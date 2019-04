Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Женская велогонка Категория:

Дата:

Вчера, 15:56 Bastogne - Liège, 138,5 км 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 3:42:10 2 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 0:01:39 3 Demi Vollering (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:43 4 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 5 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 6 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//SRAM Racing 7 Elizabeth Deignan (Gbr) Trek - Segafredo 8 Alena Amialiusik (Blr) Canyon//SRAM Racing 9 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek - Segafredo 10 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Bigla 11 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton - Scott 12 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 13 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 14 Annika Langvad (Den) Boels Dolmans Cycling Team 15 Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:55 16 Katharine Hall (Usa) Boels Dolmans Cycling Team 17 Margarita Victo Garcia Cañellas (Esp) Movistar Women's Team 0:02:05 18 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:02:47 19 Aude Biannic (Fra) Movistar Women's Team 20 Sofia Bertizzolo (Ita) Team Virtu Cycling 21 Marianne Vos (Ned) CCC - Liv 22 Emilia Fahlin (Swe) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 23 Jolanda Neff (Sui) Trek - Segafredo 24 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Women's Team 25 Tatiana Guderzo (Ita) BePink 26 Mikayla Harvey (Nzl) Bigla 27 Marta Cavalli (Ita) Valcar Cylance Cycling 28 Ane Santesteban Gonzalez (Esp) WNT - Rotor Pro Cycling Team 29 Maria Novolodskaya (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 30 Eider Merino Cortazar (Esp) Movistar Women's Team 31 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb 32 Evita Muzic (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 0:03:06 33 Roxane Knetemann (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:04:18 34 Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 35 Letizia Borghesi (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano 36 Victorie Guilman (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 37 Elise Chabbey (Sui) Bigla 38 Anouska Koster (Ned) Team Virtu Cycling 39 Nikola Noskova (Cze) Bigla 40 Antri Christoforou (Cyp) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 41 Riejanne Markus (Ned) CCC - Liv 42 Shara Gillow (Aus) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 43 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 44 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 45 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:04:21 46 Tayler Wiles (Usa) Trek - Segafredo 0:05:56 47 Katia Ragusa (Ita) BePink 0:06:16 48 Elizabeth Banks (Gbr) Bigla 49 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC - Liv 50 Vittoria Guazzini (Ita) Valcar Cylance Cycling 51 Alison Jackson (Can) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 52 Olga Shekel (Ukr) Astana Women's Team 53 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 54 Leigh Ganzar (Usa) Hagens Berman / Supermint 55 Danielle Christmas (Gbr) Lotto Soudal Ladies 56 Kathrin Hammes (Ger) WNT - Rotor Pro Cycling Team 57 Marion Sicot (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport 58 Anastasiia Chursina (Rus) BTC City Ljubljana 59 Lindsay Goldman (Usa) Hagens Berman / Supermint 60 Shannon Malseed (Aus) Team TIBCO - Silicon Valley Bank 61 Rachel Neylan (Aus) Team Virtu Cycling 62 Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling 63 Nadia Quagliotto (Ita) Alé Cipollini 64 Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport 65 Hannah Barnes (Gbr) Canyon//SRAM Racing 66 Whitney Allison (Usa) Hagens Berman / Supermint 67 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton - Scott 68 Sofie De Vuyst (Bel) Parkhotel Valkenburg 69 Carmela Cipriani (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano 0:07:27 70 Omer Shapira (Isr) Canyon//SRAM Racing 0:07:29 71 Lily Williams (Usa) Hagens Berman / Supermint 0:07:52 72 Erica Magnaldi (Ita) WNT - Rotor Pro Cycling Team 0:09:13 73 Lorena Llamas Garcia (Esp) Movistar Women's Team 74 Eri Yonamine (Jpn) Alé Cipollini 0:09:53 75 Eugénie Duval (Fra) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope 76 Jeanne Korevaar (Ned) CCC - Liv 77 Coryn Rivera (Usa) Team Sunweb 78 Sofia Beggin (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano 79 Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:11:20 80 Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 0:14:01 81 Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini 0:15:11 82 Sarah Roy (Aus) Mitchelton - Scott 83 Elisa Balsamo (Ita) Valcar Cylance Cycling 84 Dalia Muccioli (Ita) Valcar Cylance Cycling 85 Alice Barnes (Gbr) Canyon//SRAM Racing 86 Sarah Rijkes (Aut) WNT - Rotor Pro Cycling Team 87 Urška Žigart (Slo) BTC City Ljubljana 88 Louise Hansen (Den) Team Virtu Cycling 0:15:19 89 Sophie Wright (Gbr) Bigla 0:17:26 90 Kylie Waterreus (Ned) Health Mate - Ladies Team 91 Hannah Ludwig (Ger) Canyon//SRAM Racing 92 Moniek Tenniglo (Ned) Mitchelton - Scott 93 Sara Penton (Swe) Team Virtu Cycling OTL Suzanne Verhoeven (Bel) Health Mate - Ladies Team OTL Marie Dessart (Bel) Lotto Soudal Ladies OTL Jessica Allen (Aus) Mitchelton - Scott OTL Lauren Kitchen (Aus) FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope OTL Belle De Gast (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Harriet Owen (Gbr) Hagens Berman / Supermint DNF Christina Schweinberger (Aut) Health Mate - Ladies Team DNF Esther Meisels (Isr) Health Mate - Ladies Team DNF Barbara Malcotti (Ita) Valcar Cylance Cycling DNF Elizaveta Oshurkova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team DNF Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar Cylance Cycling DNF Silvia Valsecchi (Ita) BePink DNF Veronika Anna Kormos (Hun) Health Mate - Ladies Team DNF Liza Rachetto (Usa) Hagens Berman / Supermint DNF Nicole Steigenga (Ned) BePink DNF Olga Deyko (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team DNF Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team DNF Anastasiia Pliaskina (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team DNF Severine Eraud (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Pascale Jeuland (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Saartje Vandenbroucke (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Mieke Docx (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Ashleigh Moolman-Pasio (Rsa) CCC - Liv DNF Paulien Rooijakkers (Ned) CCC - Liv DNF Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies DNF Gulnaz Badykova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team DNF Liane Lippert (Ger) Team Sunweb DNF Gloria Rodriguez Sanchez (Esp) Movistar Women's Team DNF Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Alé Cipollini DNF Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini DNF Anja Longyka (Slo) BTC City Ljubljana DNF Urska Bravec (Slo) BTC City Ljubljana DNF Lauren Stephens (Usa) Team TIBCO - Silicon Valley Bank DNF Rozanne Slik (Ned) Team TIBCO - Silicon Valley Bank DNF Nina Kessler (Ned) Team TIBCO - Silicon Valley Bank DNF Angelica Brogi (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano DNF Gabrielle Pilote-Fortin (Can) WNT - Rotor Pro Cycling Team DNF Simona Frapporti (Ita) BePink DNF Ruth Winder (Usa) Trek - Segafredo DNF Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies DNF Marie Soleil Blais (Can) Astana Women's Team DNF Marina Kurnossova (Kaz) Astana Women's Team DNF Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano DNF Nicole Nesti (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano DNF Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Vania Canvelli (Ita) BePink DNF Lara Vieceli (Ita) WNT - Rotor Pro Cycling Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Liege-Bastogne-Liege женская велогонка Woman Elite женский велоспорт



