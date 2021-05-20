VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Итоги Джиро д’Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга

Итоги Джиро д’Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга

По итогам Джиро д’Италия-2026, учитывая 21 этап, генеральную классификацию, классификацию по очкам, горную классификацию, обладание розовой майкой на этапах, а также штрафы от организаторов, больше всего очков в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) заработал победитель Джиро д’Италия-2026, датский велогонщик Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) из команды Visma - Lease a Bike - 2340 очка. В зачёте стран - Италия, её гонщики суммарно набрали 5397 очков. В командном зачёте больше всех очков у команды Visma - Lease a Bike, её гонщики суммарно набрали 3262 очка. Из 184 гонщиков, стартовавших на Джиро д’Италия-2026, очки смогли заработать 125 велогонщиков. Представители всех 23 команд смогли получить очки в личный зачет. На старт вышли представители 31 страны, очки заработали велогонщики из 27 стран. 

 

 

 Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2026

 

20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2026 за ношение розовой майки на этапе 
180 очков получает победитель этапа (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2)
180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации (1-3 место: 180; 130; 95)
1100 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2026

1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180

11-19 место: 155; 130; 110; 90; 80; 75; 70; 60; 55
20-25 место: по 50 очков

26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков


 

 

Индивидуальный зачет Джиро д'Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

2340

 

 

2

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

1615

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1235

 

 

4

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

1035

 

 

5

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

920

 

 

6

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

915

 

 

7

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

854

 

 

8

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

630

 

 

9

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

620

 

 

10

 

Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates XRG

 

615

 

 

11

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

605

 

 

12

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

567

 

 

13

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

527

 

 

14

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

455

 

 

15

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

414

 

 

16

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

330

 

 

17

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step

 

320

 

 

18

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

315

 

 

19

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

300

 

 

20

 

Michael Valgren (Den) EF Education-EasyPost

 

285

 

 

21

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

280

 

 

22

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

280

 

 

23

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

252

 

 

24

 

Cristian Scaroni (Ita) XDS Astana Team

 

245

 

 

25

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

240

 

 

26

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

235

 

 

27

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

225

 

 

28

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

225

 

 

29

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

220

 

 

30

 

Davide Ballerini (Ita) XDS Astana Team

 

215

 

 

31

 

Ethan Vernon (GBr) NSN Cycling Team

 

210

 

 

32

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

197

 

 

33

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

195

 

 

34

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

195

 

 

35

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

192

 

 

36

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

190

 

 

37

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

185

 

 

38

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

180

 

 

39

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

180

 

 

40

 

Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS

 

180

 

 

41

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

180

 

 

42

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

180

 

 

43

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

177

 

 

44

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

165

 

 

45

 

Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS

 

160

 

 

46

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

155

 

 

47

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

150

 

 

48

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

145

 

 

49

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

145

 

 

50

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

142

 

 

51

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

135

 

 

52

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

130

 

 

53

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

125

 

 

54

 

Martin Tjøtta (Nor) Uno-X Mobility

 

125

 

 

55

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

125

 

 

56

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

110

 

 

57

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

110

 

 

58

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

100

 

 

59

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

100

 

 

60

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

95

 

 

61

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

95

 

 

62

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

95

 

 

63

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

95

 

 

64

 

Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

90

 

 

65

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

90

 

 

66

 

Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

87

 

 

67

 

Pascal Ackermann (Ger) Jayco AlUla

 

82

 

 

68

 

Sjoerd Bax (Ned) Pinarello - Q36.5

 

80

 

 

69

 

Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto - Intermarche

 

75

 

 

70

 

Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek

 

75

 

 

71

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

75

 

 

72

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

70

 

 

73

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

67

 

 

74

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek

 

65

 

 

75

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

65

 

 

76

 

Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility

 

65

 

 

77

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

65

 

 

78

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

60

 

 

79

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

60

 

 

80

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

60

 

 

81

 

Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

57

 

 

82

 

Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team

 

55

 

 

83

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

52

 

 

84

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

50

 

 

85

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

40

 

 

86

 

David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5

 

40

 

 

87

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL

 

40

 

 

88

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

35

 

 

89

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

35

 

 

90

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

30

 

 

91

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

30

 

 

92

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

30

 

 

93

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United

 

30

 

 

94

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

25

 

 

95

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

25

 

 

96

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

25

 

 

97

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG

 

25

 

 

98

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

25

 

 

99

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

25

 

 

100

 

Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets

 

25

 

 

101

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

25

 

 

102

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step

 

25

 

 

103

 

Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro

 

25

 

 

104

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

20

 

 

105

 

Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla

 

20

 

 

106

 

Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS

 

20

 

 

107

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

20

 

 

108

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

15

 

 

109

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

15

 

 

110

 

Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech

 

15

 

 

111

 

Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United

 

15

 

 

112

 

Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step

 

12

 

 

113

 

Nickolas Zukowsky (Can ) Pinarello - Q36.5

 

10

 

 

114

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG

 

10

 

 

115

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

10

 

 

116

 

Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike

 

5

 

 

117

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

5

 

 

118

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

5

 

 

119

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

5

 

 

120

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

5

 

 

121

 

Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5

 

 

122

 

Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL

 

2

 

 

123

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

2

 

 

124

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

2

 

 

125

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step

 

2

 

 

126

 

Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

-25

 

 

127

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

-25

 

  

 

Зачет по странам Джиро д'Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга

 

 

1

 

Италия

 

5397

 

 

2

 

Дания

 

2955

 

 

3

 

Австралия

 

2287

 

 

4

 

Австрия

 

1702

 

 

5

 

Нидерланды

 

1600

 

 

6

 

Франция

 

1560

 

 

7

 

Норвегия

 

1127

 

 

8

 

Канада

 

930

 

 

9

 

Бельгия

 

869

 

 

10

 

Португалия

 

854

 

 

11

 

Испания

 

799

 

 

12

 

Эквадор

 

665

 

 

13

 

Уругвай

 

630

 

 

14

 

Колумбия

 

535

 

 

15

 

Великобритания

 

482

 

 

16

 

США

 

415

 

 

17

 

Германия

 

377

 

 

18

 

Эстония

 

280

 

 

19

 

Чехия

 

225

 

 

20

 

Россия

 

197

 

 

21

 

Новая Зеландия

 

195

 

 

22

 

Венесуэла

 

177

 

 

23

 

Швейцария

 

87

 

 

24

 

Хорватия

 

40

 

 

25

 

Словакия

 

25

 

 

26

 

ЮАР

 

20

 

 

27

 

Мальта

 

2

 

 

28

 

Ирландия

 

0

 

 

28

 

Узбекистан

 

0

 

 

28

 

Чили

 

0

 

 

28

 

Эритрея

 

0

 

 

 

 

Командный зачет Джиро д'Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга

 

 

1

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

3262

 

 

2

 

Lidl - Trek (USA)

 

2285

 

 

3

 

Decathlon - CMA CMG (Fra)

 

2037

 

 

4

 

Netcompany INEOS (GBr)

 

1772

 

 

5

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

1744

 

 

6

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

1723

 

 

7

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

1565

 

 

8

 

Soudal - Quick Step (Bel)

 

1499

 

 

9

 

Tudor Pro Cycling Team (Swi)

 

1217

 

 

10

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

1045

 

 

11

 

Uno-X Mobility (Nor)

 

1015

 

 

12

 

Movistar (Spa)

 

832

 

 

13

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

637

 

 

14

 

NSN Cycling Team (Swi)

 

630

 

 

15

 

Polti - VisitMalta (Ita)

 

597

 

 

16

 

Pinarello-Q36.5 (Swi)

 

562

 

 

17

 

Unibet Rose Rockets (Fra)

 

425

 

 

18

 

Groupama - FDJ United (Fra)

 

352

 

 

19

 

Lotto - Intermarche (Bel)

 

332

 

 

20

 

Jayco AlUla (Aus)

 

312

 

 

21

 

Alpecin - Premier Tech (Bel)

 

270

 

 

22

 

Bardiani CSF 7 Saber (Ita)

 

252

 

 

23

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

67

 

 

 

Итоговые результаты Джиро д'Италия-2026

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia Мировой рейтинг UCI World Ranking Йонас Вингегор Италия Visma Lease a Bike

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 20.05.2021

    Если бы не сходы и недомогание гонщиков результаты Астаны могли быть выше, основные показатели которых были заработаны в первые две недели гонки.Общая оценка:Хорошо!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8-31 мая 2026

Джиро д'Италия

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

1 июня

Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team)

Andreas Lorentz Kron (Uno-X Mobility)

Alexis Renard (Cofidis)

Mauri Vansevenant (Soudal - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2026 (248)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)
Декабрь 2025 (138)