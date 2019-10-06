Tour of Iran (Azarbaijan)-2019. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:22
Serin - Tabriz, 188,9 км
1. Thomas Joseph (Bel) Tarteletto - Isorex
2. Mohammad Ganjkhanlou (Iri) Foolad Mobarakeh Sepahan
3. Youcef Reguigui (Alg) Terengganu Inc. TSG
Итоговая генеральная классификация:
1. Savva Novikov (Rus) Lokosphinx
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