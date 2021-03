Тиррено-Адриатико – 2021. Маршрут и участники Категория:

Сегодня, 08:00 Тиррено-Адриатико-2021. Превью В 56-й раз стартует итальянская многодневная велогонка Тиррено-Адриатико. 10 марта «Гонка двух морей» отправится в путь из Лидо-ди-Камайоре от побережья Тирреноского моря, а завершится 16 марта на Адриатическом побережье в Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Второй год подряд организаторы Тиррено-Адриатико обходятся без командной гонки на время. «Гонку двух морей» вновь откроет спринтерский этап. У спринтеров ещё будут шансы на 3-м и 6-м этапах. Атакующие гонщики-универсалы получат шанс на 2-м и 5-м этапах, проложенных по среднегорью, но финиширующих в подъёмы. 4-й этап – королевский горный с финишем на Прати ди Тиво, а победитель определится на 10,1 км финальной индивидуальной гонке на время. Маршрут Тиррено-Адриатико-2021 1-й этап с равнинным финишем в Лидо-ди-Камайоре с большой вероятностью завершится групповым спринтом. Гонку спринтерам осложнит тройное прохождение подъёма Питоро – 3,9 км со средним градиентом 5,6% и максимальным 10%, правда, последнее прохождение подъёма будет за 95 км до финиша. 2-й этап начнётся с тягуна, а завершится прохождением нескольких некате5горийных подъёмов, в том числе Поджио –алла-Кроче - 5.3 км со средним градиентом 6,5%, максимальным 11% за 30 км до финиша и финальным подъёмом в Кьюздино (Chiusdino) - 7,7 км со средним градиентом 3,6 %, максимальным 8%. 3-й этап – тоже с пересечённым рельефом, с прохождением подъёма Поджио-делла-Кроче – 5 км с 6,9% за 80 км до финиша и финишем в подъём Гуальдо Тадино – 2,5 км с 2,6%. 4-й королевский горный этап с финишем на горнолыжном курорте Прати-ди-Тиво в Абруццо, на высоте 1450 м. Прати-ди-Тиво – это подъём с 22 «шпильками» дороги, поворотами на 180 градусов. В 2012 году на этом подъёме победу одержал Винченцо Нибали, который тогда обошёл Романа Кройцигера и Криса Хорнера на 16 секунд. В 2013 году на Прати-ди-Тиво победу одержал Крис Фрум, а Винченцо Нибали в тот год выиграл генеральную классификацию Тиррено-Адриатико, не одержав ни одной победы на этапе. После прохождения Пассо-Капаннелле – подъёма протяжённостью 13,8 км со средним градиентом 4,5%, максимальным 9%, участникам придётся преодолеть 30-км спуск, который подведёт к подножию подъёма Прати-ди-Тиво – 14,6 км со средним градиентом 7%, максимальным 12%. Финальные три километра – ровный градиент в 7%. Финишная прямая – 200 м по дороге шириной 7 м. 5-й этап – протяжённый этап вдоль побережья Адриатического моря, где первые 100 км пройдут по широким прямым дорогам. Достигнув Касткельфидардо, участники проедут четыре круга по 23,6 км с чередованием подъёмов и спусков - четырёхкратным прохождением подъёма 1,8 км со средним градиентом 9,6%, максимальным 19% и пятикратным прохождением финишного подъёма - 2,9 км со средним градиентом 4%, максимальным 12%. 6-й этап – завершится кругами у Лидо-ди-Фермо – большим кругом в 30,4 км и четырьмя кругами по 11,2 км. Линию финиша участники пройдут пять раз. 7-й этап – традиционная индивидуальная гонка на время в Сан-Бенедетто-дель-Тронто – равнинная, протяжённостью 10,1 км. Финальные 3 км по широкой и в основном ровной дороге с многочисленными поворотами на 90 градусов. Один из последних – за 300 м до финиша. Этапы Тиррено-Адриатико-2021 Этапы Тиррено-Адриатико-2021 1 этап. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 156 км 2 этап. Camaiore – Chiusdino, 202 км 3 этап. Monticiano - Gualdo Tadino, 219 км 4 этап. Terni - Prati di Tivo, 148 км 5 этап. Castellalto – Castelfidardo, 205 км 6 этап. Castelraimondo - Lido di Fermo, 169 км 7 этап. San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 10,1 км, ITT Участники и претенденты Тиррено-Адриатико-2021 Саймон Йейтс (BikeExchange), победитель Тиррено-Адриатико прошлого года будет защищать свой титул. Но повторить успех будет сложно – конкуренцию британскому гонщику составят победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates), которому будет помогать призёр прошлого года Рафал Майка. В числе соперников также также ещё один призёр Тиррено-Адриатико прошлого года Герант Томас (Ineos Grenadiers) и его товарищ по команде Эган Берналь, который на недавней Страде Бьянке показал, что его форма становится всё лучше, двукратный победитель Тиррено-Адриатико Винченцо Нибали (Trek-Segafredo). Среди претендентов также чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), призёр Тиррено-Адриатико-2019 года Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), победитель Тиррено-Адриатико-2017 года Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Микель Ланда (Bahrain-Victorious), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Дэн Мартин и Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation) и другие. В борьбу на этапах включатся Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Матье ван дер Пул и Тим Мерлье (Alpecin-Fenix), Петер Саган (Bora-hansgrohe), Элиа Вивиани (Cofidis), Калеб Юэн и Тим Велленс (Lotto Soudal) и многие другие. Предварительный стартовый состав на Тиррено-Адриатико-2021 TEAM BIKEEXCHANGE (AUS) 1 YATES Simon Philip GBR 2 BAUER Jack NZL 3 GROVES Kaden AUS 4 HEPBURN Michael AUS 5 JUUL JENSEN Christopher DEN 6 STANNARD Robert AUS 7 ZEITS Andrey KAZ AG2R CITROEN TEAM (FRA) 11 VAN AVERMAET Greg BEL 12 CALMEJANE Lilian FRA 13 PETERS Nans FRA 14 SCHÄR Michael SUI 15 VAN HOECKE Gijs BEL 16 VENDRAME Andrea ITA 17 WARBASSE Lawrence USA ALPECIN-FENIX (BEL) 21 VAN DER POEL Mathieu NED 22 MERLIER Tim BEL 23 MEURISSE Xandro BEL 24 RICKAERT Jonas BEL 25 VAKOC Petr CZE 26 VERGAERDE Otto BEL 27 VERMEERSCH Gianni BEL ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA) 31 BAIS Mattia ITA 32 BISOLTI Alessandro ITA 33 MALUCELLI Matteo ITA 34 MUÑOZ GIRALDO Daniel COL 35 PELLAUD Simon SUI 36 SEPULVEDA Eduardo ARG 37 TESFAZION Natnael ERI ASTANA - PREMIER TECH (KAZ) 41 FUGLSANG Jakob DEN 42 ARANBURU DEBA Alex ESP 43 BOARO Manuele ITA 44 FELLINE Fabio ITA 45 HOULE Hugo CAN 46 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP 47 MARTINELLI Davide ITA BAHRAIN VICTORIOUS (BRN) 51 LANDA MEANA Mikel ESP 52 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP 53 CARUSO Damiano ITA 54 COLBRELLI Sonny ITA 55 PADUN Mark UKR 56 TRATNIK Jan SLO 57 WRIGHT Fred GBR BORA - HANSGROHE (GER) 61 SAGAN Peter SVK 62 ALEOTTI Giovanni ITA 63 BODNAR Maciej POL 64 BURGHARDT Marcus GER 65 FABBRO Matteo ITA 66 KONRAD Patrick AUT 67 OSS Daniel ITA COFIDIS (FRA) 71 VIVIANI Elia ITA 72 BOHLI Tom SUI 73 DRUCKER Jean-Pierre LUX 74 HAAS Nathan AUS 75 SABATINI Fabio ITA 76 VANBILSEN Kenneth BEL 77 VIVIANI Attilio ITA DECEUNINCK - QUICK-STEP (BEL) 81 ALAPHILIPPE Julian FRA 82 ALMEIDA João POR 83 ASGREEN Kasper DEN 84 BALLERINI