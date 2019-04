Brabantse Pijl-2019. Женская велогонка Категория:

Gooik - Gooik, 136,7 км 1 Sofie De Vuyst (Bel) Parkhotel Valkenburg 3:28:56 2 Marta Cavalli (Ita) Valcar Cylance Cycling 0:00:00 3 Coryn Rivera (Usa) Team Sunweb 4 Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team 5 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb 6 Julie Leth (Den) Bigla 7 Letizia Borghesi (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano 0:00:07 8 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 0:00:23 9 Vittoria Guazzini (Ita) Valcar Cylance Cycling 10 Marta Lach (Pol) CCC - Liv 0:01:11 11 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 0:02:12 12 Marianne Vos (Ned) CCC - Liv 0:02:19 13 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb 14 Anna Henderson (Gbr) Brother Uk Tifosi p/b On Form 0:05:37 15 Rebecca Durrell (Gbr) Brother Uk Tifosi p/b On Form 16 Pascale Jeuland (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport 17 Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies 18 Jelena Eric (Srb) Alé Cipollini 19 Arianna Fidanza (Ita) Eurotarget - Bianchi - Vittoria 20 Danielle Christmas (Gbr) Lotto Soudal Ladies 21 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano 22 Daniela Gaß (Ger) Equano-Wase Zon Cycling Team 23 Silvia Pollicini (Ita) Valcar Cylance Cycling 24 Elizabeth Banks (Gbr) Bigla 25 Lizbeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Astana Women's Team 26 Maria Martins (Por) Sopela Women's Team 27 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC - Liv 28 Désirée Ehrler (Sui) Mexx-Watersley Women´s CT 29 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg 30 Emily Wadsworth (Gbr) Brother Uk Tifosi p/b On Form 31 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 32 Lone Meertens (Bel) Keukens Redant Cycling Team 33 Karlijn Swinkels (Ned) Alé Cipollini 34 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb 35 Teuntje Beekhuis (Ned) Biehler Pro Cycling 36 Noemie Abgrall (Fra) Charente - Maritime Women Cycling 37 Franziska Koch (Ger) Mexx-Watersley Women´s CT 38 Jessica Finney (Gbr) Brother Uk Tifosi p/b On Form 39 Mikayla Harvey (Nzl) Bigla 40 Emily Meakin (Gbr) Isorex Cycling Team 41 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar Cylance Cycling 42 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 43 Marie Soleil Blais (Can) Astana Women's Team 44 Sophie Wright (Gbr) Bigla 45 Jessica Raimondi (Ita) Alé Cipollini 46 Ana Maria Covrig (Rou) Eurotarget - Bianchi - Vittoria 47 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Astana Women's Team 48 Sofia Rodriguez Revert (Esp) Sopela Women's Team 49 Simona Frapporti (Ita) BePink 50 Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg 51 Evy Kuijpers (Ned) CCC - Liv 0:05:49 52 Alessia Vigilia (Ita) Valcar Cylance Cycling 0:05:51 53 Femke Verstichelen (Bel) Isorex Cycling Team 54 Lisa Morzenti (Ita) Eurotarget - Bianchi - Vittoria 55 Tatiana Guderzo (Ita) BePink 56 Vania Canvelli (Ita) BePink 57 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar Cylance Cycling 58 Elisa Balsamo (Ita) Valcar Cylance Cycling 59 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Wielerclub de Sprinters Malderen 0:06:06 60 Marie Dessart (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:06:08 61 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb 0:08:38 62 Mieke Docx (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 0:08:48 63 Demi De Jong (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:09:39 64 Roni Fishman (Isr) Equano-Wase Zon Cycling Team 0:09:51 65 Katia Ragusa (Ita) BePink 0:10:18 DNF Carmela Cipriani (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano DNF Maxime Roes (Bel) Wielerclub de Sprinters Malderen DNF Lynn Marien (Bel) Wielerclub de Sprinters Malderen DNF Gabriella Shaw (Gbr) Brother Uk Tifosi p/b On Form DNF Sofia Beggin (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano DNF Abigail Dentus (Gbr) Brother Uk Tifosi p/b On Form DNF Aurore Verhoeven (Fra) Wielerclub de Sprinters Malderen DNF Angelica Brogi (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano DNF Claudia Jongerius (Ned) Wielerclub de Sprinters Malderen DNF Alana Castrique (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Martina Fidanza (Ita) Eurotarget - Bianchi - Vittoria DNF Laura Van Geyt (Bel) Wielerclub de Sprinters Malderen DNF Elena Franchi (Ita) Eurotarget - Bianchi - Vittoria DNF Clemilda Fernandes Silva (Bra) Eurotarget - Bianchi - Vittoria DNF India Grangier (Fra) Charente - Maritime Women Cycling DNF Manon Minaud (Fra) Charente - Maritime Women Cycling DNF Kathleen Sterckx (Bel) Wielerclub de Sprinters Malderen DNF Faina Potapova (Kaz) Astana Women's Team DNF Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Paulien Rooijakkers (Ned) CCC - Liv DNF Kelly Markus (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Katie Van Geyte (Bel) Keukens Redant Cycling Team DNF Amber Lacompte (Bel) Keukens Redant Cycling Team DNF Malin Eriksen (Nor) Keukens Redant Cycling Team DNF Luca De Langhe (Bel) Keukens Redant Cycling Team DNF Maria Apolonia Van't Geloof (Ned) Alé Cipollini DNF Urška Žigart (Slo) BTC City Ljubljana DNF Illi Gardner (Gbr) Brother Uk Tifosi p/b On Form DNF Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana DNF Nicole Nesti (Ita) Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano DNF Anja Longyka (Slo) BTC City Ljubljana DNF Urska Bravec (Slo) BTC City Ljubljana DNF Michelle Andres (Sui) Andy Schleck Cycles Immo Losch DNF Lena Mettraux (Sui) Andy Schleck Cycles Immo Losch DNF Lotte Rotman (Bel) Health Mate - Ladies Team DNF Andrea Terjesen (Nor) Isorex Cycling Team DNF Kelly Druyts (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies DNF Lucie Lahaye (Fra) Charente - Maritime Women Cycling DNF Evelien Debboudt (Bel) Keukens Redant Cycling Team DNF Rylee McMullen (Nzl) Mexx-Watersley Women´s CT DNF Nienke Wasmus (Ned) Biehler Pro Cycling DNF Gaia Tortolina (Ita) Equano-Wase Zon Cycling Team DNF Rachel Jary (Gbr) Keukens Redant Cycling Team DNF Marie Flataas (Nor) Equano-Wase Zon Cycling Team DNF Isabella Stone (Gbr) Isorex Cycling Team DNF Kate Wightman (Nzl) Isorex Cycling Team DNF Kerry Jonker (Aus) Isorex Cycling Team DNF Antonia Gröndahl (Fin) Isorex Cycling Team DNF Elyse Fraser (Nzl) Equano-Wase Zon Cycling Team DNF Belle De Gast (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Lisa Groothuesheidkamp (Ned) Mexx-Watersley Women´s CT DNF Fien Delbaere (Bel) Health Mate - Ladies Team DNF Minke Slingerland (Ned) Mexx-Watersley Women´s CT DNF Corinna Lechner (Ger) Mexx-Watersley Women´s CT DNF Karolina Perekitko (Pol) Equano-Wase Zon Cycling Team DNF Julia Soek (Ned) Team Sunweb DNF Adriele Alves Mendes (Bra) Memorial Santos DNF Estefania Pilz (Arg) Memorial Santos DNF Thayná Araujo De Lima (Bra) Memorial Santos DNF Ana Paula Polegatch (Bra) Memorial Santos DNF Camila Coelho Ferreira (Bra) Memorial Santos DNF Amanda Jamieson (Nzl) Mexx-Watersley Women´s CT DNF Sara Olsson (Swe) Andy Schleck Cycles Immo Losch DNF Loes Adegeest (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Marissa Baks (Ned) Biehler Pro Cycling DNF Henrietta Colborne (Gbr) Biehler Pro Cycling DNF Quinty Ton (Ned) Biehler Pro Cycling DNF Roos Hoogeboom (Ned) Biehler Pro Cycling DNF Isabel Ferreres Navarro (Esp) Sopela Women's Team DNF Sara Martin Martin (Esp) Sopela Women's Team DNF Silvia Valsecchi (Ita) BePink DNF Ariadna Trias Jordan (Esp) Sopela Women's Team DNF Karianne Kanebog (Nor) Equano-Wase Zon Cycling Team DNF Line Marie Gulliksen (Nor) Andy Schleck Cycles Immo Losch DNF Anaïs Morichon (Fra) Charente - Maritime Women Cycling DNF Sarah Berkane (Fra) Andy Schleck Cycles Immo Losch DNF Isabel Ellis (Gbr) Andy Schleck Cycles Immo Losch DNF Hana Hermanovská (Cze) Andy Schleck Cycles Immo Losch DNF Martina Alzini (Ita) Bigla DNF Maria Vittoria Sperotto (Ita) Bigla DNF Anisha Vekemans (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport DNF Esther Meisels (Isr) Health Mate - Ladies Team DNF Lara Defour (Bel) Health Mate - Ladies Team DNF Christina Perchtold (Aut) Health Mate - Ladies Team DNF Mireia Trias Jordan (Esp) Sopela Women's Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 