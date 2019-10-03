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Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Tour of Iran (Azarbaijan)-2019. Этап 1

 

 

 

 

 

 

  Tabriz - Aras Free Zone, 148,3 км  
  1   SMIRNOV Alexandr (Rus) LOKOSPHINX   3:15:17  
  2   REGUIGUI Youcef (Alg) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM   0:00:00  
  3   HENDRICKS Clint (Rsa) PROTOUCH      
  4   LI Zisen (Chn) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM      
  5   NATEGHI Mahdi (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN      
  6   ASADOV Elchin (Aze) VIB SPORTS      
  7   OLAMAEI Mahdi (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM      
  8   STOCKMAN Michiel (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  9   MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman (Mas) TEAM SAPURA CYCLING      
  10   MALNEV Sergey (Rus) LOKOSPHINX      
  11   REZVANI GILKOLAEI Morteza (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM      
  12   KHORSHID Khalil (Iri) YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE      
  13   SVESHNIKOV Kirill (Rus) LOKOSPHINX      
  14   GANJKHANLOU Mohammad (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN      
  15   VDOVIN Alexander (Rus) LOKOSPHINX      
  16   VANTOMME Maxime (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  17   REGUERO CORRAL Gabriel (Esp) VIB SPORTS      
  18   BAZHKOU Stanislau (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  19   SHUMOV Nikolai (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  20   SEYEDGHALICHI Seyedmiladmohammad (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM      
  21   VOGT Mario (Ger) TEAM SAPURA CYCLING      
  22   MOKHTARI MEMAR Farhad (Iri) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM      
  23   NAJAFI Bahram (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM      
  24   DU PLOOY Rohan (Rsa) PROTOUCH      
  25   MIKAYILZADE Musa (Aze)      
  26   ARMOON Mehdi (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN      
  27   OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS      
  28   NOVIKOV Savva (Rus) LOKOSPHINX      
  29   ALIZADEH CHAKHERLOU Jafar (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM      
  30   BATMUNKH Maral-Erdene (Mgl) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM      
  31   RAHMANIBEIRAGH Mohsen (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN      
  32   RAILEANU Cristian (Mda) TEAM SAPURA CYCLING      
  33   VAN HEERDEN Eddie (Rsa) PROTOUCH      
  34   KOLAHDOUZ HAGH Amir (Iri) TAIYUAN MIOGEE CYCLING TEAM      
  35   MONSALVE Yonnatta (Ven) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM      
  36   SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo (Col) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM      
  37   RAZI Kamal (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM      
  38   JABRAYILOV Samir (Aze) MINSK CYCLING CLUB      
  39   OTHMAN Muhamad Afiq Huznie (Mas) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM      
  40   SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  41   MOUSAZADEH Aliasghar (Iri)      
  42   MAMMADOV Mahmud (Aze) LVIV CYCLING TEAM      
  43   ASTAFYEV Stepan (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS      
  44   OVECHKIN Artem (Rus) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM      
  45   SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS      
  46   POURHASHEMI Hamid (Iri) YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE      
  47   MOHD SHUKRI Muhammad Shaiful Adlan (Mas) TEAM SAPURA CYCLING      
  48   NIKITIN Matvey (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS      
  49   BEYK KHORMIZI Hamid (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM      
  50   EWART Jesse (Aus) TEAM SAPURA CYCLING      
  51   MAIN Kent (Rsa) PROTOUCH      
  52   LAGAB Azzedine (Alg) VIB SPORTS      
  53   ORMISTON Callum (Rsa) PROTOUCH      
  54   NEMATI KHIAVI Ali (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM      
  55   NIKIFOROV Arseny (Rus) LOKOSPHINX      
  56   RAJABLOU Mohammad (Iri)      
  57   GAHRAMANLI Kanan (Aze)      
  58   RAKANI Keivan (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM      
  59   AZMAN Muhammad Zawawi (Mas) TEAM SAPURA CYCLING      
  60   JOSEPH Thomas (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  61   CHAICHIRAGHIMI Mohammadesmaeil (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN      
  62   JAMAHISIAN GHALEHSEFIDI Amirhossein (Iri)      
  63   ROSDI Mohd Nor Umardi (Mas) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM      
  64   VAN BREUSSEGEM Elias (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  65   IVASHKIN Anton (Blr) MINSK CYCLING CLUB      
  66   BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB   0:00:15  
  67   FOURIE James (Rsa) PROTOUCH      
  68   SEFA Ylber (Alb) TARTELETTO - ISOREX      
  69   MAZOCHIAN Mehdi (Iri)   0:00:22  
  70   WANG Jiancai (Chn) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM   0:00:26  
  71   CHZHAN Igor (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS   0:00:00  
  72   AIT EL ABDIA Anass (Mar) VIB SPORTS      
  73   PAYDAR SHIRVANEHDEH SAJJAD (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM   0:01:33  
  74   ROUZBAHANEH Mahdi (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM   0:06:31  
  75   SAFARLI Mikayil (Aze)      
  76   GOEMAN Jonas (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  77   QURBANOV Ali (Aze)   0:21:57  
  OTL   NOORMOHAMMADI BAYGI Ahmad (Iri) OMIDNIA MASHHAD   TEAM  
  DNF   LI Hu (Chn) TIANYOUDE HOTEL CYCLING      