Davide ITA 85 HODEG CHAGUI Alvaro Jose COL 86 ŠTYBAR Zdenek CZE 87 VAN LERBERGHE Bert BEL EF EDUCATION - NIPPO (USA) 91 HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL 92 BETTIOL Alberto ITA 93 CARR Simon GBR 94 CRADDOCK G Lawson USA 95 HOWES Alex USA 96 LANGEVELD Sebastian NED 97 SCULLY Tom NZL EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA) 101 ALBANESE Vincenzo ITA 102 BAIS Davide ITA 103 BELLETTI Manuel ITA 104 CHRISTIAN Mark GBR 105 GAVAZZI Francesco ITA 106 RAVASI Edward ITA 107 ROPERO MOLINA Alejandro ESP GAZPROM-RUSVELO (RUS) 111 ZAKARIN Ilnur RUS 112 CANOLA Marco ITA 113 KOCHETKOV Pavel RUS 114 KREUZIGER Roman CZE 115 NEKRASOV Denis RUS 116 ROVNY Ivan RUS 117 VELASCO Simone ITA GROUPAMA - FDJ (FRA) 121 PINOT Thibaut FRA 122 GENIETS Kévin LUX 123 KÜNG Stefan SUI 124 LUDVIGSSON Tobias SWE 125 MADOUAS Valentin FRA 126 MOLARD Rudy FRA 127 THOMAS Benjamin FRA INEOS GRENADIERS (GBR) 131 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL 132 GANNA Filippo ITA 133 KWIATKOWSKI Michal POL 134 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL 135 PUCCIO Salvatore ITA 136 SIVAKOV Pavel RUS 137 THOMAS Geraint GBR INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL) 141 BAKELANTS Jan BEL 142 DE GENDT Aime BEL 143 HIRT Jan CZE 144 PASQUALON Andrea ITA 145 ROTA Lorenzo ITA 146 VLIEGEN Loïc BEL 147 ZIMMERMANN Georg GER ISRAEL START-UP NATION (ISR) 151 MARTIN Daniel IRL 152 BEVIN Patrick NZL 153 CIMOLAI Davide ITA 154 DE MARCHI Alessandro ITA 155 HOFSTETTER Hugo FRA 156 SCHMIDT Mads Würtz DEN 157 WOODS Michael CAN JUMBO-VISMA (NED) 161 VAN AERT Wout BEL 162 AFFINI Edoardo ITA 163 FOSS Tobias S. NOR 164 GESINK Robert NED 165 MARTENS Paul GER 166 ROOSEN Timo NED 167 VAN HOOYDONCK Nathan BEL LOTTO SOUDAL (BEL) 171 WELLENS Tim BEL 172 DE BUYST Jasper BEL 173 EWAN Caleb AUS 174 FRISON Frederik BEL 175 KLUGE Roger GER 176 VAN DER SANDE Tosh BEL 177 VAN MOER Brent BEL MOVISTAR TEAM (ESP) 181 GARCIA CORTINA Ivan ESP 182 CATALDO Dario ITA 183 OLIVEIRA Nelson POR 184 SERRANO Gonzalo ESP 185 SOLER Marc ESP 186 TORRES BARCELO Albert ESP 187 VILLELLA Davide ITA TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA) 191 QUINTANA Nairo COL 192 BOUDAT Thomas FRA 193 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo COL 194 GUERNALEC Thibault FRA 195 LEDANOIS Kevin FRA 196 OWSIAN Lukasz POL 197 ROSA Diego ITA TEAM DSM (GER) 201 BARDET Romain FRA 202 ARNDT Nikias GER 203 DENZ Nico GER 204 HAMILTON Christopher AUS 205 KANTER Max GER 206 NIEUWENHUIS Joris NED 207 TUSVELD Martijn NED TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA) 211 POZZOVIVO Domenico ITA 212 BENNETT Sean USA 213 CLARKE Simon AUS 214 GOGL Michael AUT 215 NIELSEN Andreas DEN 216 VINJEBO Emil DEN 217 WISNIOWSKI Lukasz POL TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA) 221 TERPSTRA Niki NED 222 BONIFAZIO Niccolò ITA 223 DE LA PARTE Victor ESP 224 MANZIN Lorrenzo FRA 225 PETIT Adrien FRA 226 RODRIGUEZ MARTIN Cristian ESP 227 SIMON Julien FRA TREK - SEGAFREDO (USA) 231 NIBALI Vincenzo ITA 232 CICCONE Giulio ITA 233 LIEPINS Emils LAT 234 MOSCHETTI Matteo ITA 235 MULLEN Ryan IRL 236 SIMMONS Quinn USA 237 SKUJINS Toms LAT UAE TEAM EMIRATES (UAE) 241 POGACAR Tadej SLO 242 FORMOLO Davide ITA 243 GAVIRIA RENDON Fernando COL 244 MAJKA Rafal POL 245 OLIVEIRA Ivo POR 246 POLANC Jan SLO 247 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура



