Memorial Marco Pantani-2019

Сегодня, 17:32 Castrocaro Terme e Terra del Sole - Cesenatico, 199,8 км 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 4:50:26 2 Diego Rosa (Ita) Team Ineos 3 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 4 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 5 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 6 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 7 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence 9 Kristian Sbaragli (Ita) Italy 10 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 11 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 12 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 13 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Ineos 14 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 15 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 16 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First 17 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 18 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 19 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita-Prodir 20 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 21 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane' 22 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert Cycling Team 23 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 24 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 25 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 26 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert Cycling Team 27 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm 28 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 29 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 30 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 31 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 32 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF 33 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-B&B Hotels 34 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 35 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 36 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 37 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 38 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 39 Davide Formolo (Ita) Italy 40 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 41 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:00:08 42 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera 0:00:10 43 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 44 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:00:11 45 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 46 Mattia Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 47 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 48 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 49 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:00:39 50 Giovanni Aleotti (Ita) Italy 51 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 52 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 53 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 54 Romain Le Roux (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:33 DNS Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team DNF Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team DNF Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team DNF Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team DNF Davide Cimolai (Ita) Italy DNF Samuele Battistella (Ita) Italy DNF Fabio Felline (Ita) Italy DNF Manuele Tarozzi (Ita) Italy DNF Sean Bennett (Usa) EF Education First DNF Julius Van den Berg (Ned) EF Education First DNF Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) EF Education First DNF Sacha Modolo (Ita) EF Education First DNF Matthew Walls (Gbr) EF Education First DNF James Whelan (Aus) EF Education First DNF Carlos Barbero (Spa) Movistar Team DNF Jaime Castrillo Zapater (Spa) Movistar Team DNF Eduard Prades Reverter (Spa) Movistar Team DNF Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team DNF Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida DNF Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida DNF Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida DNF Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida DNF Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data DNF Jacques Willem Janse van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data DNF Enrico Gasparotto (Swi) Team Dimension Data DNF Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data DNF Gino Mäder (Swi) Team Dimension Data DNF Leonardo Basso (Ita) Team Ineos DNF Michal Golas (Pol) Team Ineos DNF Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates DNF Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates DNF Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates DNF Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF DNF Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF DNF Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli Selle Italia Ktm DNF Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane' DNF Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane' DNF Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane' DNF Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane' DNF Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane' DNF Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane' DNF Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-B&B Hotels DNF Maxime Cam (Fra) Vital Concept-B&B Hotels DNF Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotels DNF Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotels DNF Maxime Chevalier (Fra) Vital Concept-B&B Hotels DNF Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Marco Landi (Ita) Gazprom-Rusvelo DNF Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie DNF Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie DNF Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie DNF Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie DNF Angelo Tulik (Fra) Total Direct Energie DNF Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros Rga DNF Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros Rga DNF Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros Rga DNF Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros Rga DNF Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros Rga DNF Eusebio Pascual Bonhome (Spa) Caja Rural-Seguros Rga DNF Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros Rga DNF Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence DNF Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence DNF Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence DNF Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence DNF Maxime Jarnet (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Brice Feillu (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Jérémy Maison (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Florian Vachon (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Davide Appollonio (Ita) Amore & Vita-Prodir DNF Danilo Celano (Ita) Amore & Vita-Prodir DNF Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita-Prodir DNF Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir DNF Kévin Boyer (Fra) Amore & Vita-Prodir DNF Rubens Rosini (Ita) Amore & Vita-Prodir DNF Emil Dima (Rom) Giotti Victoria DNF Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria DNF Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria DNF Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria DNF Simone Sterbini (Ita) Giotti Victoria DNF Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria DNF Paul Double (Gbr) Team Colpack DNF Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack DNF Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack DNF Jalel Duranti (Ita) Team Colpack DNF Luca Colnaghi (Ita) Team Colpack DNF Giacomo Garavaglia (Ita) Team Colpack DNF Jakob Dorigoni (Ita) Team Colpack DNF Filippo Baroncini (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Matteo Domenicali (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Tommaso Fiaschi (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Nicolo' Parisini (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Thomas Pesenti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Leonardo Bonifazio (Ita) Sangemini-Trevigiani-mg.k Vis DNF Krzysztof Domin (Pol) Sangemini-Trevigiani-mg.k Vis DNF Fabio Mazzucco (Ita) Sangemini-Trevigiani-mg.k Vis DNF Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Trevigiani-mg.k Vis DNF Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Trevigiani-mg.k Vis DNF Nicola Graziato (Ita) Sangemini-Trevigiani-mg.k Vis DNF Filippo Zana (Ita) Sangemini-Trevigiani-mg.k Vis DNF Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera DNF Matteo Bellia (Ita) Biesse Carrera DNF Matteo Carboni (Ita) Biesse Carrera DNF Kevin Colleoni (Ita) Biesse Carrera DNF Michel Piccot Ita) Biesse Carrera 