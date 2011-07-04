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Тиррено-Адриатико – 2021. Маршрут и участники

Тиррено-Адриатико-2021. Превью

 

 

 

  В 56-й раз стартует итальянская многодневная велогонка Тиррено-Адриатико. 10 марта «Гонка двух морей» отправится в путь из Лидо-ди-Камайоре от побережья Тирреноского моря, а завершится 16 марта на Адриатическом побережье в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

 

  Второй год подряд организаторы Тиррено-Адриатико обходятся без командной гонки на время. «Гонку двух морей» вновь откроет спринтерский этап. У спринтеров ещё будут шансы на 3-м и 6-м этапах. Атакующие гонщики-универсалы получат шанс на 2-м и 5-м этапах, проложенных по среднегорью, но финиширующих в подъёмы. 4-й этап – королевский горный с финишем на Прати ди Тиво, а победитель определится на 10,1 км финальной индивидуальной гонке на время.

 

Маршрут Тиррено-Адриатико-2021

 

 

 

Маршрут Тиррено-Адриатико-2021

 

 

 

 

 

  1-й этап с равнинным финишем в Лидо-ди-Камайоре с большой вероятностью завершится групповым спринтом. Гонку спринтерам осложнит тройное прохождение подъёма Питоро – 3,9 км со средним градиентом 5,6% и максимальным 10%, правда, последнее прохождение подъёма будет за 95 км до финиша.

 

  2-й этап начнётся с тягуна, а завершится прохождением нескольких некате5горийных подъёмов, в том числе Поджио –алла-Кроче  - 5.3 км со средним градиентом 6,5%, максимальным 11% за 30 км до финиша и финальным подъёмом в Кьюздино (Chiusdino) - 7,7 км со средним градиентом 3,6 %, максимальным 8%.

 

3-й этап – тоже с пересечённым рельефом, с прохождением подъёма Поджио-делла-Кроче – 5 км с 6,9% за 80 км до финиша и финишем в подъём Гуальдо Тадино – 2,5 км с 2,6%.

 

  4-й королевский горный этап с финишем на горнолыжном курорте Прати-ди-Тиво в Абруццо, на высоте 1450 м.

 

  Прати-ди-Тиво – это  подъём с 22 «шпильками» дороги, поворотами на 180 градусов. В 2012 году на этом подъёме победу одержал Винченцо Нибали, который тогда обошёл Романа Кройцигера и Криса Хорнера на 16 секунд. В 2013 году на Прати-ди-Тиво победу одержал Крис Фрум, а Винченцо Нибали в тот год выиграл генеральную классификацию Тиррено-Адриатико, не одержав ни одной победы на этапе.

 

  После прохождения Пассо-Капаннелле – подъёма протяжённостью 13,8 км со средним градиентом 4,5%, максимальным 9%, участникам придётся преодолеть 30-км спуск, который подведёт к подножию подъёма Прати-ди-Тиво – 14,6 км со средним градиентом 7%, максимальным 12%. Финальные три километра – ровный градиент в 7%. Финишная прямая – 200 м по дороге шириной 7 м.

 

5-й этап – протяжённый этап вдоль побережья Адриатического моря, где первые 100 км пройдут по широким прямым дорогам.

 

Достигнув Касткельфидардо, участники проедут четыре круга по 23,6 км с чередованием подъёмов и спусков -  четырёхкратным прохождением подъёма 1,8 км со средним градиентом 9,6%, максимальным 19% и пятикратным прохождением финишного подъёма -  2,9 км со средним градиентом 4%, максимальным 12%.

 

6-й этап – завершится кругами у Лидо-ди-Фермо – большим кругом в 30,4 км и четырьмя кругами по 11,2 км. Линию финиша участники пройдут пять раз.

 

7-й этап – традиционная индивидуальная гонка на время в Сан-Бенедетто-дель-Тронто – равнинная, протяжённостью 10,1 км. Финальные 3 км по широкой и в основном ровной дороге с многочисленными поворотами на 90 градусов. Один из последних – за 300 м до финиша.

