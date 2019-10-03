Tour of Iran (Azarbaijan)-2019. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 17:30
|Tabriz - Aras Free Zone, 148,3 км
|1
|SMIRNOV Alexandr (Rus) LOKOSPHINX
|3:15:17
|2
|REGUIGUI Youcef (Alg) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM
|0:00:00
|3
|HENDRICKS Clint (Rsa) PROTOUCH
|4
|LI Zisen (Chn) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM
|5
|NATEGHI Mahdi (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN
|6
|ASADOV Elchin (Aze) VIB SPORTS
|7
|OLAMAEI Mahdi (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM
|8
|STOCKMAN Michiel (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|9
|MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman (Mas) TEAM SAPURA CYCLING
|10
|MALNEV Sergey (Rus) LOKOSPHINX
|11
|REZVANI GILKOLAEI Morteza (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM
|12
|KHORSHID Khalil (Iri) YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE
|13
|SVESHNIKOV Kirill (Rus) LOKOSPHINX
|14
|GANJKHANLOU Mohammad (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN
|15
|VDOVIN Alexander (Rus) LOKOSPHINX
|16
|VANTOMME Maxime (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|17
|REGUERO CORRAL Gabriel (Esp) VIB SPORTS
|18
|BAZHKOU Stanislau (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|19
|SHUMOV Nikolai (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|20
|SEYEDGHALICHI Seyedmiladmohammad (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM
|21
|VOGT Mario (Ger) TEAM SAPURA CYCLING
|22
|MOKHTARI MEMAR Farhad (Iri) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM
|23
|NAJAFI Bahram (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM
|24
|DU PLOOY Rohan (Rsa) PROTOUCH
|25
|MIKAYILZADE Musa (Aze)
|26
|ARMOON Mehdi (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN
|27
|OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS
|28
|NOVIKOV Savva (Rus) LOKOSPHINX
|29
|ALIZADEH CHAKHERLOU Jafar (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM
|30
|BATMUNKH Maral-Erdene (Mgl) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM
|31
|RAHMANIBEIRAGH Mohsen (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN
|32
|RAILEANU Cristian (Mda) TEAM SAPURA CYCLING
|33
|VAN HEERDEN Eddie (Rsa) PROTOUCH
|34
|KOLAHDOUZ HAGH Amir (Iri) TAIYUAN MIOGEE CYCLING TEAM
|35
|MONSALVE Yonnatta (Ven) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM
|36
|SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo (Col) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM
|37
|RAZI Kamal (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM
|38
|JABRAYILOV Samir (Aze) MINSK CYCLING CLUB
|39
|OTHMAN Muhamad Afiq Huznie (Mas) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM
|40
|SOBAL Yauhen (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|41
|MOUSAZADEH Aliasghar (Iri)
|42
|MAMMADOV Mahmud (Aze) LVIV CYCLING TEAM
|43
|ASTAFYEV Stepan (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS
|44
|OVECHKIN Artem (Rus) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM
|45
|SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS
|46
|POURHASHEMI Hamid (Iri) YUNNAN LVSHAN LANDSCAPE
|47
|MOHD SHUKRI Muhammad Shaiful Adlan (Mas) TEAM SAPURA CYCLING
|48
|NIKITIN Matvey (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS
|49
|BEYK KHORMIZI Hamid (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM
|50
|EWART Jesse (Aus) TEAM SAPURA CYCLING
|51
|MAIN Kent (Rsa) PROTOUCH
|52
|LAGAB Azzedine (Alg) VIB SPORTS
|53
|ORMISTON Callum (Rsa) PROTOUCH
|54
|NEMATI KHIAVI Ali (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM
|55
|NIKIFOROV Arseny (Rus) LOKOSPHINX
|56
|RAJABLOU Mohammad (Iri)
|57
|GAHRAMANLI Kanan (Aze)
|58
|RAKANI Keivan (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM
|59
|AZMAN Muhammad Zawawi (Mas) TEAM SAPURA CYCLING
|60
|JOSEPH Thomas (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|61
|CHAICHIRAGHIMI Mohammadesmaeil (Iri) FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN
|62
|JAMAHISIAN GHALEHSEFIDI Amirhossein (Iri)
|63
|ROSDI Mohd Nor Umardi (Mas) TERENGGANU INC. TSG CYCLING TEAM
|64
|VAN BREUSSEGEM Elias (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|65
|IVASHKIN Anton (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|66
|BIALIAUSKI Vasili (Blr) MINSK CYCLING CLUB
|0:00:15
|67
|FOURIE James (Rsa) PROTOUCH
|68
|SEFA Ylber (Alb) TARTELETTO - ISOREX
|69
|MAZOCHIAN Mehdi (Iri)
|0:00:22
|70
|WANG Jiancai (Chn) TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM
|0:00:26
|71
|CHZHAN Igor (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS
|0:00:00
|72
|AIT EL ABDIA Anass (Mar) VIB SPORTS
|73
|PAYDAR SHIRVANEHDEH SAJJAD (Iri) FENGSHENG SPORTS DFT TEAM
|0:01:33
|74
|ROUZBAHANEH Mahdi (Iri) OMIDNIA MASHHAD TEAM
|0:06:31
|75
|SAFARLI Mikayil (Aze)
|76
|GOEMAN Jonas (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|77
|QURBANOV Ali (Aze)
|0:21:57
|OTL
|NOORMOHAMMADI BAYGI Ahmad (Iri) OMIDNIA MASHHAD
|TEAM
|DNF
|LI Hu (Chn) TIANYOUDE HOTEL CYCLING
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