21 74 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:23:58 75 Andreas Nielsen (Den) NTT Pro Cycling 76 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez 0:24:52 77 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:25:18 78 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 0:25:21 79 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 80 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:26:00 81 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:26:14 82 Adrien Garel (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:26:19 83 Lucas De Rossi (Fra) Nippo Delko Provence 0:26:23 84 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 0:27:08 85 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 0:27:46 86 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:29:02 87 Joel Suter (Swi) Wallonie Bruxelles 0:29:24 88 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 0:30:42 89 Timon Ruegg (Swi) Swiss Racing Academy 90 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:31:27 91 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 0:31:29 92 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo 0:31:31 93 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 0:33:00 94 Jonathan Bogli (Swi) Swiss Racing Academy 0:34:13 95 Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez 0:35:05 96 Baptiste Bleier (Fra) St Michel-Auber 93 0:36:41 97 Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling 0:38:36 98 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:39:24 99 Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 0:39:53 100 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkea-Samsic 0:40:10 101 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez 0:42:44 102 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 0:43:17 103 Alexandre Geniez (Fra) AG2R la Mondiale 0:43:19 104 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:43:33 105 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:46:11 106 Baptiste Constantin (Fra) St Michel-Auber 93 0:47:18 107 Samuel Leroux (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 108 Yves Lutof (Swi) Swiss Racing Academy 109 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 0:49:56 110 Maximilien Picoux (Bel) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:56:00 111 Christophe Masson (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 