Тиррено-Адриатико – 2021. Маршрут и участники

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Тиррено-Адриатико-2021. Превью
В 56-й раз стартует итальянская многодневная велогонка Тиррено-Адриатико. 10 марта «Гонка двух морей» отправится в путь из Лидо-ди-Камайоре от побережья Тирреноского моря, а завершится 16 марта на Адриатическом побережье в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.
Второй год подряд организаторы Тиррено-Адриатико обходятся без командной гонки на время. «Гонку двух морей» вновь откроет спринтерский этап. У спринтеров ещё будут шансы на 3-м и 6-м этапах. Атакующие гонщики-универсалы получат шанс на 2-м и 5-м этапах, проложенных по среднегорью, но финиширующих в подъёмы. 4-й этап – королевский горный с финишем на Прати ди Тиво, а победитель определится на 10,1 км финальной индивидуальной гонке на время.
Маршрут Тиррено-Адриатико-2021
1-й этап с равнинным финишем в Лидо-ди-Камайоре с большой вероятностью завершится групповым спринтом. Гонку спринтерам осложнит тройное прохождение подъёма Питоро – 3,9 км со средним градиентом 5,6% и максимальным 10%, правда, последнее прохождение подъёма будет за 95 км до финиша.
2-й этап начнётся с тягуна, а завершится прохождением нескольких некате5горийных подъёмов, в том числе Поджио –алла-Кроче - 5.3 км со средним градиентом 6,5%, максимальным 11% за 30 км до финиша и финальным подъёмом в Кьюздино (Chiusdino) - 7,7 км со средним градиентом 3,6 %, максимальным 8%.
3-й этап – тоже с пересечённым рельефом, с прохождением подъёма Поджио-делла-Кроче – 5 км с 6,9% за 80 км до финиша и финишем в подъём Гуальдо Тадино – 2,5 км с 2,6%.
4-й королевский горный этап с финишем на горнолыжном курорте Прати-ди-Тиво в Абруццо, на высоте 1450 м.
Прати-ди-Тиво – это подъём с 22 «шпильками» дороги, поворотами на 180 градусов. В 2012 году на этом подъёме победу одержал Винченцо Нибали, который тогда обошёл Романа Кройцигера и Криса Хорнера на 16 секунд. В 2013 году на Прати-ди-Тиво победу одержал Крис Фрум, а Винченцо Нибали в тот год выиграл генеральную классификацию Тиррено-Адриатико, не одержав ни одной победы на этапе.
После прохождения Пассо-Капаннелле – подъёма протяжённостью 13,8 км со средним градиентом 4,5%, максимальным 9%, участникам придётся преодолеть 30-км спуск, который подведёт к подножию подъёма Прати-ди-Тиво – 14,6 км со средним градиентом 7%, максимальным 12%. Финальные три километра – ровный градиент в 7%. Финишная прямая – 200 м по дороге шириной 7 м.
5-й этап – протяжённый этап вдоль побережья Адриатического моря, где первые 100 км пройдут по широким прямым дорогам.
Достигнув Касткельфидардо, участники проедут четыре круга по 23,6 км с чередованием подъёмов и спусков - четырёхкратным прохождением подъёма 1,8 км со средним градиентом 9,6%, максимальным 19% и пятикратным прохождением финишного подъёма - 2,9 км со средним градиентом 4%, максимальным 12%.
6-й этап – завершится кругами у Лидо-ди-Фермо – большим кругом в 30,4 км и четырьмя кругами по 11,2 км. Линию финиша участники пройдут пять раз.
7-й этап – традиционная индивидуальная гонка на время в Сан-Бенедетто-дель-Тронто – равнинная, протяжённостью 10,1 км. Финальные 3 км по широкой и в основном ровной дороге с многочисленными поворотами на 90 градусов. Один из последних – за 300 м до финиша.
Этапы Тиррено-Адриатико-2021
1 этап. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 156 км
2 этап. Camaiore – Chiusdino, 202 км
3 этап. Monticiano - Gualdo Tadino, 219 км
4 этап. Terni - Prati di Tivo, 148 км
5 этап. Castellalto – Castelfidardo, 205 км
6 этап. Castelraimondo - Lido di Fermo, 169 км
7 этап. San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 10,1 км, ITT
Участники и претенденты Тиррено-Адриатико-2021
Саймон Йейтс (BikeExchange), победитель Тиррено-Адриатико прошлого года будет защищать свой титул. Но повторить успех будет сложно – конкуренцию британскому гонщику составят победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates), которому будет помогать призёр прошлого года Рафал Майка.
В числе соперников также также ещё один призёр Тиррено-Адриатико прошлого года Герант Томас (Ineos Grenadiers) и его товарищ по команде Эган Берналь, который на недавней Страде Бьянке показал, что его форма становится всё лучше, двукратный победитель Тиррено-Адриатико Винченцо Нибали (Trek-Segafredo).
Среди претендентов также чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), призёр Тиррено-Адриатико-2019 года Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), победитель Тиррено-Адриатико-2017 года Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Микель Ланда (Bahrain-Victorious), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Дэн Мартин и Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation) и другие.
В борьбу на этапах включатся Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Матье ван дер Пул и Тим Мерлье (Alpecin-Fenix), Петер Саган (Bora-hansgrohe), Элиа Вивиани (Cofidis), Калеб Юэн и Тим Велленс (Lotto Soudal) и многие другие.
Предварительный стартовый состав на Тиррено-Адриатико-2021
|TEAM BIKEEXCHANGE (AUS)
|1
|YATES Simon Philip
|GBR
|2
|BAUER Jack
|NZL
|3
|GROVES Kaden
|AUS
|4
|HEPBURN Michael
|AUS
|5
|JUUL JENSEN Christopher
|DEN
|6
|STANNARD Robert
|AUS
|7
|ZEITS Andrey
|KAZ
|AG2R CITROEN TEAM (FRA)
|11
|VAN AVERMAET Greg
|BEL
|12
|CALMEJANE Lilian
|FRA
|13
|PETERS Nans
|FRA
|14
|SCHÄR Michael
|SUI
|15
|VAN HOECKE Gijs
|BEL
|16
|VENDRAME Andrea
|ITA
|17
|WARBASSE Lawrence
|USA
|ALPECIN-FENIX (BEL)
|21
|VAN DER POEL Mathieu
|NED
|22
|MERLIER Tim
|BEL
|23
|MEURISSE Xandro
|BEL
|24
|RICKAERT Jonas
|BEL
|25
|VAKOC Petr
|CZE
|26
|VERGAERDE Otto
|BEL
|27
|VERMEERSCH Gianni
|BEL
|ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
|31
|BAIS Mattia
|ITA
|32
|BISOLTI Alessandro
|ITA
|33
|MALUCELLI Matteo
|ITA
|34
|MUÑOZ GIRALDO Daniel
|COL
|35
|PELLAUD Simon
|SUI
|36
|SEPULVEDA Eduardo
|ARG
|37
|TESFAZION Natnael
|ERI
|ASTANA - PREMIER TECH (KAZ)
|41
|FUGLSANG Jakob
|DEN
|42
|ARANBURU DEBA Alex
|ESP
|43
|BOARO Manuele
|ITA
|44
|FELLINE Fabio
|ITA
|45
|HOULE Hugo
|CAN
|46
|IZAGIRRE INSAUSTI Gorka
|ESP
|47
|MARTINELLI Davide
|ITA
|BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)
|51
|LANDA MEANA Mikel
|ESP
|52
|BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello
|ESP
|53
|CARUSO Damiano
|ITA
|54
|COLBRELLI Sonny
|ITA
|55
|PADUN Mark
|UKR
|56
|TRATNIK Jan
|SLO
|57
|WRIGHT Fred
|GBR
|BORA - HANSGROHE (GER)
|61
|SAGAN Peter
|SVK
|62
|ALEOTTI Giovanni
|ITA
|63
|BODNAR Maciej
|POL
|64
|BURGHARDT Marcus
|GER
|65
|FABBRO Matteo
|ITA
|66
|KONRAD Patrick
|AUT
|67
|OSS Daniel
|ITA
|COFIDIS (FRA)
|71
|VIVIANI Elia
|ITA
|72
|BOHLI Tom
|SUI
|73
|DRUCKER Jean-Pierre
|LUX
|74
|HAAS Nathan
|AUS
|75
|SABATINI Fabio
|ITA
|76
|VANBILSEN Kenneth
|BEL
|77
|VIVIANI Attilio
|ITA
|DECEUNINCK - QUICK-STEP (BEL)
|81
|ALAPHILIPPE Julian
|FRA
|82
|ALMEIDA João
|POR
|83
|ASGREEN Kasper
|DEN
|84
|BALLERINI Davide
|ITA
|85
|HODEG CHAGUI Alvaro Jose
|COL
|86
|ŠTYBAR Zdenek
|CZE
|87
|VAN LERBERGHE Bert
|BEL
|EF EDUCATION - NIPPO (USA)
|91
|HIGUITA GARCIA Sergio Andres
|COL
|92
|BETTIOL Alberto
|ITA
|93
|CARR Simon
|GBR
|94
|CRADDOCK G Lawson
|USA
|95
|HOWES Alex
|USA
|96
|LANGEVELD Sebastian
|NED
|97
|SCULLY Tom
|NZL
|EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA)
|101
|ALBANESE Vincenzo
|ITA
|102
|BAIS Davide
|ITA
|103
|BELLETTI Manuel
|ITA
|104
|CHRISTIAN Mark
|GBR
|105
|GAVAZZI Francesco
|ITA
|106
|RAVASI Edward
|ITA
|107
|ROPERO MOLINA Alejandro
|ESP
|GAZPROM-RUSVELO (RUS)
|111
|ZAKARIN Ilnur
|RUS
|112
|CANOLA Marco
|ITA
|113
|KOCHETKOV Pavel
|RUS
|114
|KREUZIGER Roman
|CZE
|115
|NEKRASOV Denis
|RUS
|116
|ROVNY Ivan
|RUS
|117
|VELASCO Simone
|ITA
|GROUPAMA - FDJ (FRA)
|121
|PINOT Thibaut
|FRA
|122
|GENIETS Kévin
|LUX
|123
|KÜNG Stefan
|SUI
|124
|LUDVIGSSON Tobias
|SWE
|125
|MADOUAS Valentin
|FRA
|126
|MOLARD Rudy
|FRA
|127
|THOMAS Benjamin
|FRA
|INEOS GRENADIERS (GBR)
|131
|BERNAL GOMEZ Egan Arley
|COL
|132
|GANNA Filippo
|ITA
|133
|KWIATKOWSKI Michal
|POL
|134
|MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe
|COL
|135
|PUCCIO Salvatore
|ITA
|136
|SIVAKOV Pavel
|RUS
|137
|THOMAS Geraint
|GBR
|INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX (BEL)
|141
|BAKELANTS Jan
|BEL
|142
|DE GENDT Aime
|BEL
|143
|HIRT Jan
|CZE
|144
|PASQUALON Andrea
|ITA
|145
|ROTA Lorenzo
|ITA
|146
|VLIEGEN Loïc
|BEL
|147
|ZIMMERMANN Georg
|GER
|ISRAEL START-UP NATION (ISR)
|151
|MARTIN Daniel
|IRL
|152
|BEVIN Patrick
|NZL
|153
|CIMOLAI Davide
|ITA
|154
|DE MARCHI Alessandro
|ITA
|155
|HOFSTETTER Hugo
|FRA
|156
|SCHMIDT Mads Würtz
|DEN
|157
|WOODS Michael
|CAN
|JUMBO-VISMA (NED)
|161
|VAN AERT Wout
|BEL
|162
|AFFINI Edoardo
|ITA
|163
|FOSS Tobias S.
|NOR
|164
|GESINK Robert
|NED
|165
|MARTENS Paul
|GER
|166
|ROOSEN Timo
|NED
|167
|VAN HOOYDONCK Nathan
|BEL
|LOTTO SOUDAL (BEL)
|171
|WELLENS Tim
|BEL
|172
|DE BUYST Jasper
|BEL
|173
|EWAN Caleb
|AUS
|174
|FRISON Frederik
|BEL
|175
|KLUGE Roger
|GER
|176
|VAN DER SANDE Tosh
|BEL
|177
|VAN MOER Brent
|BEL
|MOVISTAR TEAM (ESP)
|181
|GARCIA CORTINA Ivan
|ESP
|182
|CATALDO Dario
|ITA
|183
|OLIVEIRA Nelson
|POR
|184
|SERRANO Gonzalo
|ESP
|185
|SOLER Marc
|ESP
|186
|TORRES BARCELO Albert
|ESP
|187
|VILLELLA Davide
|ITA
|TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)
|191
|QUINTANA Nairo
|COL
|192
|BOUDAT Thomas
|FRA
|193
|FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo
|COL
|194
|GUERNALEC Thibault
|FRA
|195
|LEDANOIS Kevin
|FRA
|196
|OWSIAN Lukasz
|POL
|197
|ROSA Diego
|ITA
|TEAM DSM (GER)
|201
|BARDET Romain
|FRA
|202
|ARNDT Nikias
|GER
|203
|DENZ Nico
|GER
|204
|HAMILTON Christopher
|AUS
|205
|KANTER Max
|GER
|206
|NIEUWENHUIS Joris
|NED
|207
|TUSVELD Martijn
|NED
|TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA)
|211
|POZZOVIVO Domenico
|ITA
|212
|BENNETT Sean
|USA
|213
|CLARKE Simon
|AUS
|214
|GOGL Michael
|AUT
|215
|NIELSEN Andreas
|DEN
|216
|VINJEBO Emil
|DEN
|217
|WISNIOWSKI Lukasz
|POL
|TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)
|221
|TERPSTRA Niki
|NED
|222
|BONIFAZIO Niccolò
|ITA
|223
|DE LA PARTE Victor
|ESP
|224
|MANZIN Lorrenzo
|FRA
|225
|PETIT Adrien
|FRA
|226
|RODRIGUEZ MARTIN Cristian
|ESP
|227
|SIMON Julien
|FRA
|TREK - SEGAFREDO (USA)
|231
|NIBALI Vincenzo
|ITA
|232
|CICCONE Giulio
|ITA
|233
|LIEPINS Emils
|LAT
|234
|MOSCHETTI Matteo
|ITA
|235
|MULLEN Ryan
|IRL
|236
|SIMMONS Quinn
|USA
|237
|SKUJINS Toms
|LAT
|UAE TEAM EMIRATES (UAE)
|241
|POGACAR Tadej
|SLO
|242
|FORMOLO Davide
|ITA
|243
|GAVIRIA RENDON Fernando
|COL
|244
|MAJKA Rafal
|POL
|245
|OLIVEIRA Ivo
|POR
|246
|POLANC Jan
|SLO
|247
|RICHEZE Maximiliano Ariel
|ARG
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