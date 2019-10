Tour of Iran (Azarbaijan)-2019. Этап 1

Да какое "дно"? Была российская Катюша, потом - швейцарская с добавкой альпецина, а сейчас - НИКАКОЙ !.. По рейтингу Forbes в России - больше ста (!!!) долларовых миллиардеров. Причем каждый год их становится на пяток больше. В той же Британии - в двое меньше. Я уже не пишу про Бенилюкс, Францию или Испанию. Так что дело совсем не в количестве денег... Просто их стараются вкладывать - если говорить о спорте - во что-то более прагматичное и прибыльное. А велоспорт... Тут совсем ИНОЕ. Как говорил Лэнс в своей прощальной речи - "But finally the last thing I'll say to the people who don't believe in cycling, the cynics and the sceptics. I'M SORRY FOR YOU. I'm sorry that you can’t dream big. I'm sorry you don't believe in miracles..." Видать, МЕЧТАТЕЛЕЙ среди это сотни просто нет...