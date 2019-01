Herald Sun Tour-2019. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 07:37 Wonthaggi - Churchill, 127 км 1 Michael Woods (Can) EF Education First Pro Cycling 2:55:44 2 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 3 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:00:17 4 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:00:19 5 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 6 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:00:43 7 Chris Harper (Aus) Team Bridgelane 8 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 9 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 10 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:54 11 Dylan Sunderland (Aus) Team Bridgelane 12 Sam Jenner (Aus) KordaMentha Australian Team 13 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek-Segafredo 14 Lachlan Morton (Aus) EF Education First Pro Cycling 15 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 16 Daniel Whitehouse (Aus) EvoPro Racing 0:02:22 17 Nicholas White (Aus) Team Bridgelane 18 Benjamin Dyball (Aus) Team Sapura Cycling 19 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 0:03:56 20 Freddy Ovett (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 21 Michael Freiberg (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 22 Alistair Donohoe (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 23 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 24 Marcus Culey (Aus) Team Sapura Cycling 0:05:23 25 Jesse Featonby (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:06:04 26 Carter Turnbull (Aus) KordaMentha Australian Team 0:07:19 27 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:07:37 28 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:07:43 29 Brenton Jones (Aus) KordaMentha Australian Team 30 Liam White (Aus) Drapac Cannondale Holistic 31 Jesse Ewart (Aus) Team Sapura Cycling 32 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 33 Owain Doull (Gbr) Team Sky 34 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 35 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 36 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 37 Hayden Mccormick (Nzl) Team Bridgelane 38 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 39 Dylan Newbery (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling 40 Ayden Toovey (Aus) Team Bridgelane 41 Patrick Burt (Aus) Drapac Cannondale Holistic 42 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 43 Mitchell Docker (Aus) EF Education First Pro Cycling 44 Benjamin Andrews (Aus) Oliver's Real Food Racing 45 Muhsin Al Redha Misbah (Mas) Team Sapura Cycling 0:08:31 46 Theodore Yates (Aus) Drapac Cannondale Holistic 0:09:37 47 Tom Scully (Nzl) EF Education First Pro Cycling 48 Neil Van Der Ploeg (Aus) Team Bridgelane 0:10:34 49 William Clarke (Aus) Trek-Segafredo 50 Sebastian Presley (Aus) Oliver's Real Food Racing 51 Tom Mcfarlane (Aus) KordaMentha Australian Team 52 Corbin Strong (Aus) St George Continental 53 Thomas Hubbard (Aus) St George Continental 54 David Williams (Aus) KordaMentha Australian Team 55 Liam Magennis (Aus) Drapac Cannondale Holistic 56 Jason Lea (Aus) Team Bridgelane 57 Craig Wiggins (Aus) St George Continental 58 Aaron Gate (Aus) EvoPro Racing 59 Conor Murtagh (Aus) Oliver's Real Food Racing 60 Michael Potter (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 61 Ryan Cavanagh (Aus) St George Continental 62 Taj Jones (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 63 Jonathon Noble (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 64 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 65 Nathan Elliot (Aus) KordaMentha Australian Team 66 Daniel Mclay (Gbr) EF Education First Pro Cycling 67 Harrison Sweeny (Aus) EvoPro Racing 68 Ashley Mackay (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 69 Luke Mudgway (Aus) EvoPro Racing 70 Michael Vink (Nzl) St George Continental 71 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 72 Oliver Martin (Aus) Drapac Cannondale Holistic 73 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 0:19:02 74 Thomas Coates (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling 75 Wouter Wippert (Aus) EvoPro Racing 0:19:19 76 Karl Michelin-Beard (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:19:42 77 Tom Kaesler (Aus) Drapac Cannondale Holistic 78 Timothy Cameron (Aus) St George Continental 79 Angus Lyons (Aus) Oliver's Real Food Racing 80 Zachary Johnson (Aus) Drapac Cannondale Holistic 0:21:09 81 Shane Archbold (Aus) EvoPro Racing 0:24:44 82 Cameron Layton (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling 0:25:24 83 Rowan Dever (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:26:21 84 Christopher Williams (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling DNF Rudy Porter (Aus) KordaMentha Australian Team DNF Nick Miller (Nzl) Futuro-Maxxis Pro Cycling DNF Carter Bettles (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling DNF Rhys Robotham (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Michael Woods (Can) EF Education First Pro Cycling 5:12:32 2 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:00:04 3 