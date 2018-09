Гран-при Квебека-2018. Результаты Категория:

Вчера, 23:05 Quebec - Quebec, 201.6 км 1 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 5:04:17 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 4 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 5 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 6 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 7 Arthur Vichot (Fra) Groupama-FDJ 8 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 9 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 10 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 11 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 12 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 13 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 14 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 15 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 16 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 17 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 18 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 19 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 20 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 21 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 22 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 23 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 24 Brandon McNulty (Usa) Rally Cycling 25 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 26 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:00:06 27 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 28 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:07 29 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 30 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 31 Nathan Brown (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 32 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 33 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 34 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 35 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 36 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 37 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 38 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 39 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 40 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 41 James Piccoli (Can) CANADA 42 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 43 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 44 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 45 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 46 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 47 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 48 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 49 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:18 50 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:22 51 Owain Doull (Gbr) Team Sky 52 Sebastian Henao (Col) Team Sky 53 Peter Kennaugh (Gbr) Bora-Hansgrohe 54 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:00:32 55 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:35 56 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 57 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:00:40 58 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:00:50 59 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 60 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 61 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:01 62 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:01:15 63 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 64 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:01:19 65 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 66 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 67 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 68 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 69 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 70 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 71 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 0:01:26 72 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:01:32 73 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 74 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 75 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:01:35 76 Bruno Langlois (Can) Canada 77 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 78 James Knox (Gbr) Quick-Step Floors 79 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:46 80 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 81 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 82 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:54 83 Pier Andre Cote (Can) Canada 0:02:01 84 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:02:17 85 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 0:02:46 86 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:03:00 87 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 88 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 89 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 90 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:03:03 91 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 92 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 0:03:08 93 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 94 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:03:11 95 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 96 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:13 97 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:03:16 98 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 0:03:30 99 Michal Golas (Pol) Team Sky 100 Robert Britton (Can) Rally Cycling 0:03:37 101 Adam Roberge (Can) Canada 102 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:04:02 103 Marc Soler (Spa) Movistar Team 104 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 105 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 106 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:05:08 107 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 108 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 109 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 110 Logan Owen (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 111 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 112 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 113 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:05:37 114 Lawson Craddock (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:06:20 115 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:06:46 116 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 117 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:09:32 118 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 119 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 120 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 121 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 122 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 123 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:09:35 DNF Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team DNF Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin DNF Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo DNF Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe DNF Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott DNF Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott DNF Nuno Bico (Por) Movistar Team DNF Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team DNS Magnus Cort (Den) Astana Pro Team DNF Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo DNF Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb DNF Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo DNF Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo DNS Lars Bak (Den) Lotto Soudal DNF Joe Dombrowski (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ DNF Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin DNF Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data DNF Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy DNF Edward Walsh (Can) Canada DNF Nickolas Zukowsky (Can) Canada Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 