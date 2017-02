Вольта Алентежу-2017. Этап 4 Категория:

Вольта Алентежу-2017. Этап 4 Этап 4 Odemira - Alcacer do Sal, 175.2 км 1 Logan Owen (Usa) Axeon Hagens Berman 3:58:53 2 Carlos Barbero (Esp) Movistar 0:00:00 3 Jasper De Laat (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 4 Edward Dunbar (Irl) Axeon Hagens Berman 5 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 6 Edgar Pinto (Por) Metalusa Blackjack 7 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 8 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 9 Adrien Costa (Usa) Axeon Hagens Berman 10 Garikoitz Bravo (Esp) Murias 11 Krister Hagen (Nor) Team Coop 12 Jhonnatan Navaez Prado (Ecu) Axeon Hagens Berman 13 Daniel Freitas (Por) W52 - FC Porto 0:00:05 14 Dylan Page (Sui) Caja Rural - Seguros RGA 15 Luís Gomes (Por) Boavista 0:00:08 16 Alejandro Marque Porto (Esp) Sporting / Tavira 17 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon Team 18 Nacho Perez Martin (Esp) W52 - FC Porto 19 David De La Fuente Rasilla (Esp) Hospital De Loule 20 Rafael Silva (Por) Efapel 21 Daniel Mestre (Por) Efapel 22 Philip Lindau (Swe) Team Coop 23 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Hospital De Loule 24 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Metalusa Blackjack 0:00:12 25 César Fonte (Por) Metalusa Blackjack 26 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana Postobon Team 27 Juan Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon Team 28 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) An Post Chain Reaction 29 Diego Rubio Hernandez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 30 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon Team 31 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:18 32 Fredrik Strand Galta (Nor) Team Coop 33 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sor 34 José Manuel Díaz (Esp) Israel Cycling Academy 35 Jim Lindenburg (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 36 Andrey Amador (Crc) Movistar 37 Jacob Ariesen (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:00:25 38 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 39 Aitor Gonzalez (Esp) Murias 40 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 41 Shaun-Nick Bester (Rsa) Sporting / Tavira 42 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 43 Bas Tietema (Ned) An Post Chain Reaction 44 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop 45 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 46 Bob Olieslagers (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 47 Joaquim Silva (Por) W52 - FC Porto 0:00:32 48 Frederico Figueiredo (Por) Sporting / Tavira 49 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 50 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:37 51 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon Team 0:00:39 52 Xuban Errazquin (Esp) Boavista 0:00:49 53 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sor 54 Neilson Powless (Usa) Axeon Hagens Berman 55 Nelson Oliveira (Por) Movistar 0:00:54 56 Jasper Hamelink (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 57 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 58 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 59 Mateo Garcia Castañeda (Col) Efapel 60 Davy Gunst (Ned) An Post Chain Reaction 61 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 0:00:58 62 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:03 63 Fábio Silvestre (Por) Sporting / Tavira 64 Jesus Ezquerra (Esp) Sporting / Tavira 65 Hugo Sancho (Por) Metalusa Blackjack 66 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 67 Marcin Mrozek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 68 Victor Etxeberria Carrasco (Esp) Boavista 69 Pello Olaberria (Esp) Murias 70 Julen Irizar (Esp) Murias 71 Luis Lemus Davila (Mex) Israel Cycling Academy 72 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 73 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 74 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 75 Pedro Paulinho (Por) Hospital De Loule 76 Conor Hennebry (Irl) An Post Chain Reaction 77 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 78 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:01:09 79 Luis Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:11 80 Ivo Oliveira (Por) Axeon Hagens Berman 0:01:12 81 William Barta (Usa) Axeon Hagens Berman 82 Mikel Bizkarra (Esp) Murias 83 João Benta (Por) Boavista 84 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 85 Petter Theodorsen (Nor) Team Sparebanken Sor 0:01:17 86 Alvaro Trueba Diego (Esp) Efapel 87 Jonas Bokeloh (Ger) An Post Chain Reaction 88 Angel Rebollido (Esp) W52 - FC Porto 89 