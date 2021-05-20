- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:46
Итоги Джиро д’Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга
По итогам Джиро д’Италия-2026, учитывая 21 этап, генеральную классификацию, классификацию по очкам, горную классификацию, обладание розовой майкой на этапах, а также штрафы от организаторов, больше всего очков в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) заработал победитель Джиро д’Италия-2026, датский велогонщик Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) из команды Visma - Lease a Bike - 2340 очка. В зачёте стран - Италия, её гонщики суммарно набрали 5397 очков. В командном зачёте больше всех очков у команды Visma - Lease a Bike, её гонщики суммарно набрали 3262 очка. Из 184 гонщиков, стартовавших на Джиро д’Италия-2026, очки смогли заработать 125 велогонщиков. Представители всех 23 команд смогли получить очки в личный зачет. На старт вышли представители 31 страны, очки заработали велогонщики из 27 стран.
Очки в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) на Джиро д'Италия-2026
20 очков получает лидер Джиро д'Италия-2026 за ношение розовой майки на этапе
180 очков получает победитель этапа (1-15 место: 180; 130; 95; 80; 60; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5; 2)
180 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации (1-3 место: 180; 130; 95)
1100 получает победитель генеральной классификации Джиро д'Италия-2026
1-10 место: 1100; 885; 750; 600; 495; 415; 340; 285; 235; 180
11-19 место: 155; 130; 110; 90; 80; 75; 70; 60; 55
20-25 место: по 50 очков
26-30 место: по 30 очков
31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков
|
|
Индивидуальный зачет Джиро д'Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
2340
|
|
|
2
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
1615
|
|
|
3
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1235
|
|
|
4
|
|
Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS
|
|
1035
|
|
|
5
|
|
Derek Gee (Can) Lidl - Trek
|
|
920
|
|
|
6
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step
|
|
915
|
|
|
7
|
|
Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious
|
|
854
|
|
|
8
|
|
Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team
|
|
630
|
|
|
9
|
|
Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek
|
|
620
|
|
|
10
|
|
Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates XRG
|
|
615
|
|
|
11
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek
|
|
605
|
|
|
12
|
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike
|
|
567
|
|
|
13
|
|
Michael Storer (Aus) Tudor Pro
|
|
527
|
|
|
14
|
|
Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility
|
|
455
|
|
|
15
|
|
Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
414
|
|
|
16
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
330
|
|
|
17
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
320
|
|
|
18
|
|
Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro
|
|
315
|
|
|
19
|
|
Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS
|
|
300
|
|
|
20
|
|
Michael Valgren (Den) EF Education-EasyPost
|
|
285
|
|
|
21
|
|
Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
280
|
|
|
22
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
280
|
|
|
23
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
252
|
|
|
24
|
|
Cristian Scaroni (Ita) XDS Astana Team
|
|
245
|
|
|
25
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
240
|
|
|
26
|
|
Einer Rubio (Col) Movistar Team
|
|
235
|
|
|
27
|
|
Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team
|
|
225
|
|
|
28
|
|
Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious
|
|
225
|
|
|
29
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
220
|
|
|
30
|
|
Davide Ballerini (Ita) XDS Astana Team
|
|
215
|
|
|
31
|
|
Ethan Vernon (GBr) NSN Cycling Team
|
|
210
|
|
|
32
|
|
Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
197
|
|
|
33
|
|
Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
195
|
|
|
34
|
|
Florian Stork (Ger) Tudor Pro
|
|
195
|
|
|
35
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
192
|
|
|
36
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
190
|
|
|
37
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
185
|
|
|
38
|
|
Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5
|
|
180
|
|
|
39
|
|
Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team
|
|
180
|
|
|
40
|
|
Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS
|
|
180
|
|
|
41
|
|
Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility
|
|
180
|
|
|
42
|
|
Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
180
|
|
|
43
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
177
|
|
|
44
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
165
|
|
|
45
|
|
Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS
|
|
160
|
|
|
46
|
|
Enric Mas (Esp) Movistar Team
|
|
155
|
|
|
47
|
|
Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team
|
|
150
|
|
|
48
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
145
|
|
|
49
|
|
Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
145
|
|
|
50
|
|
David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
142
|
|
|
51
|
|
Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team
|
|
135
|
|
|
52
|
|
Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
130
|
|
|
53
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
125
|
|
|
54
|
|
Martin Tjøtta (Nor) Uno-X Mobility
|
|
125
|
|
|
55
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech
|
|
125
|
|
|
56
|
|
Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5
|
|
110
|
|
|
57
|
|
Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
110
|
|
|
58
|
|
Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
100
|
|
|
59
|
|
Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
100
|
|
|
60
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
95
|
|
|
61
|
|
Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
95
|
|
|
62
|
|
Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team
|
|
95
|
|
|
63
|
|
Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
95
|
|
|
64
|
|
Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
90
|
|
|
65
|
|
Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro
|
|
90
|
|
|
66
|
|
Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
87
|
|
|
67
|
|
Pascal Ackermann (Ger) Jayco AlUla
|
|
82
|
|
|
68
|
|
Sjoerd Bax (Ned) Pinarello - Q36.5
|
|
80
|
|
|
69
|
|
Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
75
|
|
|
70
|
|
Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek
|
|
75
|
|
|
71
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
75
|
|
|
72
|
|
Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla
|
|
70
|
|
|
73
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
67
|
|
|
74
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek
|
|
65
|
|
|
75
|
|
Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
65
|
|
|
76
|
|
Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility
|
|
65
|
|
|
77
|
|
Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche
|
|
65
|
|
|
78
|
|
Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team
|
|
60
|
|
|
79
|
|
Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG
|
|
60
|
|
|
80
|
|
Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United
|
|
60
|
|
|
81
|
|
Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
57
|
|
|
82
|
|
Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team
|
|
55
|
|
|
83
|
|
Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS
|
|
52
|
|
|
84
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
50
|
|
|
85
|
|
Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious
|
|
40
|
|
|
86
|
|
David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
40
|
|
|
87
|
|
Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL
|
|
40
|
|
|
88
|
|
Larry Warbasse (USA) Tudor Pro
|
|
35
|
|
|
89
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
35
|
|
|
90
|
|
William Barta (USA) Tudor Pro
|
|
30
|
|
|
91
|
|
Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility
|
|
30
|
|
|
92
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
30
|
|
|
93
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
30
|
|
|
94
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
25
|
|
|
95
|
|
Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
25
|
|
|
96
|
|
Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta
|
|
25
|
|
|
97
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG
|
|
25
|
|
|
98
|
|
Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS
|
|
25
|
|
|
99
|
|
Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets
|
|
25
|
|
|
100
|
|
Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets
|
|
25
|
|
|
101
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
25
|
|
|
102
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
25
|
|
|
103
|
|
Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro
|
|
25
|
|
|
104
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
20
|
|
|
105
|
|
Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla
|
|
20
|
|
|
106
|
|
Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS
|
|
20
|
|
|
107
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
20
|
|
|
108
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
15
|
|
|
109
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
15
|
|
|
110
|
|
Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech
|
|
15
|
|
|
111
|
|
Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
15
|
|
|
112
|
|
Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
12
|
|
|
113
|
|
Nickolas Zukowsky (Can ) Pinarello - Q36.5
|
|
10
|
|
|
114
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG
|
|
10
|
|
|
115
|
|
Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
10
|
|
|
116
|
|
Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
5
|
|
|
117
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
5
|
|
|
118
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
5
|
|
|
119
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
5
|
|
|
120
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
5
|
|
|
121
|
|
Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
5
|
|
|
122
|
|
Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL
|
|
2
|
|
|
123
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United
|
|
2
|
|
|
124
|
|
Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta
|
|
2
|
|
|
125
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
2
|
|
|
126
|
|
Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
-25
|
|
|
127
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
-25
|
|
|
Зачет по странам Джиро д'Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга
|
|
|
1
|
|
Италия
|
|
5397
|
|
|
2
|
|
Дания
|
|
2955
|
|
|
3
|
|
Австралия
|
|
2287
|
|
|
4
|
|
Австрия
|
|
1702
|
|
|
5
|
|
Нидерланды
|
|
1600
|
|
|
6
|
|
Франция
|
|
1560
|
|
|
7
|
|
Норвегия
|
|
1127
|
|
|
8
|
|
Канада
|
|
930
|
|
|
9
|
|
Бельгия
|
|
869
|
|
|
10
|
|
Португалия
|
|
854
|
|
|
11
|
|
Испания
|
|
799
|
|
|
12
|
|
Эквадор
|
|
665
|
|
|
13
|
|
Уругвай
|
|
630
|
|
|
14
|
|
Колумбия
|
|
535
|
|
|
15
|
|
Великобритания
|
|
482
|
|
|
16
|
|
США
|
|
415
|
|
|
17
|
|
Германия
|
|
377
|
|
|
18
|
|
Эстония
|
|
280
|
|
|
19
|
|
Чехия
|
|
225
|
|
|
20
|
|
Россия
|
|
197
|
|
|
21
|
|
Новая Зеландия
|
|
195
|
|
|
22
|
|
Венесуэла
|
|
177
|
|
|
23
|
|
Швейцария
|
|
87
|
|
|
24
|
|
Хорватия
|
|
40
|
|
|
25
|
|
Словакия
|
|
25
|
|
|
26
|
|
ЮАР
|
|
20
|
|
|
27
|
|
Мальта
|
|
2
|
|
|
28
|
|
Ирландия
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Узбекистан
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Чили
|
|
0
|
|
|
28
|
|
Эритрея
|
|
0
|
|
|
Командный зачет Джиро д'Италия-2026 по очкам Мирового рейтинга
|
|
|
1
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
3262
|
|
|
2
|
|
Lidl - Trek (USA)
|
|
2285
|
|
|
3
|
|
Decathlon - CMA CMG (Fra)
|
|
2037
|
|
|
4
|
|
Netcompany INEOS (GBr)
|
|
1772
|
|
|
5
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
1744
|
|
|
6
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
1723
|
|
|
7
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
1565
|
|
|
8
|
|
Soudal - Quick Step (Bel)
|
|
1499
|
|
|
9
|
|
Tudor Pro Cycling Team (Swi)
|
|
1217
|
|
|
10
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
1045
|
|
|
11
|
|
Uno-X Mobility (Nor)
|
|
1015
|
|
|
12
|
|
Movistar (Spa)
|
|
832
|
|
|
13
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
637
|
|
|
14
|
|
NSN Cycling Team (Swi)
|
|
630
|
|
|
15
|
|
Polti - VisitMalta (Ita)
|
|
597
|
|
|
16
|
|
Pinarello-Q36.5 (Swi)
|
|
562
|
|
|
17
|
|
Unibet Rose Rockets (Fra)
|
|
425
|
|
|
18
|
|
Groupama - FDJ United (Fra)
|
|
352
|
|
|
19
|
|
Lotto - Intermarche (Bel)
|
|
332
|
|
|
20
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
312
|
|
|
21
|
|
Alpecin - Premier Tech (Bel)
|
|
270
|
|
|
22
|
|
Bardiani CSF 7 Saber (Ita)
|
|
252
|
|
|
23
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
67
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (299)