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

 

1 этап. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 156 км

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

2 этап. Camaiore – Chiusdino, 202 км

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

3 этап. Monticiano - Gualdo Tadino, 219 км

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

4 этап. Terni - Prati di Tivo, 148 км

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

5 этап. Castellalto – Castelfidardo, 205 км

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

6 этап. Castelraimondo - Lido di Fermo, 169 км

Этапы Тиррено-Адриатико-2021

 

7 этап. San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 10,1 км, ITT

 

 

Участники и претенденты Тиррено-Адриатико-2021

 

 

  Саймон Йейтс (BikeExchange), победитель Тиррено-Адриатико прошлого года будет защищать свой титул. Но повторить успех будет сложно – конкуренцию британскому гонщику составят победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates), которому будет помогать призёр прошлого года Рафал Майка.

 

  В числе соперников также также ещё один призёр Тиррено-Адриатико прошлого года Герант Томас (Ineos Grenadiers) и его товарищ по команде Эган Берналь, который на недавней Страде Бьянке показал, что его форма становится всё лучше, двукратный победитель Тиррено-Адриатико Винченцо Нибали (Trek-Segafredo).

 

  Среди претендентов также чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), призёр Тиррено-Адриатико-2019 года Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), победитель Тиррено-Адриатико-2017 года Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Микель Ланда (Bahrain-Victorious), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Дэн Мартин и Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation) и другие.

 

  В борьбу на этапах включатся Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Матье ван дер Пул и Тим Мерлье (Alpecin-Fenix), Петер Саган (Bora-hansgrohe), Элиа Вивиани (Cofidis), Калеб Юэн и Тим Велленс (Lotto Soudal) и многие другие.

 

 

 

Предварительный стартовый состав на Тиррено-Адриатико-2021

 

TEAM BIKEEXCHANGE (AUS)
  1   YATES Simon Philip   GBR  
  2   BAUER Jack   NZL  
  3   GROVES Kaden   AUS  
  4   HEPBURN Michael   AUS  
  5   JUUL JENSEN Christopher   DEN  
  6   STANNARD Robert   AUS  
  7   ZEITS Andrey   KAZ  
             
AG2R CITROEN TEAM (FRA)
  11   VAN AVERMAET Greg   BEL  
  12   CALMEJANE Lilian   FRA  
  13   PETERS Nans   FRA  
  14   SCHÄR Michael   SUI  
  15   VAN HOECKE Gijs   BEL  
  16   VENDRAME Andrea   ITA  
  17   WARBASSE Lawrence   USA  
             
ALPECIN-FENIX (BEL)
  21   VAN DER POEL Mathieu   NED  
  22   MERLIER Tim   BEL  
  23   MEURISSE Xandro   BEL  
  24   RICKAERT Jonas   BEL  
  25   VAKOC Petr   CZE  
  26   VERGAERDE Otto   BEL  
  27   VERMEERSCH Gianni   BEL  
             
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
  31   BAIS Mattia   ITA  
  32   BISOLTI Alessandro   ITA  
  33   MALUCELLI Matteo   ITA  
  34   MUÑOZ GIRALDO Daniel   COL  
  35   PELLAUD Simon   SUI  
  36   SEPULVEDA Eduardo   ARG  
  37   TESFAZION Natnael   ERI  
             
ASTANA - PREMIER TECH (KAZ)
  41   FUGLSANG Jakob   DEN  
  42   ARANBURU DEBA Alex   ESP  
  43   BOARO Manuele   ITA  
  44   FELLINE Fabio   ITA  
  45   HOULE Hugo   CAN  
  46   IZAGIRRE INSAUSTI Gorka   ESP  
  47   MARTINELLI Davide   ITA  
             
BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)
  51   LANDA MEANA Mikel   ESP  
  52   BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello   ESP  
  53   CARUSO Damiano   ITA  
  54   COLBRELLI Sonny   ITA  
  55   PADUN Mark   UKR  
  56   TRATNIK Jan   SLO  
  57   WRIGHT Fred   GBR  
             
BORA - HANSGROHE (GER)
  61   SAGAN Peter   SVK  
  62   ALEOTTI Giovanni   ITA  
  63   BODNAR Maciej   POL  
  64   BURGHARDT Marcus   GER  
  65   FABBRO Matteo   ITA  
  66   KONRAD Patrick   AUT  
  67   OSS Daniel   ITA  
             
COFIDIS (FRA)
  71   VIVIANI Elia   ITA  
  72   BOHLI Tom   SUI  
  73   DRUCKER Jean-Pierre   LUX  
  74   HAAS Nathan   AUS  
  75   SABATINI Fabio   ITA  
  76   VANBILSEN Kenneth   BEL  
  77   VIVIANI Attilio   ITA  
             
DECEUNINCK - QUICK-STEP (BEL)
  81   ALAPHILIPPE Julian   FRA  
  82   ALMEIDA João   POR  
  83   ASGREEN Kasper   DEN  
  84   BALLERINI Davide   ITA  
  85   HODEG CHAGUI Alvaro Jose   COL  
  86   ŠTYBAR Zdenek   CZE  
  87   VAN LERBERGHE Bert   BEL  
             
EF EDUCATION - NIPPO (USA)
  91   HIGUITA GARCIA Sergio Andres   COL  
  92   BETTIOL Alberto   ITA  
  93   CARR Simon   GBR  
  94   CRADDOCK G Lawson   USA  
  95   HOWES Alex   USA  
  96   LANGEVELD Sebastian   NED  
  97   SCULLY Tom   NZL  
             
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA)
  101   ALBANESE Vincenzo   ITA  
  102   BAIS Davide   ITA  
  103   BELLETTI Manuel   ITA  
  104   CHRISTIAN Mark   GBR  
  105   GAVAZZI Francesco   ITA  
  106   RAVASI Edward   ITA  
  107   ROPERO MOLINA Alejandro   ESP  
             
GAZPROM-RUSVELO (RUS)
  111   ZAKARIN Ilnur   RUS  
  112   CANOLA Marco   ITA  
  113   KOCHETKOV Pavel   RUS  
  114   KREUZIGER Roman   CZE  
  115   NEKRASOV Denis   RUS  
  116   ROVNY Ivan   RUS  
  117   VELASCO Simone   ITA  
             
GROUPAMA - FDJ (FRA)
  121   PINOT Thibaut   FRA  
  122   GENIETS Kévin   LUX  
  123   KÜNG Stefan   SUI  
  124   LUDVIGSSON Tobias   SWE  
  125   MADOUAS Valentin   FRA  
  126   MOLARD Rudy   FRA  
  127   THOMAS Benjamin   FRA  
             
INEOS GRENADIERS (GBR)
  131   BERNAL GOMEZ Egan Arley   COL  
  132   GANNA Filippo   ITA  
  133   KWIATKOWSKI Michal   POL  
  134   MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe   COL  
  135   PUCCIO Salvatore   ITA  
  136   SIVAKOV Pavel   RUS  
  137   THOMAS Geraint   GBR  
             
INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL)
  141   BAKELANTS Jan   BEL  
  142   DE GENDT Aime   BEL  
  143   HIRT Jan   CZE  
  144   PASQUALON Andrea   ITA  
  145   ROTA Lorenzo   ITA  
  146   VLIEGEN Loïc   BEL  
  147   ZIMMERMANN Georg   GER  
             
ISRAEL START-UP NATION (ISR)
  151   MARTIN Daniel   IRL  
  152   BEVIN Patrick   NZL  
  153   CIMOLAI Davide   ITA  
  154   DE MARCHI Alessandro   ITA  
  155   HOFSTETTER Hugo   FRA  
  156   SCHMIDT Mads Würtz   DEN  
  157   WOODS Michael   CAN  
             
JUMBO-VISMA (NED)
  161   VAN AERT Wout   BEL  
  162   AFFINI Edoardo   ITA  
  163   FOSS Tobias S.   NOR  
  164   GESINK Robert   NED  
  165   MARTENS Paul   GER  
  166   ROOSEN Timo   NED  
  167   VAN HOOYDONCK Nathan   BEL  
             
LOTTO SOUDAL (BEL)
  171   WELLENS Tim   BEL  
  172   DE BUYST Jasper   BEL  
  173   EWAN Caleb   AUS  
  174   FRISON Frederik   BEL  
  175   KLUGE Roger   GER  
  176   VAN DER SANDE Tosh   BEL  
  177   VAN MOER Brent   BEL  
             
MOVISTAR TEAM (ESP)
  181   GARCIA CORTINA Ivan   ESP  
  182   CATALDO Dario   ITA  
  183   OLIVEIRA Nelson   POR  
  184   SERRANO Gonzalo   ESP  
  185   SOLER Marc   ESP  
  186   TORRES BARCELO Albert   ESP  
  187   VILLELLA Davide   ITA  
             
TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)
  191   QUINTANA Nairo   COL  
  192   BOUDAT Thomas   FRA  
  193   FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo   COL  
  194   GUERNALEC Thibault   FRA  
  195   LEDANOIS Kevin   FRA  
  196   OWSIAN Lukasz   POL  
  197   ROSA Diego   ITA  
             
TEAM DSM (GER)
  201   BARDET Romain   FRA  
  202   ARNDT Nikias   GER  
  203   DENZ Nico   GER  
  204   HAMILTON Christopher   AUS  
  205   KANTER Max   GER  
  206   NIEUWENHUIS Joris   NED  
  207   TUSVELD Martijn   NED  
             
TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA)
  211   POZZOVIVO Domenico   ITA  
  212   BENNETT Sean   USA  
  213   CLARKE Simon   AUS  
  214   GOGL Michael   AUT  
  215   NIELSEN Andreas   DEN  
  216   VINJEBO Emil   DEN  
  217   WISNIOWSKI Lukasz   POL  
             
TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)
  221   TERPSTRA Niki   NED  
  222   BONIFAZIO Niccolò   ITA  
  223   DE LA PARTE Victor   ESP  
  224   MANZIN Lorrenzo   FRA  
  225   PETIT Adrien   FRA  
  226   RODRIGUEZ MARTIN Cristian   ESP  
  227   SIMON Julien   FRA  
             
TREK - SEGAFREDO (USA)
  231   NIBALI Vincenzo   ITA  
  232   CICCONE Giulio   ITA  
  233   LIEPINS Emils   LAT  
  234   MOSCHETTI Matteo   ITA  
  235   MULLEN Ryan   IRL  
  236   SIMMONS Quinn   USA  
  237   SKUJINS Toms   LAT  
             
UAE TEAM EMIRATES (UAE)
  241   POGACAR Tadej   SLO  
  242   FORMOLO Davide   ITA  
  243   GAVIRIA RENDON Fernando   COL  
  244   MAJKA Rafal   POL  
  245   OLIVEIRA Ivo   POR  
  246   POLANC Jan   SLO  
  247   RICHEZE Maximiliano Ariel   ARG  
             

 

 

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Теги к статье: Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:30 | Регистрация: 27.07.2011

    хороший составчик..как обычно в противовес ПН

     

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:42 | Регистрация: 4.07.2011

    Берналь - Погачар? 

  3. Имя: Николай

    dedkoff

    Сегодня, 11:25 | Регистрация: 22.05.2016

    прикольно, что нибали уже вообще никто в рассчет не ставит 

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:37 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: dedkoff
    прикольно, что нибали уже вообще никто в рассчет не ставит 

    Нибали обычно на третьей неделе гт как феникс - :) 

    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 11:46 | Регистрация: 27.07.2011

      да и то это было 5 лет назад.теперь врятли повторится

  5. MVDP

    Сегодня, 11:49 | Регистрация: 3.10.2020

    Вперед, Газпром!

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:50 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: rude_rider
    да и то это было 5 лет назад.теперь врятли повторится

    Тут ещё интереснее то, что и матье и ваут в гонке, а их внутренняя борьба между собой и так будет на протяжении всего сезона, что очень заманчиво - :) 

  7. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 12:49 | Регистрация: 23.05.2017

    А где же Мигель Анхель Лопес? Затягивает с началом сезона.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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