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Теги к статье: Tour of Iran (Azarbaijan) многодневная велогонка гонка категории 2.1 Asia Tour

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Комментарии

  • Sm1T
    Александр Конышев - новый вел ... (15)
    Sm1T-Фото
    Ууууууу чувствуете? В первых коментах завоняло совком.:-) Всем хорошего дня. Велики рулят. Особенно красные
  • Sm1T
    Israel Cycling Academy - новы ... (13)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Для тибя student может и небыл, покудава ты даше пастиснялся указать свае местажительства в сваей анкете, что характеризует тибя непатриотом сваей страны и Родины. А вот для меня как гражданина СССР и РОССИИ, советский и российский велоспорт легендарный. Меньшов выигравший два гран тура Вуэльта и Джиро, Джамолидин Абдужапаров, считавшийся одним из лучших спринтеров мира...Берзин победитель Джиро., Ааво Пикуус, олимпийский чемпион, Конышев,победитель этапов Ткр де Франс и Вуэльты, Винокуров, олимпийский чемпион, победитель Вуэльты., ЛБЛ, . ПАРИЖ -НИЦЦА. Вячеслав Екимов, трехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира..Виктор Капитонов, олимпийскмй чемпион..Павел Тонков , победитель Джиро д Италия.Андрей Чмиль, обладатель кубка мира..победитель Париж-Рубэ..Тур Фландрии, Милан-Сан Ремо. ..и многие , многие другие российские победители весенних классик и этапов Гран туров. И, что после таких имен Российский велоспорт не великий и не легендарный? Да у тебя совести нет просто. Иди болей за всяких сальбутамольных фруминаторов и им подобных. Не пиши мне больше.
    Надо больше национализма! Слишком мало! По мне, так самое клевое в Катюге это наши патриотичные и родный Пурито Родригес:-) и Сашко Кристофф
  • Marodior
    Israel Cycling Academy - новы ... (13)
    Marodior-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Ну может тинькоф вернётся еще

    Надеюсь и я тоже, каким бы эпотажным и неоднозначным человеком он ни был, для российского велоспорта он сделал очень много, прочим остается стыдиться тому, что не уберегли плоды его трудов.



    В любом случае, то что происходило при сотрудничестве с Альпецином с Катюшей, чем дальше тем больше удручало, может с евреями будет лучше, хоть я и сильно сомневаюсь в этом, но говорить наперед, это как минимум глупо. Так что будем следим за результатами и надеяться, что команда снова станет полностью нашей (представителей бывшего СССР), хотя, конечно, против гонщиков других стран ничего не имею.