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 90 Adrian Gonzalez (Esp) Murias 91 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 92 Filipe Cardoso (Por) Boavista 93 Gustavo Veloso (Esp) W52 - FC Porto 94 Domingos Gonçalves (Por) Boavista 95 Rui Sousa (Por) Boavista 96 David Rodrigues (Por) Boavista 97 Sean Mckenna (Irl) An Post Chain Reaction 98 Dylan Bouwmans (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 99 Mário Gonzalez (Esp) Sporting / Tavira 100 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 101 Dan Craven (Nam) Israel Cycling Academy 102 Even Rege (Nor) Team Coop 103 Mikel Iturria (Esp) Murias 104 Pierrick Naud (Can) Rally Cycling 105 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 106 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 107 Ander Barrenetxea (Esp) Murias 108 Jacobo Ucha Rodriguez (Esp) W52 - FC Porto 0:01:30 109 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:55 110 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:23 111 Jacob Scott (Gbr) An Post Chain Reaction 0:02:37 112 Robert Britton (Can) Rally Cycling 0:02:40 113 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 114 Bruno Silva (Por) Efapel 0:02:52 115 Henrique Casimiro (Por) Efapel 116 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon Team 117 Antonio Piedra Perez (Esp) Manzana Postobon Team 118 Raul Garcia (Esp) Hospital De Loule 119 João Matias (Por) Metalusa Blackjack 0:03:14 120 Oscar Brea (Esp) Sporting / Tavira 0:03:16 121 Christopher Lawless (Gbr) Axeon Hagens Berman 122 Tijmen Eising (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 123 Stef Krul (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 124 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:51 125 André Evangelista (Por) Hospital De Loule 0:04:08 126 António Barbio (Por) Efapel 0:04:14 127 Juan Molano Benavides (Col) Manzana Postobon Team 0:01:17 128 Adam Jamieson (Can) An Post Chain Reaction 0:05:20 129 Rui Rodrigues (Por) Hospital De Loule 0:05:42 130 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:17 131 Luís Mendonça (Por) Hospital De Loule 132 Hector Carretero Millan (Esp) Movistar 0:08:59 133 Nuno Matos (Por) Movistar 134 Richard Carapaz (Ecu) Movistar 135 Antonio Pedrero Lopez (Esp) Movistar Генеральная классификация после 4 этапа 1 Carlos Barbero (Esp) Movistar 16:22:13 2 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting / Tavira 0:00:17 3 Jasper De Laat (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:00:23 4 Krister Hagen (Nor) Team Coop 0:00:26 5 Edward Dunbar (Irl) Axeon Hagens Berman 0:00:27 6 Edgar Pinto (Por) Metalusa Blackjack 0:00:29 7 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 8 Garikoitz Bravo (Esp) Murias 9 Logan Owen (Usa) Axeon Hagens Berman 10 Jhonnatan Navaez Prado (Ecu) Axeon Hagens Berman 11 Adrien Costa (Usa) Axeon Hagens Berman 12 Daniel Mestre (Por) Efapel 0:00:33 13 Rafael Silva (Por) Efapel 0:00:36 14 Alejandro Marque Porto (Esp) Sporting / Tavira 0:00:37 15 Luís Gomes (Por) Boavista 16 David De La Fuente Rasilla (Esp) Hospital De Loule 17 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon Team 18 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana Postobon Team 0:00:41 19 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon Team 20 César Fonte (Por) Metalusa Blackjack 21 Andrey Amador (Crc) Movistar 0:00:47 22 Antonio Angulo Sampedro (Esp) Metalusa Blackjack 0:00:53 23 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:54 24 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 25 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) An Post Chain Reaction 0:00:55 26 Frederico Figueiredo (Por) Sporting / Tavira 0:01:01 27 Joaquim Silva (Por) W52 - FC Porto 28 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:02 29 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 0:01:06 30 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon Team 0:01:08 31 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 0:01:13 32 Neilson Powless (Usa) Axeon Hagens Berman 0:01:31 33 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:01:43 34 Victor Etxeberria Carrasco (Esp) Boavista 0:01:46 35 Ivo Oliveira (Por) Axeon Hagens Berman 0:02:02 36 Trond Hakon Trondsen (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:08 37 Nelson Oliveira (Por) Movistar 0:02:19 38 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:20 39 Alvaro Trueba Diego (Esp) Efapel 0:02:27 40 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:33 41 Robert Britton (Can) Rally Cycling 0:03:35 42 Antonio Piedra Perez (Esp) Manzana Postobon Team 0:03:41 43 Juan Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon Team 0:05:18 44 Philip Lindau (Swe) Team Coop 0:05:26 45 Jim Lindenburg (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:05:36 46 Aitor Gonzalez (Esp) Murias 0:05:43 47 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon Team 0:05:46 48 Mateo Garcia Castañeda (Col) Efapel 0:05:58 49 Domingos Gonçalves (Por) Boavista 0:06:21 50 João Benta (Por) Boavista 0:08:28 51 William Barta (Usa) Axeon Hagens Berman 52 David Rodrigues (Por) Boavista 0:08:33 53 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:09:17 54 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:12:10 55 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:12:28 56 Diego Rubio Hernandez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:12:48 57 Julen Irizar (Esp) Murias 0:13:13 58 Jesus Ezquerra (Esp) Sporting / Tavira 59 Luís Mendonça (Por) Hospital De Loule 0:13:27 60 Mário Gonzalez (Esp) Sporting / Tavira 61 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 62 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:13:39 63 Mikel Bizkarra (Esp) Murias 0:13:48 64 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:13:53 65 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:14:33 66 Henrique Casimiro (Por) Efapel 0:16:29 67 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:17:58 68 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:18:11 69 Bruno Silva (Por) Efapel 0:18:36 70 Evan Huffman (Usa) Rally Cycling 0:19:32 71 Richard Carapaz (Ecu) Movistar 0:20:23 72 Dylan Page (Sui) Caja Rural - Seguros RGA 0:20:26 73 Daniel Freitas (Por) W52 - FC Porto 0:20:27 74 Oscar Hernandez Martinez (Esp) Hospital De Loule 0:20:30 75 Luis Lemus Davila (Mex) Israel Cycling Academy 0:20:35 76 Jacob Ariesen (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:20:37 77 Fredrik Strand Galta (Nor) Team Coop 0:20:40 78 Bob Olieslagers (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:20:47 79 Shaun-Nick Bester (Rsa) Sporting / Tavira 80 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop 81 Bas Tietema (Ned) An Post Chain Reaction 82 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 0:20:59 83 José Manuel Díaz (Esp) Israel Cycling Academy 0:21:06 84 Xuban Errazquin (Esp) Boavista 0:21:11 85 Davy Gunst (Ned) An Post Chain Reaction 0:21:16 86 Jasper Hamelink (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 87 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 88 Pello Olaberria (Esp) Murias 0:21:25 89 Fábio Silvestre (Por) Sporting / Tavira 90 Conor Hennebry (Irl) An Post Chain Reaction 91 Juan Molano Benavides (Col) Manzana Postobon Team 0:21:27 92 Sean Mckenna (Irl) An Post Chain Reaction 0:21:30 93 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:21:34 94 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:21:38 95 Adrian Gonzalez (Esp) Murias 0:21:39 96 Jason Lowndes (Aus) Israel Cycling Academy 97 Jonas Bokeloh (Ger) An Post Chain Reaction 98 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:21:46 99 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop 100 Marcin Mrozek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:21:51 101 Hugo Sancho (Por) Metalusa Blackjack 102 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:21:57 103 Petter Theodorsen (Nor) Team Sparebanken Sor 0:21:59 104 Luis Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 105 Dylan Bouwmans (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:22:01 106 Filipe Cardoso (Por) Boavista 0:22:05 107 Rui Sousa (Por) Boavista 108 Ander Barrenetxea (Esp) Murias 109 Gustavo Veloso (Esp) W52 - FC Porto 110 Antonio Pedrero Lopez (Esp) Movistar 0:22:16 111 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:22:49 112 Pedro Paulinho (Por) Hospital De Loule 0:22:52 113 Jacob Scott (Gbr) An Post Chain Reaction 0:22:59 114 Mikel Iturria (Esp) Murias 0:23:06 115 Raul Garcia (Esp) Hospital De Loule 0:23:14 116 Stef Krul (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:23:38 117 Christopher Lawless (Gbr) Axeon Hagens Berman 0:23:50 118 Oscar Brea (Esp) Sporting / Tavira 0:24:04 119 Tijmen Eising (Ned) TKH Continental Cyclingteam P/B Mantel 0:25:26 120 Pierrick Naud (Can) Rally Cycling 0:25:29 121 António Barbio (Por) Efapel 0:25:37 122 Adam Jamieson (Can) An Post Chain Reaction 0:26:03 123 Even Rege (Nor) Team Coop 0:26:23 124 Rui Rodrigues (Por) Hospital De Loule 0:26:30 125 André Evangelista (Por) Hospital De Loule 0:29:14 126 Eirik Bruland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:31:01 127 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:31:21 128 Angel Rebollido (Esp) W52 - FC Porto 0:31:26 129 Dan Craven (Nam) Israel Cycling Academy 0:31:35 130 Jacobo Ucha Rodriguez (Esp) W52 - FC Porto 0:33:39 131 João Matias (Por) Metalusa Blackjack 0:35:08 132 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:37:37 133 Nacho Perez Martin (Esp) W52 - FC Porto 0:37:54 134 Hector Carretero Millan (Esp) Movistar 0:41:43 135 Nuno Matos (Por) Movistar 