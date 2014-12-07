Чемпионат Европы по велоспорту-2019. TTT, Mixed Relay

Цитата: Earl57
Нормальный парень. Сегодня он, Боаро и Аффини показали на что способны. Если бы в смешанной эстафете одна женщина не стала выпадать практически сразу после старта и итальянки остались вдвоем, то было бы серебро.
Конечно ))) из 8 команд!! 3 !! Супер результат. Лучше Рубио подписали. Если хотят в многодневках что то показывать или Бутриаго,а так не понятно для кого.хотя может и под классики.? Беппе старый лис,может что и видит в сыне , меня удивляет почему он с Вивиани и Саббатини не ушёл в кофидис.?
Цитата: ktilp-12
У Квиков 54 победы, больше чем у всех, видимо Астана решила работать как они. Уговаривают Фульсанга остаться, чтобы капитанил с молодежью на классиках, а там и Луценко возьмет лидерство, Лопес на Туры.
У Инеоса 20 побед, хотя бюджет составляет, как 2 или 3 команд. После Фруммовской эпопеи видимо стали частенько брать у них допинг пробы, химией в большом количестве не воспользуешься, некоторые гонщики на Туре были усталые. Обычно с начала до конца Тура все они резво бежали, не давая никому уехать, шел постоянный "диктат Скай".
Ну они под тур и многодневки заточены ,под это гонщиков и берут. Для Скай Инеос финишер будет кондиционировать команду, это и два три развозящих , и отдельные тренировки и подготовка вообще другая ,это тренера и персонал разделенный.. При Нынешней подготовке ,времена и классификации и финишеров мало кто может себе позволить , Джумбо в этом году ,я другие и не назову ,наверное, раньше в одной команде были Цабель и Ульрих, Чипо и Панта. Но Крюйсвику с Грюневегеном далеко до них.,очень