  • Earl57
    Тур Хорватии-2019. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Зритель выбежал на дорогу после финиша и устроил завал, в котором оказались Эдмонсон, Фрапорти, Сирил Готье и Мохорич. У Мохорича серьезные травмы - сломано два ребра, левосторонний пневмоторакс, внутреннее кровотечение, кожные повреждения. Уцелел в большом завале за 7 км до финиша и пострадал уже после финиша. Нет слов просто diablo

  • jerzyk
    Israel Cycling Academy - новы ... (13)
    jerzyk-Фото
    Советский велоспорт - не росийский!
  • Адриен
    Israel Cycling Academy - новы ... (13)
    Адриен-Фото
    Да какое "дно"? Была российская Катюша, потом - швейцарская с добавкой альпецина, а сейчас - НИКАКОЙ !.. По рейтингу Forbes в России - больше ста (!!!) долларовых миллиардеров. Причем каждый год их становится на пяток больше. В той же Британии - в двое меньше. Я уже не пишу про Бенилюкс, Францию или Испанию. Так что дело совсем не в количестве денег... Просто их стараются вкладывать - если говорить о спорте - во что-то более прагматичное и прибыльное. А велоспорт... Тут совсем ИНОЕ. Как говорил Лэнс в своей прощальной речи - "But finally the last thing I'll say to the people who don't believe in cycling, the cynics and the sceptics. I'M SORRY FOR YOU. I'm sorry that you can’t dream big. I'm sorry you don't believe in miracles..." Видать, МЕЧТАТЕЛЕЙ среди это сотни просто нет...
  • Astanaforever
    Israel Cycling Academy - новы ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Для тибя student может и небыл, покудава ты даше пастиснялся указать свае местажительства в сваей анкете, что характеризует тибя непатриотом сваей страны и Родины. А вот для меня как гражданина СССР и РОССИИ, советский и российский велоспорт легендарный. Меньшов выигравший два гран тура Вуэльта и Джиро, Джамолидин Абдужапаров, считавшийся одним из лучших спринтеров мира...Берзин победитель Джиро., Ааво Пикуус, олимпийский чемпион, Конышев,победитель этапов Ткр де Франс и Вуэльты, Винокуров, олимпийский чемпион, победитель Вуэльты., ЛБЛ, . ПАРИЖ -НИЦЦА. Вячеслав Екимов, трехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира..Виктор Капитонов, олимпийскмй чемпион..Павел Тонков , победитель Джиро д Италия.Андрей Чмиль, обладатель кубка мира..победитель Париж-Рубэ..Тур Фландрии, Милан-Сан Ремо. ..и многие , многие другие российские победители весенних классик и этапов Гран туров. И, что после таких имен Российский велоспорт не великий и не легендарный? Да у тебя совести нет просто. Иди болей за всяких сальбутамольных фруминаторов и им подобных. Не пиши мне больше.
  • Student
    Давид де ла Крус переходит в к ... (3)
    Student-Фото
    Цитата: Sezar
     Теперь Погачара будет возить. Хороший выбор, Мачин идет правильной дорогой.
    Та в эмиратах на самом деле полно скрытых генеральщиков. Кошта, Энао. Теперь и де Ла Крус.
  • Student
    Israel Cycling Academy - новы ... (13)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Вот и наступил крах Российского легендарного велоспорта.в мировом пелотоне...когда иностранное государство поглощает истинно российский бренд..Когда сыновья легендарных российских велогонщиков выступают за иностранные государства...Печаль.Так вот кто Катюшу сливал все эти годы? В принципе аналогично как и с государством тоже.
    Не был не когда он легендарным, как и остальное, написанное тобой является бредом.
  • Николай Степаныч
    Александр Конышев - новый вел ... (15)
    Николай Степаныч-Фото

    Дремучая полиция паспортов резвится в комментариях. Удачи парню, ни щепотки удачи тем, кто знает, как лучше жить другим.

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