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:00:27 4 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:29 5 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:00:33 6 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:00:53 7 Chris Harper (Aus) Team Bridgelane 0:00:57 8 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 9 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 10 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:04 11 Dylan Sunderland (Aus) Team Bridgelane 0:02:08 12 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek-Segafredo 13 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 14 Sam Jenner (Aus) KordaMentha Australian Team 15 Lachlan Morton (Aus) EF Education First Pro Cycling 16 Nicholas White (Aus) Team Bridgelane 0:02:36 17 Daniel Whitehouse (Aus) EvoPro Racing 18 Benjamin Dyball (Aus) Team Sapura Cycling 0:02:44 19 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 0:04:06 20 Alistair Donohoe (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:04:10 21 Freddy Ovett (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 22 Michael Freiberg (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 23 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 0:04:59 24 Marcus Culey (Aus) Team Sapura Cycling 0:05:45 25 Jesse Featonby (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:06:18 26 Carter Turnbull (Aus) KordaMentha Australian Team 0:07:41 27 Ayden Toovey (Aus) Team Bridgelane 0:07:45 28 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:07:47 29 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:07:49 30 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:07:53 31 Brenton Jones (Aus) KordaMentha Australian Team 0:07:57 32 Hayden Mccormick (Nzl) Team Bridgelane 33 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 34 Liam White (Aus) Drapac Cannondale Holistic 0:08:01 35 James Whelan (Aus) EF Education First Pro Cycling 0:08:04 36 Jesse Ewart (Aus) Team Sapura Cycling 0:08:05 37 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 38 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 39 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 40 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 41 Mitchell Docker (Aus) EF Education First Pro Cycling 42 Patrick Burt (Aus) Drapac Cannondale Holistic 0:08:12 43 Benjamin Andrews (Aus) Oliver's Real Food Racing 44 Muhsin Al Redha Misbah (Mas) Team Sapura Cycling 0:09:05 45 Theodore Yates (Aus) Drapac Cannondale Holistic 0:09:47 46 Tom Scully (Nzl) EF Education First Pro Cycling 47 Daniel Mclay (Gbr) EF Education First Pro Cycling 0:10:34 48 Tom Mcfarlane (Aus) KordaMentha Australian Team 0:10:48 49 Craig Wiggins (Aus) St George Continental 50 Jason Lea (Aus) Team Bridgelane 51 Aaron Gate (Aus) EvoPro Racing 52 Michael Vink (Nzl) St George Continental 53 Corbin Strong (Aus) St George Continental 0:10:56 54 Liam Magennis (Aus) Drapac Cannondale Holistic 55 William Clarke (Aus) Trek-Segafredo 56 Sebastian Presley (Aus) Oliver's Real Food Racing 57 Neil Van Der Ploeg (Aus) Team Bridgelane 58 Ashley Mackay (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 59 Conor Murtagh (Aus) Oliver's Real Food Racing 60 Michael Potter (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 61 Ryan Cavanagh (Aus) St George Continental 62 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 63 Nathan Elliot (Aus) KordaMentha Australian Team 64 Oliver Martin (Aus) Drapac Cannondale Holistic 65 Taj Jones (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 0:11:14 66 Jonathon Noble (Aus) Pro Racing Sunshine Coast 67 Dylan Newbery (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling 0:11:17 68 David Williams (Aus) KordaMentha Australian Team 0:11:58 69 Harrison Sweeny (Aus) EvoPro Racing 0:12:18 70 Luke Mudgway (Aus) EvoPro Racing 71 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 72 Thomas Hubbard (Aus) St George Continental 0:16:44 73 Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo 0:19:16 74 Wouter Wippert (Aus) EvoPro Racing 0:19:25 75 Angus Lyons (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:20:04 76 Karl Michelin-Beard (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:20:08 77 Timothy Cameron (Aus) St George Continental 0:20:11 78 Tom Kaesler (Aus) Drapac Cannondale Holistic 0:21:25 79 Shane Archbold (Aus) EvoPro Racing 0:25:35 80 Christopher Williams (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling 0:26:50 81 Rowan Dever (Aus) Oliver's Real Food Racing 0:26:52 82 Zachary Johnson (Aus) Drapac Cannondale Holistic 0:29:05 83 Cameron Layton (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling 0:31:34 84 Thomas Coates (Aus) Futuro-Maxxis Pro Cycling 0:31:38 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Herald Sun Tour многодневная гонка Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(307)

В тему: Herald Sun Tour-2019. Этап 1

Cadel Evans Great Ocean Road Race-2019

Тур Даун Андер-2019. Этап 6

Тур Даун Андер-2019. Этап 5

Тур Даун Андер-2019. Этап 4

Тур Даун Андер-2019. Этап 3

Тур Даун Андер-2019. Этап 2

Тур Даун Андер-2019. Этап 1

Down Under Classic-2019

Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika-2018

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.